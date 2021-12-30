С 30 декабря въехать в Украину с оккупированных территорий Донбасса и Крыма можно без самоизоляции, - Верещук. ВИДЕО

Правительство отменило требование устанавливать мобильное приложение "Дій вдома" при пересечении КПВВ в Донецкой и Луганской областях, а также - админграницы с оккупированным Крымом.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал, об этом рассказала министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

"Люди смогут спокойно, не используя приложение, получить бесплатно тестирование на нашем КПВВ в Станице Луганской, или, например, на Чонгаре и Каланчаке, крымское направление также берем, и пойти к своим родным на Новый год и рождественские праздники и жить жизнью, которой живут граждане Украины", – отметила Верещук.

На две недели самоизолироваться должны только те, у кого обнаружат COVID-19 во время бесплатного обязательного тестирования на КПВВ.

По данным Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, в этом году диагностировали COVID-19 менее чем у 0,5% украинцев, которые выезжали из неподконтрольных земель.

Больные могут отбывать обсервацию с той стороны линии разграничения, где им удобнее.

Напомним, российская сторона заблокировала работу всех четырех контрольных пунктов въезда-выезда в Донецкой области, а из трех КПВВ в Луганской области работает только одно – в Станице Луганской.

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