"Ялинка для Героїв": в Киеве почтили память погибших воинов и Героев Небесной Сотни. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 24 декабря, в Киеве возле часовни на Аллее Героев Небесной Сотни установили елку, чтобы почтить память погибших защитников и Героев Небесной Сотни.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места события.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Сегодня, 24 декабря, на Аллее Небесной Сотни в центре Киева активисты и родные погибших героев установили елку, которую украсили собственноручно сделанными ангелами. Таким образом они почтили память погибших защитников и Героев Небесной Сотни.





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Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ