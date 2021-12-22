Три новых вертолета AIRBUS H125 для Госпогранслужбы прибыли из Франции, - МВД. ВИДЕО
Во Львов из Франции прибыли три новых вертолета AIRBUS H125 для Государственной пограничной службы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.
"Сегодня три вертолета прибыли во Львов. И если будут разрешать погодные условия, то завтра, 23 декабря, состоится их перелет в столицу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что вертолеты обладают современным мощным оборудованием для выявления и пресечения правонарушений на государственной границе. Среди прочего, вертолеты оснащены оптико-электронной системой наблюдения, позволяющей вести мониторинг, в том числе в инфракрасном режиме. В то же время, тепловизионная камера позволяет обнаружить транспортное средство на расстоянии до 20 километров.
Оборудование дает возможность не только вести запись видео в хорошем качестве, но и с помощью спутникового оборудования в режиме реального времени передавать его. Также вертолеты оснащены системой оповещения с громкоговорителями и специализированными авиационными прожекторами, которые могут использоваться синхронно с системой оптико-электронного наблюдения.
Согласно украинско-французскому контракту, пограничное ведомство Украины имеет уже семь вертолетов Н125 французской компании Airbus Helicopter. Первые четыре вертолета прибыли в Украину в январе 2020 года и в ноябре 2021 года.
Всего в рамках создания Единой системы авиационной безопасности и гражданской защиты в Украине Госпогранслужба должна получить 24 новых вертолета Н125.
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водилы, на земле - "дела" творят
КТО ДОЛГИ БУДЕТ ОТДАВАТЬ, когда зеленое чмо сдрыснет?
больше или меньше ?
Каталки вертолетные для лампасников .. Однако они часто падают т.к. тяжелее воздуха .
Свежий пример - вертолет МО в Индии с нач. ГШ и вчера вертолет с
14 часов назад
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fyandex.ua%2Fnews%2Fstory%2FMinistr_policii_Madagaskara_plyl_12_chasov_posle_togo_kak_ego_vertolet_upal_vmore--7cf209c9fab6c8df69b8a4d546d90833%3Flang%3Dru%26rubric%3Dindex%26fan%3D1%26stid%3DUDth4i9t9N-nc4Ywwf0t%26t%3D1640229069%26persistent_id%3D173792294&psig=AOvVaw16-*******************&ust=1640334503194000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwjroKOswPn0AhUQxSoKHTIfBSEQr4kDegUIARDkAQ Министр полиции Мадагаскара плыл 12 часов после того, как его вертолет упал в море:
Серж Гелле (Serge Gellé) выжил после крушения вертолета в открытом море.
Как сообщают https://www.bbc.com/news/world-africa-59749005 «Би-би-си» и агентство https://www.scmp.com/news/world/africa/article/3160587/madagascar-minister-57-nerves-steel-swims-12-hours-shore-after «Франс-Пресс» ,
чиновник спасся благодаря креслу,
на котором дрейфовал 12 часов -
по его словам, с 7:30 вечера до 7:30 утра.