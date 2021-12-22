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Минобороны в отношении заявления России об американцах и химоружии на Донбассе: "Это умышленная дезинформация". ВИДЕО

Центр оперативного информирования Министерства обороны опроверг присутствие сотрудников американских частных военных компаний на востоке страны.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

"Это умышленная дезинформация. В Украине нет никаких частных военных компаний, в том числе иностранных. Кроме тех, что на временно оккупированных территориях Украины использует Российская Федерация. Также не соответствует действительности и другое утверждение о якобы "доставке резервов неустановленного химического компонента для осуществления провокаций в городах Авдеевка и Лиман". Единственная угроза миру и безопасности украинских граждан и территориям исходит от российских оккупационных войск, нарушающих режим прекращения огня, которые убивают украинских граждан и блокируют работу международной миссии", - отмечается в комментарии.

В Минобороны Украины подчеркнули, что РФ не впервые прибегает к такой дезинформации, и напомнили, что в 2018 году были распространены фейковые сообщения о так называемых "синих бочках с якобы ядовитым веществом в Красногоровке".

Также читайте: МИД на заявления России об американцах и химоружии на Донбассе: Создают прикрытие для дальнейших провокаций

"В то же время поскольку последняя дезинформация озвучена на самом высоком военно-политическом уровне, к ней следует отнестись со всей серьезностью. Как к подготовке конкретной провокации, сценарий которой уже разработан в Кремле", - отметили в Минобороны.

Напомним, 21 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что 120 американских военных-наемников привезли на восток Украины химическое оружие и готовят провокацию.

В МИД Украины заявили, что Россия, заявляя о якобы американских военных и химическом оружии на Донбассе, готовит информационное прикрытие для возможных дальнейших провокаций на территории Украины.

Также Пентагон назвал неправдивыми слова Шойгу о "провокациях" США на Донбассе.

Автор: 

Минобороны (9329) провокация (1460) россия (95526) Донбасс (26956)


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Топ комментарии
+4
Це пошук казусу Беллі...
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22.12.2021 16:12
+4
Один члєнограй спокійний.
Вже мабуть перевіз все накрадене на віллу в Крим, літак заправлений чекає.
'Уставшиє ат вайни', ви сдєлалі і сєбя, і дєтєй, і внуков)
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22.12.2021 16:12
+3
Едина хім. зброя не бамбасі,це запах лаптей!
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22.12.2021 16:21
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Це пошук казусу Беллі...
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22.12.2021 16:12 Ответить
Да, готуються до чергової власної провокації проти України. ,,А я тобі кажу: ,,Поклади зброю!... Надо перестать стрелять"". Чому військові досі не виконали ці вимоги ,,миротворця"? Він же кудись там заглянув, і побачив мир!
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22.12.2021 17:15 Ответить
Один члєнограй спокійний.
Вже мабуть перевіз все накрадене на віллу в Крим, літак заправлений чекає.
'Уставшиє ат вайни', ви сдєлалі і сєбя, і дєтєй, і внуков)
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22.12.2021 16:12 Ответить
Едина хім. зброя не бамбасі,це запах лаптей!
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22.12.2021 16:21 Ответить
Путин заявил, что, оказывается, "гарантиям США нельзя верить"

То есть сам Путин и вся шайка уже неделю истерически требуют гарантий, которым нельзя верить.
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22.12.2021 16:23 Ответить
Зато московські гарантії ,,гарантовані", хіба ж ні?
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22.12.2021 17:18 Ответить
Це Ґляйвіц 2.0
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22.12.2021 16:29 Ответить
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22.12.2021 16:31 Ответить
А я верю заявкам андрофагов про химоружие на Донбассе, им ли не знать об этом, сами ведь завозили.
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22.12.2021 16:35 Ответить
по параше уже точно идёт набор афропарашников для их участия в химатаке, в качестве чёрного бурятского дерева но с американскими паспортами и в украинской военной форме .
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22.12.2021 16:41 Ответить
а чего вы оправдываетесь? Почему нельзя что-то гадкое про парашников запусить через сми.
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22.12.2021 16:43 Ответить
А зачем, они сами не плохо справляются.
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22.12.2021 16:47 Ответить
надо бы, но не с этими зелями.
я тоже седня думал - надо бы тоже вбрасывать шоб тварям было неловко. но просто это будет тупо - мы то адекватные и все знают шо если бред - то от ватников идет.
Антиколорадос вот всегда правду пишет, а фейков - нефиг кидать, они уже так обосрались шо и не надо больше.
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22.12.2021 20:24 Ответить
думаю, фсб взорвёт в Москве дом, в котором живёт Гиркин-Стрелков вместе со всеми жильцами, включая самого Гиркина, а на развалины подбросит визитку Яроша
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22.12.2021 17:21 Ответить
это реално прикол - эта тварь даже зубы не может вставит себе, то есть наилучший пример насчет - родина тя бросит.
какие же они жалкие то....
эта мразь научный пример - родина бросит и не подумает. насколько же эти ублюдки паршивые то
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22.12.2021 20:27 Ответить
Така ж як і заяви стосовно "нападу" Росії...
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22.12.2021 17:40 Ответить
Самае надежнае ОВ против мардвы это стеклоочиститель.
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22.12.2021 19:30 Ответить
Спокойно, мужественно, рашка говно.
Слава Україні!
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22.12.2021 20:20 Ответить
 
 