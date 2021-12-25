В Киеве мужчина избивал на улице женщину и зарезал заступившегося за нее прохожего, - полиция. ВИДЕО

На улице Булгакова в Киеве в ночь на 25 декабря скончался от ножевых ранений мужчина.

По информации пресс-службы столичной полиции, потерпевший стал свидетелем драки между гражданскими супругами и решил вмешаться. Мужчина сделал замечание злоумышленнику, чтобы тот прекратил избивать женщину. Обидчику это не понравилось, поэтому он достал нож и ударил оппонента в грудь, сообщает Цензор.НЕТ.

По предварительному заключению судмедэксперта, мужчина получил два проникающих ранения грудной клетки, вследствие чего скончался до приезда медиков.

Читайте также: Завернул в ковер и вывез тело за город: в Днепропетровской области задержан подозреваемый в убийстве военного

Впоследствии в полицию Киева поступило сообщение от врачей о том, что на остановке общественного транспорта по улице Булгакова обнаружено тело мужчины с ножевыми ранениями.

Правоохранители провели осмотр места происшествия, установили свидетелей и очевидцев инцидента, а также изучили видео с камер наблюдения.

"Проанализировав собранную информацию, мы вышли на след предполагаемого подозреваемого. Менее чем через час патрульные полицейские обнаружили злоумышленника и впоследствии мы задержали его… У него мы изъяли возможное орудие совершения преступления - кухонный нож, который направили на экспертизу", - рассказал начальник Святошинского управления полиции Петр Токарь.

Отмечается, что подозреваемый в убийстве – ранее судимый за имущественное преступление киевлянин, 1992 года рождения.

Читайте также: Найдено тело убитого в 2016 году водителя BlaBlaCar Познякова. Проверяются данные по заказному характеру преступления, - пресс-секретарь СБУ Дехтяренко

Следователи начали уголовное производство по п. 7 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное из хулиганских побуждений) и сообщили фигуранту о подозрении. Ему грозит пожизненное лишение свободы.