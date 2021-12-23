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Арахамия летал в командировку в Николаев чартером на средства аграрного бизнесмена Калюжного, - СМИ. ВИДЕО

Глава фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Давид Арахамия использовал чартерный самолет для рабочей поездки в Николаев.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по данным "Украинской правды" чартер, которым воспользовался 23 декабря глава провластной фракции, оплатил аграрный бизнесмен Юрий Калюжный.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Надо отдыхать на нормальных народных курортах – в Египте, в Турции", – Арахамия дал рекомендации коллегам-нардепам на рождественские каникулы. ВИДЕО

Автор: 

коррупция (8560) самолет (3589) Арахамия Давид (989)


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Топ комментарии
+44
нові хлєбала продовжують хлєбати...
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23.12.2021 17:55
+38
Это животное Арахамия так наворовалось, что летает не только на самолётах Фирташа в Вену, но и на частных джетах по Украине. Такой пепелет стоит от 5000$ до 8000$. И это Арахамия обязан отразить в своей декларации. Но самое смешное, что Арахамия не знает, кто платил за перелёт и это похоже на банальную коррупцию.
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23.12.2021 18:03
+25
Как то, Абезьяния рассказывала про то, что офшоры сейчас есть даже у бабушек из отдаленных сел.
Сейчас расскажет, что арендовать бизнес джет, сейчас даже студенты могут!
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23.12.2021 17:59
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нові хлєбала продовжують хлєбати...
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23.12.2021 17:55 Ответить
І не подавляться 😡
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23.12.2021 18:00 Ответить
а чому повинні - у них були гарні "вчителя" пАпередники ......
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23.12.2021 18:05 Ответить
Я розповім Вам про Україну своєї мрії.
Україну, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народження.
Україну, де відкрити бізнес можна за годину, отримати закордонний паспорт - за 15 хвилин, а проголосувати на виборах - за одну секунду, в Інтернеті.
Де немає оголошень «Робота в Польщі». А в Польщі є оголошення «Робота в Україні».
Де в молодої сім'ї є один клопіт - обрати квартиру в місті чи заміський будинок.
Де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери - реальні строки.
Де недоторканими є Карпатські ліси, а не депутати.
Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку.
Де підставою призначення на посаду є розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей.
Де дороги є, а дурнів - немає.
Це - Україна реальної та здійсненної мрії. Україна найближчого майбутнього.
Україна, в яку повертаються.
Україна, якою ми будемо пишатися та цінувати, а решта - знати і поважати.
Україна, з якої не поїдуть наші діти.
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23.12.2021 18:19 Ответить
Странно, что ни один из президентов Украины не мечтал о такой стране. В основном все пристраивали к бюджетному корыту членов семьи, "любих друзив" и партнеров по бизнесу.
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23.12.2021 18:39 Ответить
тебе заспамлять за таке
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23.12.2021 18:46 Ответить
Это неважно. Здесь больше 90 процентов идиотов. Я пишу для 10 процентов думающих, но их тоже здесь все меньше.
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24.12.2021 14:32 Ответить
зебил, ты что-то совсем слабо про зеЛоха офшорного сказал))
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23.12.2021 20:00 Ответить
Кто бы еще хрюкал, как не ? Ты выдаешь желаемое за действительное, а я пишу, как есть.
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24.12.2021 14:33 Ответить
такої "мрії" практично немае ніде у Світі , окрім як на мене , відносних Скандинавських + Японія...Люксембур та Ліхтенштейн ....- і на таку мрію потрібно принаймні працювати ВСІМ по 12 годин, і еволюціонувати ...- інакше мрія залишиться тільки мріею )))
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23.12.2021 18:45 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0
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23.12.2021 18:57 Ответить
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23.12.2021 19:07 Ответить
це Україна без зехламидників
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23.12.2021 18:59 Ответить
у ботів геть гумор пропав - важкі були ці 2 дні .....
розслабтесь- невже на Преміїї не наклацали ...
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23.12.2021 18:40 Ответить
цікаво, а воно вже (згідно за "законом клована") написало заяву про зустріч з олігархом, де детально розповіло про саму зустріч?)
чі арахаму, який верещав за цей "закон" - цього "не потрібно" робити, бо "ты че, внатуре, б*дло, не догоняешь чье *бало видишь и чья машина?"
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23.12.2021 18:10 Ответить
Химическому капуцину можно, он ж слуга народа. То на самолёте фирташа то какогото калюжного. И ни какой коррупции, да зебуины?
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23.12.2021 17:59 Ответить
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23.12.2021 18:18 Ответить
Как то, Абезьяния рассказывала про то, что офшоры сейчас есть даже у бабушек из отдаленных сел.
Сейчас расскажет, что арендовать бизнес джет, сейчас даже студенты могут!
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23.12.2021 17:59 Ответить
Это животное Арахамия так наворовалось, что летает не только на самолётах Фирташа в Вену, но и на частных джетах по Украине. Такой пепелет стоит от 5000$ до 8000$. И это Арахамия обязан отразить в своей декларации. Но самое смешное, что Арахамия не знает, кто платил за перелёт и это похоже на банальную коррупцию.
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23.12.2021 18:03 Ответить
от скоро появиться "новий" керівник САП - він цю справу розкрутить і піпец буде Ахламідії...- я вірю в це ...
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23.12.2021 18:09 Ответить
окрім толкового керівника САП для ефективної боротьби з корупцією потрібно ще толкових керівників НАБУ та НАЗК з відповідними толковими штатними виконавцями цих структур: прокурорами, слідчими, інспекторами. І те: без толкового Президента навіть таким толковим буде важко боротися з корупцією: доведено досвідом наших сусідів: Польщі, Румунії, Словаччини.

Як думаєщ, коли оця толковість може появитися?
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23.12.2021 18:15 Ответить
ну звідкіля мені грішному знати та ще таке як "думати" ....- запитуеш коли ...., а можливо якщо би наприклад ти очолив щось одне із перерахованого ....- а на інші ТОПові посади взяв у "соратники"
(вас же тут багато "соратників" ) , га інші посади та за "штатними"....процес би пішов ...

....як ти на це
п.с
як же ти не вказав відносно ВАКС - ато всі тобою перераховані можуть спрацювати на всі 100 % ...., а у ВАКСі все вийде пшиком - ну як і е...

ппс
політична Воля Президента потрібна факт , наприклад НЕВТРУЧАННЯ у функціональні ( передбачено всіма Законотворчими ...) цих всіх ІСТИТУЦІЙ ..., і головне як основний чинник повинен бути на це ЗАПИТ СУСПІЛЬСТВА - чи е все це у нас ...
Також в цьому повинен синхронно працювати і Парламент - забезпечуючи Законодавці інціативи на всі виклики ...- це е ...
як ти на це ...
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23.12.2021 18:34 Ответить
Поэтому он и не появится.
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23.12.2021 18:17 Ответить
Дурень думкою багатіє...
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23.12.2021 18:32 Ответить
ти що Добродію - не віриш в таке - а я от Дурень вірю ....
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23.12.2021 18:37 Ответить
ну, то что мамка тебя сковородкой по голове била заметно
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23.12.2021 22:58 Ответить
І що ж це їм ЗЕвеликобудівничними супєр-свєрх-дорогами не їздицця.
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23.12.2021 18:03 Ответить
Це хабар очільнику монобільшості…
І що скаже ДБР???
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23.12.2021 18:04 Ответить
"цербернари" не повинні "кусати" господаря ...у них якраз інші функції...
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23.12.2021 18:14 Ответить
ДБР некогда: они за Порошенко охотятся.
И за Бутусовым.
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23.12.2021 18:18 Ответить
Уху евший чурбан.
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23.12.2021 18:04 Ответить

Заява Київської Митрополії Православної Церкви України
23 Грудня 2021
https://www.pomisna.info/uk/category/vsi-novyny/novyny/ НОВИНИ

Протягом багатьох років наша Церква разом з іншими Церквами і релігійними організаціями України послідовно підтримували і продовжують підтримувати реформу правосуддя. Одним з ключових елементів цієї реформи є неухильне дотримання принципів незалежності та справедливості правосуддя на всіх етапах його здійснення - від початку слідства і до судового вироку та його виконання. Слідство і судовий розгляд мають відбуватися без жодного політичного тиску чи впливу на них з боку інших гілок та центрів влади, як це визначено Конституцією і законами України.

На жаль протягом історії нашої держави не раз ці принципи були поставлені під сумнів. Корупція, «телефонне право», вибіркове та політично мотивоване правосуддя підривали та продовжують підривати авторитет України, суспільну довіру до правоохоронної і судової системи. Такі прояви зла стали однією з причин Революції Гідності, коли український народ повстав проти системної несправедливості та неправди з боку тих, хто мав стояти на сторожі закону і порядку. Всі ці вади також стають особливо небезпечними в умовах зовнішньої гібридної агресії проти нашої країни.

Враховуючи все це ми поділяємо занепокоєння як у суспільстві, так і серед міжнародних союзників та партнерів України щодо обвинувачення колишнього глави держави у зраді. В час, коли суспільство поділене на політичному ґрунті, а супротивник скупчує біля кордонів війська і демонструє готовність до відкритого наступу, на наше переконання всім, від кого залежить розгляд цього питання, слід бути особливо пильними, неупередженими, пам'ятати про наслідки своїх рішень.

Переконані, що політичні суперечки між тими, хто перебуває при владі, та тими, хто знаходиться в опозиції, повинні залишатися у політичній площині, як це притаманне демократичним європейським країнам.

А з християнської точки зору слід кожному не забувати слів Писання: «Як хочете, щоб робили вам люди, так і ви робіть їм» (Лк. 6:31) та «Лжесвідок не залишиться непокараним, і хто говорить неправду, не врятується» (Притч. 19:5).

Пресслужба Київської Митрополії
Української Православної Церкви (ПЦУ)
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23.12.2021 18:04 Ответить
Це заява ПЦУ щодо переслідування Порошенка.
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23.12.2021 18:05 Ответить
Это выглядит так, что пэтя купил себе ПЦУ.
Это выглядит мерзко!!!
Церковь вне политики!!!
Фууууу
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23.12.2021 18:18 Ответить
Від дзеркала відійди, якщо не хочеш мерзоту бачити. Або на Арахамію не дивись
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23.12.2021 18:22 Ответить
якщо ти дебіл, то ти можеш вважати, що лише одна церква в Україні (тобто, лише ПЦУ) вважатиме, що Зе займається політичним переслідуванням Порошенка.
І тоді ти можеш не знати, що кожна зареєстрована в Україні церква має статус громадської організації, з усіма наслідками, власними обов'язками і правами.
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23.12.2021 18:32 Ответить
перди поменьше, и не будет фууу
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23.12.2021 22:59 Ответить
У чорнож...го корупція в крові...
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23.12.2021 18:05 Ответить
А повинен був за рахунок Пєті...
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23.12.2021 18:05 Ответить
І де там зебільна пошесть ?
Відкоментуєте новину чи як ?
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23.12.2021 18:06 Ответить
Абхази керують Україною.
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23.12.2021 18:06 Ответить
Ой, если б только одни абхазы, а то евреи (большинство), армяне, и т.д и т.п. Украинцев там единицы.
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23.12.2021 20:00 Ответить
Українці вибирають всяке лайно...
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23.12.2021 18:08 Ответить
Ещё одно доказательство какая мразь Арахамия...
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23.12.2021 18:09 Ответить
Здавалося б - добре. Чиновник не витратив державних грошей, а поїхав в регіон в справах попутним рейсом і т.д. Але ні. Не для мальдівськопідданих.
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23.12.2021 18:10 Ответить
Так безкоштовно хтось його і повіз...
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23.12.2021 18:14 Ответить
Да ви зебіл в кубі !
Люди ! Полюбуйтесь яке чудове виправдання корупційним діям Арахамії !
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23.12.2021 18:15 Ответить
а чого тільки зебіл?
Може - дебіл?
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23.12.2021 18:17 Ответить
Так ЗЕбіл це і є ЗЕлений дебіл...
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23.12.2021 18:35 Ответить
Вам буде заздрити навіть Дристович
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23.12.2021 18:15 Ответить
ты столкнулся с бронепоездом?
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23.12.2021 18:29 Ответить
Ты идиот?
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23.12.2021 18:56 Ответить
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23.12.2021 20:13 Ответить
зебил , а язык то у тебя пошершавей чем у Сэра Леща будет
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23.12.2021 23:01 Ответить
Ара-гнида, бежать будешь в Сочи чи Москву?
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23.12.2021 18:13 Ответить
З якої смердючої дірки взагалі вилізо це чмо?
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23.12.2021 18:20 Ответить
А в Золотое он не хочет в командировку, месяца на три? Или око не железное?
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23.12.2021 18:24 Ответить
Ці ушльопки вже в Бахмуті броніки ладні надягати на себе, щоби почуватися хероями.
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23.12.2021 19:24 Ответить
ждем теперь огромное лобби в интересах этого агрария ..Напоминает историю как Лавров летает самолетами и плавает на яхтах ,которые принадлежат Дерипаске ..Капитализм по совецки
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23.12.2021 18:24 Ответить
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23.12.2021 18:24 Ответить
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23.12.2021 18:43 Ответить















Україна


@Just_Enemy

·
https://twitter.com/Just_Enemy/status/1474022150138957827 2 ч



Буданов з Гогілашвілі "не знають", що проживають у домі, який належить російському мафіозі. Арахамія "не знає", на чиєму літаку літає. Гарант "не знає", в яких офшорах знаходяться вкрадені ним та Коломойським кошти "Привату" та куди продаються його серіали.
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23.12.2021 18:33 Ответить
И что? И что и кто ему скажет/предъявит
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23.12.2021 18:36 Ответить
Це називаєть - корупція...
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23.12.2021 18:37 Ответить
А в нищем Израиле министры ездят на работу на своих лмчных авто..
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23.12.2021 19:08 Ответить
арахамчик- ты помнишь чартер на Ганновер?
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23.12.2021 19:08 Ответить
Зебобики, чтобы вас не оштрафовали, немедленно отправляйте своих мам, жен, дочерей в военкоматы, на медкомиссию. Вот будет потеха, когда они будут голышом дожидаться своей очереди к психиатру в холодном коридоре) А ваши слуги будут загорать на "народных" курортах в Египте, Турции, разных милых им сердцу островах
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23.12.2021 19:12 Ответить
ТОП корупція у обличчях!!!🤬
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23.12.2021 19:15 Ответить
Вы не понимаете, это другое!
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23.12.2021 19:18 Ответить
А що це таке-арахамія? Гидко і боляче за країну,коли дізнаєшся,що арахамії керують Україною
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23.12.2021 19:22 Ответить
Он обязан сложить мандат депутата.
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23.12.2021 19:24 Ответить
Надеюсь, оппозиционные депутаты известят официально и публично об этом факте коррупции соответствующие органы. А пресса осветит эту мерзость и потроллит Арахламидиоза....
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23.12.2021 19:35 Ответить
А міг полетіли за допомогою зонтика, ще б якби пір*ячко вставити в хвостове оперення.
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23.12.2021 19:45 Ответить
А в маршрутке слабо?
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23.12.2021 19:54 Ответить
".....возвращайся в свой сказочньій лес...." (с)
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23.12.2021 19:57 Ответить
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23.12.2021 20:44 Ответить
Тю!!!

ЗЕ из Омана летел чартером Патрушева и ничего.
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23.12.2021 22:27 Ответить
Арахніда зелупська!
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23.12.2021 23:38 Ответить
горский ослолюб трахамония...
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24.12.2021 06:28 Ответить
то не Арахамія то DJ Давід Браун!
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24.12.2021 08:34 Ответить
Ми зараз лаємо цього гірського цапа,і по ділу. Але хто вибирає цих шпанюків інородців і шахраїв. хто вибирає бандитів і зрадників ДЕРЖАВИ,хто вибирає цих лохів В державі хаос,в зовнішній політиці провали,зато брехня на брехні,а владна верхушка кожний день вішає народу на вуха локшину.
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24.12.2021 09:01 Ответить
нема сенсу скаржитись , бо це _ як квіточки у білорусів , гнідник значно посилився ... як у часи януковича переслідують інако-діючих , а потім почнуть "розробляти " інакомислячих .... як що очикувати "кращі " часи , зімнуть усіх та виправять у сибіру .....
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24.12.2021 09:12 Ответить
Да он наверняка авиабилет купил... да зе-избиратели? ))
Снова эти порохоботы клевещут на "новые лица"
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24.12.2021 09:18 Ответить
У Агрохимии,как многодетного отца,каждая копейка на счету,посему и покоррупционировать ему,вопреки антикоррупционным заявлениям зевласти, как-бы полагается..Зебуины поймут и простят..
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24.12.2021 10:30 Ответить
І чим ця мавпа розраховується за свої перельоти? Звичайно ж що нашими з вами грошима з державної кишені.
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24.12.2021 13:18 Ответить
Ну що земля у українських селян тю тю ?, як з приватизацієй при Кучмі - з являться тепер вже земельні олігархи
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25.12.2021 00:21 Ответить
 
 