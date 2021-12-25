Крупнейший в мире космический телескоп James Webb успешно вывели на орбиту. ВИДЕО
Ракета-носитель Ariane V 25 декабря вывела на орбиту самый большой и самый мощный в мире космический телескоп James Webb Space Telescope стоимостью 10 миллиардов долларов для изучения процессов эволюции Вселенной.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на трансляцию запуска, осуществленную NASA.
Запуск начался в 7:20 по местному времени (14:20 по Киеву) с космодрома Куру во Французской Гвиане, сообщает hromadske. Через 27 минут после старта космический телескоп отделился от ракеты-носителя на высоте примерно 1,4 тысячи километров. После этого на нем открылись солнечные батареи и антенна для связи с Землей.
Теперь, как сообщается, телескоп отправляется в путешествие продолжительностью 29 дней, чтобы достичь второй точки Лагранжа – в 1,5 миллиона километров от Земли.
James Webb станет одной из основных космических обсерваторий нового поколения, которая будет исследовать различные объекты во Вселенной в инфракрасном диапазоне волн, продолжая программы Hubble Space Telescope и Spitzer.
По словам разработчиков, телескоп будет изучать раннюю Вселенную - состав первых звезд и эволюцию галактик. Телескоп сможет фиксировать излучение объектов, сформировавшихся примерно через 100-250 миллионов лет после Большого взрыва.
Кроме того, в задачи телескопа входит исследование планетарных систем и поиск признаков существования жизни на экзопланетах. Еще ученые надеются зафиксировать с помощью телескопа самые древние галактики.
James Webb - совместная разработка Национального аэрокосмического агентства США (NASA), Европейского космического агентства (ESA) и Канадского аэрокосмического агентства (CSA). Его строительство началось в 1996 году и завершилось только в 2016 году - на девять лет позже запланированного.
Общий бюджет проекта вырос с 500 миллионов до 10 миллиардов долларов. Это делает James Webb самым дорогим космическим телескопом в истории. Бюджет его предшественника Hubble с поправкой на инфляцию составляет 9,1 миллиарда долларов.
Замена Hubble продиктована не только продолжительностью его миссии, которая составляет более 31 года, но и ограниченными техническими возможностями. Диаметр зеркала его телескопа составляет всего 2,4 метра — у James Webb он почти в три раза больше (6,5 метра) и состоит из 18 сегментов.
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Ты вопрос понял?
раніше ці орки були чЛєнінославні, наразі вони ***********
Є надія, що у найближчі роки буде знайдена планета (може і не одна)
з ознаками існування життя.
Це дасть сильну мотивацію для підготовки першого міжзоряного польоту.
Щодо міжзоряної місії, то щонайменше двісті років людство не буде мати таких технологій. Проблем багато і одна з них це черепаша швидкість космічних апаратів, коли навіть до найближчої зірки треба летіти сотні і сотні років
Буде він працювати і точки Лагранжа досягне.
Самий критичний момент позаду.
А наявність конкретної населеної планети дасть сильний імпульс до пошуків рішення проблеми міжзоряних перельотів.
"А наявність конкретної населеної планети дасть сильний імпульс до пошуків рішення проблеми міжзоряних перельотів". - Нам би із земними проблемами розібратися , а не засравши власну планету шукати стимул у втечі на іншу (( у такому випадкові чим ми кращі за колорадських жуків на картоплі ?
Полетять на інші планети не безголові ненажерливі тупі "серуни", а авангард людства.
Є шанс, що таким чином людська цивілізація свого роду перекристалізується, очиститься від баласту, який залишиться тут, "дозасирати" Землю.
Міжзоряні польоти швидше за все будуть "one way ticket".
Між чим і чим ця точка Лагранжа?!
Я знаю, що рівень освіти катастрофічно впав. Але щоб настільки...
Точка Лагранжа - це точка рівноваги, на тіло в якій не діють ніякі зовнішні сили, вірніше, вони повністю скомпенсовані.
Точка Лангарнжа між Сонцем і Землею переміщається у просторі, виписуючи еліпс.
Перший закон Ньютона каже, що якщо на тіло не діють ніякі зовнішні сили, то воно знаходиться у спокої або переміщається рівномірно і прямолінійно.
Фігня получається
Але телескоп Хаббл якраз і є у одній з точок Лагранжа.
Никуда без американцев, ни войну выиграть, ни в космос полететь. И были бы друзья, но эта их демократия никак не вяжется с вечным ****** при власти на расее.
Нет бы сделать что-нибудь полезное, например сделать головку на 100 тератонн с мотором в 20 Махов ...
Тьфу на вас, гады загнивающие!
Глядя на звёзды, проще всего узнать прошлое. Его можно непосредственно увидеть. И чем дальше обьект - тем более далёкое. Сейчас человек может увидеть скажем галактику GN - z11 в созвездии Большой медведицы. Она находится от нас на расстоянии 13.4 млрд световых лет. Глядя на неё, мы видим вселенную через 400 млн лет после рождения. С нею мы видим одни из самых первых звёзд что зажглись во вселенной, какие погасли за долго до того как зажглось солнце. Даже если сейчас от этой галактики что то и осталось, теперь она находится уже не за 13.4 млрд световых лет от нас, а за 32 млрд (вселенная то - расширяется).
С этим телескопом человек должен заглянуть ещё дальше в прошлое. До момента когда время в принципе появилось, осталось всего около 400 млн лет из 13.8 млрд. Быть может возможностей этого телескопа уже достаточно чтоб преодолеть этот рубеж?
Не много осталось мест, где человеку всё ещё нужен бог, для обьяснения происходящего. Сколько их было раньше... Но при ближайшем рассмотрении, всё прекрасно работает безо всякого божественного вмешательства.
Быть может и рождение вселенной, тоже произошло без бога, только человек пока не знает как.
чи є в фуйла мозги в коробці
коли він з бункера вийде
В NASA наняли команду из 24 священников и теологов для того, чтобы помочь человечеству вступить в контакт с внеземными цивилизациями. Так, они будут консультировать ученых о том, как люди разных религиозных взглядов могут отреагировать на инопланетян.
Кхе, кхе.....
Это мы для них!!.....Инопланетяне!! Это те, которые разрабатывают коронавирус считают нас инопланетянами. Они прекрасно читают мысли, и им толпа теологов не нужны....
IXPE (Imaging X-ray Polarimetry Explorer) - небольшая 300-килограммовая обсерватория, которая, несмотря на размеры, нацелена на изучение сложнейших объектов Вселенной: коллапсирующих нейтронных звезд и черных дыр. IXPE будет замерять интенсивность магнитных полей и определять, как это влияет на испускаемые объектами рентгеновские лучи. Но в первую очередь ученые попытаются понять, как эти звезды и черные дыры в принципе излучают радиацию.
Но от принципов уже пора уходить,... нет времени. Нужны еще как минимум два таких телескопа как именно IXBT!.....и...и...нацелены они должны быть на Солнечную систему. А именно планета Луна, планета Земля, и звезда по имени ..Солнце. Цель - точно найти гравитационные линзы, изменяющие климат Земли и их джеты. Все, абсолютно все, должно соответствовать схемам манускрипта Войнича. Ошибки исключены. Задача найти фактическое документальное подтверждение влияния искуственно создаваемых мод гравитационных полей на климат Земли.
Вооооот что важно, а не золотые побрякушки......!!!