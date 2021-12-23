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Минобороны о военном учете женщин: Необходимо "накопить человеческий ресурс" для армии в мирное время. ВИДЕО

Минобороны объяснило приказ о регистрации женщин на военный учет необходимостью "накопления человеческого ресурса" для армии в мирное время.

Об этом пишет в телеграмме журналист Андрей Павловский, ссылаясь на соответствующий брифинг Минобороны, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, в ведомстве обещают в обязательном порядке не призывать женщин в армию и не вызывать их для прохождения медкомиссий в военкоматах без их согласия. Будут это делать только в случае введения военного или особого положения. Под действие приказа попадают специальности, которые могут быть полезны для армии в случае необходимости.

В Минобороны не комментировали заявление нардепа "Слуги народа" Юлии Гришиной о том, что список специальностей, по которому женщины берутся на военный учёт, будет сокращен. Гришина сказала журналисту PavlovskyNEWS, что пока никто не знает, как именно будут сокращать список, поскольку это будет решать само министерство.

На брифинге также уточнили, что постановка женщин на военный учёт не связана с возможной агрессией РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минобороны утвердило список специальностей женщин, которых будут ставить на воинский учет. СПИСОК

"В мирное время происходит накопление так называемого человеческого ресурса. Проводится качественно-количественная характеристика военно-учетных специальностей. Только в крайней необходимости такие военные специалисты-женщины будут использованы на военной службе. Действительно, в случае введения военного положения или в особый период во время мобилизации", – подчеркнул начальник управления персонала штаба Командования сухопутных войск ВСУ Роман Горбач.

Он отметил, что в течение шести волн мобилизаций, прошедших в Украине, к военной службе было привлечено почти 200 тысяч человек, включая женщин. Горбач подчеркнул, что женщин мобилизовали "исключительно с их согласия".

Он заверил, что такой алгоритм будет применяться и к женщинам, которые станут на военный учет согласно приказу Министерства обороны №313.

Читайте: "Откосить" не получится: для женщин, которые не станут на воинский учет, предусмотрен штраф до 1700 грн

"Женщины призывались на мобилизацию, но ни одна женщина без ее согласия на эту службу не попала. Момента, которого нужно бояться, здесь нет", - добавил начальник управления персонала штаба КСО ВСУ.

Минобороны о военном учете женщин: Необходимо накопить человеческий ресурс для армии в мирное время 01

Автор: 

женщины (886) Минобороны (9322) воинская повинность (77) чрезвычайное положение (206) Гришина Юлия (34)


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Топ комментарии
+18
Идите вы НА***Й таварищ *жуков* воевать еловеческим ресурсом, когда весь мир уже воюет беспилотным железом
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23.12.2021 17:44
+14
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23.12.2021 17:47
+14
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23.12.2021 18:05
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Правила форума Совет форумчан
куда полезней было бы пропустить через 0 всех "уставшихатвайны", которые выбрали шаурмена в главнокомандующие.
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23.12.2021 17:20 Ответить
Вам нужны массовые сдачи в плен под московские камеры?
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23.12.2021 17:39 Ответить
я думаю даже самый упоротый баран понимает что сдаваться в плен бессмысленно.
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23.12.2021 17:44 Ответить
ЦІКАВА ЦИТАТА - "За його словами, у відомстві обіцяють в обов'язковому порядку не призивати жінок до армії та не викликати їх для проходження медкомісій у військкоматах без їхньої згоди. Це робитимуть лише у разі запровадження воєнного стану, чи особливого періоду. Під дію наказу потрапляють спеціальності, які можуть бути корисні для армії у разі потреби". ДУЖЕ ЦІКАВО, а що сьогодні вже НЕ ОСОБЛИВИЙ ПЕРІОД???? Чи для заспокоєння мас - чергова порція лапші на віха піплу...
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23.12.2021 17:21 Ответить
меня иное волнует с каких это пор гребанное МО решает КОНСТИТУИЦОННЫЕ ПРАВА И СВОБОДЫ ГРАЖДАНИНА И ЧЕЛОВЕКА - но (после Ковидных зашкваров КМУ Зели и не удивлен там также воняет и дюже евреями надо с этим евреями во власти то то реально делать.... сокращать поголовье обрезанного во власти скота что ли?!)ДАЖЕ В ЗАКОНЕ О ВСЕООБЩЕЙ ВОИНСКОЙ ОБЯЗАНОСТИ ТАКОГО ИДИОТИЗМА НЕТ..но естьв каком то обкуренном приказе АУ! денисенко вы где волобще в Украине??!! и где все еврейские гомсеки и лесбиянки они согласны пойти на войну а как же равные гендерные права женщин или это и есть гендерное равенство для баб в Украине типа воевать на равне с мужиками вот те на-- так может лучше в рабах у супруга как то.... НО ПРИШЕЛ ЕВРЕЙЧИК РЕЗНИКОВ ПРИДУРОК И ВСЕ ПОСРАТЬ НА КОНСТИТУЦИЮ ЗАКОНЫ А НЕ БОИТСЯ МО ПОЛУЧИТЬ ПАРУ СОТЕНЬ ТЫСЯЧ ИСКОВ И РЕШЕНИЙ СУДОВ И ПЕНДЮЛЕЙ ГДЕ УБОГИЕ БАБЛО ВОЗЬМЕТЕ ПО КАКОЙ СТАТЬЕ РАСХОДОВ.. баб на войну зовут только трусливые еврейские шавки коих пора во власти с огнеметом прожечь до фига этих обрезанных натыкано..воны обрезаныне будут руководить и предавать и воровать- а бабы славянские их защищать вонючие обрезанные члены.. ага счась разогнались война не начнется даже как будет всеобщая капитуляция....
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23.12.2021 18:07 Ответить
пламенный такой пост, а ведь маланская мафия отомстит - начнёт формировать зеляюгенд
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23.12.2021 19:49 Ответить
Лучшая снайперша Великой Отчественной Войны украинка.
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25.12.2021 18:37 Ответить
За його словами, у відомстві обіцяють в обов'язковому порядку не призивати жінок до армії та не викликати їх для проходження медкомісій у військкоматах без їхньої згоди Джерело:
Хто був війскоматі на мед комісії у хірурга той зрозуміє
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23.12.2021 17:21 Ответить
Якщо не будуть викликати жінок для проходження медкомісій у військкоматах без їхньої згоди, то тоді і на військовий облік ставити на будуть? А як же штрафи для підприємств?
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23.12.2021 17:28 Ответить
вакцинация тоже добровольная....
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23.12.2021 17:47 Ответить
Ну да. Только если не вакцинирован - сиди дома. Все равно тебя никуда не пустят, как прокаженного. Только почему вакцинированные боятся невакцинированных никак не пойму. Спасибо, хоть в лепрозорий не отправляют.
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23.12.2021 18:48 Ответить
А зачем ФСБ понадобился список военно-обязанных украинок ?
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23.12.2021 17:29 Ответить
Оманського чорта на облік візміть.
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23.12.2021 17:35 Ответить
Идите вы НА***Й таварищ *жуков* воевать еловеческим ресурсом, когда весь мир уже воюет беспилотным железом
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23.12.2021 17:44 Ответить
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23.12.2021 17:47 Ответить
Люди це ресурс і розхідний матеріал, як юніти в статегічних відеоіграх.

Мені цікаво, як ви мобілізуєте мільйони? Зараз не часи другої світової.
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23.12.2021 17:51 Ответить
Наші зконотворці деградують не по своїй дурості,так як вони і так тупі, а як я помітив адекватно вони реагують на висери мокшанської дурості.Не здивуюсь як що завтра вони приймуть закон на заборону збирати в українських лісах кедрові горіхи.
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23.12.2021 17:51 Ответить
Уже. Только что разве не кедровых. Хот, если таковые вырастут, то и их.
23.12.21г. Кабмин своим постановлением утвердил таксы, по которым будут определять размер вреда для природно-заповедного фонда от незаконных рубок или повреждения деревьев и растительности, уничтожение газонов и клумб, несанкционированной заготовки сена или выпаса скота, сбора лекарственных растений, ягод и грибов без специальных разрешений, охоты, проезда транспорта, самовольного захвата земли и пр... Информация для грибников - один гриб, срезанный без разрешения будет стоить 75 гривен. Сбор лечебных трав - 30 гривен за цветок, ягод - 378 гривен за килограмм, орехов - 1154 гривен за килограмм.
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23.12.2021 18:59 Ответить
А я цомусь цьому і не дивуюсь.Адже мокшане таке приймають а наша Рада просто їх копіює.
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23.12.2021 19:14 Ответить
А скільки буде коштувати повітря та за шкідливі викиди після видихання повітря?Мені ця влада нагадує ,,Чіполіно,,
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23.12.2021 19:37 Ответить
вот этот глашатай в армии служил вообще то.
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23.12.2021 17:51 Ответить
Зараз на контракті недокомплет, а контракт це робота,на які гроші платять, зоч і не великі. Навіть якщо ввести військовий стан, то мільцонної армії не буде, її навіть немає чим укомплектувати.
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23.12.2021 17:55 Ответить
... А вдягнути, нагодувати, озброїти, розмістити 1млн армію з якого бюджету?
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23.12.2021 19:04 Ответить
І це все також.
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23.12.2021 19:26 Ответить
зе!жiнки

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23.12.2021 17:56 Ответить
До такого не додумались даже во времена 1 Мировой войны. У Гашека такого идиотизма нет. Пытаются всех запугать и сделать даже женщин пушечным мясом. Если учесть технические аспекты войны, то без женщин никак не обойтись? На очереди дети и пенсионеры, наверное
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23.12.2021 17:58 Ответить
Кстати, управлять беспилотниками и другими умными оружиями женщины смогут более аккуратно, ибо сейчас в домах много подобной техники.
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23.12.2021 18:09 Ответить
Я б военные пошла, пусть меня научат.
Особенно в предпенсионном возрасте
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23.12.2021 18:19 Ответить
чтобы накопить "человеческий ресурс" женщин надо не в армию призывать а любить во всех смыслах этого слова.
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23.12.2021 18:03 Ответить
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23.12.2021 18:05 Ответить
ЗЕ-уклонисты очень надеются спрятаться за бабьими юбками!
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23.12.2021 18:07 Ответить
Т.е. вместо того, что бы развивать и вооружать действующую армию по последнему слову техники, что бы кацапия ссалась на нее напасть, эти уроды собираются забрасывать врагов трупами? Женскими? Или как этот месседж понимать, про "людской ресурс"?
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23.12.2021 18:13 Ответить
Хтось може пояснити, навіщо на війні потрібні бібліотекарі, архівісти і, головне, археологи?
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23.12.2021 18:15 Ответить
І архітектори (спеціальність першої леді).
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23.12.2021 19:02 Ответить
Як навіщо?))
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23.12.2021 19:12 Ответить
Мабуть, це замаскований бліндаж для головнокомандуючого. Вибачте, для верховного головнокомандуючого.
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23.12.2021 20:23 Ответить
А чому у мережі такий шухер?Адже лікарі та молодший медицинський персонал завжди стояв на військовому обліку.А то що його зараз нема так це пройоб воєнкомата та органів ВСУ.
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23.12.2021 18:17 Ответить
Є облік. Для жінок рядового складу, сержантів до 40 років, молодших офіцерів до 45.
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23.12.2021 19:03 Ответить
Як що існує облік то до чого таа суєта?Можливо це бравада журналюг які працюють на мокшан?Тільки чому мовчать СБУ?
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23.12.2021 19:09 Ответить
Тому що в новому Переліку практично всі спеціальності і професії, тому що до 60 років, тому що влада неадекватна і не знаєш, чого від них очікувати.
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23.12.2021 20:22 Ответить
Додаток "Дія" сформує для вас "Запрошення до війскомату".Дигитализація,вжеж.
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23.12.2021 18:20 Ответить
а що про це говорить конституція?
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23.12.2021 18:25 Ответить
Ресурс) для них все люди - это ресурс, расходник. Использовал и выкинул. Подготовку делают постепенно, а не ой, мама мы обосрались, спасите нас! Только жрут за наш счет, не более.
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23.12.2021 18:30 Ответить
Записываю свою жену исключительно после того, как этот г@ндон оформит свою маман, супругу и дочерей санитарками.
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23.12.2021 18:44 Ответить
Идиотизм с каких пор у нас министр обороны законы переписывает?

ВЕРХОВНАЯ РАДА УКРАИНЫ
ЗАКОН
О всеобщей воинской обязанности и военной службе
5. Женщины, имеющие по специальности медицинскую подготовку или родственную соответствующей военной специальности согласно перечню, определяемому Кабинетом Министров Украины, могут быть зачислены на воинский учет. Они обязаны являться по вызову военного комиссариата для прохождения медицинского освидетельствования и выполнять правила воинского учета.
В мирное время женщины могут добровольно поступить на военную службу по контракту. В военное время лица женского пола, состоящие на воинском учете или прошедшие всеобщее военное обучение, могут быть призваны на военную службу по решению Президента Украины.
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23.12.2021 18:51 Ответить
В апреле этого года приняты изменения в Закон, позволяющие минобороны вносить изменения в перечень специальностей.
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23.12.2021 19:06 Ответить

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23.12.2021 19:12 Ответить
І всі такі догляненеі чистенькі і наманекюрені. Це фото не з війни.
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23.12.2021 19:29 Ответить
дівчатка - вони такі дівчатка.... навіть там...

крім щурів )))) нічого не бояться !!!

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23.12.2021 19:38 Ответить
Поліна Кравченко, з подругами
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23.12.2021 19:41 Ответить
Ну це не правда.
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23.12.2021 19:42 Ответить
чому? тому шо фотографувалися чистенькими? що тут неправда?
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23.12.2021 19:48 Ответить
Покажіть фото з донецького аєропорту. Там впринципі не було де помитися і бути чистими.Та й манікюри не практично як мінімум там. Та й ці фото не показують жахи війни. Після активних бойовиз дій, ці дівчата так виглялати не будуть.
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23.12.2021 19:55 Ответить
дівчата-Берегині, які загинули за Україну

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23.12.2021 20:01 Ответить
Я це знаю.Це не заперечує те, що я вище написав.
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23.12.2021 20:07 Ответить
не можу зрозуміти нашої дискусії...
Ви бажаєте побачити фото брудних і змучених дівчат (бо така правда війни) ?
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23.12.2021 20:15 Ответить
Я бажаю не ідеалізувати війну.Війна це не селфі.Правду потрібно показувати і забезпечувати те військо що є і не займатися фігнею,бо мільйони не можливо в сьогоднішній час.Ну неможливо просто.
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23.12.2021 20:31 Ответить
зовсім не мав цілі шось ідеалізувати...
просто пишався нашими дівчатами, військовими, Берегинями, красунями...
правду потрібно показувати...та це не я маю робити !!!
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23.12.2021 20:40 Ответить
Всі мають бути за правду.Діти багатїв і керманичів,не йдуть на призов і воювати.За ними військомати не бігають.І жінки багатіїв і їхні доньки,не підуть в військомати.Проте вони користуються всіма благами і закони пишуть,по яких нам всім жити.Це все абсурд і не правда.

Он міністр оборони Данії приїжджала,то десь офігіла від автівок під кабміном.Хоча саме тут просять грошей,а не в Данії.Порівняйте умови військових в Данії і Україні.Тут на призові ставляться,як до скотини.Хто хоче терпіти нелюдські умови.Це все повна фігня.
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23.12.2021 20:52 Ответить
ще раз наголошую - Ваші правдиві і дуже переконливі слова і обвинувачення... який мають відношення до цих фото дівчат???
Ви трохи захопилися і дуже вже розвинули тему ....
я тільки виклав фото... без анотацій і ідеалізації.... без пафосу і подвійного смислу...
тільки фото.... справжніх військових, справжніх Героїнь, справжніх Жінок...
крапка....
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23.12.2021 21:07 Ответить
Ви вище запостили фото з загиблими жінками.А якби військо було забезпеченіше,то на багато менше було би смертей.Україна багатійша на надра,може все дозволити.

Справжні жінки не тільки в армії.
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23.12.2021 21:13 Ответить
я не маю доказів того, що смерті Жінок тільки від не забезпеченності нашої Армії ******** зброєю.... я не маю фактів того, що сталося б якби було б якось по іншому... сталося так як сталося..
єдина правда - не було б агресіі тварюки *****...і ці жінки мали б всі шанси жити довго і щасливо...
доброго вам вечора...
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23.12.2021 21:33 Ответить
Не тільки зброєю,а й вся логістика і забезпечення.Агресія москалів проти України триває вже сотні років.
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23.12.2021 21:37 Ответить
А армии друднее чем на гражданке.
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25.12.2021 18:42 Ответить

Книга "Дівчата зрізають коси"- це спогади 25 жінок-воячок, які брали участь в російсько-українській війні у складі Збройних сил України та добровольчих підрозділів у 2014-2018 рр. як стрілки, кулеметниці, медики, мінометниці, снайперки та ін.
У спогадах йдеться про бойові операції різних років на Луганщині та Донеччині, про звільнення українських міст та сіл від окупантів, спогади про побратимів, місцевих мешканців, воєнний побут, а також роздуми про становище жінки в українському війську в різні періоди війни. Розповіді доповнені фотографіями із зони бойових дій.
Ці історії було записано з листопада 2017 до липня 2018 року воєнною кореспонденткою Євгенією Подобною.

Збірник спогадів "Дівчата зрізають коси" підготовлено в рамках проекту Українського інституту національної пам'яті "Усна історія АТО".
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23.12.2021 20:12 Ответить
А тако ж поставить на учёт коров, свиней, кур, коз, гусей так как они тоже стратегический материал.
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24.12.2021 02:40 Ответить
не надо думать, что эебильная власть вбросила этот "гениальный" высер по дурости...
смотрите, как эффективно подавлены и уже практически забылись более важные и страшные для страны вопросы вагнергейта, а фактически предательства и госизмены высшего руководства страны, критическая ситуация в экономике и т.д. и т.п.

нам вбросили абсолютно не реальную тему просто для отвлечения внимания, и которую изначально никто и не собирается выполнять...

все кинулись обсуждать, какие во власти дураки, что собрались призывать пенсионерок, а в это время, эти "дураки", в очередной раз втихую обувают наивный лохторат...
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23.12.2021 19:12 Ответить
ну как сказать, быдло в кабинке для голосования вспомнит им этот высер, и проголосует за юру бойка, который точно окончит войну и посадит зеленского
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23.12.2021 19:52 Ответить
можно использовать как МТ-ЛБ

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23.12.2021 19:20 Ответить
пусть начнут с учета всех сучек из рады...
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23.12.2021 19:24 Ответить
Пустая затея. Если бабахнет - большинство утечет.
Нужны репресии против ваты и обучение для остальных
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23.12.2021 19:33 Ответить
А х... вам на рило, а не "пушичне м'ясо"!
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23.12.2021 19:44 Ответить
Вот, реально какой процент женщин пойдет в военкомат в 2022 году, с кучей каких-то документов и справок, что бы там решили НУЖНО ЛИ ИМ проходить медкомисию? Эта идея сразу обречена на провал. Даже теоретически военкоматы не смогут обслужить всех.
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23.12.2021 21:36 Ответить
Бєнє і Ахмєтову повестки!!!!!

Сейчас кризис с газом, но мы его продаём, предприятия на грани остановки..... Как мы выиграем войну без денег?
Воюют економиками и технологиями, технологий с принудиловка без высокой зп не будет, совок доказал....

Человеческими жизнями не воюют. Деньги выводят, ресурсы и зеслю продают, но главная причина проигрыша женщины не на учёте......

На самом деле все делается перед выборами, для денег, для тотального учёта и контроля.

Задумайтесь для чего, продавая ресурсы к войне не готовятся нет
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23.12.2021 21:55 Ответить
Якщо зібрати всіх хлопців, дітей жирного та ситого начальства, починаючи з голови райради до депутатів Верховної, то буде надлишок війсковослужбовців.
Залиште жінок у спокої!
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24.12.2021 07:21 Ответить
Страшно, что люди издающие эти указы, отвечают за обороноспособность нашей страны.
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24.12.2021 09:07 Ответить
 
 