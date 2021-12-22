"Без цензуры" в прямом эфире: Зеленский-Порошенко: Кто кого? Плевок в лицо США от Зе-власти. Свежие рейтинги. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Подозрение Порошенко, конкурс на главу САП, рейтинги Зеленского (и не только), новости ОРДЛО и пылающая вата – все это в традиционном стриме "БЕЗ ЦЕНЗУРЫ в прямом эфире" Богдана Буткевича и Марины Данилюк-Ярмолаевой.

Стрим стартует в среду, 22 декабря в 20:45 на Цензор.НЕТ.