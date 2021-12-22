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Три новых вертолета AIRBUS H125 для Госпогранслужбы прибыли из Франции, - МВД. ВИДЕО

Во Львов из Франции прибыли три новых вертолета AIRBUS H125 для Государственной пограничной службы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

"Сегодня три вертолета прибыли во Львов. И если будут разрешать погодные условия, то завтра, 23 декабря, состоится их перелет в столицу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вертолеты обладают современным мощным оборудованием для выявления и пресечения правонарушений на государственной границе. Среди прочего, вертолеты оснащены оптико-электронной системой наблюдения, позволяющей вести мониторинг, в том числе в инфракрасном режиме. В то же время, тепловизионная камера позволяет обнаружить транспортное средство на расстоянии до 20 километров.

Три новых вертолета AIRBUS H125 для Госпогранслужбы прибыли из Франции, - МВД 01

Оборудование дает возможность не только вести запись видео в хорошем качестве, но и с помощью спутникового оборудования в режиме реального времени передавать его. Также вертолеты оснащены системой оповещения с громкоговорителями и специализированными авиационными прожекторами, которые могут использоваться синхронно с системой оптико-электронного наблюдения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В следующем году МВД получит 50 вертолетов Airbus, - Монастырский

Согласно украинско-французскому контракту, пограничное ведомство Украины имеет уже семь вертолетов Н125 французской компании Airbus Helicopter. Первые четыре вертолета прибыли в Украину в январе 2020 года и в ноябре 2021 года.

Всего в рамках создания Единой системы авиационной безопасности и гражданской защиты в Украине Госпогранслужба должна получить 24 новых вертолета Н125.

Автор: 

Госпогранслужба (6417) МВД (9318) правоохранительные органы (2970) силовики (2798) Франция (3506) вертолёт (1105)


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Топ комментарии
+14
Буде на чому Зеленському з Єрмаком на відпочинок літати
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22.12.2021 20:28
+7
а могли бы быть такие,тоже аирбусы
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22.12.2021 21:10
+4
Зелени это неинтересно.
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22.12.2021 21:20
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Правила форума Совет форумчан
Буде на чому Зеленському з Єрмаком на відпочинок літати
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22.12.2021 20:28 Ответить
Ну так скоро Різдво, встигнуть по родичах поколядувати
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22.12.2021 21:24 Ответить
Про Єрмака нічого не скажу . Не знаю. А от Зеленский, він колядувати точно не буде. Зеленський - анцихрист. Українські колядки, щедрівки, то для нього чуже Зеленський жид іудей. Про яке колядування мова????
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22.12.2021 22:27 Ответить
Я щось прпустив,границя вже під столицею?!
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22.12.2021 20:46 Ответить
Не волнуйтесь Вы так, скорее всего в Борисполе они будут растамаживаться, все хорошо, хуже не будет
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22.12.2021 20:51 Ответить
Вертольоти песец
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22.12.2021 20:53 Ответить
пока вертолётчики спят -
водилы, на земле - "дела" творят
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22.12.2021 20:58 Ответить
а могли бы быть такие,тоже аирбусы
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22.12.2021 21:10 Ответить
Зелени это неинтересно.
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22.12.2021 21:20 Ответить
Нехило так мы экономику Франции спонсируем за кредитные деньги...
КТО ДОЛГИ БУДЕТ ОТДАВАТЬ, когда зеленое чмо сдрыснет?
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22.12.2021 21:15 Ответить
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22.12.2021 21:17 Ответить
Он способны уничтожать кацапов или только керосин палить?
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22.12.2021 21:18 Ответить
бутерброды зеля будет на них возить
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22.12.2021 21:25 Ответить
Хорошее дело, одно кстати из немногих, что Аваков после себя оставил. Только надо напомнить Монастырскому, что вертолёты НЕ для катаний на дни рождения и рыбалку, а для обеспечения безопасности государства и граждан, чтобы до министра это персонально дошло в конце концов, хотя после эпика с припудренным Гоги, интеллектуальный уровень принимающих решения мягко говоря настораживает
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22.12.2021 21:37 Ответить
Это действительно наследие Авакова, и хотя все все понимают, французские компании в отличие от англосакских традиционно более закрытые и вертикально ориентированные ( или проще говоря откатят, если шо). Тем не мене, хорошее наследие, хтоб шо не казав а 24 вертолета это нужное дело.
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22.12.2021 22:26 Ответить
Каждому члену ОП по вертолету ?
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22.12.2021 22:43 Ответить
Сорри, но пошли все эти пижоны с ОП на х .. За коксом гонять на вертолетах може и попытаются, но это невозможно скрыть. А рейтинг Зе-пид..расов хиреет, задавим их интернетом, в смысле публичностью
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22.12.2021 23:39 Ответить
Так теперь бабуль, торгующих контрабандными сигаретами, станет
больше или меньше ?
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22.12.2021 23:10 Ответить
Давать зарабатывать комуто тем более с бюджета при том,что Украина может производить сама такие птички и зарабатывать , развивая свои высокие технологии , а не чужие , по другому как воровство будущего и превращения Украины в отсталую колонию не назовеш.
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23.12.2021 02:47 Ответить
теперь я спокоен - агрессия остановлена
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23.12.2021 09:46 Ответить
Зеленые орангутанги продолжают спонсировать жабоедов. Зачем погранцам такие дорогие вертолеты. Не лучше бы за эти деньги для патрулирования 10 украинских вертолетов купить или модернизировать имеющиеся.
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23.12.2021 09:54 Ответить
Лучше бы байракторов докупили с десято
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23.12.2021 10:07 Ответить
Лучше бы снарядов и солярки зимней для тяжелой техники купили на восточный Фронт.
Каталки вертолетные для лампасников .. Однако они часто падают т.к. тяжелее воздуха .
Свежий пример - вертолет МО в Индии с нач. ГШ и вчера вертолет с


14 часов назад
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fyandex.ua%2Fnews%2Fstory%2FMinistr_policii_Madagaskara_plyl_12_chasov_posle_togo_kak_ego_vertolet_upal_vmore--7cf209c9fab6c8df69b8a4d546d90833%3Flang%3Dru%26rubric%3Dindex%26fan%3D1%26stid%3DUDth4i9t9N-nc4Ywwf0t%26t%3D1640229069%26persistent_id%3D173792294&psig=AOvVaw16-*******************&ust=1640334503194000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwjroKOswPn0AhUQxSoKHTIfBSEQr4kDegUIARDkAQ Министр полиции Мадагаскара плыл 12 часов после того, как его вертолет упал в море:
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23.12.2021 10:31 Ответить
57-летний министр полиции Мадагаскара
Серж Гелле (Serge Gellé) выжил после крушения вертолета в открытом море.
Как сообщают https://www.bbc.com/news/world-africa-59749005 «Би-би-си» и агентство https://www.scmp.com/news/world/africa/article/3160587/madagascar-minister-57-nerves-steel-swims-12-hours-shore-after «Франс-Пресс» ,
чиновник спасся благодаря креслу,
на котором дрейфовал 12 часов -
по его словам, с 7:30 вечера до 7:30 утра.
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23.12.2021 10:59 Ответить
 
 