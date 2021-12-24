Бронзовый призер Олимпиады в Токио каратист Горуна подрался с коллегой-депутатом во Львовском райсовете. ВИДЕО
Известный украинский каратист Станислав Горуна, который на Олимпиаде-2020 завоевал бронзовую медаль, и украинский ветеран Богдан Федун подрались в стенах Львовского райсовета.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал НТА, Горуна в райсовете представляет партию "Самопомощь". а Федун – партию "Свобода".
Причиной драки стало то, что Федун назвал олимпийского призера "ватником" из-за посещения России и заявления о том, что "спорт вне политики".
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Він ще й фотосесії з ватаном влаштовує.
От меня вам балайка
Хоча чому я дивуюся, тут замміністра МВС був помічником Валуєва і кацапський паспорт має, а ви про поца з райради...
от, шо з людями вата в голові робить!
я тут з дивану навіть одним мізинцем його б уколошкав!
А осередки як були, так і лишилися, що з ними мало трапитися? Це ж місцеві обранці, часто не дуже в курсі та руслі загальнодержавного керівництва. Це в кожній партії таке є, причому і навпаки теж буває - всеукраїнська партія може бути норм, а осередки з якихось пройдисвітів.
"Илья Муромец как напьется и давай деревню тероризировать. Те не выдержали, скинулись и вызвали Брюса Ли. Тот дал ему мандюлей.Лежит Муромец в канаве, тут едет мужик на бричке.
Муромец:-Мужик, не знаешь,Брюс уехал?
-Та, уехал Иллюха, еще вчера.
-Ну все,3.14да деревни."
Тому я за Богдана Федуна, тим більше, що він правий, Горуна - ватник. Єдине що мене засмучує у цій історії, так то те, як Самопоміч таку вату до себе взяла