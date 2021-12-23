Родные украинских пленных и пропавших без вести на Донбассе пикетируют ОП: "Чтобы выполнить наши требования, не нужны деньги. Нужна политическая воля". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Сегодня, 23 декабря, родные пропавших без вести и пленных украинцев пикетируют Офис Президента в Киеве, чтобы напомнить властям о необходимости сотрудничества для розыска и освобождения пропавших без вести и пленных.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Родные пропавших без вести и пленных украинцев установили под Офисом Президента "Стену надежды" - стенды с фотографиями и именами пропавших или пленных украинцев.
"Требования всего три. Чтобы выполнить их не нужные деньги. Нужна политическая воля. Стремление к сотрудничеству с семьями", - рассказали организаторы акции.
Пикетчики предъявили властям следующие требования:
- Включить в состав Комиссии по вопросам пропавших без вести при особых обстоятельствах представителей семей пропавших без вести;
- Сформировать при Президенте Украины Координационный Совет по защите пленных, пропавших без вести и членов их семей;
- Ввести в состав Трехсторонней контактной группы представителей родных пленных и пропавших без вести. Фактически, предоставить семьям возможность получать объективную информацию о состоянии дел в освобождении пленных и поиске заложников.
К митингующим вышли представители ОП, которые пообещали рассмотреть их требования.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
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не потрібно недооцінювати той же піпл - так він гарварди не закінчував - у 3-му поколінню безбідно не виріс та не виховувався.... плюс ментальне - і всі інші чинники - але він чітко чуе -розуміе та бачить коли ПОВАЛЬНА БРЕХНЯ...та МАНІПУЛЯЦІЇ...- і як кожен живий організм у ПРИРОДІ, шукае кращі шлях для себе - зЄля це протест внутрішній на те що проф політики нічого не хотять окрім як для себе міняти - ну тут популізм завжди виграе - бЄня та інші все це прорахували краще команди Пороха - тому маемо те що маемо...
.....
відносно іншого - скажу дипломатично , ще 7, 5 років ботоферма буде мати роботу ....
...як вважаеш - Пороха реально закриють чи як ....
і от - зЄля вже мріе про такий сценарій :
Влада Південної Кореї помилувала колишню президентку, засуджену до 20 років тюрми
https://www.radiosvoboda.org/a/news-pivdenna-korea-prezydent-pomyluvannia/31624042.html
що відносно запитання по-Пороху...-
і наостанок - що за дебілізм ( а може професійне) , що як що хтось мае свою думку ( а ви ж тіпа демократи , і повинні шанувати таке - це ж по-европейськи , а не по -кацапськи ....) , то ви одразу накидуете ярлики - чи заняете в якусь конкуруючу із вами "кошару" ....
Вам що , не може навіть спасти на думку що на Цензорі е ще просто Люди які не піддаються пропоганді...- чи просто Вільні "Художники" - просто смішно ...
але і на політичну волю даремно розраховувать
так недоречно виглядають сумні лиця (саме - лиця, від слова - лик (лики у святих і великомучеників)... на фоні святкових прикрас і карусєлєк, таких приємних оку преЗЕнедоросля...
Десь біля 5 тисяч, наскільки можна судити...
Це ж ціла армія.
Скажу крамолу- але чи більшість з них не здалась тупо в полон?
Не мені судити, але....