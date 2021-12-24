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Войска РФ обстреляли украинские позиции у Новозвановки из гранатометов и вблизи Марьинки - из 120-мм минометов, - штаб ООС. ВИДЕО

С начала суток по состоянию на 11 часов со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано два нарушения режима прекращения огня, одно из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Так, в направлении Новозвановки враг вел огонь из станковых противотанковых гранатометов. Вблизи Марьинки противник совершил обстрел из минометов калибра 120 мм.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.

"Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными", - подчеркнули в пресс-центре штаба ООС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кремль хочет создать еще один повод для нападения на Украину, это будет трагедией, - экс-посол США Пайфер

Автор: 

обстрел (27114) Донбасс (26956) боевые действия (4039) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+16
МИРНО обстреляли ?
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24.12.2021 13:31
+14
Це те перемір'я про яке д'Єрмак заявив, чи ще ні?
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24.12.2021 13:34
+8
Пока не будет - "прилетело одно , улетело десять" , мир не наступит .
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24.12.2021 13:41
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МИРНО обстреляли ?
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24.12.2021 13:31 Ответить
конечно "мирно"

как варианты для ЗЕ-льоных отмазок:
неприцельно,
непреднамеренно,
неспециально....
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24.12.2021 13:58 Ответить
Не понял, Елдак же вчера сказал что они там помирились
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24.12.2021 14:01 Ответить
Надеюсь приказ Ермака украинскими войсками был выполнен.
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24.12.2021 13:33 Ответить
Пан Ерамк військами не командує, то вірний Залужний.
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24.12.2021 14:02 Ответить
Це те перемір'я про яке д'Єрмак заявив, чи ще ні?
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24.12.2021 13:34 Ответить
А з ким воно домовлялось? З таким же завгоспом?
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24.12.2021 14:20 Ответить
З Росією можливо домовитися, так, звичайно. Війська на кордоні якраз для мирних перемовин під'їхали
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24.12.2021 13:35 Ответить
Це вже можно вважати початком?
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24.12.2021 13:39 Ответить
Ага. Восьмий рік.
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24.12.2021 13:53 Ответить
Пока не будет - "прилетело одно , улетело десять" , мир не наступит .
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24.12.2021 13:41 Ответить
Ермак, ваш выход, желательно без броника.
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24.12.2021 13:50 Ответить
опять перемирие стало всеосяжним...
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24.12.2021 13:53 Ответить
крутое "перемирие". наши молчат а гандоны стреляют второй день. где там зермак?
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24.12.2021 13:54 Ответить
Празднует Рождество
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24.12.2021 14:01 Ответить
У Єрмака 7 січня.
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24.12.2021 14:43 Ответить
Ну типа Рождественские каникулы рюсскава быдла....и плешивого Педофила РАБссии...
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24.12.2021 14:02 Ответить
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24.12.2021 14:03 Ответить
https://youtu.be/pp5RxK-gn28
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24.12.2021 14:06 Ответить
мирній обстрел имени ермака гниді московские
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24.12.2021 14:07 Ответить
А знаете почему я догадался что настоящего Путлера ликвидировали,а вместо него всунули быдлу актера Андрея Панина?Ответ прост...,Михаил Боярский в 2013 году сказал интересную фразу...

Режиссер Шахназаров талантливый чувак для нас сделает все....
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24.12.2021 14:13 Ответить
2021 рік.( Сводка совінформбюро с антиукраинского лігва ОП. ...резидента ЗЕбила капитулянта, «На Восточном фронте без перемен») «На Східному фронті без змін» За даними штаба ООС. За останній період грубих порушень перемир'я на Донбасі не зафіксовано, втрати незначні. Україна вона і далі строго продовжує додержуватися перемир'я, і вогонь в відповідь в ніякому разі не відкриває!
Але лютий ворог російський загарбник і далі продовжує безкарно злочинно утримувати окуповану їм суверенну українську землю Криму і Донбасу і далі регулярно вбивати українців порушуючи перемир'я.
2025 р. «На Східному фронті без змін»: порушення перемир'я і втрати на Донбасі і інших окупованих українських територіях незначні. А Україна вона і далі строго продовжує додерживаться перемир'я, і вогонь в відповідь в ніякому разі не відкриває!
Але лютий ворог російський загарбник він і далі продовжує безкарно утримувати окуповану ним суверенні українські землі: Криму, Донбасу, Харькова, Запорожья, Ніколаєва, Одеси, Херсона з Північно Кримським каналом. Проте ...резидент і вже третього срока повноважень ЗЕбіл - капітулянт авторитетно зазначив, під час всіх зустрічей в тому числі і останніх що він "голуб мира" чітко розгледів в очах свого господаря також голуба )(уйла його дуже велике бажання якомога скоріше закінчити капітуляцією України, свою окупаційну війну Кремля.

Миру - мир ! Слава миру - капітуляції ! Маниакально голосно і хрипко заверещав продажний пацифист ...резидент ЗЕбіл капітулянт ( Юда).
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24.12.2021 14:45 Ответить
 
 