Минобороны о военном учете женщин: Необходимо "накопить человеческий ресурс" для армии в мирное время. ВИДЕО
Минобороны объяснило приказ о регистрации женщин на военный учет необходимостью "накопления человеческого ресурса" для армии в мирное время.
Об этом пишет в телеграмме журналист Андрей Павловский, ссылаясь на соответствующий брифинг Минобороны, сообщает Цензор.НЕТ.
По его словам, в ведомстве обещают в обязательном порядке не призывать женщин в армию и не вызывать их для прохождения медкомиссий в военкоматах без их согласия. Будут это делать только в случае введения военного или особого положения. Под действие приказа попадают специальности, которые могут быть полезны для армии в случае необходимости.
В Минобороны не комментировали заявление нардепа "Слуги народа" Юлии Гришиной о том, что список специальностей, по которому женщины берутся на военный учёт, будет сокращен. Гришина сказала журналисту PavlovskyNEWS, что пока никто не знает, как именно будут сокращать список, поскольку это будет решать само министерство.
На брифинге также уточнили, что постановка женщин на военный учёт не связана с возможной агрессией РФ.
"В мирное время происходит накопление так называемого человеческого ресурса. Проводится качественно-количественная характеристика военно-учетных специальностей. Только в крайней необходимости такие военные специалисты-женщины будут использованы на военной службе. Действительно, в случае введения военного положения или в особый период во время мобилизации", – подчеркнул начальник управления персонала штаба Командования сухопутных войск ВСУ Роман Горбач.
Он отметил, что в течение шести волн мобилизаций, прошедших в Украине, к военной службе было привлечено почти 200 тысяч человек, включая женщин. Горбач подчеркнул, что женщин мобилизовали "исключительно с их согласия".
Он заверил, что такой алгоритм будет применяться и к женщинам, которые станут на военный учет согласно приказу Министерства обороны №313.
"Женщины призывались на мобилизацию, но ни одна женщина без ее согласия на эту службу не попала. Момента, которого нужно бояться, здесь нет", - добавил начальник управления персонала штаба КСО ВСУ.
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Хто був війскоматі на мед комісії у хірурга той зрозуміє
Мені цікаво, як ви мобілізуєте мільйони? Зараз не часи другої світової.
23.12.21г. Кабмин своим постановлением утвердил таксы, по которым будут определять размер вреда для природно-заповедного фонда от незаконных рубок или повреждения деревьев и растительности, уничтожение газонов и клумб, несанкционированной заготовки сена или выпаса скота, сбора лекарственных растений, ягод и грибов без специальных разрешений, охоты, проезда транспорта, самовольного захвата земли и пр... Информация для грибников - один гриб, срезанный без разрешения будет стоить 75 гривен. Сбор лечебных трав - 30 гривен за цветок, ягод - 378 гривен за килограмм, орехов - 1154 гривен за килограмм.
Особенно в предпенсионном возрасте
ВЕРХОВНАЯ РАДА УКРАИНЫ
ЗАКОН
О всеобщей воинской обязанности и военной службе
5. Женщины, имеющие по специальности медицинскую подготовку или родственную соответствующей военной специальности согласно перечню, определяемому Кабинетом Министров Украины, могут быть зачислены на воинский учет. Они обязаны являться по вызову военного комиссариата для прохождения медицинского освидетельствования и выполнять правила воинского учета.
В мирное время женщины могут добровольно поступить на военную службу по контракту. В военное время лица женского пола, состоящие на воинском учете или прошедшие всеобщее военное обучение, могут быть призваны на военную службу по решению Президента Украины.
крім щурів )))) нічого не бояться !!!
Ви бажаєте побачити фото брудних і змучених дівчат (бо така правда війни) ?
просто пишався нашими дівчатами, військовими, Берегинями, красунями...
правду потрібно показувати...та це не я маю робити !!!
Он міністр оборони Данії приїжджала,то десь офігіла від автівок під кабміном.Хоча саме тут просять грошей,а не в Данії.Порівняйте умови військових в Данії і Україні.Тут на призові ставляться,як до скотини.Хто хоче терпіти нелюдські умови.Це все повна фігня.
Ви трохи захопилися і дуже вже розвинули тему ....
я тільки виклав фото... без анотацій і ідеалізації.... без пафосу і подвійного смислу...
тільки фото.... справжніх військових, справжніх Героїнь, справжніх Жінок...
крапка....
Справжні жінки не тільки в армії.
єдина правда - не було б агресіі тварюки *****...і ці жінки мали б всі шанси жити довго і щасливо...
доброго вам вечора...
Книга "Дівчата зрізають коси"- це спогади 25 жінок-воячок, які брали участь в російсько-українській війні у складі Збройних сил України та добровольчих підрозділів у 2014-2018 рр. як стрілки, кулеметниці, медики, мінометниці, снайперки та ін.
У спогадах йдеться про бойові операції різних років на Луганщині та Донеччині, про звільнення українських міст та сіл від окупантів, спогади про побратимів, місцевих мешканців, воєнний побут, а також роздуми про становище жінки в українському війську в різні періоди війни. Розповіді доповнені фотографіями із зони бойових дій.
Ці історії було записано з листопада 2017 до липня 2018 року воєнною кореспонденткою Євгенією Подобною.
Збірник спогадів "Дівчата зрізають коси" підготовлено в рамках проекту Українського інституту національної пам'яті "Усна історія АТО".
смотрите, как эффективно подавлены и уже практически забылись более важные и страшные для страны вопросы вагнергейта, а фактически предательства и госизмены высшего руководства страны, критическая ситуация в экономике и т.д. и т.п.
нам вбросили абсолютно не реальную тему просто для отвлечения внимания, и которую изначально никто и не собирается выполнять...
все кинулись обсуждать, какие во власти дураки, что собрались призывать пенсионерок, а в это время, эти "дураки", в очередной раз втихую обувают наивный лохторат...
Нужны репресии против ваты и обучение для остальных
Сейчас кризис с газом, но мы его продаём, предприятия на грани остановки..... Как мы выиграем войну без денег?
Воюют економиками и технологиями, технологий с принудиловка без высокой зп не будет, совок доказал....
Человеческими жизнями не воюют. Деньги выводят, ресурсы и зеслю продают, но главная причина проигрыша женщины не на учёте......
На самом деле все делается перед выборами, для денег, для тотального учёта и контроля.
Задумайтесь для чего, продавая ресурсы к войне не готовятся нет
Залиште жінок у спокої!