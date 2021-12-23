Ему абсолютно ничего не будет за оскорбления в адрес полицейских, - Разумков об инциденте со "слугой народа" Галушко. ВИДЕО

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Николай Галушко не понесет никакого наказания за нецензурную брань в адрес патрульных полицейских.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сказал экс-спикер ВР Дмитрий Разумков, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в Украине сейчас отсутствуют механизмы, позволяющие отобрать мандат у депутата за оскорбление правоохранителей.

"К сожалению, сегодня у нас отсутствует механизм лишения мандата. Хотя с инакомыслящими – их ищут. А те, кто так делают (оскорбляют полицейских. - Ред), ну... Это ведь не первый случай. У нас были ДТП, после которых не могут по всей трассе найти камеры и посмотреть, кто был за рулем".

Скандал с депутатом Николаем Галушко политик прокомментировал так: "Мою позицию знают все. Я очень часто повторял депутатам: когда ты что-нибудь делаешь, надо сначала подумать. Лучше подумать, прежде чем ты говоришь. Эту ситуацию я даже не знаю, как комментировать, потому что не подумал – здесь не подходит, сделал и не подумал – тоже не подходит. Это называется обнаглел".

При этом экс-спикер парламента считает, что фракция и правоохранительный комитет никак не накажут провинившегося депутата.

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"Ничего ему не будет. Абсолютно ничего. Я готов даже поспорить, что его никак не накажут за эти действия".

По его мнению, наказать могут самих полицейских, которые остановили машину народного депутата и хотели ее обыскать.