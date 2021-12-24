Войска РФ обстреляли украинские позиции у Новозвановки из гранатометов и вблизи Марьинки - из 120-мм минометов, - штаб ООС. ВИДЕО

С начала суток по состоянию на 11 часов со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано два нарушения режима прекращения огня, одно из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Так, в направлении Новозвановки враг вел огонь из станковых противотанковых гранатометов. Вблизи Марьинки противник совершил обстрел из минометов калибра 120 мм.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.

"Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными", - подчеркнули в пресс-центре штаба ООС.

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