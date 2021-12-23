Родные украинских пленных и пропавших без вести на Донбассе пикетируют ОП: "Чтобы выполнить наши требования, не нужны деньги. Нужна политическая воля". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 23 декабря, родные пропавших без вести и пленных украинцев пикетируют Офис Президента в Киеве, чтобы напомнить властям о необходимости сотрудничества для розыска и освобождения пропавших без вести и пленных.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Родные пропавших без вести и пленных украинцев установили под Офисом Президента "Стену надежды" - стенды с фотографиями и именами пропавших или пленных украинцев.

"Требования всего три. Чтобы выполнить их не нужные деньги. Нужна политическая воля. Стремление к сотрудничеству с семьями", - рассказали организаторы акции.

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Пикетчики предъявили властям следующие требования:

Включить в состав Комиссии по вопросам пропавших без вести при особых обстоятельствах представителей семей пропавших без вести;

Сформировать при Президенте Украины Координационный Совет по защите пленных, пропавших без вести и членов их семей;

Ввести в состав Трехсторонней контактной группы представителей родных пленных и пропавших без вести. Фактически, предоставить семьям возможность получать объективную информацию о состоянии дел в освобождении пленных и поиске заложников.

К митингующим вышли представители ОП, которые пообещали рассмотреть их требования.





























Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ