Есть ощущение, что в Украине готовится третья военная операция на Донбассе. Мы должны смотреть, когда долбанут? - Путин. ВИДЕО
Президент России Владимир Путин считает, что в Украине якобы готовится "третья военная операция на Донбассе".
Об этом он сказал сегодня на пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА-Новости.
"Нам говорят "война, война, война". Есть ощущение, что в Украине готовят третью военную операцию на Донбассе. заранее предупреждают: "Не вмешивайтесь, не защищайте этих людей. Вмешаетесь, будете защищать — такие-то новые санкции последуют. И готовятся, возможно, к этому... ... Но мы должны реагировать", - утверждает Путин.
Он также отметил, что Москва вынуждена постоянно думать о перспективах безопасности.
"Мы должны… жить с оглядкой на происходящее на Украине. Смотреть, когда долбанут. Какие новые системы вооружений поставят в Украину, как там себя поведут радикалы", — заявил президент РФ.
Также Путин напомнил, что Минские соглашения остаются единственным достойным основанием деэскалации.
Впрочем, Путин ни слова не сказал, что в 2014 году Россия оккупировала украинский Крым и начала войну на Донбассе. Также он не оговорился о том, что РФ регулярно избегает мирных переговоров по Донбассу, а поддерживаемые Россией наемники постоянно нарушают Минские договоренности и обстреливают украинские позиции из запрещенного вооружения.
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Тому і головний ворог для пуйла не він, як би легенду про це не намагалась вбити в черепну коробку лохів ботва Подоляка.
вы очень сильно палитесь. украинский язык далеко не такой как русский, и дословный перевод выдает работника рашкованской помойки за версту.
Ще й повчає особа, яка сама не пише українською. ......
По суті написаного заперечення є?
І як вас відрізнити від кацапа ?
"разговаривать на языке", але "розмовляти мовою".
не всегда даже падежи совпадают, об этом знает любой украинский школьник, но не знает носитель маскавитского наречия.
довбануть-довбануть....урод...це тобі не Молдову й Грузію кошмарити
Ми, українці, повинні бути готові, не зважаючи ні на що, боронити наших, жінок, дітей, нашу Україну.
Смерть кацапам - ворогам!
Слава Україні!
_А что, это то, что должен был сказать смертельный враг Украины, да?
Забирайте свої війська, озброєння і залиште Україну.
а у этого таксиста "Є відчуття, що в Україні готують третю військову операцію на Донбасі." )) Кто же тогда готовит эту войну - Ярош, Стерненко, может Корчинский?)) Прям с YouTube и готовят - как стрелять из зрк Patriot)
Не беда!
В голове моей опилки,
Да, да, да.
Но хотя там и опилки,
Есть там скрепы и вопилки,
А еще лаврушки и шойгушки,
А также:
Рублишки, воришки и хотелки,-
Вру неплохо я всегда.
Да!!!!
Не беда!
В голове моей опилки,
Да, да, да.
Но хотя там и опилки,
Есть там скрепы и вопилки,
А еще лаврушки и шойгушки,
А также:
Рублишки, воришки и хотелки,-
Вру неплохо я всегда.
Да!!!!
Украинцам нужно просто быть готовым к хаотичным движениям неадекватов-андрофагов и отвечать быстро и точно...
правда, тут есть Верховная проблема - Зеля Никакая, торчащая за своей пятой колонной..
чувак тупо вважає Донбас росіяською територією і ніхто в залі не встане і не скаже, почекайте так Донбас це взагалі то не територія РФ... Московія має бути знищена, це гнійник на тілі планета Земля.
А коли були перші дві?
Я щось пропустив?
Проте поза Росією - Росії, Х*уйлу і всій його шайці вже практично ніхто не вірить.
ПОКИ ЩО немає одностайності лише в одному: що робити з Рашкою. Тому вибрана стратегія очікування. Поки що невідомо, чи це оптимально. Проте совок розсипався саме в таких чи подібних умовах.
Є тільки одне але: падаючи, смердюча тушка Росії може дуже нашкодити Україні.
рашка должна быть уничтожена!
Кремлевски выродок-хуйло, совсем уже ипанулся.