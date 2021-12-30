С 30 декабря въехать в Украину с оккупированных территорий Донбасса и Крыма можно без самоизоляции, - Верещук. ВИДЕО
Правительство отменило требование устанавливать мобильное приложение "Дій вдома" при пересечении КПВВ в Донецкой и Луганской областях, а также - админграницы с оккупированным Крымом.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал, об этом рассказала министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.
"Люди смогут спокойно, не используя приложение, получить бесплатно тестирование на нашем КПВВ в Станице Луганской, или, например, на Чонгаре и Каланчаке, крымское направление также берем, и пойти к своим родным на Новый год и рождественские праздники и жить жизнью, которой живут граждане Украины", – отметила Верещук.
На две недели самоизолироваться должны только те, у кого обнаружат COVID-19 во время бесплатного обязательного тестирования на КПВВ.
По данным Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, в этом году диагностировали COVID-19 менее чем у 0,5% украинцев, которые выезжали из неподконтрольных земель.
Больные могут отбывать обсервацию с той стороны линии разграничения, где им удобнее.
Напомним, российская сторона заблокировала работу всех четырех контрольных пунктов въезда-выезда в Донецкой области, а из трех КПВВ в Луганской области работает только одно – в Станице Луганской.
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Чим менше хохлів, тим більше кацапів зможе заселити ці
скрепнітериторії. Так було неодноразово. На тому ж доМбасі. Тому у нас стільки і ватоголових. Дурна генетика завезених мокшан.
1. об особенностях местного самоуправления ОРДЛО с имплементированной в него «формулой Штайнмайера»;
2. об амнистии;
3. о децентрализации (с учетом особенностей ОРДЛО);
4. о специальной (свободной) экономической зоне;
5. об особенностях проведения местных выборов в ОРДЛО.
https://novosti.dn.ua/news/318805-smi-uznalo-soderzhanie-10-shagov-zelenskogo-po-donbassu
В усіх країнах за гроші.
Ермак с Демченко полностью разогнал Департамент ГРУ, который работал против РФ, одного из лучших украинских разведчиков пытались убить по указанию Ермака-Демченко.
В СБУ и ГРУ патриоты Украины заменяются на российскую агентуру.
Зеленая власть всеми способами ослабляет Украину, чтобы РФ было легче оккупировать ее. Они - враги!!!
Больше читайте тут: https://m.gordonua.com/news/politics/vereshchuk-prokommentirovala-znakomstvo-s-rossiyskoy-zhurnalistkoy-ahmedovoy-1519986.html
І чому це для гоблинів тестування безкоштовне? За чий щот банкет?
Але чому вона так рвалась обійняти любу посаду у владі щоби не допустити на посаду сторонню неперевірену людину.
Или всё прощается? У них тоже есть страховой стаж?
Сидит чмо какое то в днр, депутатом и приезжает оформлять пенсию в Харьков или Днепр.
Стажа не хватает, вы ему засчитываете стаж в днр???
Почему не слова не на одной передаче, не от одного политика, это тайна или какая разница, все наши люди.
На равных, Мама погибшего солдата Украины и чмо из днр лнр служащее оккупанту.