"Хорошие новости для наших "братьев" – мангал на башне не спасет", – бойцы ВСУ на учениях уничтожили из ПТРК Javelin мишень-танк, оборудованный защитной решеткой. ВИДЕО
На одном из общевойсковых полигонов в районе проведения ООС состоялось практическое выполнение стрельб по броневым объектам личным составом расчетов переносного противотанкового ракетного комплекса Javelin.
Как сообщает Цензор.НЕТ, цели украинскими военными были уничтожены полностью. На записи по боевым стрельбам видно, что мишень-танк был оборудован специальной защитной решеткой из металлических прутьев. Однако они не помешали полному уничтожению мишени американским ПТРК.
"Хорошие новости для наших "братьев"... Вердикт такой... Мангал на башне не спасет", - отреагировали на испытание соцсети.
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Висновок для тебе, москалику, танками тобі все одно не скористуватися!
Слава Україні!
А про ПГ-7ВР, и остальное про РПГ-7, мне рассказывать не надо))))
Я Наставление по РПГ делал)))
Дим позначав мішень.
Скажи своїм друзям кацапам щоб сиділи дома і не лізли у расєйські танки.
І це все через 2-х мінутне відео, на якому ми показали те шо хотіли показать.
кацапня, ви невиліковні довбні.
Горіть шашлички кацапські.
И какого черта оскорбляешь сразу, нужно трезво воспринимать проблемы и корректировать тактику приминения оружия, а розовыми очками кацапов бить тяжело.
Так что лучше бы Зеленский построил на одну дорогу меньше, но закупил в армию 1000 Стугн.
Висновок для москалів, танки безпечні, допоки порожні! Але це не точно і не завжди
Слава Україні!
А ещё на том же танке под козырьком стоит динамическая защита. Тандемная боеголовка конечно сломает решётку, но она предназначена именно для того чтоб ломать динамическую защиту. А что тогда будет её снимать?
ганджа вставляет так что все, все!
солнечный день снова в дыму...
Чтобы если показать, то танки начиняют какими-нибудь "фейерверками", например просроченными снарядами - два в одном, и зрелище, и с утилизацией не надо заморачиваться.
https://www.youtube.com/watch?v=qBT28EgEKmY