Арахамия летал в командировку в Николаев чартером на средства аграрного бизнесмена Калюжного, - СМИ. ВИДЕО
Глава фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Давид Арахамия использовал чартерный самолет для рабочей поездки в Николаев.
Как сообщает Цензор.НЕТ, по данным "Украинской правды" чартер, которым воспользовался 23 декабря глава провластной фракции, оплатил аграрный бизнесмен Юрий Калюжный.
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+44 Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий23.12.2021 17:55
+38 Серж Рача
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+25 mrSmith
показать весь комментарий23.12.2021 17:59
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Україну, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народження.
Україну, де відкрити бізнес можна за годину, отримати закордонний паспорт - за 15 хвилин, а проголосувати на виборах - за одну секунду, в Інтернеті.
Де немає оголошень «Робота в Польщі». А в Польщі є оголошення «Робота в Україні».
Де в молодої сім'ї є один клопіт - обрати квартиру в місті чи заміський будинок.
Де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери - реальні строки.
Де недоторканими є Карпатські ліси, а не депутати.
Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку.
Де підставою призначення на посаду є розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей.
Де дороги є, а дурнів - немає.
Це - Україна реальної та здійсненної мрії. Україна найближчого майбутнього.
Україна, в яку повертаються.
Україна, якою ми будемо пишатися та цінувати, а решта - знати і поважати.
Україна, з якої не поїдуть наші діти.
розслабтесь- невже на Преміїї не наклацали ...
чі арахаму, який верещав за цей "закон" - цього "не потрібно" робити, бо "ты че, внатуре, б*дло, не догоняешь чье *бало видишь и чья машина?"
Сейчас расскажет, что арендовать бизнес джет, сейчас даже студенты могут!
Як думаєщ, коли оця толковість може появитися?
(вас же тут багато "соратників" ) , га інші посади та за "штатними"....процес би пішов ...
....як ти на це
п.с
як же ти не вказав відносно ВАКС - ато всі тобою перераховані можуть спрацювати на всі 100 % ...., а у ВАКСі все вийде пшиком - ну як і е...
ппс
політична Воля Президента потрібна факт , наприклад НЕВТРУЧАННЯ у функціональні ( передбачено всіма Законотворчими ...) цих всіх ІСТИТУЦІЙ ..., і головне як основний чинник повинен бути на це ЗАПИТ СУСПІЛЬСТВА - чи е все це у нас ...
Також в цьому повинен синхронно працювати і Парламент - забезпечуючи Законодавці інціативи на всі виклики ...- це е ...
як ти на це ...
І що скаже ДБР???
И за Бутусовым.
Заява Київської Митрополії Православної Церкви України
23 Грудня 2021
https://www.pomisna.info/uk/category/vsi-novyny/novyny/ НОВИНИ
Протягом багатьох років наша Церква разом з іншими Церквами і релігійними організаціями України послідовно підтримували і продовжують підтримувати реформу правосуддя. Одним з ключових елементів цієї реформи є неухильне дотримання принципів незалежності та справедливості правосуддя на всіх етапах його здійснення - від початку слідства і до судового вироку та його виконання. Слідство і судовий розгляд мають відбуватися без жодного політичного тиску чи впливу на них з боку інших гілок та центрів влади, як це визначено Конституцією і законами України.
На жаль протягом історії нашої держави не раз ці принципи були поставлені під сумнів. Корупція, «телефонне право», вибіркове та політично мотивоване правосуддя підривали та продовжують підривати авторитет України, суспільну довіру до правоохоронної і судової системи. Такі прояви зла стали однією з причин Революції Гідності, коли український народ повстав проти системної несправедливості та неправди з боку тих, хто мав стояти на сторожі закону і порядку. Всі ці вади також стають особливо небезпечними в умовах зовнішньої гібридної агресії проти нашої країни.
Враховуючи все це ми поділяємо занепокоєння як у суспільстві, так і серед міжнародних союзників та партнерів України щодо обвинувачення колишнього глави держави у зраді. В час, коли суспільство поділене на політичному ґрунті, а супротивник скупчує біля кордонів війська і демонструє готовність до відкритого наступу, на наше переконання всім, від кого залежить розгляд цього питання, слід бути особливо пильними, неупередженими, пам'ятати про наслідки своїх рішень.
Переконані, що політичні суперечки між тими, хто перебуває при владі, та тими, хто знаходиться в опозиції, повинні залишатися у політичній площині, як це притаманне демократичним європейським країнам.
А з християнської точки зору слід кожному не забувати слів Писання: «Як хочете, щоб робили вам люди, так і ви робіть їм» (Лк. 6:31) та «Лжесвідок не залишиться непокараним, і хто говорить неправду, не врятується» (Притч. 19:5).
Пресслужба Київської Митрополії
Української Православної Церкви (ПЦУ)
Это выглядит мерзко!!!
Церковь вне политики!!!
Фууууу
І тоді ти можеш не знати, що кожна зареєстрована в Україні церква має статус громадської організації, з усіма наслідками, власними обов'язками і правами.
Відкоментуєте новину чи як ?
Люди ! Полюбуйтесь яке чудове виправдання корупційним діям Арахамії !
Може - дебіл?
Україна
@Just_Enemy
·
https://twitter.com/Just_Enemy/status/1474022150138957827 2 ч
Буданов з Гогілашвілі "не знають", що проживають у домі, який належить російському мафіозі. Арахамія "не знає", на чиєму літаку літає. Гарант "не знає", в яких офшорах знаходяться вкрадені ним та Коломойським кошти "Привату" та куди продаються його серіали.
ЗЕ из Омана летел чартером Патрушева и ничего.
Снова эти порохоботы клевещут на "новые лица"