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"Без цензуры" в прямом эфире: Зеленский-Порошенко: Кто кого? Плевок в лицо США от Зе-власти. Свежие рейтинги. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Подозрение Порошенко, конкурс на главу САП, рейтинги Зеленского (и не только), новости ОРДЛО и пылающая вата – все это в традиционном стриме "БЕЗ ЦЕНЗУРЫ в прямом эфире" Богдана Буткевича и Марины Данилюк-Ярмолаевой.

Стрим стартует в среду, 22 декабря в 20:45 на Цензор.НЕТ.

Автор: 

Данилюк-Ярмолаева Марина (356) Буткевич Богдан (433)


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Топ комментарии
+27
Деякі правові аспекти для узеленських *******
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22.12.2021 20:49
+19
Порошенко їздить по світу та домовляється з усіма за підтримку України. А Дурко, замість того щоб здобутки Пороха видати спокійно за свої (лохторат схаває), воно йому постійно заважає та намагається посадити...
Під час війни намагатися позбутися того хто реально та ефективно працює на користь країни?! Наркот просто тупий зрадник.
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22.12.2021 21:13
+18
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22.12.2021 21:16
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Деякі правові аспекти для узеленських *******
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22.12.2021 20:49 Ответить
Зараз поціновувачі зеленого лайна репнуть від злості)))
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22.12.2021 20:56 Ответить
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22.12.2021 21:03 Ответить
Не лопнуть! Вони цього не читають! Ваті все єдино! Це люди, або залежні, або байдужі, бо мають надію на доходи при любій владі.
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23.12.2021 09:26 Ответить
Конституция гарантирует право на отказ свидетельствовать против себя))
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22.12.2021 21:13 Ответить
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22.12.2021 21:16 Ответить
В цьому випадку теж варіант по визнаню вини.
Відмова давати свідченя у цій справі по п. "Проти себе"- є пряме визнаня вини свідка.
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22.12.2021 21:34 Ответить
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22.12.2021 22:08 Ответить
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22.12.2021 22:19 Ответить
зеля захворіє
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22.12.2021 20:59 Ответить
Последние достижения Зе. Принятие закона о военных копеланах- попы РПЦвУ ( агенты ФСБ- рабы Кремля ( пунк 10 УставаРПЦ МП) могу теперь прямо с передовой передавать информацию. Окружение Зе - дебилы без образования ,ватники с уголовными делами, быдлота ( опятьФСБ)- Гигашвили. Передрался ( плюнув в лицо США и ЕС - блокирование главы САП. Проблемы с газом, углём, жд вагонами- вырубает промышленность.Рекордная коррупция , полномочия налоговой - беспредельная. Уныние и безнадёга. Предчувствие , что после заглядывания в глаза Путлера ( или чего ещё ) сольёт нас с патрахами. ..Войдёт в историю как антипрезидент на сто лет....Нет слов...понимаю как опасен кокс в больших количествах....
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22.12.2021 21:04 Ответить
Саме цим закінчився серіал (Слуга Народу)
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22.12.2021 21:09 Ответить
не. это начало третьего сезона вроде как. я не смотрел - гугл помог
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22.12.2021 21:35 Ответить
Порошенко їздить по світу та домовляється з усіма за підтримку України. А Дурко, замість того щоб здобутки Пороха видати спокійно за свої (лохторат схаває), воно йому постійно заважає та намагається посадити...
Під час війни намагатися позбутися того хто реально та ефективно працює на користь країни?! Наркот просто тупий зрадник.
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22.12.2021 21:13 Ответить
Чьїх будєшь? Сцаря всєя усрусі холоп?
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22.12.2021 21:29 Ответить
какой он холоп... он путинский баран стойлового содержания
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23.12.2021 09:29 Ответить
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22.12.2021 21:35 Ответить
Ты просто расеянин. Еще за ****** крикни "кто угодно,ли бы не Порошенко!"
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22.12.2021 21:38 Ответить
ревака...где такие погонялы выдают?скажи сержанту,шо он тупой.да скажи ,что ты тоже.може не так осерчает
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22.12.2021 21:39 Ответить
Зеленский - Порошенко, кто кого? Люди серьезно думают,что наркоман конкурент Пороха?
Жалкая марионетка ,котрую выкинут за ненадобностью после использования.
Нет. Все намного серьезнее, Коломойский- Порошенко ,будет правильнее,причем Коломойскому грозит именно то , чем он угрожает Порошенко.
Беня пошел ва банк, когда зверя такого уровня загоняют в угол, он не перед чем не остановиться,во спасение себя он запросто сдаст Украину путлеру, с Порошенко у Бени будущего нет. Чем больше поддержка у Петра ,чем ниже рейтинги зешобла ,тем больше вероятности, что Беня подыграет путлеру во всем ,за возможность удержать власть в Украине, ,вот почему сейчас войска кацапии возле границы ,истинная власть в руках человека ,которому потерять власть значит потерять все.
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22.12.2021 21:23 Ответить
Согласен. Это же ясно как божий день. За пределы Украины Беня выехать не может (кроме рабссии). А вот если с помощью зеленого клована Беня положит к ногам тупина Украину, то тупин (как и всегда) подумает как принимать этот парад победы. Беня в страхе от возможных исходов с помощью зели и зелешоблы накапливает деньги на распилах бюджета для обеспечения покупки Беней индульгенции у тупина и его защиты. Но это лишь Бенины мечты. Тупин согласен спасти Беню только в обмен на суверенитет Украины. А клован в такие детали не посвящен ввиду прирожденного клована с кулаком в ОПе...
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22.12.2021 21:36 Ответить
Что интересно, Путин не называет фамилию Навального, а зе не называет фамилию Порошенко. Совпадение? Не думаю.
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22.12.2021 21:34 Ответить
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22.12.2021 21:35 Ответить
Хабалка Верещучка є також агентом ФСБ , як і зеблазень із своєю шоблою 😡
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22.12.2021 22:00 Ответить
так верещучка тогда должна знать лолиту
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23.12.2021 06:24 Ответить
Та да, її знають всі кацапські боти! З методички. Старої, як світ. 😊
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23.12.2021 09:37 Ответить
Прямо по Фрейду. Действительно, они сами отлично справляются
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23.12.2021 01:12 Ответить
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22.12.2021 21:41 Ответить
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23.12.2021 00:42 Ответить
Мразь голосовавшая за ЗЕ как життя?????
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23.12.2021 01:44 Ответить
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23.12.2021 04:28 Ответить
при чем сдесь кто кого- если торговал с оккупантами- к ответу
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23.12.2021 06:24 Ответить
Безотносительно "кто кого" от явной посредственности:
Зеленский что-то там продал от квартала-95 в Россию.
Его "к ответу" за торговою с окупантом еще не наступило?
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23.12.2021 10:41 Ответить
 
 