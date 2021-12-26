Шустер о Зеленском: Все из рук валится, ничто не расследуется до конца, а переворот они предупредили. Нет слов. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции пытался спровоцировать телеведущего Савика Шустера и главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова.
Об этом телеведущий Савик Шустер сказал в эфире телеканала "Украина24", передает Цензор.НЕТ.
"Президент очень хорошо играет роль президента. Но сценаристы и режиссеры очень слабы. Это меня удивляет. Это вам не сатира, но немного другой жанр. Обвинить кого-то в перевороте - ну это совсем другой жанр. Остросюжетный триллер с элементами боевика..." – отметил он.
"Что он мне сказал, что вы богатый журналист... У меня были вопросы об измене, о наличии крота, и вдруг я получаю, что я богатый журналист. Я понимал, что я против актера никогда не сыграю. Но "богатый журналист" - это слишком слабая провокация, чтобы вывести меня из себя, но с точки зрения режиссуры я всегда выиграю, потому что у меня есть свой опыт. В этой первой части, она была подготовлена - богатый журналист, Ахметов, госпереворот. Все говорят о Юрии Бутусове. Юрий Бутусов, он его действительно, не знаю, сознательно или нет, спровоцировал... По-настоящему. Он ударил ниже пояса. Я имею в виду президента. И Юрий Бутусов ответил как ответил. Меня он ниже пояса так не ударил, но коснулся", - сказал Шустер.
"В послании Зеленского в парламент о перевороте не было ни слова... Слов нет, все из рук валится, ничего не расследуется до конца, а переворот они предупредили", - добавил Шустер.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
я бы даже сказал вляпается в историю. он переплюнул овоща в несистемности, антиукраинстве, наглости, вранье, тупости и глупости.
******************************
100%+++++++++
Носит погоняло буба криворогий, присвоенное авторитетом из Днепра Беней КАЛ.омойским. Любимое занятие : перед лохами разыгривает роль президента, что-бы заработать на шаурму и на ширку. Просьба сообщить санитарам из Глевахского нервологического диспансера (дурдома ), откуда буба сбежал. За вознаграждение, 2 бутылки водяры и метр ливерной колбасы на закусь.
Ну і плюс, останньою краплею для Бєні стало запрошення Шустером в передачу, яка тоді на 1+1 йшла, Саакашвілі. Саакашвілі там в ефірі Бєніного 1+1 почав поливати брудом самого Бєню і йогог корєша Палицю - пошукайте, відео ж в неті є!
Взагалі кварталівці були дуже приголомшені коли дізналися про багатства Зелі, оскільки вони отримували порівняно невеликі зарплати, причому незавжди вчасно і жили відносно небагато в той час, як Зеля, як виявилося, купував оптом маєтки
Відношення Кошового до Зелі - це взагалі окрема тема. Без слів "криса, накрисіл, зажрался" і подібних не обходиться. При чому, коли інші кварталівці розмовляють про це тільки в своєму тісному кругу, Кошовий дозволяє собі використовувати подібні слова в спілкуванні зі сторонніми
© твиттер
Тепер нарешті олігархами стали.
Особливо кошовий 🤪
а бутусов-он никогда за русню не топил,ему переобуваться не надо.
то ты думай как и рыбку сьесть и кеды переобуть
а как стал владельцем заводов,пароходов-тут то тебя и попердолело
Жити у США і не знати, що це? Ну-ну...
Не смог возразить чем то вроде "не богаче комика-презедента с миллионами в офшорах"
такой передаче цены бы не было, как и премьер-министру, её запустившему
но увы, у бабы Юли в башке были совсем другие приоритеты
зеленські, сцавіки, порошенки, авакови, комаровські... КУДИ б ЇХ ХТОСЬ вже ПОДІВ нах ?