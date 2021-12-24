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Бронзовый призер Олимпиады в Токио каратист Горуна подрался с коллегой-депутатом во Львовском райсовете. ВИДЕО

Известный украинский каратист Станислав Горуна, который на Олимпиаде-2020 завоевал бронзовую медаль, и украинский ветеран Богдан Федун подрались в стенах Львовского райсовета.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал НТА, Горуна в райсовете представляет партию "Самопомощь". а Федун – партию "Свобода".

Причиной драки стало то, что Федун назвал олимпийского призера "ватником" из-за посещения России и заявления о том, что "спорт вне политики".

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Автор: 

драка (2019) Львов (4582) Олимпиада (1136) Горуна Станислав (6)


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Топ комментарии
+51
Горуна і є ватником. До кацапів їздить і лупиться з ними в ясна!
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24.12.2021 10:41
+41
Усі, у кого спорт поза політикою, повинні засвоїти, що ворог вважає, що немає жодної людини поза політикою.
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24.12.2021 10:45
+31
Депутат вне политики?) Круто...
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24.12.2021 10:47
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Горуна і є ватником. До кацапів їздить і лупиться з ними в ясна!
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24.12.2021 10:41 Ответить
быку - кнут!
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24.12.2021 10:55 Ответить
Може лупцює по яснах?
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24.12.2021 12:28 Ответить
Але "патріоту" Садовому абсолютно не заважає відбитий ватан в його партії Садонемоч.
Він ще й фотосесії з ватаном влаштовує.
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24.12.2021 14:41 Ответить
Обидва не каратисти. WKF карате - то радше балет, аніж карате.
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24.12.2021 11:12 Ответить
Але навичок ухилитися від ударів цілком вистачило.
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24.12.2021 11:22 Ответить
Хоч хтось це розуміє, справжнє карате це кіокушин!!!, дуже веселило, коли захисники Горуни писали, а хто скаже йому в обличчя що він ватник і т.д. він же каратитст та всім наваляє!!!
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26.12.2021 09:47 Ответить
Усі, у кого спорт поза політикою, повинні засвоїти, що ворог вважає, що немає жодної людини поза політикою.
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24.12.2021 10:45 Ответить
Не красит это молодых людей публично в стенах райсовета вести себя унизительно...В ринг и выясняйте кто в мордобое спец.
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24.12.2021 10:45 Ответить
Предлагаю разрешить дуэли.
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24.12.2021 12:16 Ответить
Вишвирніть нунчаками падлу у мацкву
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24.12.2021 10:45 Ответить
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24.12.2021 10:47 Ответить
Поц.
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24.12.2021 10:47 Ответить
Депутат вне политики?) Круто...
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24.12.2021 10:47 Ответить
100500. Смердить статутом опзж(((
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24.12.2021 11:38 Ответить
Депутат от Самопомощи, а по факту имеем то что вы написали(((
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24.12.2021 11:49 Ответить
Вони в одній партії з екс чемпіоном Світу по боксу(ламою) "Самопоміч" фізіологічно дуже близька до "зажопінців"
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24.12.2021 14:43 Ответить
Не знал что и тот там. Спасибо!
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24.12.2021 14:45 Ответить
Брюса Ли этого не одобрил бы. Горуна не стоило приближаться к драчуну.
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24.12.2021 10:48 Ответить
С ватанами "какаяразница" только так.
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24.12.2021 10:48 Ответить
Вообще то, здесь действительно и обратное. Нести себя "поза политикой" и при том полезть в неё- вообще кощунство, за это вообще должен стать, причем немедленно поза нею... С треском и розголосом в назидание другим...
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24.12.2021 10:49 Ответить
Так у него спорт вне политике а сам он в политике, может у него ещё руки-ноги вне политике а голова в политике etc.
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24.12.2021 10:53 Ответить
тяжела і нєказіста жизнь ватана-каратіста...
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24.12.2021 10:50 Ответить
Я - поэт. Зовусь Незнайка.
От меня вам балайка
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24.12.2021 11:19 Ответить
Так представник "Свободи" сказав правду, що тут не так? Факт був, один поза політикою, а інший воював за Україну.
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24.12.2021 10:52 Ответить
Ага.Коварным приемом свалил на себя
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24.12.2021 11:11 Ответить
А чому нема реакції від фракції "Самопоміч" на те що їх депутат їздив до маЦкви і ще там щось недвозначне триндів?
Хоча чому я дивуюся, тут замміністра МВС був помічником Валуєва і кацапський паспорт має, а ви про поца з райради...
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24.12.2021 10:55 Ответить
А яка має бути реакція "самонємочі", коли їх лідер Ванько Сміттєвий заявляв, що ми війну вже програли?
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24.12.2021 10:57 Ответить
Це той, хто під час російської військової агресії пропонував всім українцям говорити російською мовою?
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24.12.2021 11:06 Ответить
"гроші поза політикою".
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24.12.2021 10:55 Ответить
шось не дуже йому допомогло те карате...
от, шо з людями вата в голові робить!
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24.12.2021 10:57 Ответить
да, всєх пабіділ!
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24.12.2021 11:10 Ответить
еге ж
я тут з дивану навіть одним мізинцем його б уколошкав!
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24.12.2021 11:19 Ответить
Ну если видео посмотреть, то видно что он уходил от агрессивного мордоворота, нехотел драки, а как допекло за пару секунд обезвредил и мог лежачего уничтожать. Это если прямо адекватно смотреть, без всяких разделов на красавчиков, ватников и тд. Люди всю жизнь тренируются не просто так.
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24.12.2021 11:23 Ответить
ме ні так подобається, коли залішани намагаються міркувати про те, чтого ніколи не знали: про свободу
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24.12.2021 11:11 Ответить
Олігархи викинули на смітник всеукраїнське об'єднання, бо кретини типу Тягнибока почали гратися в патріотів на камеру замість того, щоб бути ними. Що чудово проілюструвало їхню повну нездатність до будь-якої системної праці, в основному вони запам'яталися яскравими перформансами та вишиватною активністю. Через що вони поховали і свій авторитет, і всього націоналістичного, так би мовити, крила (принаймні на якийсь час).
А осередки як були, так і лишилися, що з ними мало трапитися? Це ж місцеві обранці, часто не дуже в курсі та руслі загальнодержавного керівництва. Це в кожній партії таке є, причому і навпаки теж буває - всеукраїнська партія може бути норм, а осередки з якихось пройдисвітів.
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24.12.2021 11:13 Ответить
Вот зачем вы перед козлормодым обьясняете тонкости нашей политики?)
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24.12.2021 12:03 Ответить
Та то невелика біда. Все одно вони нічо не розуміли та не зрозуміють. )
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24.12.2021 12:17 Ответить
Тут не поспоришь)
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24.12.2021 12:23 Ответить
Анекдот:
"Илья Муромец как напьется и давай деревню тероризировать. Те не выдержали, скинулись и вызвали Брюса Ли. Тот дал ему мандюлей.Лежит Муромец в канаве, тут едет мужик на бричке.
Муромец:-Мужик, не знаешь,Брюс уехал?
-Та, уехал Иллюха, еще вчера.
-Ну все,3.14да деревни."
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24.12.2021 11:05 Ответить
Логіка та послідовність ніколи не були сильною стороною ватоголових, тож поведінка і позиція Горуни хоч і прикрі, але очікувані. Ось що тривале перебування у кацапському інформаційному середовищі з мізками робить...
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24.12.2021 11:06 Ответить
Может быть,лучше бы львовяне били морды реальным уродам,а не кидали коктейли в виртуальные консульства?
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24.12.2021 11:13 Ответить
У моїй системі цінностей "український ветеран" - людина набагато поважніша і авторитетніша ніж якийсь спортсмен, навіть призер Олімпійських ігор.
Тому я за Богдана Федуна, тим більше, що він правий, Горуна - ватник. Єдине що мене засмучує у цій історії, так то те, як Самопоміч таку вату до себе взяла
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24.12.2021 11:16 Ответить
Певно в ОПЗЖ місць не було, от Фротман і взяв до себе.
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24.12.2021 12:22 Ответить
Кодекс спортсмена - атавизм?
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24.12.2021 11:17 Ответить
Если ветеран его побил, то медаль каратиста должна перейти ему
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24.12.2021 11:17 Ответить
Да ты мазохист.
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24.12.2021 11:35 Ответить
То рашен-дєрєвяшен.
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24.12.2021 11:54 Ответить
Кац, ты с бутылки уже слез?)))
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24.12.2021 12:01 Ответить
В Украине походу половина мужиков "ветераны".
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24.12.2021 12:07 Ответить
Твой сарказм совсем не уместен. Через АТО больше 400 тыс человек прошло. Это довольно ощутимый процент населения.
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24.12.2021 12:11 Ответить
Ну это понятно. И сколько из них воевали на самом деле. А сколько из воевавших вели боевые действия хотя бы неделю? Ведь на самом деле настоящих боевых действий за восемь лет было крайне мало. Они там греют окопы пару месяцев, а потом всю жизнь ходят гордые типа ветераны войны. Этот Федун в фейсбуке все время в войну играет в где-то под Львовом, наряженный как в американских мультиках... Разве настоящие ветераны так делают?
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24.12.2021 12:20 Ответить
Это так пренебрежительно звучало с твоей стороны... "Они там греют окопы пару месяцев". Ну так опопы же греют а не диван.
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24.12.2021 12:58 Ответить
В своих снах он его побил. Таким методом он точно ничего не доказал. Его бросили под ноги. Спасибо, что каратист его жалел. просто уклонялся и не ударил. Мордобоем не решается такой вопрос. И дальше что? Лишить депутатского мандата это выход, драться смысла нет.
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24.12.2021 21:24 Ответить
Я не понял кто из них каратист ?
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24.12.2021 11:24 Ответить
москалик з ніком під польським прапором
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24.12.2021 11:43 Ответить
Всім хто любить росіян які вбивали укранців не місце в політиці! Геть проросійських депутатів!
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24.12.2021 11:51 Ответить
Они подрались из-за женщины.

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24.12.2021 11:51 Ответить
А чего ссылочку не даем?))) И как фамилия этой женщины?) Магучих?)))
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24.12.2021 13:03 Ответить
Магучих. Это статья Апострофа. Каратист мне нравится больше пыжика, потому что он защищает женщин.
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24.12.2021 13:08 Ответить
Так в чем в ДАННОМ случае заключалась защита женщины?))) Только в том, что так заявил этот ватник?))) Как до этого он ее защищал?))) Гнилая отмазка, прикрываться женщиной... Так что вы меня еще больше убедили, что вы и есть этот самый ватник о котором речь)))
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24.12.2021 13:16 Ответить
А если бы Горуна защищал скабееву? она ведь тоже женщина. Не поддерживаю такие разборки, тем более, от Свободы и Самопомощи. но Горуна - ватник.
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24.12.2021 13:25 Ответить
Патриот может и прав, но каратист явно сильнее.
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24.12.2021 11:59 Ответить
Кацап, каратист там тот лысый щуплый.
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24.12.2021 14:35 Ответить
И да, каратист сильнее все равно. Кто разбирается, тот все увидел. У Федуны не было ни одного шанса.
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24.12.2021 21:21 Ответить
Бийтесь бийтись між собою чубаті...на радість малайцям та кацапам.
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24.12.2021 12:14 Ответить
Горуна - молодець, якісно звалив Федуна-пердуна!
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24.12.2021 12:15 Ответить
Ти каратист или ватник? Или ты и то и другое?
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24.12.2021 15:41 Ответить
Маскали нинче скупают безмозглих украинских спортсменов пачками.
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24.12.2021 12:15 Ответить
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24.12.2021 12:30 Ответить
Та да, вата ватой. То шо лом тупой я знал всегда, а усова тупо купили.
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24.12.2021 16:26 Ответить
Вся наша жизнь пронизана политикой и даже такой, казалось бы далекий от политики вопрос, как отсутствие в продаже туалетной бумаги, это на самом деле тоже политика. Посему, спорт, как и любая другая деятельность человека, не может быть вне политики. Тем более когда спортсмен, позиционирующий себя как вне политики, зачем-то полез в депутаты. Ни в коем случае не умалаю заслуги спортсмена, но в данном случае заявления типа "спорт вне политики", ни что иное как неудачная отмазка от своих косяков.
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24.12.2021 12:15 Ответить
Це просто прелестно! Таких бі зрелищь из Украинского пьемонта и вершины интеллекта нации да побольше.
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24.12.2021 12:32 Ответить
Одно скажу мешок Дерьти был завален на пол .превосходя в весе.
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24.12.2021 12:52 Ответить
Повезло что каратист не начал бить его в ответ. Последствия могли быть плачевными.
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24.12.2021 12:54 Ответить
А вы свою не дочитали там где копировали скрин?))) Или ваша фамилия Горуна?)))
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24.12.2021 13:06 Ответить
Каратист не бьет слабых. Молодец.
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24.12.2021 13:11 Ответить
Сам себя не похвалишь, никто не похвалит?))) Не стыдно женщиной прикрываться?))) Рукожоп, меньше нужно было журналистам языком трепать))) Это твои слова "Я просто свалил его на землю"???
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24.12.2021 13:21 Ответить
Мне льстит что вы принимаете меня за каратиста. В детстве я занимался каратэ в своей комнате, по фильмам, но это никак не помогло.
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24.12.2021 13:27 Ответить
А вас никто не заставлял так рукожопо его отмазывать, прикрываясь женщиной, ну прям как он))) Причем со ссылкой на сайт, который почти никто и не перепечатал))) Все подали информацию как она была)))
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24.12.2021 13:53 Ответить
ТАК ВІН ПОБИВСЯ ЧИ ЙОГО ПОБИЛИ !?)
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24.12.2021 13:37 Ответить
Не так страшні московскі воші як українські гниди (с). Ми не побудуємо вільну українську державу якщо не почнемо давити таких гнид, жорстко й відверто. Необхідність в законі про колаборантів вже перезріла.
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24.12.2021 14:33 Ответить
Ось мені цікаво, а як вони себе подають у райраді: які рішення пропонують, яких справ учасники, яку користь від них отримує громада району?
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24.12.2021 16:26 Ответить
 
 