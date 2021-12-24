Войска РФ обстреляли украинские позиции у Новозвановки из гранатометов и вблизи Марьинки - из 120-мм минометов, - штаб ООС. ВИДЕО
С начала суток по состоянию на 11 часов со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано два нарушения режима прекращения огня, одно из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Так, в направлении Новозвановки враг вел огонь из станковых противотанковых гранатометов. Вблизи Марьинки противник совершил обстрел из минометов калибра 120 мм.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.
"Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными", - подчеркнули в пресс-центре штаба ООС.
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как варианты для ЗЕ-льоных отмазок:
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непреднамеренно,
неспециально....
Режиссер Шахназаров талантливый чувак для нас сделает все....
Але лютий ворог російський загарбник і далі продовжує безкарно злочинно утримувати окуповану їм суверенну українську землю Криму і Донбасу і далі регулярно вбивати українців порушуючи перемир'я.
2025 р. «На Східному фронті без змін»: порушення перемир'я і втрати на Донбасі і інших окупованих українських територіях незначні. А Україна вона і далі строго продовжує додерживаться перемир'я, і вогонь в відповідь в ніякому разі не відкриває!
Але лютий ворог російський загарбник він і далі продовжує безкарно утримувати окуповану ним суверенні українські землі: Криму, Донбасу, Харькова, Запорожья, Ніколаєва, Одеси, Херсона з Північно Кримським каналом. Проте ...резидент і вже третього срока повноважень ЗЕбіл - капітулянт авторитетно зазначив, під час всіх зустрічей в тому числі і останніх що він "голуб мира" чітко розгледів в очах свого господаря також голуба )(уйла його дуже велике бажання якомога скоріше закінчити капітуляцією України, свою окупаційну війну Кремля.
Миру - мир ! Слава миру - капітуляції ! Маниакально голосно і хрипко заверещав продажний пацифист ...резидент ЗЕбіл капітулянт ( Юда).