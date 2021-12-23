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Есть ощущение, что в Украине готовится третья военная операция на Донбассе. Мы должны смотреть, когда долбанут? - Путин. ВИДЕО

Президент России Владимир Путин считает, что в Украине якобы готовится "третья военная операция на Донбассе".

Об этом он сказал сегодня на пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА-Новости.

"Нам говорят "война, война, война". Есть ощущение, что в Украине готовят третью военную операцию на Донбассе. заранее предупреждают: "Не вмешивайтесь, не защищайте этих людей. Вмешаетесь, будете защищать — такие-то новые санкции последуют. И готовятся, возможно, к этому... ... Но мы должны реагировать", - утверждает Путин.

Он также отметил, что Москва вынуждена постоянно думать о перспективах безопасности.

Также читайте: Россию нельзя победить, ее можно только развалить изнутри, - Путин

"Мы должны… жить с оглядкой на происходящее на Украине. Смотреть, когда долбанут. Какие новые системы вооружений поставят в Украину, как там себя поведут радикалы", — заявил президент РФ.

Также Путин напомнил, что Минские соглашения остаются единственным достойным основанием деэскалации.

Впрочем, Путин ни слова не сказал, что в 2014 году Россия оккупировала украинский Крым и начала войну на Донбассе. Также он не оговорился о том, что РФ регулярно избегает мирных переговоров по Донбассу, а поддерживаемые Россией наемники постоянно нарушают Минские договоренности и обстреливают украинские позиции из запрещенного вооружения.

Автор: 

путин владимир (31247) россия (95497) Донбасс (26956)


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Топ комментарии
+32
Якщо принципово, то Донбас - територія України і Україна має право рухать свої війська по своїй території куди завгодно, це стосується і Криму.
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23.12.2021 12:51
+26
брехливые шакалы... всю свою историю эта мокшанская орда только брешет, ни слова правды,все на лжи построено в Мацквабаде ...
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23.12.2021 12:53
+25
Фуйла вже хтось добванув і не один раз
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23.12.2021 12:48
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Фуйла вже хтось добванув і не один раз
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23.12.2021 12:48 Ответить
принимай больница
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23.12.2021 14:17 Ответить
Коли були перші дві операції на думку путлєра?
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23.12.2021 12:49 Ответить
То він свої рахує.
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23.12.2021 12:50 Ответить
Можливо і наші. Але вони точно були не під командуванням найвеличнішого квартального.
Тому і головний ворог для пуйла не він, як би легенду про це не намагалась вбити в черепну коробку лохів ботва Подоляка.
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23.12.2021 12:56 Ответить
Мабуть це про звільнення Слов'янська та Маріуполя...
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23.12.2021 13:03 Ответить
Можливо. В 2014 звільнили багато міст та селищ.
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23.12.2021 13:07 Ответить
Два котла.
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23.12.2021 13:28 Ответить
Кого крЬІшуєш?
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23.12.2021 13:35 Ответить
то у него две чеченские до сих пор в памяти. дедушка старенький, память не та.. не ссытся - уже хорошо.
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23.12.2021 14:01 Ответить
Как там украинские радикали, каждое утро перед стулом спрашивает у писькова.
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23.12.2021 12:49 Ответить
Яка ще 3-тя операція, я про 1 і 2 нічого не чув.
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23.12.2021 12:50 Ответить
Воно марить.
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23.12.2021 12:51 Ответить
Этот черт про свои вспомнил - Дебальцево и Илловайск.
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23.12.2021 13:54 Ответить
Якщо принципово, то Донбас - територія України і Україна має право рухать свої війська по своїй території куди завгодно, це стосується і Криму.
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23.12.2021 12:51 Ответить
в украинском языке нет такого выражения "рухать свої війська по своїй території".
вы очень сильно палитесь. украинский язык далеко не такой как русский, и дословный перевод выдает работника рашкованской помойки за версту.
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23.12.2021 12:53 Ответить
Тут не форум філологів.
Ще й повчає особа, яка сама не пише українською. ......
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23.12.2021 12:57 Ответить
в своей стране я буду разговаривать на том языке, на каком захочу. и никто не сможет этого оспорить.
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23.12.2021 12:58 Ответить
То й не чіпляйтесь до однієї помилки.
По суті написаного заперечення є?
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23.12.2021 12:59 Ответить
а ты в текущей смене адвокат? или у нас уже запретили выражать свое мнение?
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23.12.2021 13:02 Ответить
Ти само тут на зміні, створюєш провокації замість обговорення по суті.
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23.12.2021 13:08 Ответить
не угадал.
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23.12.2021 15:25 Ответить
"не угадал" не те слово, в тебе всі коменти, як в калюжу ...
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23.12.2021 15:33 Ответить
Тож хто палиться ?
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23.12.2021 13:07 Ответить
А де вона ваша країна ? Як називається ?
І як вас відрізнити від кацапа ?
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23.12.2021 14:11 Ответить
"двигаться по территории", але "рухатися територією".
"разговаривать на языке", але "розмовляти мовою".

не всегда даже падежи совпадают, об этом знает любой украинский школьник, но не знает носитель маскавитского наречия.
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23.12.2021 12:57 Ответить
Якщо розібратись, то ти пишеш повну хрінь. Правильно, українською, буде - "пересувати війська власною територією". Людина просто написала кострубато, буває. В чому проблема?
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23.12.2021 14:09 Ответить
Паталогічне брехло.
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23.12.2021 12:52 Ответить
питання ж не у цьому кончаному на всю головку недопалку, з ху.йлом вже давно все зрозуміло - пацієнт психушки, цікаво інше - невже у цю галіматню вірять рашапіди, вони що, не розуміють куди цей придурок їх веде?????
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23.12.2021 14:07 Ответить
А може 3-тю світові війну?
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23.12.2021 12:53 Ответить
Та вже четверта, довбню

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23.12.2021 12:53 Ответить
брехливые шакалы... всю свою историю эта мокшанская орда только брешет, ни слова правды,все на лжи построено в Мацквабаде ...
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23.12.2021 12:53 Ответить
є впевненість що путін довбонутий-причому наглухо...
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23.12.2021 12:54 Ответить
А тобі шо до того? Це територія України, як ти казав і ПНХ.
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23.12.2021 12:55 Ответить
шо, пуйло, сциш коли боїшся?!))))
довбануть-довбануть....урод...це тобі не Молдову й Грузію кошмарити
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23.12.2021 12:55 Ответить
ху№ло готується нападати. І це не питання років.
Ми, українці, повинні бути готові, не зважаючи ні на що, боронити наших, жінок, дітей, нашу Україну.
Смерть кацапам - ворогам!
Слава Україні!
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23.12.2021 12:55 Ответить
Щоб тобі падло запалало з усіх боків - від Кавказу до Чукотки.
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23.12.2021 12:57 Ответить
Навіть якщо і довбануть - вам яке до того діло? Довбануть по Донецьку, як ви колись по Грозному - чи вам хтось заважав, втручався? Якщо сильно переживаєте за рускоговорящіх - попередьте їх про можливий наступ ВСУ і ...запросіть їх до себе. Щоб вони почувалися в безпеці. А хто не поїде - значить в гробу вони бачили русскій мір та чекають визволення. Або готові воювати.
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23.12.2021 12:58 Ответить
Непогано було б, якби тебе кондрашка довбанула!
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23.12.2021 12:58 Ответить
"Втім, Путін ані слова не сказав про те, що у 2014 році Росія окупувала український Крим та розпочала війну на Донбасі. Також він не обмовився про те, що РФ регулярно уникає мирних перемовин щодо Донбасу, а підтримувані Росією найманці постійно порушують мінські домовленості і обстрілюють українські позиції із забороненого озброєння."
_А что, это то, что должен был сказать смертельный враг Украины, да?
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23.12.2021 12:59 Ответить
1, і 2 не пам'ятаю, про що це #уйло говорить, та і інші операції будуть і радикали поведуться достойно, як герої України.
Забирайте свої війська, озброєння і залиште Україну.
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23.12.2021 13:00 Ответить
пі@деть не мєшкі ворочать
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23.12.2021 13:02 Ответить
оце пе.дофіляра розійшовся, нікому твоя спр.ана лишньохромосома пі.дарососія не потрібна(крім Китаю), а ми якщо забирати то тільки своє: КРИМ, ДОНБАС, КРАСНОДАРСЬКИЙ КРАЙ, та деякі землі, що належать Київській Русі, ще з давніх давен.
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23.12.2021 13:03 Ответить
А на самом деле сначала бы надо долбануть по крыму, а дамбас и сам долбанётся.
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23.12.2021 13:04 Ответить
білшість дамбасу були довбонуті ще до 2014, а після того як адекватне проукраїнське населення звідти звалило, там залоишилось 10 відсотків людей які живуть там за для збереження майна та 90 відсотків біосміття
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23.12.2021 13:10 Ответить
по опросам апреля 14 года таких кто хотел в Россию на Донбассе было аж.. 8%.
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23.12.2021 15:12 Ответить
та ну, у навіть у Києві таких довбойобів у 14 році було відсотків 20(ох як їх тоді ****.и!)
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23.12.2021 15:32 Ответить
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23.12.2021 15:12 Ответить
Этот таксист из Брата 2 уже задолбал. У нас ермак наоборот говорит "давайте перестанем стрелять",
а у этого таксиста "Є відчуття, що в Україні готують третю військову операцію на Донбасі." )) Кто же тогда готовит эту войну - Ярош, Стерненко, может Корчинский?)) Прям с YouTube и готовят - как стрелять из зрк Patriot)
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23.12.2021 13:04 Ответить
Що від цього рашиського фюрера можна чекати ? цинізм ,брехня і війна ось на що вони здатні ,так він хоче ваідродити імперію -імперію зла . Але чомусь не думає що ніхто не хоче в ту тюрму народів ,ось і тероризує світ .
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23.12.2021 13:04 Ответить
Если ботокс в затылке -
Не беда!
В голове моей опилки,
Да, да, да.
Но хотя там и опилки,
Есть там скрепы и вопилки,
А еще лаврушки и шойгушки,

А также:
Рублишки, воришки и хотелки,-
Вру неплохо я всегда.
Да!!!!
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23.12.2021 13:04 Ответить
бункерный мышь
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23.12.2021 13:05 Ответить
Если ботокс в затылке -
Не беда!
В голове моей опилки,
Да, да, да.
Но хотя там и опилки,
Есть там скрепы и вопилки,
А еще лаврушки и шойгушки,

А также:
Рублишки, воришки и хотелки,-
Вру неплохо я всегда.
Да!!!!
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23.12.2021 13:05 Ответить
Є відчуття, - Путін /Путин, Зеленский, Кравчук как из одного помёта. Зеленский увидел в глазах Путина желание закончить войну . Внимательно слушаю Путина, Лаврова, Козака, Грызлова. Чувствую, что они хотят, чтобы на Донбассе был мир, - Кравчук.
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23.12.2021 13:05 Ответить
так буває, коли ***** довгий час непижжене ходить
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23.12.2021 13:07 Ответить
Є відчуття, що Путін з'їхав з глузду. Пора до психіатра на консультатцію.
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23.12.2021 13:09 Ответить
Воно шибануте мокшанське чмо. По іншому не скажеш. Недофюрер рашистський.
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23.12.2021 13:09 Ответить
нет смысла тратить время вникая в бред придурка...
Украинцам нужно просто быть готовым к хаотичным движениям неадекватов-андрофагов и отвечать быстро и точно...
правда, тут есть Верховная проблема - Зеля Никакая, торчащая за своей пятой колонной..
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23.12.2021 13:13 Ответить
А не хоче ***** сказати для чого він все це почав?!
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23.12.2021 13:15 Ответить
В Україні готують піструни, щоб путіну по губах провести
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23.12.2021 13:18 Ответить
Бойся, реинкарнированый Гитлер, бойся...
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23.12.2021 13:19 Ответить
І цьому ***** наш Янелох хоче подивитись в очи та домовитись?
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23.12.2021 13:20 Ответить
таке враження що він не про Український Донбас переживає, а за Російські Воронеж чи Ростов.
чувак тупо вважає Донбас росіяською територією і ніхто в залі не встане і не скаже, почекайте так Донбас це взагалі то не територія РФ... Московія має бути знищена, це гнійник на тілі планета Земля.
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23.12.2021 13:22 Ответить
У плешивой сволочи какие-то там ощущения и поэтому надо срочно напасть на Украину. Ну что за долбаный трэш
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23.12.2021 13:28 Ответить
выродок лживый, тупой пещерный совкопитек в стране с таким же недонародцем потомком Шарикова(((
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23.12.2021 13:37 Ответить
путін х...ло! ла ла ла!
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23.12.2021 13:39 Ответить
Монолог Х#йла понимают только жители педирации...
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23.12.2021 13:43 Ответить
третю?
А коли були перші дві?
Я щось пропустив?
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23.12.2021 13:51 Ответить
А интересно,каким боком ***** должна беспокоить война в чужой ему стране?
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23.12.2021 13:51 Ответить
Це заяви Х*уйла для внутрішнього споживання. Рашка валиться, і в Рашці це починають відчувати. Ззовні поки ні, бо у декого ще є ілюзія, що "Росія сильна".

Проте поза Росією - Росії, Х*уйлу і всій його шайці вже практично ніхто не вірить.

ПОКИ ЩО немає одностайності лише в одному: що робити з Рашкою. Тому вибрана стратегія очікування. Поки що невідомо, чи це оптимально. Проте совок розсипався саме в таких чи подібних умовах.
Є тільки одне але: падаючи, смердюча тушка Росії може дуже нашкодити Україні.
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23.12.2021 13:54 Ответить
тухлятина бункерная!
рашка должна быть уничтожена!
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23.12.2021 13:59 Ответить
Долбанём обязательно,-**** плешивая,как ослабнете,так сразу...
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23.12.2021 14:01 Ответить
А как пуйло живет с тем, что у него китайцьІ фатически уже оттяпала пол Сибири и весь Дальний Восток, и китайцьІ, вооруженньІе ядерньІм оружием, стоять на границе с Кацапстаном? Ето его не волнует. Так НАТО стоит в Прибалтике прямо на границей из ерефией, до Питера два шага, растояние для НАТОвских ракет из Прибалтики ближе чем от Харькова. Нет козлина тебя Украина волнует, что безе нее вьІ никто, без нее вьІ ордьІнцьІ без истории.
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23.12.2021 14:02 Ответить
китайцы оттяпывают непригодную для нормальной жизни землю. Путину нужна плодородная Украина с умеренным климатом. И главное без Украины он не может легализовать идентичность россиян как славян. Без Украины у него не тысячелетняя история, а трехсотлетняя. И к сожалению, пока он не сдохнет, он от нас не отстанет. И если Европа и дальше будет проявлять озабоченность, то нам ЖОПА, будем как на донбассе. Надо, что бы ночью. по быстрому нас приняли в НАТО и Евросоюз, вот это было бы интересно посмотреть на путлера, но я понимаю, что это невозможно.
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23.12.2021 14:45 Ответить
тени ***** наложили, красивый такой, смотрит как живой
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23.12.2021 14:24 Ответить
тварь кремлевская
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23.12.2021 14:37 Ответить
Каждый день украинцам приходится жить в ожидании - когда уже долбанутое ***** сдохнет.
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23.12.2021 14:46 Ответить
Что несет это лживое, недошенное кацапское существо? Кто то понимает?
Кремлевски выродок-хуйло, совсем уже ипанулся.
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23.12.2021 14:59 Ответить
Как росиссия должна жить, нужно было думать ,когда чужое брал в 2014, только тебя думать в принципе не учили в питерских подворотнях
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23.12.2021 15:07 Ответить
Короче это недоделанная сморчковая сущность слишком много о себе представляет. Лупануть по наглой уже надоевшей мордяке надо тихо в бункере. Где там в Сочи или московии, где прячется эта мразь.
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23.12.2021 15:39 Ответить
Володя Зеленский! пора начать выдавать оружие бывшим военным. Я лучше всех стрелял среди офицеров Бригады Связи Ставки ВГК в Польше. В СрецНазе -тоже не плохо.
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23.12.2021 15:41 Ответить
Захват территории чужой страны -это самое тяжкое преступление в международных отношениях и по международным законам, которому нет никаких оправданий!
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23.12.2021 16:50 Ответить
раша = брехня
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23.12.2021 17:17 Ответить
когда оно здозхнет это не постижимо уму
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23.12.2021 17:25 Ответить
упевнений на 100 відсотків, що вже зараз в Гаазі повинні в книзі гіннеса реєструвати світове досягнення за усіх часів по самій найдовший лаві підсудних для псевдодержавних і військових злочинців однієї помеждержавної території та одночасно замовляти ліс у Канаді для нескладних конструкцій.
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26.02.2022 12:34 Ответить
 
 