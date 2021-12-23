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Ему абсолютно ничего не будет за оскорбления в адрес полицейских, - Разумков об инциденте со "слугой народа" Галушко. ВИДЕО

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Николай Галушко не понесет никакого наказания за нецензурную брань в адрес патрульных полицейских.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сказал экс-спикер ВР Дмитрий Разумков, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в Украине сейчас отсутствуют механизмы, позволяющие отобрать мандат у депутата за оскорбление правоохранителей.

"К сожалению, сегодня у нас отсутствует механизм лишения мандата. Хотя с инакомыслящими – их ищут. А те, кто так делают (оскорбляют полицейских. - Ред), ну... Это ведь не первый случай. У нас были ДТП, после которых не могут по всей трассе найти камеры и посмотреть, кто был за рулем".

Скандал с депутатом Николаем Галушко политик прокомментировал так: "Мою позицию знают все. Я очень часто повторял депутатам: когда ты что-нибудь делаешь, надо сначала подумать. Лучше подумать, прежде чем ты говоришь. Эту ситуацию я даже не знаю, как комментировать, потому что не подумал – здесь не подходит, сделал и не подумал – тоже не подходит. Это называется обнаглел".

При этом экс-спикер парламента считает, что фракция и правоохранительный комитет никак не накажут провинившегося депутата.

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"Ничего ему не будет. Абсолютно ничего. Я готов даже поспорить, что его никак не накажут за эти действия".

По его мнению, наказать могут самих полицейских, которые остановили машину народного депутата и хотели ее обыскать.

Автор: 

Разумков Дмитрий (1520) Слуга народа (2630) Николай Галушко (12)


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Топ комментарии
+18
Ріс Володя, як усі

Дітки в їхній школі,

Малоросина в душі

Зріс у комсомолі.

Став гундосити тоді,

Та цим їх смішити.

Гуморески на бруді,

Для бидла вершити.

Як дорослі підіп'ють,

Вовка вірш розкаже.

В сауну його візьмуть,

Й веселить накажуть.

Президентів обсирав,

Й нашу Україну

Членом на роялі грав,

Нищив солов'їну.

Так Володя заробляв,

За віршики гроші.

Ще підтримку Раші мав,

Ростив їхні воші.

А коли сам у керма,

Став на місце дяді.

Грошенят в казні нема,

Всім керують *****.

Восьмий рік іде війна,

Ковід й мало газу…

«Попередників вина…»

-Відповів відразу.

Все в країні завалив,

Бездарь скрізь й бандити

Операції всі «злив»…

Як вам стало жити?

Ох, «зелені» барани,

Що ж Ви наробили?

Наплодили сарани,

А майбутнє вбили.

23.12.2021

Анатолій Березенський
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23.12.2021 09:43
+10
Будет, только позже, когда эту жирную свинью с ВР вынесут.
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23.12.2021 09:40
+10
Нарід, який не тільки думати не вміє, а й читати. Саме тому серед "слуг урода" стільки кацапів.
Галушо- мокшанин, син советського мента переведеного по службі в Україну.
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23.12.2021 09:50
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Правила форума Совет форумчан
Будет, только позже, когда эту жирную свинью с ВР вынесут.
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23.12.2021 09:40 Ответить
Який розумний, а хто їх таких назбирав?
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23.12.2021 09:43 Ответить
Нарід, який не тільки думати не вміє, а й читати. Саме тому серед "слуг урода" стільки кацапів.
Галушо- мокшанин, син советського мента переведеного по службі в Україну.
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23.12.2021 09:50 Ответить
Ріс Володя, як усі

Дітки в їхній школі,

Малоросина в душі

Зріс у комсомолі.

Став гундосити тоді,

Та цим їх смішити.

Гуморески на бруді,

Для бидла вершити.

Як дорослі підіп'ють,

Вовка вірш розкаже.

В сауну його візьмуть,

Й веселить накажуть.

Президентів обсирав,

Й нашу Україну

Членом на роялі грав,

Нищив солов'їну.

Так Володя заробляв,

За віршики гроші.

Ще підтримку Раші мав,

Ростив їхні воші.

А коли сам у керма,

Став на місце дяді.

Грошенят в казні нема,

Всім керують *****.

Восьмий рік іде війна,

Ковід й мало газу…

«Попередників вина…»

-Відповів відразу.

Все в країні завалив,

Бездарь скрізь й бандити

Операції всі «злив»…

Як вам стало жити?

Ох, «зелені» барани,

Що ж Ви наробили?

Наплодили сарани,

А майбутнє вбили.

23.12.2021

Анатолій Березенський
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23.12.2021 09:43 Ответить
це має одну назву-Галушко дуже тупе бидло при владі...
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23.12.2021 09:44 Ответить
свиней з верховної ради треба періодично пздити. даже якщо нема за що, то хоча б для профілактики.
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23.12.2021 09:47 Ответить
а ведь была *мусорная люстрация*
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23.12.2021 09:52 Ответить
І хто це говорить? Невже колишній Голова Верховної Ради?. І він живе по принципу -"влада винувата"?
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23.12.2021 09:48 Ответить
Прозорливый рыгоанал. Это уже было и не раз.
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23.12.2021 10:00 Ответить
У нас поліція - наркомани і дебіли Джерело:
Он лучше знает, он сын мента, сам был ментом, очень дружет с бандюками, решает для них много вопросов. И где это шмаркля их понабирал? Таких друганов.
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23.12.2021 09:50 Ответить
Зате сьогодні вранці Вавочку ковбасило і він організував атаку на Цензор. Сервер був перевантажений запитами і писав ПТН-ПНХ, а треба було ЗЛН-ПНХ.
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23.12.2021 09:51 Ответить
Як і при Януку вазеленські співпрацюють з ольгінськими ботофермами. Але ми вкотре вистоїмо.)
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23.12.2021 09:56 Ответить
Звісно не буде. Поліцейські мають виступити проти свавілля слуг та їм подібних.
Треба починати знизу.
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23.12.2021 09:53 Ответить
А коли зі свавіллям піліцаїв боротись будемо? А то покидьки так оборзіли від безкарності, що й закон їм не закон - головне план по постановах та готівці, за будь-яку ціну. Якщо полісцарь зупинив авто "для перевірки макументів", то він повинен поїхати "на зону" за перевищення повноважень, а не плакти, що його "величність" ображають.
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23.12.2021 10:47 Ответить
Правильно роблять. Якшо наркошу якогось за кермом впіймають, то добре. Мене за останніх 10 років зупиняли пару раз і то за справу, поводилися чемно. Жодних претензій.
Але якщо ти бидло, то получиш по повній. ВВажає справедливо.
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23.12.2021 12:33 Ответить
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23.12.2021 09:53 Ответить
Це так знято недоторканість з депутатів як і обіцяв торкнутий Зеленський.
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23.12.2021 09:53 Ответить
Совесть его замучает...
Фильм "Асса". Помните: "Я был нетрезв! Приношу свои извинения!" ...
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23.12.2021 09:57 Ответить
"Прекратите паясничать Бабакин. Где вы взяли форму?"
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23.12.2021 12:00 Ответить
Разумков, забирай собі цього кадра в свою "політику"! Там в тебе пари Дмитруку не вистачає!
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23.12.2021 09:58 Ответить
Если за оскорбление блюстителя порядка, при исполнении служебных обязанностей - ничего не будет.
"Простого смертного" можно безнаказанно распылять на молекулы?
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23.12.2021 10:03 Ответить
Не так. Даже простой смертный может оскорбить представителя власти и ему за это ничего не будет. Это даже круто считается. Потому и представители власти так относятся к простым смертным.
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23.12.2021 12:28 Ответить
А Вы попробуйте, в темное время суток в малолюдном месте подойти и оскорбить группу полицейских. (как это сделал Галушко).
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23.12.2021 15:53 Ответить
А зачем я их должен оскорблять? Я ж нормальный человек.
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24.12.2021 10:02 Ответить
та йому й солі на х віст не насиплють ))
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23.12.2021 10:04 Ответить
Ну он же НАРОДНЫЙ депутат. Мудрый народ ещё раз его выберет, даже не сомневайтесь.
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23.12.2021 10:06 Ответить
у наскрізь хворому організмі під назвою "недосуспільство" - не може бути цілком здорового "органу", під назвою "депутат верхзради"....
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23.12.2021 10:31 Ответить
Ну я депутата не виправдовую, але в чому він не правий? В банді моніСтирського дісно більшість недоумків, і козлів, яким "кокарда на мізки давить". Безпідставні зупинки, якісь незрозумілі обшуки ТС, мусорам завжди здається, що всі п"яні, навіть без жодних на те підстав, це банда злочинців і грабіжників, як була мусорня, так і лишилась, і чорна форма й дорогі джипи нічого не змінили. ПоЦрульний пІлІцай - чи не основна небезпека на дорозі.
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23.12.2021 10:42 Ответить
мизги мизгам не проблема - вот гогишвилю остановили в Киеве за то шо маячки юзал - а тут х.з., может это у тя мизги такие шо тебя останавливают всегда, меня вот нет - правда по уважительной причине(я дед блин нафиг мне сто лет)
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23.12.2021 10:48 Ответить
Обкаков написал? да он должен сидеть тише мыши, возле тигра.
у него же была эта звиздливая Гогишвиля заместителем!
да - абкаков и сам не украинец, как и эта швиля. вот блин горцы нашли лохов - обсерают их, принципиально на ******* разговаривают, рубят бабло на них - и никто их не подвесит за карму(я просто так аккуратно пишу шоп вна суд не подали )
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23.12.2021 10:46 Ответить
А что ему будет,его выбрал, назло всем умным ,прастой нарид и совкодрочерная чернь.Он и есть истинный поедставитель своих избирателей.
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23.12.2021 11:02 Ответить
Зазвичай поліція бере таких гонорових, на олівець, потім коли депутат Галушко, стане простою галушкою... ій прилетить по сукупності злочинів...
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23.12.2021 11:28 Ответить
Так зайдіть в ютуб і подивіться на всіляких блохерів, які ображають поліцейських типу Дзідзі та інших. Ім за це нічого. А чому депутату не можна?
Активістам можна, а депутату ні?

В Штатах за таке вже сидів би, а у нас все можна, бо люмпен рулить. Образити представнива влади - це круто і хайпово. А потім дивуємося, чого ж так херово все?
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23.12.2021 12:08 Ответить
там всі галушки і ра3умков в тому числі слуги пока3али свое гниле нутро
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23.12.2021 13:53 Ответить
Семейный бизнес позорного «слуги» Галушко строится на госзаказе, а его отец известен сепаратистскими взглядами
23 декабря, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/12/%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81-%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3%d0%b8-%d0%b3%d0%b0.html#comments Комментарии: 1






В Украине вспыхнул новый скандал с участием народного депутата из «Слуги народа». На этот раз он коснулся нардепа Николая Галушко, который вовсю под запись оскорблял полицейских, остановивших его автомобиль за нарушение правил дорожного движения.

Об этом передает сегодня сайт https://dubinsky.ua dubinsky.ua.



Видео разошлось по сети на этой неделе, а было снято год назад - 18 декабря 2020 года.

СМИ писали, что полицейские остановили автомобиль с водителем нардепа в центре Киева за грубое нарушение, а после Николай Галушко примчался его выручать. В ходе словесной перепалки «слуга» обвинил правоохранителей в неправомерной остановке, провокации и даже в заказухе. Сплошь в нецензурной форме и ругательствах.

В тему - https://www.economics-prorok.com/2020/09/%d0%b2%d1%81%d0%b5-%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b0-%d0%b2-%d1%81%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d1%8b-%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%b4%d0%b5%d0%bf-%d0%be%d1%82.html «Все места в списке проданы». Нардеп от «Слуги народа» обвинил Зеленского и заявил о выходе из партии

По ходу выяснилось, что все происходило на новеньком автомобиле Toyota Land Cruiser 200 (2020 года выпуска) за 2,4 млн грн, https://public.nazk.gov.ua/documents/69b227b3-b10d-48cd-88bd-cbc21ed0c8f6 принадлежащем матери депутата . Николай только пользовался данной иномаркой. Так, по крайней мере, было написано в его декларации.



В этой семье все переплетено, что подтверждено журналистскими расследованиями. Мама предоставляет сыну автомобиль в пользование, сын работает на процветание папиного бизнеса, находясь во власти. А папка при этом не скрывает своих пророссийских настроений.

Семья нардепа Николая Галушко сколотила мощный охранный бизнес. Речь об https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/company_details/34591571/ охранной фирме «Галид» (расшифровывается - «Галушко и дети»), которая после похода Николая во власть стала получать приличные контракты на охрану госучреждений.





Примеров хватает: достаточно вспомнить, что «Галид» охраняет одно из наиболее узнаваемых зданий столицы на Печерске, где заседает Центральная избирательная комиссия, Киевский областной совет и Киевская обладминистрация. Контракт получила компания Леонида Галушко - отца известного матерщинника нардепа Николая Галушко.



А СМИ заговорили о Леониде Галушко после того, как заметили его сепаратистские высказывания и комментарии.

В тему - https://www.economics-prorok.com/2019/12/%d0%be%d1%82%d0%b5%d1%86-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d0%bb%d1%81%d1%8f-%d0%bc%d0%b0%d1%85%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%bc-%d0%b2.html Отец Зеленского оказался махровым «ватником» - политолог

В соцсетях («Одноклассники») он лайкает любителей Путина и призывает бороться с нашими СМИ. На камеру от этого открещивается, но заявляет журналистам, что «хорошо, что Крым отдали».





Еще Леонид Галушко сообщает, что минимум два раза год посещает Россию (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18), и подчеркивает, что семь лет назад в Украине произошло не восстание против режима Виктора Януковича, а государственный переворот.

Ссылаясь на то, что ему как бывшему работнику милиции виднее, что происходило на самом деле. Это все Леонид Галушко заявляет журналистам честно-откровенно на камеру, и сюжет об этом можно пересмотреть. Не только обывателям, но и работникам СБУ, которым давно стоит поинтересоваться этим семейством.



После беседы с Леонидом Галушко уже не удивляют высказывания его сына Николая, публично оскорбляющего полицейских.

Что поражает - а то, что на фоне всего эта семья строит свой бизнес на государственном заказе Украины, к которой относится с неуважением и презрением.

Это не скрывается, а публично заявляется. При этом «Галид» получает госконтракты и процветает на них.
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23.12.2021 14:31 Ответить
гражданин разумков---- а ***** ты сидел в кресле спикера вр два года . почему нет закона про патрульную полицию . или когда дали под сраку . теперь ты прозрел -- да ты такой же зеленый презерватив как и безмозглая-безуглая . корниенко . стефанчук . абизянка-арахамия и вся остальная зеленая ******** вместе с ..вице президентом.. ермаком и ..недостреленным.. гражданином шифером --- да еще прошмантовка гогушвили . ты привел эту всю шушеру до власти . так скажи это по тв --- не надо намеков . скажи прямо . что это дерьмо надо убирать
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23.12.2021 19:42 Ответить
пане віцеспікер, Ваша толерантність вже в сраці сидить.
він не ображав поліцейських, а перешкоджав роботі поліції. а це конкретна стаття КК України.
якщо Ви тупі то я з восьми класами освіти Вам розкажу що машина яку зупинили не його,, за кермом чужа людина. і він приїхав, на не зрозумілій підставі вилаяв поліцейських, забрав чужу машину, забрав порушника пдр і поїхав.
а менти замість того щоб покласти його мордою в асфальт, обісрались.
за що мають понести покарання.
як що я не правий, розкажіть в чому.
не потрібно грати вашим та нашим.....
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23.12.2021 21:44 Ответить
забув.
він не ображав.
він принизив, згнавши їх під плінтус.
він показав що закон не діє...
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23.12.2021 21:46 Ответить
Діма ти не будь "такий розумний,як моя теща після" Ти ж був ідеологм цієї бидлоти. ти їх собрав. Ти брехав народу,про нові обличчя" Ти такаж мерзота і гнида. А тепер ти ходиш по всім каналам і видаєш себе за "найкрасивішого і найрозумнішого"До чо ж "забудькуватий " в нас "мудрий нарід" і слухає чергового " правдорубця"
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24.12.2021 09:46 Ответить
 
 