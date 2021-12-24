Бронзовый призер Олимпиады в Токио каратист Горуна подрался с коллегой-депутатом во Львовском райсовете. ВИДЕО

Известный украинский каратист Станислав Горуна, который на Олимпиаде-2020 завоевал бронзовую медаль, и украинский ветеран Богдан Федун подрались в стенах Львовского райсовета.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал НТА, Горуна в райсовете представляет партию "Самопомощь". а Федун – партию "Свобода".

Причиной драки стало то, что Федун назвал олимпийского призера "ватником" из-за посещения России и заявления о том, что "спорт вне политики".

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