Из-за гололеда на Бориспольской трассе многочисленные ДТП. Столкнулись десятки автомобилей, - "Киев Оперативный". ВIДЕО
Сегодня, 31 декабря утром на Бориспольской трассе скользкая дорога спровоцировала многочисленные ДТП. Столкнулись десятки автомобилей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Київ Оперативний.
"На первый взгляд, даже не сосчитать сколько автомобилей здесь столкнулись утром из-за скользкой дороги. Реально, сколько здесь? 50 автомобилей? Бориспольская трасса", - пишут СМИ.
Информации о пострадавших в результате массовых аварий не поступало.
Из кадров видео заметно, как водители едва передвигаются по дороге, которую накрыл гололед. Очевидцы сообщают о большом количестве поврежденных автомобилей.
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показать весь комментарий31.12.2021 10:15
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могли спасти ситуацию на полностью обледенелой дороге .
Однако вера в шипованые шины и
зимнюю резину повергла владельцев этих паркетных вседорожников
в
ш о к .
яким боком він тут?
Ездить не умеют, но выйогиваются.