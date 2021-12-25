Зеленский поздравил украинцев с Рождеством: В эти дни мы прощаем друг другу обиды. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Рождеством.

Поздравление глава государства разместил в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"В эти дни миллионы людей в Украине и на планете Земля отмечают Рождество Христово! Символ лучших человеческих добродетелей – любви, доброты и милосердия. Пусть они объединяют каждую нашу семью и нашу одну большую семью – Украину! Желаю всем крепкого здоровья , изобилия и счастливого Рождества! Христос родился! Славим его!" - отметил Зеленский.

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