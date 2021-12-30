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"Пока мы не дадим России хорошо по морде – она не отстанет", - резервисты проходят обучение на полигоне вблизи Киева. ВИДЕО

Бойцы территориальной обороны проходят обучение на специальной площадке вблизи Киева.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки, на этот раз резервисты учились противодействовать возможной засаде российских оккупантов.

"Я восьмой год живу с мнением о том, что пока мы не дадим Российской Федерации хорошо по морде - они от нас не отстанут. Они всегда добивают слабых. Если мы не будем сопротивляться, то это нашествие будет нас еще долго держать", - говорит один из резервистов.

Из-за нового обострения на границе с Россией десятки добровольцев приобщаются к резерву, который уже насчитывает более 100 000 человек.

Через нове загострення на кордоні із Росією, десятки добровольців долучаються до резерву, що вже налічує понад 100 000 осіб.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Той, хто готується до війни, не воює", - черкаська бригада тероборони просить про допомогу

Автор: 

военные учения (3457) резервисты (61) тероборона (340)


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Топ комментарии
+70
Пока с ОП не вышвырнут колоборантов и имбицилов, дела не будет.
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30.12.2021 11:11
+39
Найефективніша зброя проти агресора - масове бажання нації чинити спротив. Єдине, що гнітить цьому це думка, що за твоєю спиною в ролі головнокомандуючого - уклоніст, наркоман, малорос.
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30.12.2021 11:22
+26
і брехун...
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30.12.2021 11:24
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Пока с ОП не вышвырнут колоборантов и имбицилов, дела не будет.
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30.12.2021 11:11 Ответить
2 роки чекати, если электорат опять не схибить. Бо те, кто отдал комплит дурному зебуину свое предпочтение, а ща таке матючче гилить (на него), оправдываются, мол, дык тогда шо , надо было за порошенко голосовать? ДЛБ пока еще хватает.
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30.12.2021 11:17 Ответить
Так вони нікуди не ділись. Воно зрозуміють хто такий Бубочка тільки коли їх хати почнуть горіти та почнуть вбивати їх рідних.
Як на Довбасі.
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30.12.2021 11:21 Ответить
Не, они ща уже ни во что не ставят зебила и настроены против, но могут если не за бойко, то еще за какого-нить рыго-киво-дурбентия проголосовать.
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30.12.2021 11:23 Ответить
...и не забывайте, шо главный дистрой в противостоянии к нашим врагам вносит еще не ушедшая на пенсию юлечка-гнида, ностальгирующая по ЕЭСУ, шобы там опять зависнуть.
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30.12.2021 11:26 Ответить
Шо ти лєпиш , не сунь цю дичь ... То не 2010 рік ...чи в тебе ще януковсько-манафортовські бабулеси не закінчилися ?
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30.12.2021 18:33 Ответить
и что бамбазята поняли? они переехали в харьков и опять выбрали во власть такое же гавно
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30.12.2021 12:36 Ответить
Науке не известно ни одного случая, чтобы из дебила получился человек. Демократия в ближайшее время нам противопоказана. Страну населили выходцы параши и природе надо минимум три поколения чтобы зебилы стали похожими ( умственно) на людей
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30.12.2021 14:15 Ответить
вам противопоказана. это точно. лапотникам типа вас, которые плетут такую чушь, подходит только военный коммунизм
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30.12.2021 14:43 Ответить
Украина - это страна с богатейшей культурой и своим уникальным языком. Это европейская страна, но которая постоянно находилась под пятой очередных кремлёвских бандитов, таковыми были практически все правители российские, начиная с Ивана Грозного и заканчивая нынешним мерзким ботоксным фюрером Путлером, с крысиным оскалом. Россия - это вторичная страна. У неё мало что есть своего, уникально созданного. Нынешний флаг российский - не что иное как староголландский флаг, расцветку которого скопировал Пётр 1, когда работал плотником на голландских судоверфях. Язык русский - на 80% смесь иностранных заимствований, начиная с греческих слов, латинизмов, потом тюрских слов, и более поздних заимствований из европейских языков, практически все технические термины в этом языке - голландско-немецкого происхождения. Музыки скопировано немерено. Да и законодательство нынешнее российское полностью скопировано у Запада, но это только для имитации, на самом деле, что есть уникального в России - так это нынешняя бандитская, путинская мафиозная система правления государством, при которой население превращено в агрессивную зомбомассу, обозлённую на весь мир и пользуемую путинскими бандитами в своих интересах
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31.12.2021 12:31 Ответить
Историческая справка о варварской сущности Мордора просто блистательная. Респект !
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31.12.2021 13:07 Ответить
+
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30.12.2021 13:05 Ответить
Ага. І поки не виберуть наступним президентом Гордона. Або Комаровського.
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30.12.2021 14:08 Ответить
У другому турі вирішиться...
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02.01.2022 14:56 Ответить
ЗОЛОТI СЛОВА. Кацапы - герои, тока кагалом, но в дюндель схлопоча , становятся лагiдно-плохими.
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30.12.2021 11:13 Ответить
Гарант не дозволить, він же головнокомандуючий...
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30.12.2021 11:15 Ответить
Важко не погодитись з словами цього мудрого чоловіка та патріота..
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30.12.2021 11:16 Ответить
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30.12.2021 11:19 Ответить
А чего же этот герой не в армии, а в резервистах?
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30.12.2021 11:19 Ответить
А ты почему ещё не на панели, а сидишь тут строчишь?
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30.12.2021 11:22 Ответить
та на панели она, просто клиентов сегодня нет или страшная очень)
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30.12.2021 11:26 Ответить
А чому ви назначили Верховним 4 рази уклоніста?
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30.12.2021 11:23 Ответить
А чому ви не назначили свого чоколадного будьдозериста Верховним адже за нього в 2014 року за нього проголосувало 54%?
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30.12.2021 11:48 Ответить
Тыц ******, а до бульдозериста был дважды или трижды судимый вор-рецидивист… а ты на фига за клоуна голосовал
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01.01.2022 00:41 Ответить
Найефективніша зброя проти агресора - масове бажання нації чинити спротив. Єдине, що гнітить цьому це думка, що за твоєю спиною в ролі головнокомандуючого - уклоніст, наркоман, малорос.
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30.12.2021 11:22 Ответить
і брехун...
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30.12.2021 11:24 Ответить
Дык, когда решитесь в новогоднюю ночь пойти баючкать, на сон грядущий сделайте правильную забажанку, которая 100500 сбудется.
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30.12.2021 11:29 Ответить
Не надо быть скотами и выбирать обрезанного уклониста и не придется партизанить. А наша вина что жевали сопли и не. """ Раскачивали лодку""".
Забыли что рабов в Рай не пускают. Пока что у нас все рабы.
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30.12.2021 14:19 Ответить
Значить все ж не єврей, а малорос...
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02.01.2022 15:00 Ответить
Так в чём проблема, куда ехать известно.
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30.12.2021 11:31 Ответить

"Поки ми не дамо Росії добряче по морді - вона не відчепиться" Джерело:

Золоі слова 👍🏼👍🏼👍🏼😠
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30.12.2021 11:35 Ответить
Думаю, що не поможе. Проскануйте історію, вона не раз діставала по морді, не помогло. Вони не відчепляться, поки не знищать українців і не захоплять територію. Тільки НАТО можливо спасе Украиїну.
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30.12.2021 11:50 Ответить
Вони самі себе знищать.
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30.12.2021 12:01 Ответить
А нам потрібно допомогти знищити Макшанію. Як мінімум - кожному потрібно вбити по три макаки макшанські.
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30.12.2021 12:05 Ответить
а бубачка сказал шо певні політични заяви можуть робити тільки ті, кому він дозволяє.
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30.12.2021 12:08 Ответить
Нехай "бубачка" йде у сраку!)
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30.12.2021 15:41 Ответить
Ху@ло вчепилось в Україну "мертвою хваткою".Воно колись так і сказало: "нам Украіну патєрять нєльзя". Бо без України намає і параші.Ми являємося фундаментом всього її існування.Без нас не "ліпеться" вся її "вялікая" історія.Звідсіля і марення про неіснування України і українців.Знищивши в черговий раз Україну,тут знову буде "вялікая рассея і адін нарот". Якщо ми встоїмо-ця гнила помилка історії почне розвалюватись на шматки.Так, воні буде багато,але так має статися задля майбутнього спокою у всьому світі.Ну а нам би не повторити історичних помилок,аби не зникнути назавжди.Було б непогано зібрати рештки розуму,об'єднатись і дійсно "дати по зубах" і зовнішньому, і, насамперед, внутрішньому ворогу!
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30.12.2021 12:16 Ответить
не дождетесь
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30.12.2021 12:55 Ответить
Ну, в принципе, так и есть... только прикладом в рыло)) Лично я, как русский гражданин Украины всегда поддержу и помогу своим украинским братьям, вплоть до терр.....зма. Просто потому, что слишком хорошо знаю, что такое красножопый мавзолейный скот, выведенный большевиками
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30.12.2021 12:18 Ответить
Абсолютно верные суждения
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30.12.2021 12:29 Ответить
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30.12.2021 12:55 Ответить
#бедныедети

https://ibigdan.livejournal.com/27775589.html Рубрика "Вгадай країну"

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30.12.2021 12:39 Ответить
Сомалі? вгадав?
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30.12.2021 13:17 Ответить
Правильно называется Северная Нигерия 😂
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30.12.2021 14:44 Ответить
Цитату из топика надо повесить на огромном баннере перед зданием ООН!
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30.12.2021 12:53 Ответить
Свій екіп, своя зброя, свій вільний час. А де держава? Знов у наркотрансі?
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30.12.2021 13:10 Ответить
Собирать и концентрировать войска в Украине не следует, провоцируя на точечные удары.
А вот концентрация по всей Украине мобильного боевого братства, способного собраться в определенной точке, это серьезно испортит планы в принципе. Ни 200, ни 500 тысяч не страшны нам, если бы с 2014 года были бы организованы центы теробороны во всех городах Украины.
Бойцы знали бы куда прийти за оружием и поучили бы задачи.
Время упущено, но это значит и то, к чему нужно стремиться в дальнейшем!
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30.12.2021 13:16 Ответить
За оружием боец НЕ должен никуда ходить. Он должен иметь его дома в сейфе .И задачи должны быть поставлены заранее и они должны быть отработаны и разобраны на учениях .
В принципе те кто принимает и принимал законы для защиты страны и защиты каждого гражданина в частности просто боятся своего собственного Народа и НЕ доверяют ему , считая людей просто рабочим быдлом и инструментом для пополнения карманов нашей давно уху евшей ,,элиты,, .
А потому эта ,,элита,, сделала все чтобы превратить территориальную оборону в стране в обыкновенную фикцию создавая иногда красивую картинку для сми о том что -,, в Багдаде все спокойно,, и тероборона успешно функционирует
В реальной же ситуации эта элита НЕ опирается ни на Армию , ни на украинский Народ в виде патриотов сведенных в отряды теробороны ,а лишь на преданных ей ментов (МВД) которые являются просто составной частью элит в любом олигархическом полицейском государстве , на иностранные силы в надежде что в их геополитических интересах будет поддержать нашу корумпированную элиту против еще более опасных и отмороженных орд из московии .......а также что в случае если ни первые ни вторые не помогут то всегда можно посмотреть врагу и агрессору в глаза и сказать -,,крепко жму руку ..обнимаю,, и договориться с ним ,,где то посредине,,
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30.12.2021 14:09 Ответить
Мы в какой стране живем?
Ты хочешь, чтобы к тебе менты имели право вломиться в любой им удобный момент и проверить право хранения оружия?
Ты не знаешь, что любой наш правитель больше боится оружия у своего народа, чем скопище орков на границе?
Есть военкоматы, есть хранилища в пределах 30 минут от жилья, какие проблемы?!
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30.12.2021 14:15 Ответить
Проблемы в поголовном совковом менталитете . Об этих хранилищах отлично осведомлен противник и не факт что он не окажется там раньше или не сделает того что он проделывал на наших складах ранее , менты и так имеют право вломиться в любой момент и проверить что угодно и кого угодно и не только они .Так что какая разница по какому поводу они к вам вломятся , чтобы проверить ваш сейф или потому что вы дома открыли мастерскую по ремонту стиральных машин например и беспокоите соседа у которого руки не из того места ростут и ему просто завидно. Сотрудники РЭСа например тоже и облазить вам всю квартиру к вашему сведению , чтобы просто проверить по наводке того же соседа а не воруете ли вы у РЭСа электричество
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30.12.2021 15:02 Ответить
Что за чушь несусветная? Если ты веришь в фантомасов, оккупировавших Дарницкий военкомат через 10 минут после начала войны, когда туда придут атошники за оружием и так по всей Украине, то кто ж тебе лекарь то? Их уничтожат просто и не будут придумывать ерунду всякую...
Менты не имеют права просто так вломиться в квартиру. Так что тоже мимо.
А насчет РЭСа и наводок соседа, это уже Кириловская дурка плачет.
Любое проникновение в частную собственность требует оснований, суда, как минимум. А решения суда должны быть основаны на чем то.
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30.12.2021 15:15 Ответить
А вы в них не верите ? Зря . На Донбассе и в Крыму тоже никто не верил в зеленых человечков .Я не утверждаю что будут захвачены все военкоматы через 10 минут а только то что подавляющая часть хранилищ известна противнику , а какими будут его действия мне не известно , если бы я это знал то поделился бы об этом со всеми заинтересованными службами , я могу лишь предполагать
Имеют , попробуйте им отказать . Уж поверьте они найдут и повод и возможности зайти к вам в гости и в квартиру и на предприятие и .т.д А про бумагу от прокурора или из суда я тоже слышал ... Можете им попробовать про нее напомнить
Про РЭС написано из личного опыта . Вот сотрудников РЭСа можете и не пускать НО потом 100% будут проблемы с этим РЭС
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30.12.2021 15:39 Ответить
Это и есть совковый менталитет в действии. Святая вера в органы и в их вседозволенность.
А я говорю про компромисс с властью, который позволит им контроль за оружием, а народу даст возможность защищать свои дома в случае чего. Было бы желание.
На раздачу государством оружия народу на это нереально рассчитывать.
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30.12.2021 16:27 Ответить
Ну так звісно роздавати зброю не будуть, можемо тільки купити якесь лайно за 27500 з обмеженою прицільною відстанню - 300 метрів.
І то якщо вистачить нервів зібрати усі справки заплатити ще грошей та побігати зо 2-3 місяці до поліції
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30.12.2021 17:59 Ответить
Что мешает на уровне СНБО решить этот вопрос? За каждым бойцом теробороны закрепить оружие, боекомплект, аммуницию... Боевую часть хранить в хранилищах военкомата, выдавать на учения, для профилактики и в случае ЧП?
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30.12.2021 18:10 Ответить
Генерал Кривонос давав інтервью на радіо НВ, подивіться на ютубі, там він досить гарно все доповів.
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30.12.2021 18:43 Ответить
це ти по-радіо наслухався...?? кіSSільов і путін-TV??
всі слов`яни вже давно в НАТО... а золота орда та їх нащадки ще "пробуют" щось висрати...
"...посмотрите на рыла тех, кто стравливает в очередной раз славян..." : і що не видно?! жуліки кремлівськi, які тримают в заручниках своїх кріпостних....
а взагалі.......

я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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30.12.2021 13:56 Ответить
Слава Україні та Слава нашим Воїнам! Перемога буде за нами! 🇺🇦 👊
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30.12.2021 15:15 Ответить
сегодня, 30 декабря 2021 года, исполняется 99 лет с момента одобрения Всемирной конференцией масонов большевистского плана "создания нового общества на развалинах бывшей Российской империи"
легитимность российской федерации как МНОГОНАЦИОНАЛЬНОГО государства исчерпана, гарантией чего является Британская корона
с этого момента вступают в силу договорённости, ранее приведшие к распаду Британской, Французской, Прусской, Испанской, Португальской, Австро-Венгерской и Османской империй
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30.12.2021 16:07 Ответить
добряче по морді треба надавати владі
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30.12.2021 16:19 Ответить
Смерть цапам!
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30.12.2021 16:52 Ответить
Сталкери!
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30.12.2021 18:41 Ответить
Народ,не сціть.Тероборона і резервісти,-це ще одна Армія України,як ЗСУ, тільки в запасі.Так що,якщо що,то повоюєм...
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30.12.2021 19:00 Ответить
100%!
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30.12.2021 20:06 Ответить
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30.12.2021 22:44 Ответить
Все буде Украіна 👍🏼👍🏼👍🏼✊🙏🏼
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31.12.2021 00:36 Ответить
Это кто там собирается кому то бить морду? Сначала надо иметь мозги, потом технологии и промышленность. При явном отсутствии всего этого, максимум, что вы сможете - это полизать зад дяде Сэ-му.
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31.12.2021 06:56 Ответить
Что касается аферы мафиозной путинской шайки в своей ручной пропаганде с раскручиванием фейка о мнимой угрозе оборонительного блока НАТО кому бы то ни было. Очевидно, что это всего лишь прикрытие для злонамеренных действий мафиозных реваншистов, обосновавшихся ныне в Кремле. Почему российское население в большинстве своём клюнуло на эту пропагандистскую уловку мафиозного режима - это вопрос ментальности. Есть ещё такой фактор: после победы западных демократий в "холодной войне" и падения тоталитарного режима СССР, угрожавшего их безопасности, Запад слишком поверил в привлекательность своей модели прогрессивной демократии для стран, получивших свободу, преувеличив уровень их цивилизационной ментальности. Оказалось, что ни население России не готово к этому, ни население арабских стран, где тоже была надежда на постепенное становление демократических государств по западной модели. Выяснилось, что народам этих стран ближе их мафиозные режимы. Например в России на замену ультралевацкому мафиозному режиму пришёл другой мафиозный режим - подкреплённый ультраправой идеологией. И теперь необходимо мировому сообществу осознать, что, в отличие например, от населения Юж. Кореи, в некоторых странах прогрессивные цивилизованные режимы даже при помощи для их становления извне не укрепляются именно по причине ментальной отсталости определённых народов, у которых не хватает достаточной цивилизационной просвещённости, чтобы осознать в целом прогрессивность западных моделей демократий при всей их неидеальности, и цивилизационную отсталость, ущербность и даже откровенную античеловечную или криминальную направленность существующих в их странах режимов, это в первую очередь относится к таким странам как Иран, Россия
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31.12.2021 10:11 Ответить
сиди на бутылке молча, чмо лишнехромосомное
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02.01.2022 14:18 Ответить
Голос Америки, муджахиды, смерть ворогам... Как все знакомо.
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31.12.2021 09:43 Ответить
Країна вірить в Вас любить та шанує Вас, хлопчикі та дівчата !
Пам'ятайте, що в ненайкращі для Батківщини часи її завжди рятували -кращі сини та доньки!
Слава Вам ! Щастя Вам та Вашим родинам !
На нашій землі - наша правда!
З Новим 2022 Роком !
Слава Україні !!!
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31.12.2021 19:01 Ответить
Не пропустить Новорічне привітання Президента України Петра Порошенко

О 23:55 на телеканалах Прямий, 5 та Еспрессо!
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31.12.2021 22:27 Ответить
Вірно!
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01.01.2022 07:16 Ответить
 
 