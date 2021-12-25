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Крупнейший в мире космический телескоп James Webb успешно вывели на орбиту. ВИДЕО

Ракета-носитель Ariane V 25 декабря вывела на орбиту самый большой и самый мощный в мире космический телескоп James Webb Space Telescope стоимостью 10 миллиардов долларов для изучения процессов эволюции Вселенной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на трансляцию запуска, осуществленную NASA.

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Запуск начался в 7:20 по местному времени (14:20 по Киеву) с космодрома Куру во Французской Гвиане, сообщает hromadske. Через 27 минут после старта космический телескоп отделился от ракеты-носителя на высоте примерно 1,4 тысячи километров. После этого на нем открылись солнечные батареи и антенна для связи с Землей.

Теперь, как сообщается, телескоп отправляется в путешествие продолжительностью 29 дней, чтобы достичь второй точки Лагранжа – в 1,5 миллиона километров от Земли.

James Webb станет одной из основных космических обсерваторий нового поколения, которая будет исследовать различные объекты во Вселенной в инфракрасном диапазоне волн, продолжая программы Hubble Space Telescope и Spitzer.

По словам разработчиков, телескоп будет изучать раннюю Вселенную - состав первых звезд и эволюцию галактик. Телескоп сможет фиксировать излучение объектов, сформировавшихся примерно через 100-250 миллионов лет после Большого взрыва.

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Кроме того, в задачи телескопа входит исследование планетарных систем и поиск признаков существования жизни на экзопланетах. Еще ученые надеются зафиксировать с помощью телескопа самые древние галактики.

James Webb - совместная разработка Национального аэрокосмического агентства США (NASA), Европейского космического агентства (ESA) и Канадского аэрокосмического агентства (CSA). Его строительство началось в 1996 году и завершилось только в 2016 году - на девять лет позже запланированного.

Общий бюджет проекта вырос с 500 миллионов до 10 миллиардов долларов. Это делает James Webb самым дорогим космическим телескопом в истории. Бюджет его предшественника Hubble  с поправкой на инфляцию составляет 9,1 миллиарда долларов.

Замена Hubble продиктована не только продолжительностью его миссии, которая составляет более 31 года, но и ограниченными техническими возможностями. Диаметр зеркала его телескопа составляет всего 2,4 метра — у James Webb он почти в три раза больше (6,5 метра) и состоит из 18 сегментов.

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Автор: 

NASA (130) космос (786)


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Топ комментарии
+18
Якутский скульптор точно такой же за неделю слепит...и гораздо дешевле...😀
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25.12.2021 18:57
+18
да ладно. щас рогозин батут надует и они утопят в тихом окияне какой нибудь рублёвый дивайс по официальной цене в $20 млрд, делов то на копейку для вяликой диржавы. "он утонул" )))
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25.12.2021 19:01
+12
Якісь "дивні" ті "бездуховні" американці, замість того щоби розпиляти тих 10 мільярдів, чи то танків наробити, вони бачиш черговий телескоп зробили, щоби Всесвіт вивчати...
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25.12.2021 19:16
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Правила форума Совет форумчан
20 років будували! Скільки разів відкладали його запуск, напевне за останніх років два! Та і подалі від Землі, менше штучних перешкод телескопу!
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25.12.2021 18:48 Ответить
Как безошибочно определить вышиватного идиота на форумах? Даже под новостью о запуске телескопа он обязательно напишет про Зеленского.
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25.12.2021 19:20 Ответить
По чему у вас в залесье только идиотов берут на работу?
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25.12.2021 19:32 Ответить
Трудно сказать, почему у кого-то в залесье берут идиотов на работу, лучше всего, если ты этот вопрос задашь своему начальнику отдела кадров, а вот почему идиоты до сих пор не знают, что "почему" пишется слитно - на этот вопрос я тебе могу дать ответ. Потому что они - идиоты.
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25.12.2021 19:38 Ответить
Очевидно, что это опечака... Не обращай внимания.

Ты вопрос понял?
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25.12.2021 19:46 Ответить
Якутский скульптор точно такой же за неделю слепит...и гораздо дешевле...😀
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25.12.2021 18:57 Ответить
А рузьгє космонавти вивезуть на орбіту

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25.12.2021 19:06 Ответить
власовцы на орбите.
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25.12.2021 19:29 Ответить
Это ж рептилоиды.
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25.12.2021 21:22 Ответить
за то праваславные.....
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25.12.2021 21:55 Ответить
ніяким боком.
раніше ці орки були чЛєнінославні, наразі вони ***********
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25.12.2021 23:28 Ответить
бывшие коммунисты с иконами .. за одну ночь превратились с ярых атеистов в глубоко верующих
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26.12.2021 10:43 Ответить
а за два ще й ракету носій
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25.12.2021 19:28 Ответить
Да и пользы от него больше будет.
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25.12.2021 21:00 Ответить
да ладно. щас рогозин батут надует и они утопят в тихом окияне какой нибудь рублёвый дивайс по официальной цене в $20 млрд, делов то на копейку для вяликой диржавы. "он утонул" )))
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25.12.2021 19:01 Ответить
Значуща подія!
Є надія, що у найближчі роки буде знайдена планета (може і не одна)
з ознаками існування життя.
Це дасть сильну мотивацію для підготовки першого міжзоряного польоту.
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25.12.2021 19:07 Ответить
Значуща подія чи ні стане зрозуміло через півроку, коли апарат досягне точки Лагранжа і після налаштування інструментів почне працювати.
Щодо міжзоряної місії, то щонайменше двісті років людство не буде мати таких технологій. Проблем багато і одна з них це черепаша швидкість космічних апаратів, коли навіть до найближчої зірки треба летіти сотні і сотні років
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25.12.2021 19:33 Ответить
Це загальновідомі речі.
Буде він працювати і точки Лагранжа досягне.
Самий критичний момент позаду.
А наявність конкретної населеної планети дасть сильний імпульс до пошуків рішення проблеми міжзоряних перельотів.
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26.12.2021 16:18 Ответить
"Самий критичний момент позаду". - Не факт (( Хаббл теж не відразу працювати почав , довелося вдосконалювати і прямо на орбіті робити переоснащення , якщо подібне буде і з цим телескопом - до нього добратися буде дуже складно , простіше , мабуть нового буде збудувати .

"А наявність конкретної населеної планети дасть сильний імпульс до пошуків рішення проблеми міжзоряних перельотів". - Нам би із земними проблемами розібратися , а не засравши власну планету шукати стимул у втечі на іншу (( у такому випадкові чим ми кращі за колорадських жуків на картоплі ?
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27.12.2021 19:37 Ответить
Все ж надіюсь, що стільки років підготовки пройшли не даремно.
Полетять на інші планети не безголові ненажерливі тупі "серуни", а авангард людства.
Є шанс, що таким чином людська цивілізація свого роду перекристалізується, очиститься від баласту, який залишиться тут, "дозасирати" Землю.
Міжзоряні польоти швидше за все будуть "one way ticket".
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27.12.2021 21:32 Ответить
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25.12.2021 19:08 Ответить
Якісь "дивні" ті "бездуховні" американці, замість того щоби розпиляти тих 10 мільярдів, чи то танків наробити, вони бачиш черговий телескоп зробили, щоби Всесвіт вивчати...
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25.12.2021 19:16 Ответить
намекаешь, что Раиса ничего подобного для человечества не делала и не дала?! Ах ты ж русофоб биндеровский!!
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25.12.2021 21:16 Ответить
Нарешті! Незабаром дізнаємось багато нових "смаколиків" щодо Всесвіту! Вітаю всіх кому небайдужа ця тема. До речі, підтримайте цікавий канал, що робить якісний україномовний контент на цю тему: https://www.youtube.com/channel/UCi0Z9L9HrhD7oYpMs2pLxSw
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25.12.2021 19:27 Ответить
Другої точки Лагранжа? За 1.5 млн км від Землі?
Між чим і чим ця точка Лагранжа?!

Я знаю, що рівень освіти катастрофічно впав. Але щоб настільки...
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26.12.2021 10:39 Ответить
Коротше... Наскільки я розумію, йдеться про точку Лагранжа між Сонцем і Землею - якби дійсно все було так, як нам каже офіційна наука. Але тоді ми маємо наступне:

Точка Лагранжа - це точка рівноваги, на тіло в якій не діють ніякі зовнішні сили, вірніше, вони повністю скомпенсовані.
Точка Лангарнжа між Сонцем і Землею переміщається у просторі, виписуючи еліпс.
Перший закон Ньютона каже, що якщо на тіло не діють ніякі зовнішні сили, то воно знаходиться у спокої або переміщається рівномірно і прямолінійно.

Фігня получається
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26.12.2021 11:09 Ответить
Може у когось рівень освіти і впав.
Але телескоп Хаббл якраз і є у одній з точок Лагранжа.
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27.12.2021 21:37 Ответить
А на Московии тем временем.. кинули коровью лепешку дальше всех
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25.12.2021 19:35 Ответить
Есть и у московии телескоп во второй точке Лагранжа, просто мало кто об этом знает.
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25.12.2021 19:43 Ответить
хорошо хоть вы кацапы об этом знаете - этого достаточно...
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25.12.2021 20:34 Ответить
Невежество на марше? Гордо несите своё знамя!
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25.12.2021 20:39 Ответить
ты кацап селёдки хочешь...?
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25.12.2021 20:46 Ответить
Там выше статья про Порошенко и Зеленского. Ваших всех туда по тревоге вызвали. Проспал что-ли?
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25.12.2021 20:49 Ответить
иди плати дань кацап:
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25.12.2021 20:57 Ответить
Верю. Вот честно верю. Причем телескопом они считают поломанный микроскоп сельского учителя из деревни Большиебеня. Рогозин подтвердит--20 дохулионов на это потратил росватакосмос.
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25.12.2021 22:30 Ответить
Удивитесь, но вполне рабочий. Спектр-РГ называется. Совместно с немцами (при участии американцев) сварганили и запустили в 2019 году. Можете погуглить.
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25.12.2021 22:33 Ответить
Кацапы даже наследие украинца Королева просрали--датчики кувалдами верх-ногами забивают. В вяличие ватакосмоса верят только кацапы.
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25.12.2021 22:35 Ответить
Верю не верю, это не ко мне, это к батюшке. Есть факты, подтверждённые независимыми источниками - в данном случае собственно немцами и американцами.
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25.12.2021 22:37 Ответить
Я себе представляю,как гордятся ,,************,,и ,,фошизды,, прикаснувшись к величию технологий кацакосмоса . Захерова подтвердит
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25.12.2021 22:42 Ответить
На льотному екземплярі ART-XC Спектр-РГ встановлені американські дзеркала, виготовлені в Центрі космічних польотів імені Маршалла NASA.
Никуда без американцев, ни войну выиграть, ни в космос полететь. И были бы друзья, но эта их демократия никак не вяжется с вечным ****** при власти на расее.
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25.12.2021 23:29 Ответить
И без немцев. А американцы сделали зеркала из японских кристаллов. Значит и без японцев русня никуда. Вот только у них есть этот телескоп и и модули в МКС, и куча спутников, и в следующем году совместно с европейцами отправляют марсоход. А у нас в следующем году будет свой спутник, если Маск нам его запустит.
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25.12.2021 23:56 Ответить
Надо их не на Марс, а санкциями в средневековье отправить, пока людьми не станут.
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26.12.2021 08:20 Ответить
Вот придурки! Закинули 10 ярдов народных денег на 1,5 миллиона километров от Земли, делать какие-то там инфракрасные фотки и рады досмерти
Нет бы сделать что-нибудь полезное, например сделать головку на 100 тератонн с мотором в 20 Махов ...
Тьфу на вас, гады загнивающие!
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25.12.2021 19:37 Ответить
Точно, не скрепно, не по сруцьки єто
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25.12.2021 20:08 Ответить
Исследование зарождения вселенной

Глядя на звёзды, проще всего узнать прошлое. Его можно непосредственно увидеть. И чем дальше обьект - тем более далёкое. Сейчас человек может увидеть скажем галактику GN - z11 в созвездии Большой медведицы. Она находится от нас на расстоянии 13.4 млрд световых лет. Глядя на неё, мы видим вселенную через 400 млн лет после рождения. С нею мы видим одни из самых первых звёзд что зажглись во вселенной, какие погасли за долго до того как зажглось солнце. Даже если сейчас от этой галактики что то и осталось, теперь она находится уже не за 13.4 млрд световых лет от нас, а за 32 млрд (вселенная то - расширяется).

С этим телескопом человек должен заглянуть ещё дальше в прошлое. До момента когда время в принципе появилось, осталось всего около 400 млн лет из 13.8 млрд. Быть может возможностей этого телескопа уже достаточно чтоб преодолеть этот рубеж?
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25.12.2021 19:39 Ответить
ты кацап закусывай после фрезеровки - ваши кацмические вайска всё пропьют, но будут драить туалеты американцам...!
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25.12.2021 20:37 Ответить
Легче червяку объяснить устройство токарного станка, чем человеку понять устройство вселенной. Нет у него таких рецепторов и органов чувств, что бы понять божественное.
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25.12.2021 21:14 Ответить
Божественное

Не много осталось мест, где человеку всё ещё нужен бог, для обьяснения происходящего. Сколько их было раньше... Но при ближайшем рассмотрении, всё прекрасно работает безо всякого божественного вмешательства.

Быть может и рождение вселенной, тоже произошло без бога, только человек пока не знает как.
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25.12.2021 21:44 Ответить
Без Бога це ти трішки поспішив. Знання людства про Всесвіт якщо складають декілька відсотків то це добре. На скільки горизонті маячить Мультивсесвіт. Тільки тільки запрацювали гравітаційні обсерваторії, а їх можливості в принципі дозволяють побачити Всесвіт далі епохи рекомбінації. Так що як сказав класик 'нє спєші'(с)
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26.12.2021 06:15 Ответить
От того человеки и придумали теорию взрыва и расширения, что чем больше они осознают, тем большие горизонты неопознанного открываются. А почему Вы думаете, что вселенная умеет рождаться и умирать? Мы люди, даже временнЫе интервалы не можем самостоятельно ощущать, протезами пользуемся в виде часов, машин, телефонов, вместо того, что бы использовать телепатию, левитацию, гипноз и многие неосознаваемые нами продукты разума. Вселенная это разумное изделие, это не хаос а продукт творчества.
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26.12.2021 07:51 Ответить
Foreign Advisor ви написали таку кашу, що для коментування треба сторінок сто. Ніхто теорій не придумує, теорії це математичний опис наукових фактів. Чи народжуються Всесвіти і помирають ще ніхто не знає. Моделі є, але поки що можливість перевірки їх відсутня. Час про який пишете ви і час як один з вимірів Всесвіту це речі різні. Використовувати левітації, гіпноз і іншу екзотику будуть як тільки їх вивчать. Правда левітацію вже використовують - поїзди на магнітній підвісці
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26.12.2021 08:17 Ответить
Да какие там сто страничек. Кубометры энциклопедий не помогут разобраться с устройством не то что вселенной, а даже макового зёрнышка. Некоторые люди от рождения до смерти только этим и занимаются. Но не дано людям понять всю систему мироустойства. Не объять необъятное. Я ведь с червяка начал не спроста. Ну нет у него ни глаз ни ушей и мозга нет, а он наравне с медузой миллионы лет живёт. Нет мозга и ушей, а они ему и не нужны. И человеку для счастья надо только то что ему нужно по его предназначению.
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26.12.2021 08:49 Ответить
Думаю, шпигування за кацапами теж в меню )
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25.12.2021 19:46 Ответить
тепер вони точно повинні роздивитись
чи є в фуйла мозги в коробці
коли він з бункера вийде
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25.12.2021 20:23 Ответить
Одна засада, если что-о пойдет не так, то в точку Лагранжа для настройки не слетать.
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25.12.2021 20:00 Ответить
Маск слетает
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25.12.2021 20:20 Ответить
Если найдет способ как защитить экипаж от всяческих излучений. Это не на МКС болтаться под защитой магнитного поля земли.
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25.12.2021 20:34 Ответить
На Луну мотались (если мотались) без особой защиты. Тут не так далеко, это не к Марсу слетать.
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25.12.2021 20:45 Ответить
Мотались. Но одна из миссий еле-еле от вспышки на солнышке увернулась.
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25.12.2021 20:47 Ответить
Ну и не так далеко это относительно, луна ближе в 4 раза.
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25.12.2021 20:48 Ответить
Интересно, а почему во вторую? Четвёртая и пятая, вроде бы более устойчивы.
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25.12.2021 20:38 Ответить
Хоть и не полная, но тень от Земли. Телескопам в тени уютней
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25.12.2021 20:41 Ответить
Та, Маск скоро до Марса долетит-если не 3.14здит.
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25.12.2021 21:34 Ответить
13 января Украина запустит свой спутник на Мысе Канаверал,штат Флорида...
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25.12.2021 20:11 Ответить
"Черную дыру" увидем!
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25.12.2021 21:42 Ответить
Чудово! Найкраще астрономічне досягнення в цьому році.
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25.12.2021 20:37 Ответить
А инопланетяне согласны?
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25.12.2021 21:45 Ответить
А куди вони вже дінуться ?
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26.12.2021 09:53 Ответить
Вывели без кацапских ракет, комическая держава не осилила производство батутов.
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25.12.2021 21:27 Ответить
Вы посмотрите чем они только занимаются..???
В NASA наняли команду из 24 священников и теологов для того, чтобы помочь человечеству вступить в контакт с внеземными цивилизациями. Так, они будут консультировать ученых о том, как люди разных религиозных взглядов могут отреагировать на инопланетян.
Кхе, кхе.....
Это мы для них!!.....Инопланетяне!! Это те, которые разрабатывают коронавирус считают нас инопланетянами. Они прекрасно читают мысли, и им толпа теологов не нужны....
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26.12.2021 06:09 Ответить
Ващщето, Джеймс Вебб это ....просто ...игрушка! Распыление средств! Да, я знаю, сейчас начнутся вопли. Но гораздо важнее другое направление! Критически важно!
IXPE (Imaging X-ray Polarimetry Explorer) - небольшая 300-килограммовая обсерватория, которая, несмотря на размеры, нацелена на изучение сложнейших объектов Вселенной: коллапсирующих нейтронных звезд и черных дыр. IXPE будет замерять интенсивность магнитных полей и определять, как это влияет на испускаемые объектами рентгеновские лучи. Но в первую очередь ученые попытаются понять, как эти звезды и черные дыры в принципе излучают радиацию.
Но от принципов уже пора уходить,... нет времени. Нужны еще как минимум два таких телескопа как именно IXBT!.....и...и...нацелены они должны быть на Солнечную систему. А именно планета Луна, планета Земля, и звезда по имени ..Солнце. Цель - точно найти гравитационные линзы, изменяющие климат Земли и их джеты. Все, абсолютно все, должно соответствовать схемам манускрипта Войнича. Ошибки исключены. Задача найти фактическое документальное подтверждение влияния искуственно создаваемых мод гравитационных полей на климат Земли.
Вооооот что важно, а не золотые побрякушки......!!!
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26.12.2021 20:23 Ответить
мощно, но деньги на ветер. Сколько пузырьков настойки боярышника можно было бы купить на 10000000000 долларов?
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26.12.2021 12:03 Ответить
Неговори.
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26.12.2021 20:41 Ответить
А у кацапії у відповідь дозволили смердам безкоштовно збирати валєжнік в лісі...
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27.12.2021 12:18 Ответить
 
 