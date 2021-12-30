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Новости Видео Революция в Украине
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Миф о "грузинских снайперах": расследование расстрелов на Майдане в 2014 году. ВИДЕО

Миф о грузинских снайперах, стрелявших из гостиницы "Украина" в участников Революции Достоинства, появился 20 февраля 2014 - в день расстрелов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Бабель, исследовать возникновение и распространение этого мифа взялся украинский журналист Стас Козлюк в своем видеоблоге.

Двадцатого февраля 2014 года на улице Институтской в Киеве убили 48 протестующих. И в этом же районе убили четырех милиционеров. Сейчас в Святошинском районном суде Киева по обвинению в убийстве майдановцев судят пятерых экс-беркутовцев: Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Олега Янишевского, Сергея Тамтуру и Александра Маринченко. Первых трех ― заочно. Суд идет с 2016 года, все это время адвокаты бывших милиционеров пытаются убедить присяжных, что людей на Майдане убили не беркутовцы, а третья сила ― неизвестные снайперы, которые стреляли из гостиницы "Украина". Сначала защита беркутовцев утверждала, что снайперов контролировала тогдашняя оппозиция, но в 2017 году вышел итальянский псевдодокументальный фильм "Украина. Скрытые истины". В нем рассказывалось о "грузинских снайперах", якобы стрелявших и в майдановцев, и в "Беркут". Адвокаты бывших милиционеров несколько лет просили суд допросить героев "Скрытых истин". Этого так и не произошло, но в начале декабря этого года в зале заседаний показали допрос одного из так называемых снайперов ― Александра Ревазишвили.

На видеозаписях, которые публиковали майдановцы в интернете, можно услышать, как они кричат друг другу, что по ним стреляют с какого-то этажа гостиницы. Затем эту историю подхватили российские федеральные телеканалы. Они убеждали, что в гостинице сидели "снайперы" из числа протестующих и якобы именно они спровоцировали расстрелы на Институтской, открыв огонь и по майдановцам, и по "Беркуту".

Пятого марта 2014 года YouTube-канал с 58 подписчиками Expertise Centre of The Russian Federation обнародовал якобы телефонный разговор главы Министерства иностранных дел Эстонии Урмаса Пайета и Верховного представителя ЕС по внешней политике Кэтрин Эштон. В записи Пайет говорит, что общался с координатором медицинской службы Майдана Ольгой Богомолец: "Она показала мне некоторые фотографии, сказала мне, что как врач может говорить об одном и том же почерке, об одном типе пуль, и ее крайне беспокоит то, что новая коалиция [правительство] не хочет расследовать, что на самом деле произошло. Следовательно, все сильнее и сильнее понимание того, что за снайперами стоял не [Виктор] Янукович, а кто-то из новой коалиции".

В тот же день на российском пропагандистском ресурсе Russia Today появилась новость: "Кэтрин Эштон доложила, что Янукович непричастен к убийствам людей на Майдане". Как впоследствии выяснила российская служба BBC, разговор действительно был, однако Пайет озвучивал Эштон лишь одну из версий расстрелов. Богомолец в комментариях журналистам отрицала слова об "одном и том же почерке".

В апреле 2016-го телеканал "Россия" выпустил сюжет, в котором говорилось, что за расстрел людей, но уже из здания консерватории, ответственен экс-руководитель "Самообороны Майдана" и спикер Верховной Рады VIII созыва Андрей Парубий. На видео, которое демонстрировалось в сюжете, была не консерватория, а гостиница "Днепр", расположенная на Европейской площади, а запись датирована 31 марта 2014 года.

В 2017 году история о снайперах, которые расстреливали и майдановцев, и "Беркут", снова трансформировалась. В итальянском фильме режиссера Джаина Миккалесина "Украина. Скрытые истины" вместо Андрея Парубия снайперами уже руководили Михеил Саакашвили и Сергей Пашинский. Фильм рассказывает о нескольких "грузинских снайперах", которые летом 2017 года встретились в столице Северной Македонии Скопье. "Снайперы" — якобы из грузинских правоохранительных органов, прилетели в Украину в январе 2014 года, базировались в гостинице "Украина" и консерватории. Приказ прилететь в Киев получили от Саакашвили.

Один из "снайперов" ― Залоги Кваратскелия, в фильме он называет себя Давид Капанадзе ― рассказывает о событиях утра 20 февраля 2014 года. "Был рассвет, я слышал звуки выстрелов, повсюду летали пули". Также в фильме демонстрируют удостоверение "Службы охраны безопасности" или "Службы защиты безопасности" ― на одном документе два разных названия якобы правоохранительной структуры Грузии, которую контролировал Михеил Саакашвили.

Еще одним куратором "третьей силы" называют Сергея Пашинского.

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Автор фильма также рассказывает об автомобиле со снайперской винтовкой, который майдановцы остановили в правительственном квартале 18 февраля и который Пашинский вывозил из толпы. Показывают кадры из консерватории от 20 февраля: на них неизвестные стреляют в сторону Институтской. Вспоминают и то, что якобы Пашинский вместе с другими майдановцами из "Самообороны" выносил винтовки из гостиницы "Украина" уже после расстрелов.

Есть в фильме и свидетельство "снайпера" Александра Ревазишвили. С ним автор фильма общался в одной из восточноевропейских стран. Якобы потому, что Ревазишвили боится за свою жизнь и скрывается.

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По словам Ревазишвили, он прилетел из Тбилиси в Украину, в аэропорт "Борисполь", 20 января 2014 года. Жил в "грузинской палатке" на Майдане. Главная же цель у "снайперов" была проста: провоцировать стычки с "Беркутом", чтобы те шли в наступление на протестующих. Руководил ими якобы Мамука Мамулашвили ― с 2014-го лидер Грузинского легиона, который сейчас воюет на Донбассе против российских боевиков.

Как рассказывает Ревазишвили, незадолго до 20 февраля к ним в палатку зашел Сергей Пашинский и забрал всех в здание консерватории, на второй этаж. Там якобы были и другие группы "снайперов", которым Пашинский раздал оружие и приказал стрелять, если "Беркут" пойдет в наступление. "Все должны были сделать по два-три выстрела. И все начали стрелять. И Пашинский тоже. Он выбегал на парапет с молодым парнем, которого звали Парасюк. Все это длилось 15―20 минут... Потом стрельба закончилась, все бросили оружие. У нас не было выбора. Всем сказали стрелять в "Беркут" и протестующих, без разницы", ― рассказывал Ревазишвили.

Именно видео его допроса и показали в Святошинском суде Киева в начале декабря 2021 года.

Допросить "грузинских снайперов" адвокаты бывших беркутовцев пытались дважды. Впервые, сославшись на итальянский фильм ― в феврале 2018-го. Суд согласился, но за год этого сделать так и не смогли. "Снайперов" не нашли ни в Армении, где якобы те скрывались, ни в Италии, где появился фильм, ни в Македонии, где его якобы записывали.

Второй раз адвокаты экс-беркутовцев просили допросить "снайперов" уже в 2019 году. Однако суд отклонил ходатайство. Наконец адвокатам удалось получить разрешение только на то, чтобы показать видеозапись допроса Ревазишвили, которого якобы допросили в Беларуси. История, которую на допросе рассказал Ревазишвили, несколько отличалась от того, что он говорил в итальянском фильме.

Например, Ревазишвили заявил, что прилетал в Киев трижды: в марте 2013-го на несколько недель, в сентябре и в январе, а улетел в Грузию 22―23 февраля 2014-го. В последний раз, как утверждал "снайпер", он приземлился в аэропорту "Борисполь" и благодаря своему куратору Мамуке Мамулашвили не проходил пограничный контроль.

Во время допроса Ревазишвили рассказал, что он с другими "снайперами" не провоцировал "Беркут", а должен был "поддерживать протестующих" и помогать им в противостоянии с милицией. Также Ревазишвили говорит, что "снайперы" из консерватории не получали приказа стрелять по протестующим, а должны были стрелять исключительно в "Беркут".

В конце допроса Ревазишвили рассказывает о событиях утра 20 февраля. "Под утро пошел ажиотаж. Пашинский всем сказал подняться, выбегать на парапет [вероятно, речь идет о балконе консерватории], делать по два-три выстрела и заходить назад. Цель была ― "Беркут", полиция-милиция. У кого было оружие ― тот открыл огонь. Это длилось 10―15 минут. Потом нам скомандовали оставить оружие и расходиться. Мы быстро начали уходить из отеля, я услышал стрельбу выше гостиницы "Украина". После этого, по словам Ревазишвили, он несколько дней просидел в "грузинской палатке", затем взял такси в "Борисполь" и улетел домой, в Тбилиси.

На вопрос беларусского прокурора, стрелял ли он по милиционерам, Ревазишвили ответил: "Нет". Зато из его "снайперской группы" огонь по "Беркуту" вроде бы открывал Мираб Киприани, которого, по словам Ревазишвили, впоследствии нашли мертвым с пробитой головой недалеко от Майдана.

Во время разговора с итальянским режиссером "грузинские снайперы" убеждают, что видели на Институтской много убитых протестующих и милиционеров. Однако 20 февраля в центре Киева убили четырех сотрудников правоохранительных органов. Последнего ― после 09:00 вблизи Октябрьского дворца во время отступления милиционеров. То есть они не могли видеть "трупы милиционеров" на Институтской, потому что их там не было.

Удостоверение, которое один из снайперов демонстрирует на камеру, содержит кучу ошибок. Слово Certificate написано через букву k ― Certifikate, название Министерства внутренних дел Грузии на английском написано с ошибкой ― Ministry internal affairs вместо Ministry of internal affairs.

Саакашвили ушел с поста президента 17 ноября 2013 года ― за 4 дня до начала Майдана, то есть отдавать какие-либо приказы любой правоохранительной структуре страны он уже не мог.

Также в итальянском фильме Сергея Пашинского называют главой парламента, хотя Верховную Раду VIII созыва возглавлял Андрей Парубий.

На судебное заседание, состоявшееся 22 января, пригласили Мамуку Мамулашвили, которого "снайперы" называли куратором. Он сказал, что в феврале 2014 года даже не был в Украине.

"Впервые в Украину я прилетел на несколько дней летом 2013 года, приезжал как член делегации Грузии на Чемпионат Европы по смешанным единоборствам, который проходил под Киевом. После этого в Украину я попал в апреле 2014 года, когда приехал тренировать украинских добровольцев", ― сказал Мамулашвили.

Он также отрицает, что знаком с кем-либо из героев итальянского фильма. Не знает Мамулашвили и Александра Ревазишвили. "Людей, которые представляются снайперами в этом фильме, я не знаю. К тому же они говорят на тяжелом грузинском языке, с акцентом ― будто долго жили в России или долго не говорили на грузинском и им трудно восстановить базу слов, которые они когда-то знали", ― утверждал Мамулашвили.

В ходе судебного заседания прокуроры также показали ответ от пограничной службы. И она свидетельствует о том, что Александр Ревазишвили действительно прилетал в Украину. Первый раз ― с 31 марта по 14 апреля 2013 года, второй ― с 12 сентября по 8 ноября 2013-го. В январе 2014 года ни Ревазишвили, ни другие "снайперы", о которых упоминается в фильме "Скрытые истины", границы Украины не пересекали.

Хотя Ревазишвили заявил, что когда прилетел в январе 2014 года, не проходил пограничный контроль, однако во время допроса сказал, что вылетал в феврале 2014-го из Украины он официально и по своим документам.

Госпогранслужба выяснила, что человек с именем Александр Ревазишвили не пересекал украинскую границу не только в январе, но и в феврале 2014-го. Во время расстрелов на Институтской Ревазишвили, скорее всего, в Украине вообще не было.

Кроме того, прокуратура утверждает, что среди пострадавших или убитых участников Майдана нет человека по имени Мираб Киприани. Именно он, по версии Ревазишвили, стрелял по милиционерам из консерватории и его вроде бы впоследствии нашли убитым. "Людей с таким именем с травмами головы 20 февраля 2014 года не было ни на Майдане, ни рядом с Майданом. Возможно, Ревазишвили путает его с Давидом Кипиани, но тот умер из-за остановки сердца", ― объяснил прокурор по делу Игорь Земсков.

Что касается убийств майдановцев и милиционеров из гостиницы "Украина", то по результатам ряда судебно-медицинских и баллистических экспертиз в различных уголовных производствах не удалось подтвердить существование "снайперов". Нет ни одного майдановца или беркутовца, убитого или раненого из гостиницы "Украина".

"После выхода итальянского фильма мы допросили Михеила Саакашвили, это было в 2018 году. Он сказал, что к "снайперам" или их возможному участию в расстрелах он отношения не имеет, что он не отдавал приказы и не организовывал их визиты в Украину. Он сказал, что во время Майдана организовывал только дипломатическую миссию Евросоюза в Украину, чтобы мирно провести переговоры между протестующими и властью", ― сказал прокурор по делу Игорь Земсков.

Прокуратура также допросила Пашинского. Он тоже сказал, что ни о "грузинских снайперах", ни об их участии в событиях Майдана он не знает.

Земсков добавил, что следствие провело более сотни секторальных экспертиз, чтобы определить, откуда именно стреляли по майдановцам. И ни одна экспертиза не указала на гостиницу "Украина".

"Эти экспертизы показали, что сектор, из которого вели огонь по протестующим, ― это верхняя часть улицы Институтской. Нет экспертизы, подтверждающей, что из гостиницы "Украина" убили или ранили хоть одного участника Майдана, ― у нас таких фактов нет", ― утверждает Земсков.

Нет также убитых или раненых майдановцев из здания консерватории. А вот люди с оружием на балконе консерватории действительно были, и они могли убить нескольких милиционеров. Здесь речь идет об истории Ивана Бубенчика и Дмитрия Липового. Первый заявлял, что стрелял в милиционеров утром 20 февраля 2014 года. Второй, как выяснило следствие, мог принести на Майдан оружие. И Бубенчик, и Липовой ― подозреваемые по делу об убийствах милиционеров. По состоянию на декабрь 2021 года его все еще не передали в суд.

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расстрел (503) революция (1371) снайперы (482)


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Топ комментарии
+21
То латиських снайперок кацапи тепер переодягли в грузинів та причепили їм бороди? І хтось це розслідує? Люди, ви при своєму глузді? Вам життя не вистачить, щоб розслідувати кацапську брехню. Бо брехня для них -- це дихання.
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30.12.2021 17:58
+10
В спаме провоняйся, кацапсина...
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30.12.2021 17:42
+10
В форму Беркута украинского тогда переодели спецназ РАБссии...с желтыми повязками на рукавах...
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30.12.2021 18:14
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Правила форума Совет форумчан
В спаме провоняйся, кацапсина...
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30.12.2021 17:42 Ответить
Рабинович разоблачает. 15 ноября 2017г. на телеканале Newsone нардеп Рабинович обвинил Саакашвили: снайперы, которые стреляли на Майдане, принадлежали Саакашвили. 16 ноября 2017 г. вышел итальянский фильм с теми же обвинениями. Автор фильма Джан Микалессин-сотрудник СМИ Берлускони , друга Путина.-Были ли «грузинские снайперы» на Майдане? 20 февраля, 2018.
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30.12.2021 17:42 Ответить
Немного об истории. Всем надо понимать, что Сталин хоть и был инородцем, но он находился под жёстким контролем русского нацистского лобби, точнее он даже был прикрытием этого лобби. И все преступления против других народов он совершал именно по желанию этого лобби, иначе его бы уже давно скинули с трона в Кремле. Поэтому сейчас русским он так нравится. Им бы очень хотелось повторения грабежей и насилия в отношении других народов в своих корыстных интересах. Ведь даже квартиры, дома людей репрессированных народов, ещё тёплые от их присутствия, занимали в основном русские
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01.01.2022 12:28 Ответить
Весь центр Львова в первые послевоенные годы был заселен русскими и евреями из силовых структур. Для этого фабриковались дела на жителей Львова, которых арестовывали , вывозили в Сибирь, а освобожденное таким способом жилье раздавалось оккунтам. Я об этом слышал от такой же "освободительницы", которую завез с Дальнего Востока ее брат НКВДшник.
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01.01.2022 14:20 Ответить
Так, це правда. В
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02.01.2022 00:59 Ответить
То латиських снайперок кацапи тепер переодягли в грузинів та причепили їм бороди? І хтось це розслідує? Люди, ви при своєму глузді? Вам життя не вистачить, щоб розслідувати кацапську брехню. Бо брехня для них -- це дихання.
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30.12.2021 17:58 Ответить
Але, тоді хтож вбив тих людей？Я особисто стояв в метрі біля восьмох тіл. Може то був оптичний обман？ Інформаційна картинка？
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30.12.2021 18:19 Ответить
Щось від вас кацапсиною засмерділо. Адже ніхто не каже, що не було Небесної сотні. Але вбили їх точно не грузини з латишками. Вбивці зараз сидять в росії.
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30.12.2021 18:21 Ответить
В росіі зараз сидять відомі беркутівці, що вели відкрито вогонь по людям А тут кажу про скритні постріли. Власне в них криється вся загадка. Я наприклад, відчуваю, що ті постріли робили люди, яким протестувальники були ненависні....І, це була якась третя сила. Бо украінець, будуси навіть на іншому боці, ніколи б не цілив, щоб вбити беззбройного. Він стріляв би по кінцівках, в крайньому випадку.
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30.12.2021 18:47 Ответить
Версію про "третю_силу" вкинуто кацапською ґебнею. Всі, хто її дотримується -- кацапські голоси. Отже я не помилився: ви таки кацапсина.
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30.12.2021 21:20 Ответить
Були заяви про те, що в розстрілі майданівцв брали участь члени стрілкового клубу, який належав синові Януковича. Чомусь не чути щоб ця версія фігурувала в розслідуванні.
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01.01.2022 14:24 Ответить
я не виключаю, що в росіі. Але, звідки така впевненість, що тільки в росіі？Це мені нагадує як продавці пірамідок починали охмуряти покупця, －Всім відомо, що поверхня Землі складаєтьс з 18 пучностей електромагнітного поля！Вірно！Тоді.....😀
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30.12.2021 18:53 Ответить
Насчет снайперов на даху " УКраина", есть небольшая нестыковочка. На тот момент "Украина была логовищем беркутни и ментов, соответственно охранялась мама не горюй. И второе, от Майдана была отгорожена живым щитом силовиков. Мало того, кто помнит онлайн видео в реальном времени , тот помнит, как несли в какое-то здание подстреленного майдановца, подстрели как бы сзади и сбоку, пуля зашла сверху. Тогда главный врач Майдана была в недоумении, но так и не разобралась в ситуации, потому и сдрейфила стать министром здравоохранения, бо с "Украины", С КРЫШИ, ВАЛИЛИ И МЕНТОВ И МАЙДАНОВЦЕВ... НЕ ВКУРИЛА , ШО ЭТО БЫЛА ТРЕТЬЯ СИЛА ОТ ПЫНИ.
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30.12.2021 18:04 Ответить
Відколи це готель "Україна" став "логовищем беркутни и ментов"?
Виходить спали вони в "логовіщє", а вулицю перегородили 200 м вище і бігали в свої логовіщя погрітись? А парасюк з берданкою забіг безстрашно в їх "намєра"і почав стріляти по їх барикаді?!
Ну а де їм ще "логовіщє" як не біля глобуса робити в номєрах з видом на майдан?
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30.12.2021 18:23 Ответить
Я хорошо помню этот момент на видео. Было удивительно, что он стоял за стенкой, присевши. Казалось ничто и никто не может его достать. Но вот слетает его белая каска и он падает. Я тогда подумал, что били с Украины. Правда, там справа, если смотреть ему в спину, было небольшое здание с чердачными помещениями. Может били от－туда....
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30.12.2021 18:26 Ответить
ПыСы.Стреляли и с Нацбанка и с баррикад беркута, что находились спереди. Но были и загадочные попадания, про которые я только что сказал. Очевидно, что работало несколько групп стрелков （я здесь не называю их снайперами）
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30.12.2021 18:37 Ответить
те саме враження: люди ховаються за стовбурами дерев, щитами. але отримують рану в ногу (видно як хватається за ногу від болю. А потім постріл "милосердя аби не мучився" - тіло смикається і затихає. Я був і раніше на Інституцькій, був і після майдану. Не можна під таким кутом попасти в лежачого чоловіка в ногу, коли він лежить до тебе головою. Били явно зверху. але чи з готелю - це питання.
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30.12.2021 19:08 Ответить
Только 20го там уже были майдановцы. Не надо дурить очевидцев тех событий). Ми ще не п""яні.
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30.12.2021 18:29 Ответить
Майдановцы там появились после зловещих выстрелов. Не забуду кадры с крыши со стреляными гильзами в снегу, которые обнаружили именно майдановцы, когда полностью овладели гостиницей. Тогда те гильзы отправили на экспертизу.
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30.12.2021 19:25 Ответить
З Укр стріляли з 4 пов в бік виходу з метро Інститутська
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30.12.2021 19:44 Ответить
какие еще снайперы? стрельба велась 100-300 метров безпорядочно, на убой
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30.12.2021 18:05 Ответить
БЫЛА КАТЕГОРИЯ РАНЕНЫХ, у которых вход пули был на уровне плеча-шеи , а выход намного ниже, строго с противоположной стороны.
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30.12.2021 18:10 Ответить
Так они не строем на "беркут" шли, люди были в разных положениях и перемещались в разные стороны, зачастую на четвереньках. Врагам нужно заболтать тему, вот и изгаляются, старый прием, диспетчер Карлос, летчик Волошин...
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30.12.2021 18:21 Ответить
майданівці були знизу Інститутської, беркут - згори. Крім того ніхто під вогнем не ходить струнко, всі нахиляються..
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30.12.2021 18:55 Ответить
Беспорядочная стрельба из стрелкового оружия велась.Были попадания и в ноги, в живот и т.д. Это как белый шум. Но на этом фоне были снайперские выстрелы в голову. Именно здесь кроется разгадка всего....
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30.12.2021 18:58 Ответить
Були снайпери на кабюмінівських 2х будівлях,у держбанку й на розі Інстит. й пров.Маяковського
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30.12.2021 19:39 Ответить
Був,ще БМП на розі тІнстит. й пр Маяковського. А в 94 шк.й її саду сиділа беркутня
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30.12.2021 19:42 Ответить
Ну, на видео есть ,а во время Майдана и по ТВ показывали как люди выносят с какогото здания оружие(винтовки) и грузят в легковушку. Их окружили майдановцы, мол шо за дела? Раскрыли один чехол. Тут вынырнул Пашинский, отмазки какие то прочирикал и закрыл багажник. Парубий там вроде тоже был.
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30.12.2021 20:09 Ответить
Так стреляли по беркутам, потому они и побежали, среди них человек 15 убитых, это общеизвестный факт, на войне как на войне. А что для вас непонятно? Или вы думали Янык ,и вся его свора, фанерных щитов испугались? Хотя я дичаю с кремлевских кацапов, пыжится на страну где люди с фанерными щитами готовы идти на пулеметы, чего не знала история человечества, это верх идиотизма...
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31.12.2021 11:25 Ответить
Понапраслину возводят на грузинов, никогда они не были снайперами, это белофины были, однозначно они!
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30.12.2021 18:10 Ответить
Латвийские биатлонщицы, и всеми управлял диспетчер Карлос, прямо из Вашингтона...
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31.12.2021 11:28 Ответить
Переодевания краснопузых крыс в форму противника придумал еще Феликс Дзержинский в 1921 году на западной границе РАБссии...
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30.12.2021 18:10 Ответить
Запорожцы так захватили галлеоны испанцев, которые вели поддержку огнем осажденной французами крепости Дюнкерк.
По легенде, они переоделись в испанские трофейные кирассы и на лодках якобы подплыли как подкрепление, сняли часовых и захватили экипажи в плен
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03.01.2022 23:58 Ответить
В форму Беркута украинского тогда переодели спецназ РАБссии...с желтыми повязками на рукавах...
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30.12.2021 18:14 Ответить
Весь,час, перевдягнута кацапня сиділа в Українському Домі. Й всі пам'ятають трансляцію її,виводу.Звісно в формі укр.спецназу
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30.12.2021 19:36 Ответить
Сережа Асавелюк, отпишись!
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30.12.2021 18:22 Ответить
Він давав вже свідчення. І не раз.
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30.12.2021 18:56 Ответить
полковник Кусю.к отдававший приказы стрелять по Майдану...сейчас эта гнида на Мацковии окопалась...
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30.12.2021 18:35 Ответить
руководитель отряда "космонавтов" ??
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30.12.2021 18:40 Ответить
Самое интересное что Кусюк мочил в сортире и разгон протеста на Мацковии 12 июня 2017 года
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30.12.2021 18:41 Ответить
Брехня,ніяких трупів лягавих,там небуло!!! З гот'Україна' стріляла янук-снайперня. Також снайперня палила з даху Кабміну й з балкону клубу Кабміну, з буд. Держбанку,й з рогової башти бувш. Мад'ярського консульства. Знімки відсутності трупів лягашні на Інститутській Є
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30.12.2021 19:33 Ответить
Був стрім по ТБ з Майдану. Чи були трупи чи ні - не було видно. Але було видно, що коли почали стріляти на ураження по майданівцям, то майданівці відповіли пострілами по вв-шникам з консерваторії. І деяких вв-шників почали виносити на носилках - в них влучили. Після цього вони і побігли, а за ними майданівці, яких згори і почали розстрілювати. Аж ніяк там не могло бути грузинських чи яких ще снайперів, які діяли від опозиції - тільки снайпери від влади.
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30.12.2021 22:06 Ответить
А пули от снайперских винтовок в телах убитых людей нашли? Были какие-то экспертизы? Заключения?
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31.12.2021 01:03 Ответить
И какая ценность от пули？Когда нет самого оружия！)
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31.12.2021 11:48 Ответить
Вы с Марса к нам заглянули, или из Челябинска? Знаете что такое google? Все есть в открытом доступе, мы ведь не в кацапстане живем...
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31.12.2021 11:50 Ответить
В общем, картина такова:

В то утро на Институтской были убиты 53 человека. Четверо из этих 53 - силовики. И у них, и у майдановцев причиной смерти стали ранения из огнестрельного и нарезного гладкоствольного оружия.

Жизнь одного человека унесла картечь. Еще одного застрелили из пистолета, то есть - с близкого расстояния. 16 человек погибли от пуль калибром 7.62 с длиной пули 39 (7,62х39). Это - автомат Калашников или его производные. Тогда как у снайперского оружия, например у снайперской винтовки Драгунова (СВД) диаметр используемой пули тот же, но сама она длиннее.

У остальных ранения навылет и установить однозначно, из чего стреляли, экспертиза не смогла (то есть, плюс-минус понятно, но категорически определить все же не берутся). И только у одного героя Небесной сотни в теле застряла хвостовая часть пули (7.62 на 54), которые обычно используются в снайперских винтовках.
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31.12.2021 13:04 Ответить
Дуже добре видно - звідки прилетіло. І точно не від беркуту. Добре що промахнувся, але ще краще, що видно - з якого боку розстрілювали небесну сотню.

https://www.youtube.com/watch?v=sktHKJv0Hgo
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31.12.2021 06:12 Ответить
ситуация интересна тем что на *********** вешают то что он делать не собирался и это было не какоето спонтанное действие принятое в панике это было именно так задуманно и отсюда логически вытекает что наших снайперов из беркутни дублировали.... кто? не вопрос - это был "брат".
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01.01.2022 22:05 Ответить
почему я так уверен что это был "брат"- это их почерк, это не почерк разведок ведущих стран так "работает" именно гэбня
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01.01.2022 22:10 Ответить
Дякую за вашу роботу
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03.01.2022 22:19 Ответить
А муж Верещучки, который руководил захватом "Дома профспилок"- сбу Альфа его сожгла вместе с ранеными майдановцами.
Так вот он теперь зам. Альфы всей страны. И Верещук министр интеграции
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03.01.2022 23:43 Ответить
 
 