Минобороны в отношении заявления России об американцах и химоружии на Донбассе: "Это умышленная дезинформация". ВИДЕО

Центр оперативного информирования Министерства обороны опроверг присутствие сотрудников американских частных военных компаний на востоке страны.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

"Это умышленная дезинформация. В Украине нет никаких частных военных компаний, в том числе иностранных. Кроме тех, что на временно оккупированных территориях Украины использует Российская Федерация. Также не соответствует действительности и другое утверждение о якобы "доставке резервов неустановленного химического компонента для осуществления провокаций в городах Авдеевка и Лиман". Единственная угроза миру и безопасности украинских граждан и территориям исходит от российских оккупационных войск, нарушающих режим прекращения огня, которые убивают украинских граждан и блокируют работу международной миссии", - отмечается в комментарии.

В Минобороны Украины подчеркнули, что РФ не впервые прибегает к такой дезинформации, и напомнили, что в 2018 году были распространены фейковые сообщения о так называемых "синих бочках с якобы ядовитым веществом в Красногоровке".

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"В то же время поскольку последняя дезинформация озвучена на самом высоком военно-политическом уровне, к ней следует отнестись со всей серьезностью. Как к подготовке конкретной провокации, сценарий которой уже разработан в Кремле", - отметили в Минобороны.

Напомним, 21 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что 120 американских военных-наемников привезли на восток Украины химическое оружие и готовят провокацию.

В МИД Украины заявили, что Россия, заявляя о якобы американских военных и химическом оружии на Донбассе, готовит информационное прикрытие для возможных дальнейших провокаций на территории Украины.

Также Пентагон назвал неправдивыми слова Шойгу о "провокациях" США на Донбассе.