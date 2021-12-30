Миф о "грузинских снайперах": расследование расстрелов на Майдане в 2014 году. ВИДЕО

Миф о грузинских снайперах, стрелявших из гостиницы "Украина" в участников Революции Достоинства, появился 20 февраля 2014 - в день расстрелов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Бабель, исследовать возникновение и распространение этого мифа взялся украинский журналист Стас Козлюк в своем видеоблоге.

Двадцатого февраля 2014 года на улице Институтской в Киеве убили 48 протестующих. И в этом же районе убили четырех милиционеров. Сейчас в Святошинском районном суде Киева по обвинению в убийстве майдановцев судят пятерых экс-беркутовцев: Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Олега Янишевского, Сергея Тамтуру и Александра Маринченко. Первых трех ― заочно. Суд идет с 2016 года, все это время адвокаты бывших милиционеров пытаются убедить присяжных, что людей на Майдане убили не беркутовцы, а третья сила ― неизвестные снайперы, которые стреляли из гостиницы "Украина". Сначала защита беркутовцев утверждала, что снайперов контролировала тогдашняя оппозиция, но в 2017 году вышел итальянский псевдодокументальный фильм "Украина. Скрытые истины". В нем рассказывалось о "грузинских снайперах", якобы стрелявших и в майдановцев, и в "Беркут". Адвокаты бывших милиционеров несколько лет просили суд допросить героев "Скрытых истин". Этого так и не произошло, но в начале декабря этого года в зале заседаний показали допрос одного из так называемых снайперов ― Александра Ревазишвили.

На видеозаписях, которые публиковали майдановцы в интернете, можно услышать, как они кричат друг другу, что по ним стреляют с какого-то этажа гостиницы. Затем эту историю подхватили российские федеральные телеканалы. Они убеждали, что в гостинице сидели "снайперы" из числа протестующих и якобы именно они спровоцировали расстрелы на Институтской, открыв огонь и по майдановцам, и по "Беркуту".

Пятого марта 2014 года YouTube-канал с 58 подписчиками Expertise Centre of The Russian Federation обнародовал якобы телефонный разговор главы Министерства иностранных дел Эстонии Урмаса Пайета и Верховного представителя ЕС по внешней политике Кэтрин Эштон. В записи Пайет говорит, что общался с координатором медицинской службы Майдана Ольгой Богомолец: "Она показала мне некоторые фотографии, сказала мне, что как врач может говорить об одном и том же почерке, об одном типе пуль, и ее крайне беспокоит то, что новая коалиция [правительство] не хочет расследовать, что на самом деле произошло. Следовательно, все сильнее и сильнее понимание того, что за снайперами стоял не [Виктор] Янукович, а кто-то из новой коалиции".

В тот же день на российском пропагандистском ресурсе Russia Today появилась новость: "Кэтрин Эштон доложила, что Янукович непричастен к убийствам людей на Майдане". Как впоследствии выяснила российская служба BBC, разговор действительно был, однако Пайет озвучивал Эштон лишь одну из версий расстрелов. Богомолец в комментариях журналистам отрицала слова об "одном и том же почерке".

В апреле 2016-го телеканал "Россия" выпустил сюжет, в котором говорилось, что за расстрел людей, но уже из здания консерватории, ответственен экс-руководитель "Самообороны Майдана" и спикер Верховной Рады VIII созыва Андрей Парубий. На видео, которое демонстрировалось в сюжете, была не консерватория, а гостиница "Днепр", расположенная на Европейской площади, а запись датирована 31 марта 2014 года.

В 2017 году история о снайперах, которые расстреливали и майдановцев, и "Беркут", снова трансформировалась. В итальянском фильме режиссера Джаина Миккалесина "Украина. Скрытые истины" вместо Андрея Парубия снайперами уже руководили Михеил Саакашвили и Сергей Пашинский. Фильм рассказывает о нескольких "грузинских снайперах", которые летом 2017 года встретились в столице Северной Македонии Скопье. "Снайперы" — якобы из грузинских правоохранительных органов, прилетели в Украину в январе 2014 года, базировались в гостинице "Украина" и консерватории. Приказ прилететь в Киев получили от Саакашвили.

Один из "снайперов" ― Залоги Кваратскелия, в фильме он называет себя Давид Капанадзе ― рассказывает о событиях утра 20 февраля 2014 года. "Был рассвет, я слышал звуки выстрелов, повсюду летали пули". Также в фильме демонстрируют удостоверение "Службы охраны безопасности" или "Службы защиты безопасности" ― на одном документе два разных названия якобы правоохранительной структуры Грузии, которую контролировал Михеил Саакашвили.

Еще одним куратором "третьей силы" называют Сергея Пашинского.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Расстрелы на Институтской: в суде рассмотрели гражданские иски потерпевших

Автор фильма также рассказывает об автомобиле со снайперской винтовкой, который майдановцы остановили в правительственном квартале 18 февраля и который Пашинский вывозил из толпы. Показывают кадры из консерватории от 20 февраля: на них неизвестные стреляют в сторону Институтской. Вспоминают и то, что якобы Пашинский вместе с другими майдановцами из "Самообороны" выносил винтовки из гостиницы "Украина" уже после расстрелов.

Есть в фильме и свидетельство "снайпера" Александра Ревазишвили. С ним автор фильма общался в одной из восточноевропейских стран. Якобы потому, что Ревазишвили боится за свою жизнь и скрывается.

Читайте также: "Беркутня выстроилась напротив нас", - воспоминания 93-й бригады ВСУ о разгоне Майдана в 2013 году

По словам Ревазишвили, он прилетел из Тбилиси в Украину, в аэропорт "Борисполь", 20 января 2014 года. Жил в "грузинской палатке" на Майдане. Главная же цель у "снайперов" была проста: провоцировать стычки с "Беркутом", чтобы те шли в наступление на протестующих. Руководил ими якобы Мамука Мамулашвили ― с 2014-го лидер Грузинского легиона, который сейчас воюет на Донбассе против российских боевиков.

Как рассказывает Ревазишвили, незадолго до 20 февраля к ним в палатку зашел Сергей Пашинский и забрал всех в здание консерватории, на второй этаж. Там якобы были и другие группы "снайперов", которым Пашинский раздал оружие и приказал стрелять, если "Беркут" пойдет в наступление. "Все должны были сделать по два-три выстрела. И все начали стрелять. И Пашинский тоже. Он выбегал на парапет с молодым парнем, которого звали Парасюк. Все это длилось 15―20 минут... Потом стрельба закончилась, все бросили оружие. У нас не было выбора. Всем сказали стрелять в "Беркут" и протестующих, без разницы", ― рассказывал Ревазишвили.

Именно видео его допроса и показали в Святошинском суде Киева в начале декабря 2021 года.

Допросить "грузинских снайперов" адвокаты бывших беркутовцев пытались дважды. Впервые, сославшись на итальянский фильм ― в феврале 2018-го. Суд согласился, но за год этого сделать так и не смогли. "Снайперов" не нашли ни в Армении, где якобы те скрывались, ни в Италии, где появился фильм, ни в Македонии, где его якобы записывали.

Второй раз адвокаты экс-беркутовцев просили допросить "снайперов" уже в 2019 году. Однако суд отклонил ходатайство. Наконец адвокатам удалось получить разрешение только на то, чтобы показать видеозапись допроса Ревазишвили, которого якобы допросили в Беларуси. История, которую на допросе рассказал Ревазишвили, несколько отличалась от того, что он говорил в итальянском фильме.

Например, Ревазишвили заявил, что прилетал в Киев трижды: в марте 2013-го на несколько недель, в сентябре и в январе, а улетел в Грузию 22―23 февраля 2014-го. В последний раз, как утверждал "снайпер", он приземлился в аэропорту "Борисполь" и благодаря своему куратору Мамуке Мамулашвили не проходил пограничный контроль.

Во время допроса Ревазишвили рассказал, что он с другими "снайперами" не провоцировал "Беркут", а должен был "поддерживать протестующих" и помогать им в противостоянии с милицией. Также Ревазишвили говорит, что "снайперы" из консерватории не получали приказа стрелять по протестующим, а должны были стрелять исключительно в "Беркут".

В конце допроса Ревазишвили рассказывает о событиях утра 20 февраля. "Под утро пошел ажиотаж. Пашинский всем сказал подняться, выбегать на парапет [вероятно, речь идет о балконе консерватории], делать по два-три выстрела и заходить назад. Цель была ― "Беркут", полиция-милиция. У кого было оружие ― тот открыл огонь. Это длилось 10―15 минут. Потом нам скомандовали оставить оружие и расходиться. Мы быстро начали уходить из отеля, я услышал стрельбу выше гостиницы "Украина". После этого, по словам Ревазишвили, он несколько дней просидел в "грузинской палатке", затем взял такси в "Борисполь" и улетел домой, в Тбилиси.

На вопрос беларусского прокурора, стрелял ли он по милиционерам, Ревазишвили ответил: "Нет". Зато из его "снайперской группы" огонь по "Беркуту" вроде бы открывал Мираб Киприани, которого, по словам Ревазишвили, впоследствии нашли мертвым с пробитой головой недалеко от Майдана.

Во время разговора с итальянским режиссером "грузинские снайперы" убеждают, что видели на Институтской много убитых протестующих и милиционеров. Однако 20 февраля в центре Киева убили четырех сотрудников правоохранительных органов. Последнего ― после 09:00 вблизи Октябрьского дворца во время отступления милиционеров. То есть они не могли видеть "трупы милиционеров" на Институтской, потому что их там не было.

Удостоверение, которое один из снайперов демонстрирует на камеру, содержит кучу ошибок. Слово Certificate написано через букву k ― Certifikate, название Министерства внутренних дел Грузии на английском написано с ошибкой ― Ministry internal affairs вместо Ministry of internal affairs.

Саакашвили ушел с поста президента 17 ноября 2013 года ― за 4 дня до начала Майдана, то есть отдавать какие-либо приказы любой правоохранительной структуре страны он уже не мог.

Также в итальянском фильме Сергея Пашинского называют главой парламента, хотя Верховную Раду VIII созыва возглавлял Андрей Парубий.

На судебное заседание, состоявшееся 22 января, пригласили Мамуку Мамулашвили, которого "снайперы" называли куратором. Он сказал, что в феврале 2014 года даже не был в Украине.

"Впервые в Украину я прилетел на несколько дней летом 2013 года, приезжал как член делегации Грузии на Чемпионат Европы по смешанным единоборствам, который проходил под Киевом. После этого в Украину я попал в апреле 2014 года, когда приехал тренировать украинских добровольцев", ― сказал Мамулашвили.

Он также отрицает, что знаком с кем-либо из героев итальянского фильма. Не знает Мамулашвили и Александра Ревазишвили. "Людей, которые представляются снайперами в этом фильме, я не знаю. К тому же они говорят на тяжелом грузинском языке, с акцентом ― будто долго жили в России или долго не говорили на грузинском и им трудно восстановить базу слов, которые они когда-то знали", ― утверждал Мамулашвили.

В ходе судебного заседания прокуроры также показали ответ от пограничной службы. И она свидетельствует о том, что Александр Ревазишвили действительно прилетал в Украину. Первый раз ― с 31 марта по 14 апреля 2013 года, второй ― с 12 сентября по 8 ноября 2013-го. В январе 2014 года ни Ревазишвили, ни другие "снайперы", о которых упоминается в фильме "Скрытые истины", границы Украины не пересекали.

Хотя Ревазишвили заявил, что когда прилетел в январе 2014 года, не проходил пограничный контроль, однако во время допроса сказал, что вылетал в феврале 2014-го из Украины он официально и по своим документам.

Госпогранслужба выяснила, что человек с именем Александр Ревазишвили не пересекал украинскую границу не только в январе, но и в феврале 2014-го. Во время расстрелов на Институтской Ревазишвили, скорее всего, в Украине вообще не было.

Кроме того, прокуратура утверждает, что среди пострадавших или убитых участников Майдана нет человека по имени Мираб Киприани. Именно он, по версии Ревазишвили, стрелял по милиционерам из консерватории и его вроде бы впоследствии нашли убитым. "Людей с таким именем с травмами головы 20 февраля 2014 года не было ни на Майдане, ни рядом с Майданом. Возможно, Ревазишвили путает его с Давидом Кипиани, но тот умер из-за остановки сердца", ― объяснил прокурор по делу Игорь Земсков.

Что касается убийств майдановцев и милиционеров из гостиницы "Украина", то по результатам ряда судебно-медицинских и баллистических экспертиз в различных уголовных производствах не удалось подтвердить существование "снайперов". Нет ни одного майдановца или беркутовца, убитого или раненого из гостиницы "Украина".

"После выхода итальянского фильма мы допросили Михеила Саакашвили, это было в 2018 году. Он сказал, что к "снайперам" или их возможному участию в расстрелах он отношения не имеет, что он не отдавал приказы и не организовывал их визиты в Украину. Он сказал, что во время Майдана организовывал только дипломатическую миссию Евросоюза в Украину, чтобы мирно провести переговоры между протестующими и властью", ― сказал прокурор по делу Игорь Земсков.

Прокуратура также допросила Пашинского. Он тоже сказал, что ни о "грузинских снайперах", ни об их участии в событиях Майдана он не знает.

Земсков добавил, что следствие провело более сотни секторальных экспертиз, чтобы определить, откуда именно стреляли по майдановцам. И ни одна экспертиза не указала на гостиницу "Украина".

"Эти экспертизы показали, что сектор, из которого вели огонь по протестующим, ― это верхняя часть улицы Институтской. Нет экспертизы, подтверждающей, что из гостиницы "Украина" убили или ранили хоть одного участника Майдана, ― у нас таких фактов нет", ― утверждает Земсков.

Нет также убитых или раненых майдановцев из здания консерватории. А вот люди с оружием на балконе консерватории действительно были, и они могли убить нескольких милиционеров. Здесь речь идет об истории Ивана Бубенчика и Дмитрия Липового. Первый заявлял, что стрелял в милиционеров утром 20 февраля 2014 года. Второй, как выяснило следствие, мог принести на Майдан оружие. И Бубенчик, и Липовой ― подозреваемые по делу об убийствах милиционеров. По состоянию на декабрь 2021 года его все еще не передали в суд.