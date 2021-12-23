Есть ощущение, что в Украине готовится третья военная операция на Донбассе. Мы должны смотреть, когда долбанут? - Путин. ВИДЕО

Президент России Владимир Путин считает, что в Украине якобы готовится "третья военная операция на Донбассе".

Об этом он сказал сегодня на пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА-Новости.

"Нам говорят "война, война, война". Есть ощущение, что в Украине готовят третью военную операцию на Донбассе. заранее предупреждают: "Не вмешивайтесь, не защищайте этих людей. Вмешаетесь, будете защищать — такие-то новые санкции последуют. И готовятся, возможно, к этому... ... Но мы должны реагировать", - утверждает Путин.

Он также отметил, что Москва вынуждена постоянно думать о перспективах безопасности.

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"Мы должны… жить с оглядкой на происходящее на Украине. Смотреть, когда долбанут. Какие новые системы вооружений поставят в Украину, как там себя поведут радикалы", — заявил президент РФ.

Также Путин напомнил, что Минские соглашения остаются единственным достойным основанием деэскалации.

Впрочем, Путин ни слова не сказал, что в 2014 году Россия оккупировала украинский Крым и начала войну на Донбассе. Также он не оговорился о том, что РФ регулярно избегает мирных переговоров по Донбассу, а поддерживаемые Россией наемники постоянно нарушают Минские договоренности и обстреливают украинские позиции из запрещенного вооружения.