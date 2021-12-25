В Киеве мужчина избивал на улице женщину и зарезал заступившегося за нее прохожего, - полиция. ВИДЕО
На улице Булгакова в Киеве в ночь на 25 декабря скончался от ножевых ранений мужчина.
По информации пресс-службы столичной полиции, потерпевший стал свидетелем драки между гражданскими супругами и решил вмешаться. Мужчина сделал замечание злоумышленнику, чтобы тот прекратил избивать женщину. Обидчику это не понравилось, поэтому он достал нож и ударил оппонента в грудь, сообщает Цензор.НЕТ.
По предварительному заключению судмедэксперта, мужчина получил два проникающих ранения грудной клетки, вследствие чего скончался до приезда медиков.
Впоследствии в полицию Киева поступило сообщение от врачей о том, что на остановке общественного транспорта по улице Булгакова обнаружено тело мужчины с ножевыми ранениями.
Правоохранители провели осмотр места происшествия, установили свидетелей и очевидцев инцидента, а также изучили видео с камер наблюдения.
"Проанализировав собранную информацию, мы вышли на след предполагаемого подозреваемого. Менее чем через час патрульные полицейские обнаружили злоумышленника и впоследствии мы задержали его… У него мы изъяли возможное орудие совершения преступления - кухонный нож, который направили на экспертизу", - рассказал начальник Святошинского управления полиции Петр Токарь.
Отмечается, что подозреваемый в убийстве – ранее судимый за имущественное преступление киевлянин, 1992 года рождения.
Следователи начали уголовное производство по п. 7 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное из хулиганских побуждений) и сообщили фигуранту о подозрении. Ему грозит пожизненное лишение свободы.
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Хорошо, что у нас воспитывают детей так, что все девочки хотят выйти замуж за умных. Бедным ботанам в школе прохода не дают с любовными приставаниями. А в сторону неадекватов даже не смотрят.
https://youtu.be/nVw62HSZ_KA
Ну, давайте! Вигадаємо байку для бабусь під під'їздами щоб всім розповідали що якщо дозволити вільне володіння кухонним ножем, горілкою і автомобілем, то дурні українці одразу один одного подавлять і поріжуть по сінкє
Пример этому положен в Китае.
Один молодой мужик-китаец, из добрых побуждений, помог китайсккой бабке в транспорте (если правильно помню, упала она): так бабка его зссудила и что характерно, суд присудил мужику, что должен выплатить бабке компенсацию он (хотя мужик вообще ни в дугу), а иначе, сказал судья: "Почему он вообще бабке помогал?"
После этого широго известного судебного прецедента число желающих помогать старикам в Китае сошло на нет.
Посмотрите видео о китайских бабках и дедках (на английском).
Для таких китайских бабок (они во всем мире так себя ведут) есть тепрь название: "dama".
Это то поколение китайцев, которое выросло при коммунистах.
https://www.youtube.com/watch?v=sbRZU6vHBpg
И после всего этого китайские пропагандисты на политических форумах на полном серьере утверждают, что у них в Китае "древняя 5-тысячалетняя культура и США по сравнению с ними никто". Это китайцы еще забыли, как они девочек в рабство продавали (и топили их) 50 лет назад. Из чего делаем вывод: заключение Немцова, о том, кто там иопнутый, верно и в отношении Китая