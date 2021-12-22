"Без цензуры" в прямом эфире: Зеленский-Порошенко: Кто кого? Плевок в лицо США от Зе-власти. Свежие рейтинги. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Подозрение Порошенко, конкурс на главу САП, рейтинги Зеленского (и не только), новости ОРДЛО и пылающая вата – все это в традиционном стриме "БЕЗ ЦЕНЗУРЫ в прямом эфире" Богдана Буткевича и Марины Данилюк-Ярмолаевой.
Стрим стартует в среду, 22 декабря в 20:45 на Цензор.НЕТ.
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+27 ptn hlo #451489
показать весь комментарий22.12.2021 20:49
+19 Сергей Трофимов #428890
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+18 ptn hlo #451489
показать весь комментарий22.12.2021 21:16
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Відмова давати свідченя у цій справі по п. "Проти себе"- є пряме визнаня вини свідка.
Під час війни намагатися позбутися того хто реально та ефективно працює на користь країни?! Наркот просто тупий зрадник.
Жалкая марионетка ,котрую выкинут за ненадобностью после использования.
Нет. Все намного серьезнее, Коломойский- Порошенко ,будет правильнее,причем Коломойскому грозит именно то , чем он угрожает Порошенко.
Беня пошел ва банк, когда зверя такого уровня загоняют в угол, он не перед чем не остановиться,во спасение себя он запросто сдаст Украину путлеру, с Порошенко у Бени будущего нет. Чем больше поддержка у Петра ,чем ниже рейтинги зешобла ,тем больше вероятности, что Беня подыграет путлеру во всем ,за возможность удержать власть в Украине, ,вот почему сейчас войска кацапии возле границы ,истинная власть в руках человека ,которому потерять власть значит потерять все.
Зеленский что-то там продал от квартала-95 в Россию.
Его "к ответу" за торговою с окупантом еще не наступило?