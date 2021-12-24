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"Ялинка для Героїв": в Киеве почтили память погибших воинов и Героев Небесной Сотни. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 24 декабря, в Киеве возле часовни на Аллее Героев Небесной Сотни установили елку, чтобы почтить память погибших защитников и Героев Небесной Сотни.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места события.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Сегодня, 24 декабря, на Аллее Небесной Сотни в центре Киева активисты и родные погибших героев установили елку, которую украсили собственноручно сделанными ангелами. Таким образом они почтили память погибших защитников и Героев Небесной Сотни.

Ялинка для Героїв: в Киеве почтили память погибших воинов и Героев Небесной Сотни 01
Ялинка для Героїв: в Киеве почтили память погибших воинов и Героев Небесной Сотни 02

Также смотрите: Шествие в память о погибших Героях Небесной Сотни прошло в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж


Ялинка для Героїв: в Киеве почтили память погибших воинов и Героев Небесной Сотни 03
Ялинка для Героїв: в Киеве почтили память погибших воинов и Героев Небесной Сотни 04
Ялинка для Героїв: в Киеве почтили память погибших воинов и Героев Небесной Сотни 05
Ялинка для Героїв: в Киеве почтили память погибших воинов и Героев Небесной Сотни 06
Ялинка для Героїв: в Киеве почтили память погибших воинов и Героев Небесной Сотни 07
Ялинка для Героїв: в Киеве почтили память погибших воинов и Героев Небесной Сотни 08
Ялинка для Героїв: в Киеве почтили память погибших воинов и Героев Небесной Сотни 09
Ялинка для Героїв: в Киеве почтили память погибших воинов и Героев Небесной Сотни 10
Ялинка для Героїв: в Киеве почтили память погибших воинов и Героев Небесной Сотни 11
Ялинка для Героїв: в Киеве почтили память погибших воинов и Героев Небесной Сотни 12
Ялинка для Героїв: в Киеве почтили память погибших воинов и Героев Небесной Сотни 13
Ялинка для Героїв: в Киеве почтили память погибших воинов и Героев Небесной Сотни 14
Ялинка для Героїв: в Киеве почтили память погибших воинов и Героев Небесной Сотни 15
Ялинка для Героїв: в Киеве почтили память погибших воинов и Героев Небесной Сотни 16
Ялинка для Героїв: в Киеве почтили память погибших воинов и Героев Небесной Сотни 17
Ялинка для Героїв: в Киеве почтили память погибших воинов и Героев Небесной Сотни 18
Ялинка для Героїв: в Киеве почтили память погибших воинов и Героев Небесной Сотни 19
Ялинка для Героїв: в Киеве почтили память погибших воинов и Героев Небесной Сотни 20
Ялинка для Героїв: в Киеве почтили память погибших воинов и Героев Небесной Сотни 21
Ялинка для Героїв: в Киеве почтили память погибших воинов и Героев Небесной Сотни 22
Ялинка для Героїв: в Киеве почтили память погибших воинов и Героев Небесной Сотни 23
Ялинка для Героїв: в Киеве почтили память погибших воинов и Героев Небесной Сотни 24
Ялинка для Героїв: в Киеве почтили память погибших воинов и Героев Небесной Сотни 25
Ялинка для Героїв: в Киеве почтили память погибших воинов и Героев Небесной Сотни 26
Ялинка для Героїв: в Киеве почтили память погибших воинов и Героев Небесной Сотни 27
Ялинка для Героїв: в Киеве почтили память погибших воинов и Героев Небесной Сотни 28
Ялинка для Героїв: в Киеве почтили память погибших воинов и Героев Небесной Сотни 29
Ялинка для Героїв: в Киеве почтили память погибших воинов и Героев Небесной Сотни 30
Ялинка для Героїв: в Киеве почтили память погибших воинов и Героев Небесной Сотни 31
Ялинка для Героїв: в Киеве почтили память погибших воинов и Героев Небесной Сотни 32
Ялинка для Героїв: в Киеве почтили память погибших воинов и Героев Небесной Сотни 33
Ялинка для Героїв: в Киеве почтили память погибших воинов и Героев Небесной Сотни 34

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: 

Новый год (934) память (1494) Рождество (381) военнослужащие (6133) герой (260) Небесная Сотня (414)


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Гинули кращі. В основному "свободівці" . А владу захопили точно не українці
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24.12.2021 15:41 Ответить
Принаймні, в 2019р. Свобода зробила все можливе, щоб при владі були блаЗЄнські. В другому турі президентських виборів неприховано працювали (в комісіях) на блаЗЄня. Мабуть він їм пообіцяв розпуск ВР та нові вибори. Обіцянки дотримався, але Свобода в дупі
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24.12.2021 16:58 Ответить
Светлая память достойнейшим гражданам страны, помним и чтим их подвиг.

Держитесь, люди, разделяем вашу скорбь...
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24.12.2021 20:34 Ответить
Вічна пам'ять, людська шана та земний уклін полеглим за Батьківщину Героям....
g
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24.12.2021 21:13 Ответить
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25.12.2021 15:46 Ответить
Низький уклін.
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25.12.2021 20:26 Ответить
Пам'ятаємо Героїв Небесної Сотні!!!
Низький уклін від Українців !!!
Слава Україні !!
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26.12.2021 11:14 Ответить
 
 