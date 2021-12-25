РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9647 посетителей онлайн
Новости Видео
8 750 228

Зеленский поздравил украинцев с Рождеством: В эти дни мы прощаем друг другу обиды. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Рождеством.

Поздравление глава государства разместил в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"В эти дни миллионы людей в Украине и на планете Земля отмечают Рождество Христово! Символ лучших человеческих добродетелей – любви, доброты и милосердия. Пусть они объединяют каждую нашу семью и нашу одну большую семью – Украину! Желаю всем крепкого здоровья , изобилия и счастливого Рождества! Христос родился! Славим его!" - отметил Зеленский.

Читайте также: 71% украинцев празднуют Рождество 7 января, только 26% "за" перенесение праздника на 25 декабря

Зеленский Владимир (20343) Рождество (381)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+81
Тобі ніхто не пробачить, блазню.
Готуй гніздо біля януковища.
показать весь комментарий
25.12.2021 08:54
+54
показать весь комментарий
25.12.2021 08:57
+42
показать весь комментарий
25.12.2021 09:10
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
Старпер-совкодрочер, вам кацапам вечно Петя мешает.
показать весь комментарий
26.12.2021 10:52 Ответить
Петя кацапам чудові податки платив, вони на нього молились.
показать весь комментарий
26.12.2021 16:15 Ответить
Ты за своего Зефюрера отвечай
показать весь комментарий
27.12.2021 12:28 Ответить
бубу цыгане кормят бутербродами , отобранными у медведей
показать весь комментарий
25.12.2021 12:12 Ответить
Горіти тобі в пеклі, макака зелена…
показать весь комментарий
25.12.2021 11:55 Ответить
Це зе ****.ло і його шобла знущаються над Українцями . Тільки що почув нове слово - зерухалка ! Тьфу , бл.дь !
показать весь комментарий
25.12.2021 11:57 Ответить
как одену портупею, так умнею и умнею...
показать весь комментарий
25.12.2021 11:58 Ответить
прохання до українців - незважаючи на Різдво Вам ні в якому разі не можна вибачити всієї тієї гидоти, яка була привнесена нинішньою владою, її провалами у зовнішній політиці, зривом оборонного замовлення, здачею інтересів України скрізь де це можливо було зробити... не має ця людина права поздоровляти народ України, не виконавши жодної своєї передвиборчої обіцянки... мені здається, що скоро прийде час, коли розпочнеться всенародна масов акція "він не наш президент"...
показать весь комментарий
25.12.2021 12:04 Ответить
Петрусь нашептав? )))
показать весь комментарий
25.12.2021 14:19 Ответить
Володя, сдачу Украины никто не простит
показать весь комментарий
25.12.2021 12:24 Ответить
У нас не "кріт" у владі, у нас влада у "кротів" | ПолітФанКлуб

https://www.youtube.com/watch?v=8zore05ydGg

показать весь комментарий
25.12.2021 12:30 Ответить
Це воно ху*лу вибачає брехню і вбивства Українців?
показать весь комментарий
25.12.2021 12:46 Ответить
показать весь комментарий
25.12.2021 13:03 Ответить
це наш Зелепень мабуть про Порошенка,ех Вова по тобі в'язниця плаче.
показать весь комментарий
25.12.2021 13:14 Ответить
обійлусь бе3 твого вітання бо воно дорівнюе поцілунку іуди
показать весь комментарий
25.12.2021 13:34 Ответить
ЗЛН-ПНХ
показать весь комментарий
25.12.2021 14:10 Ответить
Я ніколи його вітання не слухав. Мені достанньо того що коїться в країні.
показать весь комментарий
25.12.2021 14:40 Ответить
Звісно. Долар по 50, пів вареника на касі, расійські танки на Хрещатику. Зрада як зрада.
показать весь комментарий
25.12.2021 14:55 Ответить
Та нє, доллар по 5, вареники безкоштовно, а українські танки у кремлі...
показать весь комментарий
25.12.2021 17:49 Ответить
Долар по 5 - то ще до Петі було. Гонтарєва не дасть збрехати.
показать весь комментарий
25.12.2021 17:55 Ответить
не тот случай ЗЕ-билка !
сидеть тебе со всем кагалом !
показать весь комментарий
25.12.2021 16:12 Ответить
и это будет еще лучший вариант .....
показать весь комментарий
25.12.2021 16:13 Ответить
Я тоже ему желаю
показать весь комментарий
26.12.2021 01:17 Ответить
показать весь комментарий
27.12.2021 12:11 Ответить
Что же Вы тут "чубытесь", лучше https://footballhit.net/7437-ukrainskaya-premer-liga-nazvan-luchshiy-trener-2021-goda.html порадуйтесь за старичка Луческу , лучшего тренера Украины 2021 года
показать весь комментарий
27.12.2021 18:12 Ответить
Меня одного стошнило?
показать весь комментарий
28.12.2021 15:44 Ответить
Страница 3 из 3
 
 