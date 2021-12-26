Шустер о Зеленском: Все из рук валится, ничто не расследуется до конца, а переворот они предупредили. Нет слов. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции пытался спровоцировать телеведущего Савика Шустера и главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова.

Об этом телеведущий Савик Шустер сказал в эфире телеканала "Украина24", передает Цензор.НЕТ.

"Президент очень хорошо играет роль президента. Но сценаристы и режиссеры очень слабы. Это меня удивляет. Это вам не сатира, но немного другой жанр. Обвинить кого-то в перевороте - ну это совсем другой жанр. Остросюжетный триллер с элементами боевика..." – отметил он.

"Что он мне сказал, что вы богатый журналист... У меня были вопросы об измене, о наличии крота, и вдруг я получаю, что я богатый журналист. Я понимал, что я против актера никогда не сыграю. Но "богатый журналист" - это слишком слабая провокация, чтобы вывести меня из себя, но с точки зрения режиссуры я всегда выиграю, потому что у меня есть свой опыт. В этой первой части, она была подготовлена ​​- богатый журналист, Ахметов, госпереворот. Все говорят о Юрии Бутусове. Юрий Бутусов, он его действительно, не знаю, сознательно или нет, спровоцировал... По-настоящему. Он ударил ниже пояса. Я имею в виду президента. И Юрий Бутусов ответил как ответил. Меня он ниже пояса так не ударил, но коснулся", - сказал Шустер.

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"В послании Зеленского в парламент о перевороте не было ни слова... Слов нет, все из рук валится, ничего не расследуется до конца, а переворот они предупредили", - добавил Шустер.