Крупнейший в мире космический телескоп James Webb успешно вывели на орбиту. ВИДЕО

Ракета-носитель Ariane V 25 декабря вывела на орбиту самый большой и самый мощный в мире космический телескоп James Webb Space Telescope стоимостью 10 миллиардов долларов для изучения процессов эволюции Вселенной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на трансляцию запуска, осуществленную NASA.

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Запуск начался в 7:20 по местному времени (14:20 по Киеву) с космодрома Куру во Французской Гвиане, сообщает hromadske. Через 27 минут после старта космический телескоп отделился от ракеты-носителя на высоте примерно 1,4 тысячи километров. После этого на нем открылись солнечные батареи и антенна для связи с Землей.

Теперь, как сообщается, телескоп отправляется в путешествие продолжительностью 29 дней, чтобы достичь второй точки Лагранжа – в 1,5 миллиона километров от Земли.

James Webb станет одной из основных космических обсерваторий нового поколения, которая будет исследовать различные объекты во Вселенной в инфракрасном диапазоне волн, продолжая программы Hubble Space Telescope и Spitzer.

По словам разработчиков, телескоп будет изучать раннюю Вселенную - состав первых звезд и эволюцию галактик. Телескоп сможет фиксировать излучение объектов, сформировавшихся примерно через 100-250 миллионов лет после Большого взрыва.

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Кроме того, в задачи телескопа входит исследование планетарных систем и поиск признаков существования жизни на экзопланетах. Еще ученые надеются зафиксировать с помощью телескопа самые древние галактики.

James Webb - совместная разработка Национального аэрокосмического агентства США (NASA), Европейского космического агентства (ESA) и Канадского аэрокосмического агентства (CSA). Его строительство началось в 1996 году и завершилось только в 2016 году - на девять лет позже запланированного.

Общий бюджет проекта вырос с 500 миллионов до 10 миллиардов долларов. Это делает James Webb самым дорогим космическим телескопом в истории. Бюджет его предшественника Hubble с поправкой на инфляцию составляет 9,1 миллиарда долларов.

Замена Hubble продиктована не только продолжительностью его миссии, которая составляет более 31 года, но и ограниченными техническими возможностями. Диаметр зеркала его телескопа составляет всего 2,4 метра — у James Webb он почти в три раза больше (6,5 метра) и состоит из 18 сегментов.

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