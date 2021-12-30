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Украинский язык зазвучал в 35 культурных центрах в 25 странах мира, - Зеленская о достижениях культурной дипломатии. ВИДЕО

Супруга президента Елена Зеленская подвела итоги работы за 2021 год.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленская сообщила в Facebook.

"Наш язык официально зазвучал в 35 культурных центрах в 25 странах мира - это очень важный результат культурной дипломатии за 2020 и 2021 годы", - говорится в сообщении.

По ее словам, украиноязычные аудиогиды появились в музеях и достопримечательностях Италии, Франции, Австрии, Дании, Литвы, Латвии, Армении, Германии, Великобритании, Швеции, Турции, Болгарии, Черногории, Греции, Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Кыргызской Республики, Грузия, США, Кения, Республика Северная Македония, Испания, Чехия, Руанда.

"Путешествуя, смело спрашивайте украиноязычные аудиогиды! Мир должен почувствовать, что украинцам нужен украинский. Так каждый из нас становится посольством украинской культуры в мире и принимает участие в культурной дипломатии. А мы будем и дальше делать все, чтобы такая возможность расширялась. Наш план на грядущий год – по меньшей мере два десятка новых аудиогидов на украинском языке за рубежом", - подчеркнула супруга главы государства.

Также читайте: Украинский входит в 30 самых распространенных языков мира, - Креминь

Зеленская добавила, что следующий амбициозный проект культурной дипломатии – распространение украинской литературы.

Автор: 

украинский язык (1189) Елена Зеленская (222)


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Топ комментарии
+44
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30.12.2021 13:53
+36
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30.12.2021 13:40
+28
А в України ваші із Зєлєю "Скоти" транслюють російською.
В Лєнки, мабуть, ще й далекозорість.
Не бачить того, що в неї під носом.
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30.12.2021 13:46
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- Так, скажи рыба?
- Скумбрия...
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30.12.2021 15:40 Ответить
Свежая скумбрия, чи дохлый ЙОжик?
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31.12.2021 22:20 Ответить
Скум-бри-я!!!
Скум-бри-я!!!!
Скум-бри-я!!!
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30.12.2021 16:43 Ответить
Креведка
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31.12.2021 01:46 Ответить
А пятый на матерном рускам изыге приказы водиле выдает
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30.12.2021 17:30 Ответить
"Українська мова зазвучала..."

Українська мова залунала
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30.12.2021 19:05 Ответить
Это Вона о рекламе СКУМБРИИ по 8 гр.
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31.12.2021 16:56 Ответить
Таке враження, що слухаєш позитивні новини досягнень КПРС.
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30.12.2021 19:56 Ответить
А на украинском телевидении????
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30.12.2021 22:20 Ответить
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31.12.2021 03:24 Ответить
Президентская чета Торчка и Скумбрии )
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31.12.2021 08:53 Ответить
"Наша мова офіційно зазвучала у 35 культурних осередках у 25 країнах світу - це дуже важливий результат..." Джерело:
а який має сенс наша мова в 25 країнах світу, якщо лайно, яке є президентом, нехтує нею чи не кожного разу як розкриває рота, якщо вона не звучить у ВР, якщо її не чути від міністрів та інших державних службовців, якщо її не чути на т/б (де, як виявляється, головною культурною подією є "свати" зняті на мові окупанта, за участю акторів-окупантаів та з відвертою неповагою до українства), якщо української мови, зрештою, не чути на державному телеканалі?
перед тим як хизуватися тим, що українську поважають у світі незайвим було б самим поважати її по-справжньому, але ж для малоросів та совків це лише імітація.
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31.12.2021 09:12 Ответить
От щас пойду, объемся скумбриевича по 8 гривасей за кило и как защебечу на Солов'їній, буцім-то річечка задзюрчить. А если не, то не. Тем более, мне ещё говядину по 20 гривасей за кило на "митболы" отыскать надо.
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31.12.2021 09:40 Ответить
так обосралась "первая", что эта новость как издевка - ей тот народ до лампочки(и только дурачки этого не знали) же, тупо лгать шо дома они жрут скумбрию и цену указать такую шо даже логично - ну как бутылка пива - как 2кг. рыбы то мож*д быть?
то же самое как 1 дебил сказал про 4тыс., я бы тупо гнал на улицу мУчителей, которые в это поверили, ибо это реально надо быть овощем.
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31.12.2021 14:14 Ответить
Тю, а мож там как и при СССР, для примазанных есть спец. магазин для отоварки.
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31.12.2021 22:31 Ответить
не, там есть Старшой Кудапошлют = Эй, купи рыбы и килограмм запчастей.
- Зачем?
- Да я не знаю - у вовы опять после дорожки прикол какой то, может подарок для Путина мастерить будет?
- понял(Садится в Бентли)
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01.01.2022 10:32 Ответить
Сколько лямлионов это стоило бюджету?
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31.12.2021 14:37 Ответить
Вот везде украинский язык приветствуется... Только в нарабсее - пас и в Китае, за дружбу с которым так массу тянет селеТка, тю, скумбрия по 8 грн(даже фонд вечной дружбы с таукитайцами основала). ЗЫ... а кто им люлей вставил , шо не получилось отчуждения "Антонова"?
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31.12.2021 22:19 Ответить
Ленка умудрилась в одном предложении сделать 8 ошибок и это было только первое слово
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01.01.2022 02:59 Ответить
"Кто-кто, а Скумбриевич не подкачает". А ведь подкачал Скумбриевич. И как подкачал!"(с)
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01.01.2022 12:24 Ответить
Ленка скумбрия вошла в кураж)))) Теперь она царица , но в масштабах Кривого Рога!)))
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01.01.2022 13:36 Ответить
думается шо специально она так сделала, шоп типо обсуждали скумбрию, а не то шо ее Зеля обосралась
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01.01.2022 13:58 Ответить
Дивно, що про це каже прихильниця російського світу.
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02.01.2022 12:55 Ответить
Пока украинский язык звучал в 35 странах,футбольный клуб верес оштрафован за то что футболисты этого клуба дали интервью на русском...Слава Украине!
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02.01.2022 13:08 Ответить
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