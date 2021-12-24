Проект "Без цензуры": НАТО, Ленин, Украина. Очередные маразмы от кремлевского чахлыка Путина. ВИДЕО

Кто создал Украину? И при чем здесь Ленин? Чушь? Еще какая! Путин вышел на пресс-конференцию и снова наговорил дуристики об Украине.

Богдан Буткевич в свежем "Без цензуры" остроумно и доходчиво разбирает побасенки кремлевского чахлыка, который сдурел. Итак, что наговорил Владимир Путин об Украине, войне, истории, НАТО, Ленине и не только?

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