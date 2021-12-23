Путин о реакции Запада на опасения РФ: Идите вы со своими беспокойствами, будем делать, что считаем нужным

Президент России Владимир Путин возмущен расширением НАТО и утверждает, что Запад не воспринимает обеспокоенности России и ее стремлений обеспечить свою безопасность после распада СССР.

Об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.

"Начали расширять НАТО. Мы говорили, — не надо этого делать, а нам говорили: где это написано? Где бумажка? Нет? Плевать мы хотели на ваши беспокойства. Каждый год мы пытались огрызаться. Беспокойство высказывали. Идите вы со своими беспокойствами, будем делать , что считаем нужным. Пять волн расширения НАТО. Мы хотим обеспечить свою безопасность", - подчеркнул президент РФ.

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