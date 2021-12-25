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В Киеве мужчина избивал на улице женщину и зарезал заступившегося за нее прохожего, - полиция. ВИДЕО

На улице Булгакова в Киеве в ночь на 25 декабря скончался от ножевых ранений мужчина.

По информации пресс-службы столичной полиции, потерпевший стал свидетелем драки между гражданскими супругами и решил вмешаться. Мужчина сделал замечание злоумышленнику, чтобы тот прекратил избивать женщину. Обидчику это не понравилось, поэтому он достал нож и ударил оппонента в грудь, сообщает Цензор.НЕТ.

По предварительному заключению судмедэксперта, мужчина получил два проникающих ранения грудной клетки, вследствие чего скончался до приезда медиков.

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Впоследствии в полицию Киева поступило сообщение от врачей о том, что на остановке общественного транспорта по улице Булгакова обнаружено тело мужчины с ножевыми ранениями.

Правоохранители провели осмотр места происшествия, установили свидетелей и очевидцев инцидента, а также изучили видео с камер наблюдения.

"Проанализировав собранную информацию, мы вышли на след предполагаемого подозреваемого. Менее чем через час патрульные полицейские обнаружили злоумышленника и впоследствии мы задержали его… У него мы изъяли возможное орудие совершения преступления - кухонный нож, который направили на экспертизу", - рассказал начальник Святошинского управления полиции Петр Токарь.

Отмечается, что подозреваемый в убийстве – ранее судимый за имущественное преступление киевлянин, 1992 года рождения.

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Следователи начали уголовное производство по п. 7 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное из хулиганских побуждений) и сообщили фигуранту о подозрении. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Автор: 

Киев (25518) Нацполиция (16459) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) убийство (6484)


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Топ комментарии
+102
Вічна пам'ять Людині!
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25.12.2021 22:31
+61
Дуже жаль людину.

А покидьок залишиться покидьком. І вбивцею.
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25.12.2021 22:34
+52
б-ть ещё одно животное будет бесплатно жрать макароны за мои налоги до самой смерти.....
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25.12.2021 22:34
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Как дети, ей-Богу
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26.12.2021 14:22 Ответить
Слава Богу, что не все жертв считают "дурами" и заступаются. Я и думать не могла, что приличный мальчик из хорошей семьи, студент, мой первый муж - будет пытаться после банальной ссоры сбросить меня с моста. Бог помог, и проезжавший таксист не стал думать - "дура или умная", а выбежал и спас мне жизнь.
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28.12.2021 16:11 Ответить
Селекцию вида делают самки, решая от кого рожать, наличие дебильного потомства ответственность женской половины!
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29.12.2021 19:32 Ответить
Там де треба поліції немає ... Ось що буває коли громадянин вимушений виконати роботу поліціанта.
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26.12.2021 06:43 Ответить
Тільки вимушений це робити без зброї. Бо короткоствол в нас тільки менти-кришувальники і судівська мафія має право носити. А холопам не положено, хай їх ріжуть- у ментів є робота тоді. А в бандюків зброя ітак завжди є, їм дозволи не потрібні
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26.12.2021 14:08 Ответить
Вот для чего нужна полиция!Она должна быть рядом,а не для того,чтобы фиксировать убийство и естесственную смерть человека,причем со взятками.Хорошая была идея - 3 мин с момента вызова.Аваков похоронил!И потом! Нужно повсеместное стукачество..Превенция тоже не работает.А в финале убили доброго,неравнодушного человека..Таких стандартных криминальных ситуаций не так много.И как правильно поступить нужно учить в школе!Полиция должна учить,проводить тренинги.Мы не должны терпеть домашнее насилие.Стукачество -выход. Ну и соответствующие законы.
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26.12.2021 07:36 Ответить
Женщина всю свою жизнь мечтала выйти замуж за такого?
Хорошо, что у нас воспитывают детей так, что все девочки хотят выйти замуж за умных. Бедным ботанам в школе прохода не дают с любовными приставаниями. А в сторону неадекватов даже не смотрят.
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26.12.2021 08:14 Ответить
В этом мире хуже всего жить тем у кого есть принципы. Беспринципным легко. А на того у кого есть принципы легко и западню ставить. Например знают, что если какой-то негодяй будет на улице женщину бить, то человек с принципами мимо не пройдёт.
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26.12.2021 08:36 Ответить
От ****!
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26.12.2021 08:42 Ответить
Откуда у убийцы случайно оказался КУХОННЫЙ нож на улице?

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26.12.2021 08:42 Ответить
в общем как бы можно и не писать про задержанных всякого рода гопников и быдла биомасного что они ранее судимы оказались.... судя из новостей такого плана многих.... таких животных преступников всех (родов) преступлений за 95% судимые все,и все с ножами тоже....((невинная жертва очередного зэчары...((
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26.12.2021 08:55 Ответить
Я -бы вобше всем кто отсидел тюремный срок запретил-бы носить с собой любые колюще-режущие. зак запрещено носить незарегнестрированный огнестрел. Запрет всем как минимум кто сидел по статьям связанным с насилием. Тоесть патруль при досмотре на улице обнаружил кухонный нож у рецидивиста-значит новый срок
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26.12.2021 12:43 Ответить
и вилки с отвертками тоже ! это правильно!
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01.01.2022 11:23 Ответить
Не перевелись благородные олени - защищать чужую быдло самку тот ещё ум надо иметь
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26.12.2021 09:14 Ответить
встрягати в сімейні розбірки - останне діло ! баби тупі створіння, скільки раз було що заступались за сусідку,викликали міліцію,а потім ще й винні були за рукоприкладство !
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26.12.2021 10:18 Ответить
Мабуть лу-гандоносянин..Єто,ж,наші льюді
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26.12.2021 10:20 Ответить
Розжигаеш? Перечитай ук, или думаеш не найдут?
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26.12.2021 10:43 Ответить
А ты видать оттуда ? а заступница? Сама перечитай особенно про сепаратизм, про предательство тоже можешь… мля, как я вас не люблю предатели!
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26.12.2021 11:14 Ответить
Этого ублюдка надо резать на части, как в фильме "Законопослушный гражданин". Только так и никак иначе !
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26.12.2021 11:41 Ответить
Это Европа.
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26.12.2021 11:57 Ответить
Это не Европа это отголоски совка и его тюремной системы. ну как же какой то фраер/ мужик посмел вора смертельно обидеть - сделал ему зауваження
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26.12.2021 12:01 Ответить
Ні, це Борщага. Там половина мешканців таких. Київське гетто.
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26.12.2021 12:03 Ответить
Какой смысл кормить эту тварь на зоне за наш счет? Оно уже не станет частью социума, будет и дальше убивать и калечить. Либо лоботомия либо усыпить.
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26.12.2021 12:15 Ответить
Если ВТОРОЕ преступление это убийство или тяжкике телесные,тоесть попытка убийства-то нужно сажать этого нечеловека пожизненно. Любое третье преступление,третья судимость должен быть пожизненный срок и любпя вторая скдимость за тяжкое преступление-тоже пожизненный срок. Ведь этот нелюдь-он не перевоспитается
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26.12.2021 12:40 Ответить
В батальоне Торнадо была большая куча людей с тремя судимостями и все статьи тяжкие.
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26.12.2021 12:46 Ответить
Полное интервью бывшего комбата батальона Шахтарськ и Торнадовцев:
https://youtu.be/nVw62HSZ_KA
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26.12.2021 14:04 Ответить
Довічного точно не світить,а враховуючи досі діючий закон гаді савченко,вийде на волю років через п'ять
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26.12.2021 13:33 Ответить
Щось не чутно криків про заборону кухонних ножів і алкоголю, від критиків легалізації короткостволу.
Ну, давайте! Вигадаємо байку для бабусь під під'їздами щоб всім розповідали що якщо дозволити вільне володіння кухонним ножем, горілкою і автомобілем, то дурні українці одразу один одного подавлять і поріжуть по сінкє
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26.12.2021 14:00 Ответить
"Вот слушал я вас всех долго,терпеливо и внимательно,и понял наконец- ну и дураки же вы все." (с)
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26.12.2021 15:47 Ответить
"Правоохоронці" затримали колегу?
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26.12.2021 16:14 Ответить
Тварь лишила Человека жизни ....
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26.12.2021 17:28 Ответить
Теперь лучше на улицах ни за кого не вступаться.
Пример этому положен в Китае.
Один молодой мужик-китаец, из добрых побуждений, помог китайсккой бабке в транспорте (если правильно помню, упала она): так бабка его зссудила и что характерно, суд присудил мужику, что должен выплатить бабке компенсацию он (хотя мужик вообще ни в дугу), а иначе, сказал судья: "Почему он вообще бабке помогал?"

После этого широго известного судебного прецедента число желающих помогать старикам в Китае сошло на нет.
Посмотрите видео о китайских бабках и дедках (на английском).
Для таких китайских бабок (они во всем мире так себя ведут) есть тепрь название: "dama".
Это то поколение китайцев, которое выросло при коммунистах.

https://www.youtube.com/watch?v=sbRZU6vHBpg

И после всего этого китайские пропагандисты на политических форумах на полном серьере утверждают, что у них в Китае "древняя 5-тысячалетняя культура и США по сравнению с ними никто". Это китайцы еще забыли, как они девочек в рабство продавали (и топили их) 50 лет назад. Из чего делаем вывод: заключение Немцова, о том, кто там иопнутый, верно и в отношении Китая
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27.12.2021 05:06 Ответить
ну эт как раз пример для тех, кто на постое ноет "вот времена настали, люди не отзыыывчивые, руку не подадут" и д.т и т.п.
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27.12.2021 09:06 Ответить
Это не тот пример. Это пример того, что в чужую семью влезать нельзя ни под каким предлогом вообще.
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27.12.2021 14:38 Ответить
Меня спас таксист, когда увидел, что мой первый муж пытается сбросить меня с моста, но это, конечно, были не Вы...
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28.12.2021 15:57 Ответить
Я бы не смог такое , максимум что я могу, это хороший такой , подзатыльник и уйти . Женщины, тоже должны уважать мужкое эго , если мужчина прям уж расстилается перед вами , это значит что и вы должны быть к нему не менее уважительно настроены, а не пользоваться этим бездумно. Все люди , все что-то хотят. Поступками и словами можно ранить намного более страшнее, чем физически. Если нет абсолютно равного уважения, то зачем вам вообще был этот брак?
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28.12.2021 17:51 Ответить
в Китае за такое смертная казнь
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27.12.2021 10:06 Ответить
Лише уявіть собі цю мадаму, яка жила з зеком та терпіла від нього побої. Невже цей чоловік не побачив, що перед ним за істоти? Після цього випадку справжнім жертвам насилля на вулиці вже можна не сподіватись на захист від звичайних перехожих.
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27.12.2021 11:47 Ответить
Хе-хе! Он вище австралійська кремлеботка вже закликає до невтручання випадкових свідків до захисту жертв насилля.
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27.12.2021 11:51 Ответить
Нічого було сунути носа в чужі відносини.
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28.12.2021 15:53 Ответить
Вашу дочь будут на улице убивать - Вы тоже будете за то, чтобы "не сунули носа" ?
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28.12.2021 15:55 Ответить
Нормальну жінку чоловік бити не буде. Заслужила .
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28.12.2021 21:30 Ответить
Это один в один с сюжетом фильма "То, что мы потеряли" с Бенисио дель Торо. Там герой Дэвида Духовны тоже заступился за избиваемую женщину и ее мужик его убил. Очень жаль таких прекрасных неравнодушных людей,
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28.12.2021 15:54 Ответить
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