"Без цензуры" в прямом эфире: ТОП-10 главных событий 2021 года. Гордон – президент?! Тренды-2022. Укр-розкішниці. ВИДЕО
Подводим итоги бурного 2021-го года в "БЕЗ ЦЕНЗУРЫ в прямом эфире".
Марина Данилюк-Ярмолаева и Богдан Буткевич уже готовы подводить итоги 2021 года и делать осторожные прогнозы 2022-го на Цензор.НЕТ.
Что ждет Порошенко и Зеленского? Будет ли Гордон следующим президентом? Что говорят новые политические рейтинги партий? Тренды 2022 – какие они? У нас горячо, включайтесь!
Топ комментарии
+8 M M #488847
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+5 Ритта Рыжук
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+5 VOLVO XC 70
показать весь комментарий29.12.2021 23:12
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в Словакии , Чехии , Венгрии - на букву Ж это официальное название .
Посмотрите в словарь
А уявіть, що було би, якби не збивали?
Что касается "мудрый нарид" не вторите нарративу кремлёвской норы☝ на уровне развития нашего общества, Украина как государство и держится...Повестку дня в цивилизованных странах, диктует активная часть общества а не народ в целом а это как правило 15- 25% от населения страны
Слова нужно местами поменять, убрать вопросительный знак и исправить одну букву.
выбирать только из украинцев, даже если их рисуют непроходными.
Это сейчас у нас парламент как кнесет, а в верху президентской гонки одни евреи. А в 90-х, в выборах президента, все евреи были очень далеко от проходных. Но все мои знакомые евреи и тогда и позже голосовали только за них - даже непроходных.
У евреев надо научиться принципу голосования. Да и сплоченности. Принцип голосования "абы человек был хороший", в наших условиях, давно доказал свою деструктивность. Избирая надо смотреть намного шире этого принципа.