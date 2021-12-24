"Ялинка для Героїв": в Киеве почтили память погибших воинов и Героев Небесной Сотни. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Сегодня, 24 декабря, в Киеве возле часовни на Аллее Героев Небесной Сотни установили елку, чтобы почтить память погибших защитников и Героев Небесной Сотни.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места события.
Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Сегодня, 24 декабря, на Аллее Небесной Сотни в центре Киева активисты и родные погибших героев установили елку, которую украсили собственноручно сделанными ангелами. Таким образом они почтили память погибших защитников и Героев Небесной Сотни.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
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