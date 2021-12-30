"Пока мы не дадим России хорошо по морде – она не отстанет", - резервисты проходят обучение на полигоне вблизи Киева. ВИДЕО
Бойцы территориальной обороны проходят обучение на специальной площадке вблизи Киева.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки, на этот раз резервисты учились противодействовать возможной засаде российских оккупантов.
"Я восьмой год живу с мнением о том, что пока мы не дадим Российской Федерации хорошо по морде - они от нас не отстанут. Они всегда добивают слабых. Если мы не будем сопротивляться, то это нашествие будет нас еще долго держать", - говорит один из резервистов.
Из-за нового обострения на границе с Россией десятки добровольцев приобщаются к резерву, который уже насчитывает более 100 000 человек.
Через нове загострення на кордоні із Росією, десятки добровольців долучаються до резерву, що вже налічує понад 100 000 осіб.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Як на Довбасі.
Забыли что рабов в Рай не пускают. Пока что у нас все рабы.
"Поки ми не дамо Росії добряче по морді - вона не відчепиться" Джерело:
Золоі слова 👍🏼👍🏼👍🏼😠
https://ibigdan.livejournal.com/27775589.html Рубрика "Вгадай країну"
А вот концентрация по всей Украине мобильного боевого братства, способного собраться в определенной точке, это серьезно испортит планы в принципе. Ни 200, ни 500 тысяч не страшны нам, если бы с 2014 года были бы организованы центы теробороны во всех городах Украины.
Бойцы знали бы куда прийти за оружием и поучили бы задачи.
Время упущено, но это значит и то, к чему нужно стремиться в дальнейшем!
В принципе те кто принимает и принимал законы для защиты страны и защиты каждого гражданина в частности просто боятся своего собственного Народа и НЕ доверяют ему , считая людей просто рабочим быдлом и инструментом для пополнения карманов нашей давно уху евшей ,,элиты,, .
А потому эта ,,элита,, сделала все чтобы превратить территориальную оборону в стране в обыкновенную фикцию создавая иногда красивую картинку для сми о том что -,, в Багдаде все спокойно,, и тероборона успешно функционирует
В реальной же ситуации эта элита НЕ опирается ни на Армию , ни на украинский Народ в виде патриотов сведенных в отряды теробороны ,а лишь на преданных ей ментов (МВД) которые являются просто составной частью элит в любом олигархическом полицейском государстве , на иностранные силы в надежде что в их геополитических интересах будет поддержать нашу корумпированную элиту против еще более опасных и отмороженных орд из московии .......а также что в случае если ни первые ни вторые не помогут то всегда можно посмотреть врагу и агрессору в глаза и сказать -,,крепко жму руку ..обнимаю,, и договориться с ним ,,где то посредине,,
Ты хочешь, чтобы к тебе менты имели право вломиться в любой им удобный момент и проверить право хранения оружия?
Ты не знаешь, что любой наш правитель больше боится оружия у своего народа, чем скопище орков на границе?
Есть военкоматы, есть хранилища в пределах 30 минут от жилья, какие проблемы?!
Менты не имеют права просто так вломиться в квартиру. Так что тоже мимо.
А насчет РЭСа и наводок соседа, это уже Кириловская дурка плачет.
Любое проникновение в частную собственность требует оснований, суда, как минимум. А решения суда должны быть основаны на чем то.
Имеют , попробуйте им отказать . Уж поверьте они найдут и повод и возможности зайти к вам в гости и в квартиру и на предприятие и .т.д А про бумагу от прокурора или из суда я тоже слышал ... Можете им попробовать про нее напомнить
Про РЭС написано из личного опыта . Вот сотрудников РЭСа можете и не пускать НО потом 100% будут проблемы с этим РЭС
А я говорю про компромисс с властью, который позволит им контроль за оружием, а народу даст возможность защищать свои дома в случае чего. Было бы желание.
На раздачу государством оружия народу на это нереально рассчитывать.
І то якщо вистачить нервів зібрати усі справки заплатити ще грошей та побігати зо 2-3 місяці до поліції
всі слов`яни вже давно в НАТО... а золота орда та їх нащадки ще "пробуют" щось висрати...
"...посмотрите на рыла тех, кто стравливает в очередной раз славян..." : і що не видно?! жуліки кремлівськi, які тримают в заручниках своїх кріпостних....
а взагалі.......
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
легитимность российской федерации как МНОГОНАЦИОНАЛЬНОГО государства исчерпана, гарантией чего является Британская корона
с этого момента вступают в силу договорённости, ранее приведшие к распаду Британской, Французской, Прусской, Испанской, Португальской, Австро-Венгерской и Османской империй
Пам'ятайте, що в ненайкращі для Батківщини часи її завжди рятували -кращі сини та доньки!
Слава Вам ! Щастя Вам та Вашим родинам !
На нашій землі - наша правда!
З Новим 2022 Роком !
Слава Україні !!!
О 23:55 на телеканалах Прямий, 5 та Еспрессо!