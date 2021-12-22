Три новых вертолета AIRBUS H125 для Госпогранслужбы прибыли из Франции, - МВД. ВИДЕО

Во Львов из Франции прибыли три новых вертолета AIRBUS H125 для Государственной пограничной службы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

"Сегодня три вертолета прибыли во Львов. И если будут разрешать погодные условия, то завтра, 23 декабря, состоится их перелет в столицу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вертолеты обладают современным мощным оборудованием для выявления и пресечения правонарушений на государственной границе. Среди прочего, вертолеты оснащены оптико-электронной системой наблюдения, позволяющей вести мониторинг, в том числе в инфракрасном режиме. В то же время, тепловизионная камера позволяет обнаружить транспортное средство на расстоянии до 20 километров.

Оборудование дает возможность не только вести запись видео в хорошем качестве, но и с помощью спутникового оборудования в режиме реального времени передавать его. Также вертолеты оснащены системой оповещения с громкоговорителями и специализированными авиационными прожекторами, которые могут использоваться синхронно с системой оптико-электронного наблюдения.

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Согласно украинско-французскому контракту, пограничное ведомство Украины имеет уже семь вертолетов Н125 французской компании Airbus Helicopter. Первые четыре вертолета прибыли в Украину в январе 2020 года и в ноябре 2021 года.

Всего в рамках создания Единой системы авиационной безопасности и гражданской защиты в Украине Госпогранслужба должна получить 24 новых вертолета Н125.