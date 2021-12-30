Украинский язык зазвучал в 35 культурных центрах в 25 странах мира, - Зеленская о достижениях культурной дипломатии. ВИДЕО

Супруга президента Елена Зеленская подвела итоги работы за 2021 год.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленская сообщила в Facebook.

"Наш язык официально зазвучал в 35 культурных центрах в 25 странах мира - это очень важный результат культурной дипломатии за 2020 и 2021 годы", - говорится в сообщении.

По ее словам, украиноязычные аудиогиды появились в музеях и достопримечательностях Италии, Франции, Австрии, Дании, Литвы, Латвии, Армении, Германии, Великобритании, Швеции, Турции, Болгарии, Черногории, Греции, Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Кыргызской Республики, Грузия, США, Кения, Республика Северная Македония, Испания, Чехия, Руанда.

"Путешествуя, смело спрашивайте украиноязычные аудиогиды! Мир должен почувствовать, что украинцам нужен украинский. Так каждый из нас становится посольством украинской культуры в мире и принимает участие в культурной дипломатии. А мы будем и дальше делать все, чтобы такая возможность расширялась. Наш план на грядущий год – по меньшей мере два десятка новых аудиогидов на украинском языке за рубежом", - подчеркнула супруга главы государства.

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Зеленская добавила, что следующий амбициозный проект культурной дипломатии – распространение украинской литературы.