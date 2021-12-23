Минобороны о военном учете женщин: Необходимо "накопить человеческий ресурс" для армии в мирное время. ВИДЕО

Минобороны объяснило приказ о регистрации женщин на военный учет необходимостью "накопления человеческого ресурса" для армии в мирное время.

Об этом пишет в телеграмме журналист Андрей Павловский, ссылаясь на соответствующий брифинг Минобороны, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, в ведомстве обещают в обязательном порядке не призывать женщин в армию и не вызывать их для прохождения медкомиссий в военкоматах без их согласия. Будут это делать только в случае введения военного или особого положения. Под действие приказа попадают специальности, которые могут быть полезны для армии в случае необходимости.

В Минобороны не комментировали заявление нардепа "Слуги народа" Юлии Гришиной о том, что список специальностей, по которому женщины берутся на военный учёт, будет сокращен. Гришина сказала журналисту PavlovskyNEWS, что пока никто не знает, как именно будут сокращать список, поскольку это будет решать само министерство.



На брифинге также уточнили, что постановка женщин на военный учёт не связана с возможной агрессией РФ.

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"В мирное время происходит накопление так называемого человеческого ресурса. Проводится качественно-количественная характеристика военно-учетных специальностей. Только в крайней необходимости такие военные специалисты-женщины будут использованы на военной службе. Действительно, в случае введения военного положения или в особый период во время мобилизации", – подчеркнул начальник управления персонала штаба Командования сухопутных войск ВСУ Роман Горбач.

Он отметил, что в течение шести волн мобилизаций, прошедших в Украине, к военной службе было привлечено почти 200 тысяч человек, включая женщин. Горбач подчеркнул, что женщин мобилизовали "исключительно с их согласия".

Он заверил, что такой алгоритм будет применяться и к женщинам, которые станут на военный учет согласно приказу Министерства обороны №313.

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"Женщины призывались на мобилизацию, но ни одна женщина без ее согласия на эту службу не попала. Момента, которого нужно бояться, здесь нет", - добавил начальник управления персонала штаба КСО ВСУ.