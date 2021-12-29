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"Без цензуры" в прямом эфире: ТОП-10 главных событий 2021 года. Гордон – президент?! Тренды-2022. Укр-розкішниці. ВИДЕО

Подводим итоги бурного 2021-го года в "БЕЗ ЦЕНЗУРЫ в прямом эфире".

Марина Данилюк-Ярмолаева и Богдан Буткевич уже готовы подводить итоги 2021 года и делать осторожные прогнозы 2022-го на Цензор.НЕТ.

Что ждет Порошенко и Зеленского? Будет ли Гордон следующим президентом? Что говорят новые политические рейтинги партий? Тренды 2022 – какие они? У нас горячо, включайтесь!

Автор: 

Данилюк-Ярмолаева Марина (356) Буткевич Богдан (433)


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Топ комментарии
+8
Не уявляю навіть, на що ще здатний наш мудрий нарід.
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29.12.2021 23:08
+5
В молдаван був Додон ,а "мудрий нарід" обере Гор(н)дона !!!)))
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29.12.2021 23:06
+5
не знал что евреев теперь называют еще и малороссами не знал...
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29.12.2021 23:12
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типа ермолаевы до последнего верили в вэлыч криворогого...
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29.12.2021 23:06 Ответить
В молдаван був Додон ,а "мудрий нарід" обере Гор(н)дона !!!)))
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29.12.2021 23:06 Ответить
Не уявляю навіть, на що ще здатний наш мудрий нарід.
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29.12.2021 23:08 Ответить
Уявляли у 19-му, а ось вже можна й не уявляти. І так все зрозуміло...
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29.12.2021 23:25 Ответить
А если Комаровского тянут в президенты , рассчитывая на МАЛОРОСОВ ?
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29.12.2021 23:09 Ответить
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29.12.2021 23:09 Ответить
не знал что евреев теперь называют еще и малороссами не знал...
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29.12.2021 23:12 Ответить
Малоросы - это те кто за них голосует
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29.12.2021 23:13 Ответить
Частіше їх називають на букву Ж.
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31.12.2021 12:26 Ответить
😀
в Словакии , Чехии , Венгрии - на букву Ж это официальное название .
Посмотрите в словарь
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31.12.2021 15:28 Ответить
то кого авакян пытался поздравить с тыла со всеми праздниками сразу?
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29.12.2021 23:16 Ответить
А що це порнуха? О_о
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29.12.2021 23:26 Ответить
Що це за*
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29.12.2021 23:27 Ответить
Звичайне * ...
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30.12.2021 16:02 Ответить
Ясно...
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30.12.2021 18:52 Ответить
Гарний задок. Навіть Авакяшка не втримався щоб не помацати.
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31.12.2021 12:25 Ответить
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31.12.2021 15:26 Ответить
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29.12.2021 23:19 Ответить
Три роки льотчика збивали, збивали, збивали, збивали, збивали, збивали, а він у другому турі перемагає Зеленського...
А уявіть, що було би, якби не збивали?
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29.12.2021 23:20 Ответить
Гордон президент а хмырь Лещенко премьер,ото буде команда рехВОРматоров... а казлина Бигус начальник СБУ....Угораю....
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29.12.2021 23:26 Ответить
Коротко про 2021
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29.12.2021 23:31 Ответить
Одного презерватива змінить інший. Мудрий нарід зробить себе разом ще раз.
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29.12.2021 23:42 Ответить
Гордон, это ФСБ, что подобная нечисть делает в Украине, это вопрос к СБУ )
Что касается "мудрый нарид" не вторите нарративу кремлёвской норы☝ на уровне развития нашего общества, Украина как государство и держится...Повестку дня в цивилизованных странах, диктует активная часть общества а не народ в целом а это как правило 15- 25% от населения страны
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29.12.2021 23:43 Ответить
Тоесть цель вменяемых людей в Украине, это не искать святых в политике а додавливать власть на принятие нужных и полезных для развития нашего государства законов и не имеет значения, кто там на верху быдло, не быдло, надо продавливать своё ☝
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29.12.2021 23:48 Ответить
Во-во! Я також хотів навчити свого кота читати газети. Продавлівал, продавлівал, а кіт не хоче ...
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30.12.2021 05:55 Ответить
Да хватить вже того Гордона.
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29.12.2021 23:57 Ответить
Гордон - президент?!
Слова нужно местами поменять, убрать вопросительный знак и исправить одну букву.
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30.12.2021 00:17 Ответить
Страшно жить среди идиотов!
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30.12.2021 07:15 Ответить
Це тільки ,,мудрий" український нарід, може вибрати жида президентом, гордона(жида) кандидатом в президенти, а Пороха звинувачувати в тому що він єврей!
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30.12.2021 08:53 Ответить
не знаю как гордон а вот то что презедент -гандон так это точно
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31.12.2021 08:13 Ответить
Го#дон - работает на путькина и массад. т.е. двойной агент
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31.12.2021 10:36 Ответить
Время пришло понять, что украинцам следует перестать быть извращенными интернационалистами, а следует
выбирать только из украинцев, даже если их рисуют непроходными.
Это сейчас у нас парламент как кнесет, а в верху президентской гонки одни евреи. А в 90-х, в выборах президента, все евреи были очень далеко от проходных. Но все мои знакомые евреи и тогда и позже голосовали только за них - даже непроходных.
У евреев надо научиться принципу голосования. Да и сплоченности. Принцип голосования "абы человек был хороший", в наших условиях, давно доказал свою деструктивность. Избирая надо смотреть намного шире этого принципа.
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31.12.2021 11:57 Ответить
Масмедіа в своєй більшості належать євреям і вони, звичайно, просувають своїх.
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31.12.2021 12:35 Ответить
Навіщо проводити такі абсолютно тупі опитування? Шукають заміну тупому шуту? Та невже український народ знову вибере єврея який сам себе нещодавно цілком справедливо називав себе дурнем?
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31.12.2021 12:32 Ответить
 
 