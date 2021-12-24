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Проект "Без цензуры": НАТО, Ленин, Украина. Очередные маразмы от кремлевского чахлыка Путина. ВИДЕО

Кто создал Украину? И при чем здесь Ленин? Чушь? Еще какая! Путин вышел на пресс-конференцию и снова наговорил дуристики об Украине.

Богдан Буткевич в свежем "Без цензуры" остроумно и доходчиво разбирает побасенки кремлевского чахлыка, который сдурел. Итак, что наговорил Владимир Путин об Украине, войне, истории, НАТО, Ленине и не только?

Смотрите также: "Без цензуры" в прямом эфире: Зеленский-Порошенко: Кто кого? Плевок в лицо США от Зе-власти. Свежие рейтинги. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Автор: 

путин владимир (31252) Буткевич Богдан (433)


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Топ комментарии
+26
Приходит Крупская к Ленину, а тот сидит из кусочков сала что-то строит.
- Володя, ты что это делаешь?!
- Да вот, Надюша, Украину придумываю.
- Так, а чё ж ты сало взял?! Говна возьми и побольше!
- Да пробовал я из говна - Россия получается
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24.12.2021 17:09
+10
"Сорок душ посменно воют,
Раскалились добела -
Во как сильно беспокоят
Украинские дела!" (с)
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24.12.2021 17:22
+7
Ну слухати маразм цього рашиського фюрера це себе не поважати ,те що воно несе цей печерний шовінізм .Ленін придумав Украіну ,а не його банда з муравйовим нищила УНР,гори ти в пеклі з своім дибільним "русским миром".
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24.12.2021 17:24
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Приходит Крупская к Ленину, а тот сидит из кусочков сала что-то строит.
- Володя, ты что это делаешь?!
- Да вот, Надюша, Украину придумываю.
- Так, а чё ж ты сало взял?! Говна возьми и побольше!
- Да пробовал я из говна - Россия получается
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24.12.2021 17:09 Ответить
рашкованец какой то придумал
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24.12.2021 17:53 Ответить
в оригинале єто старій анекдот про мента
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25.12.2021 14:35 Ответить
Турция пообещала поддержку Украине на фоне провостояния с Россией
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/turciya-poobeshchala-podderzhku-ukraine-na-fone-provostoyaniya-s-rossiey-1031065609
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24.12.2021 17:14 Ответить
Обещать - не камни ворочать!
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24.12.2021 20:24 Ответить
"Сорок душ посменно воют,
Раскалились добела -
Во как сильно беспокоят
Украинские дела!" (с)
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24.12.2021 17:22 Ответить
Осьо класика жанру - https://youtu.be/8a2mzs3qIN0 персонажа через українські справи суворо трісьот
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24.12.2021 23:46 Ответить
Ну слухати маразм цього рашиського фюрера це себе не поважати ,те що воно несе цей печерний шовінізм .Ленін придумав Украіну ,а не його банда з муравйовим нищила УНР,гори ти в пеклі з своім дибільним "русским миром".
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24.12.2021 17:24 Ответить
Ботоксный хорёк наглеет на глазах.А Хмельницкий может был кацап#м?
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24.12.2021 17:27 Ответить
это агония)
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24.12.2021 17:52 Ответить
!922 год. Больной сифилитик , подхвативший сифилис от Клары Цеткин товарищ Ленин сидит в Подмосковных Горках на лечебной качалке и жрет красную икру запивая "Бурбоном".
К нему подходит комиссар и спрашивает: -
-Владимир Ильич, пришли голодные ходоки из Поволжья, гаварят у них на Поволжье жрать нечего, с голоду дохнут.
- Пусть зайдут, ответил Ленин.

Заходят дохлые голодные ходоки к Ленину и просят:
-Товарищ Ленин, дайте хоть хлеба кусочек ?
А Ленин им отвечает - Та ПОШЛИ ВЫ НА ФУЙ. А глаза у товарища Ленина такие ДОБРЫЕ-ДОБРЫЕ.
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25.12.2021 15:33 Ответить
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25.12.2021 18:32 Ответить
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25.12.2021 18:34 Ответить
Так само, як Чахлик, думає переважна більшість мосьок. От у чому біда. Домовлятися з ними неможливо. Треба тільки нищити, а потім написати для них підручники справжньої їхньої історії.
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26.12.2021 13:07 Ответить
сдохла бы тварь шо пишет тут ""проЄкт
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27.12.2021 12:13 Ответить
 
 