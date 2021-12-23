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"Хорошие новости для наших "братьев" – мангал на башне не спасет", – бойцы ВСУ на учениях уничтожили из ПТРК Javelin мишень-танк, оборудованный защитной решеткой. ВИДЕО

На одном из общевойсковых полигонов в районе проведения ООС состоялось практическое выполнение стрельб по броневым объектам личным составом расчетов переносного противотанкового ракетного комплекса Javelin.

Как сообщает Цензор.НЕТ, цели украинскими военными были уничтожены полностью. На записи по боевым стрельбам видно, что мишень-танк был оборудован специальной защитной решеткой из металлических прутьев. Однако они не помешали полному уничтожению мишени американским ПТРК.

"Хорошие новости для наших "братьев"... Вердикт такой... Мангал на башне не спасет", - отреагировали на испытание соцсети.

Также смотрите: Боевые стрельбы с использованием ПТРК Javelin прошли в Донецкой области. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Хорошие новости для наших братьев – мангал на башне не спасет, – бойцы ВСУ на учениях уничтожили из ПТРК Javelin мишень-танк, оборудованный защитной решеткой 01

Хорошие новости для наших братьев – мангал на башне не спасет, – бойцы ВСУ на учениях уничтожили из ПТРК Javelin мишень-танк, оборудованный защитной решеткой 02

Также смотрите: "We know. We are ready", - украинские бойцы показали журналистам из США свои Javelin и рассказали о готовности дать бой армии РФ. ВИДЕО

Автор: 

агрессия (1704) россия (95497) военные учения (3457) Javelin (167)


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Топ комментарии
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23.12.2021 12:26
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23.12.2021 12:32
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23.12.2021 12:23
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Ну если бы все стреляли идеально, учения не нужны были бы. Интересно, из автомата все в 10ку попадают? Нервы, нагнали страха "ты стреляешь из дорогого оружия, не должен промазать!"
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23.12.2021 14:09 Ответить
Ну да! ему дай автомат и 100 патронов, так он 100 человек завалит...даже в прицел не смотря, не нервируй кацапа))))
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23.12.2021 14:49 Ответить
На холодний танк сенсор Джавеліна не спрацює, оскільки він інфрачервоний, але щойно танк заведе мотора, то він - труп. Після цього й підпалили тут тушку на полігоні, щоб вона нагрілася й виглядала як танк у прицілі, а не як металобрухт.

Висновок для тебе, москалику, танками тобі все одно не скористуватися!

Слава Україні!
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23.12.2021 15:56 Ответить
Надо. А пока будем жарить бурятов И Джавелинами )))
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23.12.2021 12:56 Ответить
На самом деле эти так называемые мангалы, защитные решётки не спасают и от РПГ-7 Так как на них установлены тандемные боеприпасы. Уже давно очень много комплексом имеют такие виды боеприпаса. Основное преимущество джевелина в том что он может атаковать вертикально сверху и имеет самонаводящуюся головку.
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23.12.2021 13:13 Ответить
Какие боеприпасы УСТАНОВЛЕНЫ на РПГ-7.
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23.12.2021 13:46 Ответить
Неверно имеет ввиду пороховой заряд и граната тогда два он наверное опытный гранатометчик
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23.12.2021 14:44 Ответить
ПГ-7ВР «Резюме» / 7П28 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%8B тандемная кумулятивная пробивает динамическую защиту и после ещё 650мм брони. разработка 1988г Источники открытые если тебе лень прочитать.
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23.12.2021 15:21 Ответить
Вы ВНИМАТЕЛЬНО умеете читать?

А про ПГ-7ВР, и остальное про РПГ-7, мне рассказывать не надо))))
Я Наставление по РПГ делал)))
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23.12.2021 15:40 Ответить
Ха ха, нашвабреный))
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23.12.2021 13:37 Ответить
Слабенький какой-то взрыв. С настоящим танком справится?
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23.12.2021 13:16 Ответить
Задача Джавелина не " взорвать танк", а пробить башню и изжарить содержимое танка.
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23.12.2021 13:20 Ответить
Вот именно. На видео как раз этого не видно. Вся детонация и огонь снаружи.
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23.12.2021 13:27 Ответить
Ты реально дурачок? Внутри коробки создаётся зона огромного давления, тебя петушок, размажет по стенкам, идиот
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23.12.2021 13:39 Ответить
По такой болванке невозможно определить насколько будет эффективным ПТУР.
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23.12.2021 13:47 Ответить
У тебя есть возможность не прятаться за корейским флагом,а приехать на Донбасс и проверить все своими рогами😂🌷
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23.12.2021 13:59 Ответить
Ну конечно, поэтому мы приглашаем ватное говно на натурные, так сказать съёмки, пущай полетаютЬ)))
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23.12.2021 14:00 Ответить
Мішка, не приставай! Міг би й сам здогадатися, що у мішень боєкомплект не закладають.
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24.12.2021 09:04 Ответить
Кацап не тринди - танк був знищений с першого пострілу Джавеліна.
Дим позначав мішень.
Скажи своїм друзям кацапам щоб сиділи дома і не лізли у расєйські танки.
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23.12.2021 13:36 Ответить
Мордва, а почему ***** твоё так ссытся джавелинов?
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23.12.2021 13:40 Ответить
Сказал какой-то ноумейм, который сделал 100 пусков с джавелина где то в игре типа call of duty
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23.12.2021 14:51 Ответить
Тебе легче будет сгореть сразу, или поджариться до хрустящей корочки? Тупое лаптеногое
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23.12.2021 13:41 Ответить
Да а ты слышал о головке самонаведения, ну так вот она наводится на тепло танка, а как подогреть хлам" то есть списанный танк", дальше включи мозги ну если они у тебя есть.
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23.12.2021 18:20 Ответить
не треба було повідомляти, хай би сі мріяли
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23.12.2021 13:37 Ответить
Ой всьо, у кацапів напад вялічія - "ваши джавіліни нє джавіліни, стрєлять нє умєєти, наши танки саміє надьожниє, ко-ко-ко"
І це все через 2-х мінутне відео, на якому ми показали те шо хотіли показать.
кацапня, ви невиліковні довбні.
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23.12.2021 13:40 Ответить
Сами дают повод. Это же не военные действия. Могли бы сделать ролик чтобы комар носа не подточил. Смонтировать нормально, если надо сделать много дублей. А это видео.. как будто хотели опозорить Джавелин.
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23.12.2021 13:43 Ответить
Може вам ще й допустити до випробувань? Облізете, лапті.
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23.12.2021 13:45 Ответить
На досуге почитайте "Основы боевой пропаганды" )))
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23.12.2021 13:54 Ответить
Опозорить твоего ***** уже нет никакой необходимости, дедушка с рылом бабушки, весь мир ржёт)))
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23.12.2021 14:06 Ответить
Шашличні на кацапських танках тепер не допамагають
Горіть шашлички кацапські.
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23.12.2021 13:48 Ответить
К сожалению и это плохие новости, на видео видно, что тестовый обстрел был на ********. Первая плохая новость, в легкий мороз Джавелин не видит танк, первый выстрел прошел мимо, по этому для тепловой подстветки цели его пришлось поджечь. А вторая не очень хорошая новость, это то что решетка навес работает, он подрывает первый фугасный заряд Джавелина, на цели не была установлена ДЗ, которая сработает на главный кумулятивный заряд джавелина защитив броню.
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23.12.2021 14:04 Ответить
К сожалению пишут лахтинские говноботы, у вас совсем школы закрыты?
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23.12.2021 14:07 Ответить
В Украине русский язык это инастранный, имею право писать с ошибками
И какого черта оскорбляешь сразу, нужно трезво воспринимать проблемы и корректировать тактику приминения оружия, а розовыми очками кацапов бить тяжело.
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23.12.2021 14:36 Ответить
ИнАстранный? С чего бы вдруг? С такими ошибками пишут только мордва зауральская
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23.12.2021 14:43 Ответить
Есть такой псевдоязык, называется олбанский или олбань. Одна из основных задач олбанца - писать вроде бы по-русски, но при этом наделать в словах максимальное количество ошибок.
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23.12.2021 15:52 Ответить
Пишите правильно на украинском, если русский не знаете) Сомневаюсь, что вы украинский знаете!
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23.12.2021 22:15 Ответить
на крыше башни нет ДЗ, только по бокам
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23.12.2021 14:39 Ответить
та і гриль зроблений кустарно
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24.12.2021 21:11 Ответить
Как раз зимой самый большой контраст теплового излучения двигателя на фоне остальных объектов в районе цели. ДЗ в любом случае сработает на первый заряд, нет двухстепенной ДЗ.
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23.12.2021 14:56 Ответить
какой бред ты несешь.. Иди учи даже не матчасть - а школьные азы физики..
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23.12.2021 15:01 Ответить
Кы.рыло, ты чего забрел на бандеровский сайт, убогий? Водки нет, убогим тут не подают, а за такие высеры можешь еще и отхватить. Иди к своим, на русвесна.сру, ******* там тусуются.
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23.12.2021 15:19 Ответить
Я в отличие от тебя за выдуманным ником не прячусь. На сру сайты я не хожу. Я указал, что Джавелина есть определеные с его системой выстрелил-забыл есть определеные ограничения приминения. По этому считаю что наша Стугна с ее дальностью в 5000 гораздо лучше Джавелина. Еще главным плюсом Стугны является ее возможность дистанционного применния, солдат может выставить пусковую над окопом, а сам через специальный пульт управления наводить ракету на цель из окопа или блиндажа. Для пуска Джавленина солдат должен на 3 минуты!!! пока охлаждаеться головка наведения по пояс вылезти из окопа.
Так что лучше бы Зеленский построил на одну дорогу меньше, но закупил в армию 1000 Стугн.
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23.12.2021 15:41 Ответить
Охлаждается гсн 5 секунд от силы. на видео слышно подрыв пиропатрона охлаждения прямо перед пуском
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23.12.2021 20:25 Ответить
Согласен с вами! очень много ТТХ, и погода и защита, а это младенцы сидят по клаве стучат!Все хотят быть Наполеонами)
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23.12.2021 22:10 Ответить
не бойся, лезь в танк, на тебе и проверим
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23.12.2021 15:22 Ответить
Можливо для навчань там інший менший *********, для економії. На відео янкі, рускі консерви крутіше розлітаються
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23.12.2021 14:08 Ответить
все просто - в мишени нет боекомплекта и топлива - только железо. вот и нет детонации и подрыва с отрывом башни..
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23.12.2021 15:00 Ответить
Проплачені кремльовскими рубликами критики: ви що дійсно вважаєте що вам покажуть все насправді як є ? Показали що мангал не допомагає і все, а хто стріляв, чим стріляв, де стріляв, куди стріляв - правду не скажуть, мож і змонтували для дуже любопитних.
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23.12.2021 14:50 Ответить
Увиденным удовлетворён. Воины, бейте гидру рускава мира без пощады
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23.12.2021 15:24 Ответить
На холодний танк сенсор Джавеліна не спрацює, оскільки він інфрачервоний, але щойно танк заведе мотора, то він - труп. Після цього й підпалили тут тушку на полігоні, щоб вона нагрілася й виглядала як танк у прицілі, а не як металобрухт.

Висновок для москалів, танки безпечні, допоки порожні! Але це не точно і не завжди

Слава Україні!
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23.12.2021 15:57 Ответить
Нарід не забувайте що існує така система самонаведення як по образу цілі. Але то страшенно дорога штука -просто запамятала силует цілі і її місцезнаходження в просторі (і ніщо не допоможе - це вже як око доброго снайпера)
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23.12.2021 16:34 Ответить
Та холодний танк воювати не зможе, отже все норм. Для інших варіантів є Стугни, де можна навестися на статичну ціль дуже гарно.
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23.12.2021 16:43 Ответить
Она не дорогая, это базовая функция Джавелина, перед выстрелом оператор делает таксказать скриншот прицела в котором находится танк, этот скриншот загружаетсяьв головку наведени Джавелина. Проблема Джавелина в том, что разрешение головки самонаведения всего 64×64 пикселя, по этому если вокруг танка есть горящие костры или подбитая техника или враг забросал поле поя боя чем то типа фаеров, то ракета может легко перепутать танк с другим горячим объектом
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23.12.2021 17:53 Ответить
По крайней мере на Т-72Б3 стоит система отстрела дымов. Эти дымы - горячие. Их излучение полностью забивает весь возможный диапазон излучений танка. Если их отстрелить перед Джавелином - он просто увидит пятно света 50 на 50 метров вместо танка. А поскольку летит он по сложной траектории - сомнительно что он даже случайно попадёт. Единственная проблема - дымы отстреливаются не автоматически (по крайней мере так было года 3 назад). Надо заметить ракету и среагировать (ну или ехать группой и постоянно по очереди ими стрелять, поддерживая завесу).

А ещё на том же танке под козырьком стоит динамическая защита. Тандемная боеголовка конечно сломает решётку, но она предназначена именно для того чтоб ломать динамическую защиту. А что тогда будет её снимать?
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23.12.2021 20:48 Ответить
От якби воно картоплею стріляло, але нікого не вбивало, ото б ви були раді там у своїй бсср. Звісно ваших братушек покромсає на капусту, то вам страшно за них. Але то дрібниці, скоро хійло й вас на м'ясо почне гнати через одкб. Підете з квіточками й пирогами, головне, щоб не як у нас в Україні!
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23.12.2021 16:41 Ответить
Шо лукашистські *********(довбані ************* прихвостні) - вже підгорає дупа?! БУДЕТЕ СУКИ ГОРІТИ СИНІМ ПОЛУМ'ЯМ!!! 💀 Люта смерть на вас чигає в Україні! Ми таке совкодрочерне біосміття вже навчились утилізувати! Тож якщо вам набридло ваше скотобидляче існування - як то кажуть вєлкам ту хєлл!!
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23.12.2021 17:12 Ответить
Бульбометами?
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23.12.2021 21:25 Ответить
Джа научит кацапа курить ганджа...

ганджа вставляет так что все, все!

солнечный день снова в дыму...
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23.12.2021 16:44 Ответить
Никогда не понимал почему украинские военные такие хвастливые. Это признак неуверенности.

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23.12.2021 16:46 Ответить
а чому у тебе такі оченята вялікіе, абасрамся?
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23.12.2021 17:15 Ответить
Люди которые на самом деле воюют очень суеверны. Такое вообще неуместно. Мангал для братьев и все такое.. Это же просто диванное кривляние, людей которые и близко не подойдут до войны.
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23.12.2021 17:19 Ответить
Ці решітки ставлять, щоб заспокоїти кацапів танках. "Броня крепка и танки наши бистри" Ви бурят, як я рад!
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23.12.2021 17:16 Ответить
Згадую як здохлий кабздон колись казав - дивлючись на обгорілий шматок ************ м'яса: "ви бурят -как я рад!" Тепер запам'ятайте кацападли : буде з усіх вас "шашлік па-бурятскі"!💀 Тільки найбільш до вподоби він буде саме могильним черв'якам...🐛
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23.12.2021 17:22 Ответить
вангую..такую торпеду тока в кремль и побольше
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23.12.2021 17:24 Ответить
Ну вот, теперь сюрприза не будет. Без злого умысла болтливый дурашка помогает совершенствовать защиту танков для рашки. Выложи тогда все характеристики "мангала" толщину прута, марку стали, расстояние до люка и т.д.
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23.12.2021 18:41 Ответить
Плохо показали- незачёт)). Нужно нормально заснять и показать чётче. От начало до конца- уровень повреждений, как установлен мангал на танке до падания, расстояние, и т.д. Короче, более подробней и без прикрас(не для пропаганды)- интересно же на самом деле))
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23.12.2021 18:48 Ответить
Они не столько показывали, сколько чтобы самим посмотреть.
Чтобы если показать, то танки начиняют какими-нибудь "фейерверками", например просроченными снарядами - два в одном, и зрелище, и с утилизацией не надо заморачиваться.
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23.12.2021 19:23 Ответить
совет москалям...заваривайте люки в танках перед атакой, в карман положите фото ПуТина и вперед к бессмертию.
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23.12.2021 18:55 Ответить
Наверно заряд учебный.Слабовато как то. Боевой разносит пол танка.
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23.12.2021 19:03 Ответить
Пол танка разносит детонация танкового боекомплекта, а не ракета ПТРК. При удачном попадании танк разносит и РПГ.
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23.12.2021 19:16 Ответить
На полигон не поставят танк с боекомплектом. Вот настоящий выстрел: https://www.youtube.com/watch?v=qBT28EgEKmY
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23.12.2021 19:19 Ответить
На полигон не поставят танк с боекомплектом

https://www.youtube.com/watch?v=qBT28EgEKmY
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23.12.2021 20:01 Ответить
Это был пустой танк?
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23.12.2021 20:03 Ответить
Я думаю что да. Ну кто по логике поставит боекоплект на полигон?
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23.12.2021 20:51 Ответить
Для отработки навыков использования, ни кто не поставит. А для красивой съемки, поставят.
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23.12.2021 21:43 Ответить
Шота взгруснулось ракоцапикам
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23.12.2021 19:44 Ответить
А кто сказал, что решётки от Джавелинов? Это для сушки портков.
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23.12.2021 20:11 Ответить
Мангал на башне придумало Х#йло...
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23.12.2021 20:52 Ответить
я на колчаковских фронтах не служил,объясните мне убогому,зачем врага информировать?
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25.12.2021 10:19 Ответить
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