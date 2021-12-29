"Без цензуры" в прямом эфире: ТОП-10 главных событий 2021 года. Гордон – президент?! Тренды-2022. Укр-розкішниці. ВИДЕО

Подводим итоги бурного 2021-го года в "БЕЗ ЦЕНЗУРЫ в прямом эфире".

Марина Данилюк-Ярмолаева и Богдан Буткевич уже готовы подводить итоги 2021 года и делать осторожные прогнозы 2022-го на Цензор.НЕТ.

Что ждет Порошенко и Зеленского? Будет ли Гордон следующим президентом? Что говорят новые политические рейтинги партий? Тренды 2022 – какие они? У нас горячо, включайтесь!