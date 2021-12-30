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Новости Видео Оккупированные территории - Крым и Донбасс Коронавирус и карантин
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С 30 декабря въехать в Украину с оккупированных территорий Донбасса и Крыма можно без самоизоляции, - Верещук. ВИДЕО

Правительство отменило требование устанавливать мобильное приложение "Дій вдома" при пересечении КПВВ в Донецкой и Луганской областях, а также - админграницы с оккупированным Крымом.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал, об этом рассказала министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

"Люди смогут спокойно, не используя приложение, получить бесплатно тестирование на нашем КПВВ в Станице Луганской, или, например, на Чонгаре и Каланчаке, крымское направление также берем, и пойти к своим родным на Новый год и рождественские праздники и жить жизнью, которой живут граждане Украины", – отметила Верещук.

На две недели самоизолироваться должны только те, у кого обнаружат COVID-19 во время бесплатного обязательного тестирования на КПВВ.

По данным Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, в этом году диагностировали COVID-19 менее чем у 0,5% украинцев, которые выезжали из неподконтрольных земель.

Больные могут отбывать обсервацию с той стороны линии разграничения, где им удобнее.

Напомним, российская сторона заблокировала работу всех четырех контрольных пунктов въезда-выезда в Донецкой области, а из трех КПВВ в Луганской области работает только одно – в Станице Луганской.

Также читайте: Оккупанты отказываются открывать КПВВ "Станица Луганская" даже для уязвимых категорий граждан, - Украинская делегация в ТКГ

Автор: 

пункт пропуска (676) Верещук Ирина (504) самоизоляция (61)


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Топ комментарии
+62
якраз цього лайна нам тут і не вистарчало, блд
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30.12.2021 10:40
+48
Совсем зеленые кукухой двинулись? Вам мало треша в стране? В Крыму уже которое время рекордная смертность на 1 млн. в мире. Хотите принести это сюда?
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30.12.2021 10:41
+46
" Товарищи диверсанты ! Мы максимально упростили вам прибытие и распределение в Украину " И. Верещук.
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30.12.2021 10:43
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Правила форума Совет форумчан
якраз цього лайна нам тут і не вистарчало, блд
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30.12.2021 10:40 Ответить
Ви не розумієте, це ж втілення пліснявою ідеї кацапів про" аднастрана- адіннарот".
Чим менше хохлів, тим більше кацапів зможе заселити ці скрепні території. Так було неодноразово. На тому ж доМбасі. Тому у нас стільки і ватоголових. Дурна генетика завезених мокшан.
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30.12.2021 11:29 Ответить
Вони спокійно зможуть на підконтрольній территорії зустріти Новий рік,отримати пенсії та інші плюшки,набрати для своїх діточок-сепарів української ковбаси,а потім повернутись в свій "звіринець" і продовжувати паскудити Україну останніми словами
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31.12.2021 17:35 Ответить
Совсем зеленые кукухой двинулись? Вам мало треша в стране? В Крыму уже которое время рекордная смертность на 1 млн. в мире. Хотите принести это сюда?
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30.12.2021 10:41 Ответить
после нового года будет локдаун..
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30.12.2021 10:42 Ответить
Звичайно зараз звідти буде черга сюди за скумбріею по 8 грн.
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30.12.2021 11:10 Ответить
Браво!!!!!!!
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30.12.2021 20:58 Ответить
особливий статус..
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30.12.2021 10:41 Ответить
Шаг 10. Согласование в рамках ТКГ следующих законов с последующим внесением их в Верховную раду Украины:

1. об особенностях местного самоуправления ОРДЛО с имплементированной в него «формулой Штайнмайера»;
2. об амнистии;
3. о децентрализации (с учетом особенностей ОРДЛО);
4. о специальной (свободной) экономической зоне;
5. об особенностях проведения местных выборов в ОРДЛО.
https://novosti.dn.ua/news/318805-smi-uznalo-soderzhanie-10-shagov-zelenskogo-po-donbassu
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30.12.2021 11:34 Ответить
" Товарищи диверсанты ! Мы максимально упростили вам прибытие и распределение в Украину " И. Верещук.
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30.12.2021 10:43 Ответить
Ти сплутав кпп.Це спрощення діє в Україні і не стосується бульбоколгоспу і вашого поголів"я.Верещук звісно дурна але в неї нема повноважень на бульбонію.У вас вистачає ***** і вашого дояра.
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30.12.2021 10:54 Ответить
Дурнику, не булькайте
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30.12.2021 10:57 Ответить
Дурники не читайте,то не для вас.
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30.12.2021 10:59 Ответить
Дорвалась раваруська курва до влади.Щоб ти здохло падло дебільне.
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30.12.2021 10:47 Ответить
Амінь!
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30.12.2021 10:49 Ответить
"Тітушок" вже маємо і є думка, що такі словоблуди, як оця мамзель будуть називатись "верещуки".
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30.12.2021 10:48 Ответить
вере(с)щучки . прим.авт.
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30.12.2021 10:55 Ответить
Та верещучки
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31.12.2021 17:39 Ответить
А чому саме для них тестування безкоштовне?
В усіх країнах за гроші.
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30.12.2021 10:51 Ответить
".....Там жеш наши люди!"
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30.12.2021 10:53 Ответить
Да уже не понятно, кто у кого в плену.
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30.12.2021 10:53 Ответить
чего непонятно - Украину постепенно присоединяют к ордло и Крыму...

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30.12.2021 10:57 Ответить
Верещук помогает Зеле. А зеля делает всё чтобы вскоре подписать капитуляцию Путлеру.
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30.12.2021 10:56 Ответить
Тут вы несомненно правы - зеля сделает все что написано в минских угодах чтобы потом сказать - я сделал как обещал мир на бамбас (на каких условиях ему по йух) и пойдёт на второй срок. А 73%-центные дятлы его опять поддержат. Вот это и есть их стратегический план, а иначе всех же погонят сраной метлой…
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30.12.2021 11:02 Ответить
А по рашистскому паспорту пускать будут? А с военным билетом вс лугандона можно расчитывать на пенсию? Может давайте им при переходе давать бесплатные талоны на повидло и в ж.пу целовать??
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30.12.2021 10:58 Ответить
З військовим квитком луганди і домбабве вхід вільний та позачерговий...+ безкоштовне молоко на пункті перетину кордону...Звертатись до верещук...
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31.12.2021 17:44 Ответить
а що до інших напрямків....із Польші наприклад, де зараз масово повертаються додому на Свята - тоді це дискримінація інших громадян, пряме порушення Конституції та іншого ...
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30.12.2021 11:01 Ответить
То есть, гражданину Украины, чтобы поехать в другую область - тест платный, а гражданам рф - бесплатно(то есть за счет украинских налогоплательщиков). По факту, это очередная выплата репараций
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30.12.2021 11:03 Ответить
Я думал, что воинский учёт для женщин - это дно... А тут...
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30.12.2021 11:03 Ответить
Уже сегодня электричками едут в Киев, скупают симки телефонные.
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30.12.2021 11:04 Ответить
Зе-лешмаркля виконав вказівку кремляндського "фюрора". роSSійську вакцину правда воно не визнало, як кацапи вимагали, проте взагалі всен відмінили. Кого ви вибрали, 73%?
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30.12.2021 11:06 Ответить
Мерзкая особь Верещучка. Надеюсь это твоя последняя должность. Свалишь в сумрак лизожопка Зе-дЕрьмака!
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30.12.2021 11:07 Ответить
Теперь попрет огромный поток крымчан, в мегаокрутительные мегаполисы Херсон и Николаев, хоть немного прильнуть к евротелу Украины. Если что,Я был этим летом в николаеве и даже в зоопарке. Зоопарк большой но конечно весь постсовковый. Город ни о чем. Местный коллега говорит, что как верфи закрылись работы нет.
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30.12.2021 11:25 Ответить
Эпидемия ковид на подконтрольной территории Украины немного утихает, Надо подбросить дровишек в костер - запустить потоком "наших людей", без изоляции, без вакцинации. Путин требовал признания Спутника-V. Уже исполнили?
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30.12.2021 12:04 Ответить
здобула, с.чка
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30.12.2021 12:16 Ответить
А агент РФ Ермак непросто так ее назначил - Верещучка давно уже работает на Россию.
Ермак с Демченко полностью разогнал Департамент ГРУ, который работал против РФ, одного из лучших украинских разведчиков пытались убить по указанию Ермака-Демченко.
В СБУ и ГРУ патриоты Украины заменяются на российскую агентуру.
Зеленая власть всеми способами ослабляет Украину, чтобы РФ было легче оккупировать ее. Они - враги!!!
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30.12.2021 12:32 Ответить
именно перед вторжением в страну необходимо заполнить диверсантами все как по учебнику !суки
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30.12.2021 12:32 Ответить
ЗЕшоблу в отставку!!!!
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30.12.2021 12:40 Ответить
Билят....
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30.12.2021 12:47 Ответить
Нардеп и кандидат в мэры Киева от партии "Слуга народа" Ирина Верещук подтвердила, что ездила в 2015 году в Москву на церемонию вручения журналистке Марине Ахмедовой премии, и подчеркнула, что никогда этого не скрывала, а кампанию по этому поводу в СМИ считает заказной.
Больше читайте тут: https://m.gordonua.com/news/politics/vereshchuk-prokommentirovala-znakomstvo-s-rossiyskoy-zhurnalistkoy-ahmedovoy-1519986.html
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30.12.2021 12:50 Ответить
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30.12.2021 13:20 Ответить
Скільки рузькій не годуй, папа в нього путін.
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30.12.2021 13:28 Ответить
я щось не зрозумів - чому щоб сісти в транспорт треба зробити ПЛАТНИЙ тест (250/300 грн), а заїхати з орди тест безкоштовний?! як ви задовбали свєю присутнітю при владі...
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30.12.2021 14:14 Ответить
знову дешевий популізм від цієї зеленої "реінтеграторки", вона замаскована ватниця
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30.12.2021 15:14 Ответить
Радость то какая!
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30.12.2021 16:46 Ответить
С какого полового органа ?
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30.12.2021 16:51 Ответить
Они что не люди? Это дискриминация по региональному признаку!
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30.12.2021 17:11 Ответить
Наших здорових не вакцинованих людей відсторонюють від роботи а цим гоблінам з донбаса і крима невакцинованим дозволяють заїхати без самоізоляції.
І чому це для гоблинів тестування безкоштовне? За чий щот банкет?
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30.12.2021 17:35 Ответить
Мері Попкінс парасольку до рук і попутного східного вітру.
Але чому вона так рвалась обійняти любу посаду у владі щоби не допустити на посаду сторонню неперевірену людину.
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30.12.2021 21:12 Ответить
накуя нам надо этот геморрой с триппером? Просто достали эти мрази зеленые...
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30.12.2021 23:10 Ответить
после этого ирканалейвстаканивыпей достойна только суда...
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31.12.2021 01:57 Ответить
Ира и её муж состоят в российско-имперской тайной организиции, и спецслужбы об этом докладывали нашей власти. Но тем же пох. Что и объясняет трогательную заботу Ируньки об сепаратистах.
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31.12.2021 12:49 Ответить
осталось только мясца водочки кормильцам подвести и 1 января вагон холодненького пивка на апахмел, а то привыкли стекломой хлибать вообще от цивилизации отбились, но ирунька погреет поможет, за наш счёт.
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31.12.2021 13:28 Ответить
Чучундра решила проблему как умела. Открыла дырку.
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01.01.2022 14:50 Ответить
убеанша
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01.01.2022 15:37 Ответить
маю пропозицію цій швабрі переїхати на даунбас.
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01.01.2022 20:58 Ответить
Верещучка , нам шо своего ковида и своих упоротых антиваксеров не хватает? Шо будем запускать в Украину ещё и предателей уколотых путлеровским шмурдяком «Спутник»? Ты вообще думаешь хоть чем то? Кому ты лижешь? Думаешь они в лугандоне тебя уважать начнут? Не а!!
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02.01.2022 10:41 Ответить
Е...ба..нутые зебилы,тут этой лугандонской нечисти и так полно. Еще ваш папереднык понавозил.
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02.01.2022 11:07 Ответить
Веращук, семь лет ни кто не отчисляет из днр лнр в Пенсионный фонд Украины. Как вы им пенсии платите? Как оформляете пенсии?
Или всё прощается? У них тоже есть страховой стаж?
Сидит чмо какое то в днр, депутатом и приезжает оформлять пенсию в Харьков или Днепр.
Стажа не хватает, вы ему засчитываете стаж в днр???
Почему не слова не на одной передаче, не от одного политика, это тайна или какая разница, все наши люди.
На равных, Мама погибшего солдата Украины и чмо из днр лнр служащее оккупанту.
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02.01.2022 20:33 Ответить
 
 