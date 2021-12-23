"Хорошие новости для наших "братьев" – мангал на башне не спасет", – бойцы ВСУ на учениях уничтожили из ПТРК Javelin мишень-танк, оборудованный защитной решеткой. ВИДЕО

На одном из общевойсковых полигонов в районе проведения ООС состоялось практическое выполнение стрельб по броневым объектам личным составом расчетов переносного противотанкового ракетного комплекса Javelin.

Как сообщает Цензор.НЕТ, цели украинскими военными были уничтожены полностью. На записи по боевым стрельбам видно, что мишень-танк был оборудован специальной защитной решеткой из металлических прутьев. Однако они не помешали полному уничтожению мишени американским ПТРК.

"Хорошие новости для наших "братьев"... Вердикт такой... Мангал на башне не спасет", - отреагировали на испытание соцсети.

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