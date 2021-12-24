Проект "Без цензуры": НАТО, Ленин, Украина. Очередные маразмы от кремлевского чахлыка Путина. ВИДЕО
Кто создал Украину? И при чем здесь Ленин? Чушь? Еще какая! Путин вышел на пресс-конференцию и снова наговорил дуристики об Украине.
Богдан Буткевич в свежем "Без цензуры" остроумно и доходчиво разбирает побасенки кремлевского чахлыка, который сдурел. Итак, что наговорил Владимир Путин об Украине, войне, истории, НАТО, Ленине и не только?
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- Володя, ты что это делаешь?!
- Да вот, Надюша, Украину придумываю.
- Так, а чё ж ты сало взял?! Говна возьми и побольше!
- Да пробовал я из говна - Россия получается
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/turciya-poobeshchala-podderzhku-ukraine-na-fone-provostoyaniya-s-rossiey-1031065609
Раскалились добела -
Во как сильно беспокоят
Украинские дела!" (с)
К нему подходит комиссар и спрашивает: -
-Владимир Ильич, пришли голодные ходоки из Поволжья, гаварят у них на Поволжье жрать нечего, с голоду дохнут.
- Пусть зайдут, ответил Ленин.
Заходят дохлые голодные ходоки к Ленину и просят:
-Товарищ Ленин, дайте хоть хлеба кусочек ?
А Ленин им отвечает - Та ПОШЛИ ВЫ НА ФУЙ. А глаза у товарища Ленина такие ДОБРЫЕ-ДОБРЫЕ.