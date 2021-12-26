Украина должна стать частью РФ, если Зеленский будет продолжать антироссийскую политику, - Кадыров. ВИДЕО

Украину нужно будет присоединить к России, если президент Владимир Зеленский будет продолжать антироссийскую политику.

Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости".

"Украинцы – наш народ, это наша территория. Это мое мнение", - сказал руководитель российской республики на пресс-конференции в Грозном.

Он также заявил, что сам давно бы решил украинский "вопрос", но нужно соответствующее поручение.

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Или бы присоединил Чеченскую Республику к Украине, или давно бы забрал, решил бы вопрос там. Но есть государственные договоренности, которые не разрешают принимать такие решения", - уточнил Кадыров.

По его словам, западные страны заинтересованы в том, чтобы открыть в Украине свои военные базы и таким образом диктовать условия России. Глава Чечни выразил уверенность, что Путин не позволит таким планам осуществиться.

Себя Кадыров назвал "пехотой", которая готова "выполнить приказ совершенно без проблем", потому что "целостность, безопасность государства и нашего народа – самое важное".

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