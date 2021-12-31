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Из-за гололеда на Бориспольской трассе многочисленные ДТП. Столкнулись десятки автомобилей, - "Киев Оперативный". ВIДЕО

Сегодня, 31 декабря утром на Бориспольской трассе скользкая дорога спровоцировала многочисленные ДТП. Столкнулись десятки автомобилей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Київ Оперативний.

"На первый взгляд, даже не сосчитать сколько автомобилей здесь столкнулись утром из-за скользкой дороги. Реально, сколько здесь? 50 автомобилей? Бориспольская трасса", - пишут СМИ.

Информации о пострадавших в результате массовых аварий не поступало.

Из кадров видео заметно, как водители едва передвигаются по дороге, которую накрыл гололед. Очевидцы сообщают о большом количестве поврежденных автомобилей.

Также смотрите: Поезд протаранил микроавтобус на железнодорожном переезде в Харьковской области, водитель авто погиб, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Автор: 

Борисполь (767) гололедица (113) ДТП (7673)


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Топ комментарии
+15
Велике Штовхівництво???
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31.12.2021 10:15
+9
Ніяка шипована резина не врятує якщо дорогу не оброблять відповідними засобами. Треба посилювати дорожні служби і відтак їх відповідальність за неналежний стан. А у нас завжди формула - водій не впорався з керуванням
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31.12.2021 10:24
+8
дорога добра,а обслуговування де? Хто відповідальний за цей відрізок дороги ,той нехай відшкодує збитки! В майбутньому будуть поперед батька посипати,але ж в нас так не буде!!!
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31.12.2021 10:19
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Будьте обережні,не спішіть так.Спішіть трохи повільніше
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31.12.2021 10:10 Ответить
Если между рулем и седушкой дурная прокладка, то итог один.
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31.12.2021 10:10 Ответить
Велике Штовхівництво???
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31.12.2021 10:15 Ответить
Скольк вбухали в эту трассу бабла, давно уже надо было оборудовать автоматическую систему распыления реагента.
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31.12.2021 18:00 Ответить
Ставьте шипованную резину и никого не слушайте что в городе шипованная резина не нужна
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31.12.2021 10:16 Ответить
Ніяка шипована резина не врятує якщо дорогу не оброблять відповідними засобами. Треба посилювати дорожні служби і відтак їх відповідальність за неналежний стан. А у нас завжди формула - водій не впорався з керуванням
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31.12.2021 10:24 Ответить
Всегда было интересно почему люди говорят на белое-черное. В голове включается такой себе рефлекс отрицания типо не верь глазам своим? Ты хоть раз ездил на шиповке по гололеду? Ты сильно прозреешь.
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31.12.2021 11:42 Ответить
об столб ты прозреешь
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31.12.2021 12:54 Ответить
Тим більше, що шипована резина не дає гарантій безпеки. Я особисто знаю людей, які поставили зимові шипи і попали в ДТП. Один шиномонтажник мені по секрету сказав, що сам ніколи не міняє резину на зиму, тому що це все зговір шиномонтажників, виробників зимової гуми і уряду, щоб заробити на вас гроші.
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31.12.2021 11:14 Ответить
Я тебе скажу по секрету, пропаганда вытирания жопы придумали продавцы туалетной бумаги. Так что не ведись и не будь как все, не дай на себе заработать не вытирай а ходи так
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31.12.2021 11:33 Ответить
В средние века подтирались кружевами, и ничего, обходились как-то без туалетной бумаги.
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31.12.2021 11:40 Ответить
а один француз в ході експериментів найшов, що найкраще підтиратися молодим пушистим гусенятком (Гаргантюа і Пантагруель)
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31.12.2021 17:34 Ответить
Колхозник ты дебильный, за шипованную надо фары бить. Урод ***.
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31.12.2021 11:16 Ответить
Только качественные швейцарские цепи на колеса,
могли спасти ситуацию на полностью обледенелой дороге .
Однако вера в шипованые шины и
зимнюю резину повергла владельцев этих паркетных вседорожников
в
ш о к .
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31.12.2021 16:38 Ответить
дорога добра,а обслуговування де? Хто відповідальний за цей відрізок дороги ,той нехай відшкодує збитки! В майбутньому будуть поперед батька посипати,але ж в нас так не буде!!!
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31.12.2021 10:19 Ответить
Ну і де ж дорожня служба? Прогноз по дощ був за декілька днів. Поки дорожня служба не буде відповідати за незадовільний стан дороги під час таких погодних умов, таких випадків не уникнути
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31.12.2021 10:19 Ответить
посипати вночі дорогу реагентом це ж не по-українськи )). чистити дорогу від снігу ,коли він тільки почав падати -те саме.
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31.12.2021 10:29 Ответить
Відмінна робота клованського автодору!
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31.12.2021 10:26 Ответить
нормальная там трасса. а вся эта хрень из-за идиотов-шашечников+ идиотов лететь по 4-ой полосе
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31.12.2021 10:29 Ответить
При Пороху такого не було
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31.12.2021 10:39 Ответить
Дождь на промёрзшую землю....
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31.12.2021 11:00 Ответить
У Глевасі зранку 10 штук побилось.
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31.12.2021 11:17 Ответить
K=M×V`2/2. Во всем движении, скорость имеет особое значение. Не счетая долбо..тлов.
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31.12.2021 11:20 Ответить
Кличко а шо песка не заготовили и соли с химией не подвезли? каждый год одно и то же… хотя дятлов летящих под сотню по гололёду тоже хватает.
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31.12.2021 11:23 Ответить
а що Кличко має до цієї траси?

яким боком він тут?
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31.12.2021 11:32 Ответить
А вы видели где на этой трассе стоит знак конец Киева? А шо жалко песка с химией до столичного аэропорта насыпать? Я вчера ездил в аэропорт встречал родню, действительно скользко и стрёмно.
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31.12.2021 11:40 Ответить
Знак Киев стоит сразу в начале с.Пролиски, дальше область. Чубинський,Гора уже не Киев. Непонятно где конкретно ДТП произошло.
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31.12.2021 13:30 Ответить
Вы шо не поняли о чём я? Поясняю - думаю вы согласитесь, что услугами международного аэропорта Борисполь пользуются практически 99% киевлян и гостей столицы т.е. основные поездки в аэропорт это из Киева и назад. Согласны? Ну так вот Кличко мог бы и подсуетиться о нормальной дороге из Киева в аэропорт. Об этом и речь идёт!
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31.12.2021 14:27 Ответить
Ого! Скільки підбитих льотчиків!
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31.12.2021 11:57 Ответить
жлоб платит всегда.. Зе и прочие ..билы, не обижайтесь - это правда жизни...
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31.12.2021 12:59 Ответить
На скорости 50 никто бы там с дороги не слетел.
Ездить не умеют, но выйогиваются.
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31.12.2021 13:36 Ответить
Депутаты, менты, прокуроры и справедливые судьи, которые никогда не брали взяток - все спешили в аэропорт, чтобы быстрее свалить из своей любимой черной дыры под названием Украина, «отдохнуть» от взяток - руки устали загребать бабло
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31.12.2021 14:39 Ответить
 
 