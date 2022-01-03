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Новости Видео Россия - для русских?
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"Смотрите! Ни одного русского нет. Дагестанцы, таджики, азербайджанцы, ингуши, чеченцы – все наши! Русские где?!", – празднование Нового года в Москве. ВИДЕО

В сети опубликован ролик из российского города, на центральной площади которого люди отмечают Новый год.

Как сообщает Цензор.НЕТ, мужчина на записи радостно сообщает, что на площади собрались "все наши" и указывает, что ни одного "русского человека" там нет.

"Ни одного русского нет. Смотрите! Все наши! Покажи всех! Ни одного русского! Дагестанцы, таджики, азербайджанцы, ингуши, чеченцы – все наши! Русские где?!", - говорит мужчина.

Автор публикации уверяет, что видео снято в Москве.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Дагестанец вызвал на уличный бой оскорбившего его российского ОМОНовца и избил его на глазах прохожих и полиции. ВИДЕО

Смотрите! Ни одного русского нет. Дагестанцы, таджики, азербайджанцы, ингуши, чеченцы – все наши! Русские где?!, – празднование Нового года в Москве 01

Автор: 

Новый год (934) россия (95526)


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Топ комментарии
+99
А руськіє понажирались як свині і марять як Україну захопити
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03.01.2022 11:20
+68
Всё правильно... Даже республики русских нет в составе РФ....
Список прилагается:
Перечень республик РФ:

Республика Адыгея (Майкоп)

Республика Алтай (Горно-Алтайск)

Республика Башкортостан (Уфа)

Республика Бурятия (Улан-Удэ)

Республика Дагестан (Махачкала)

Республика Ингушетия (Магас)

Кабардино-Балкарская Республика (Нальчик)

Республика Калмыкия (Элиста)

Карачаево-Черкесская Республика (Черкесск)

Республика Карелия (Петрозаводск)

Республика Коми (Сыктывкар)

Республика Марий Эл (Йошкар-Ола)

Республика Мордовия (Саранск)

Республика Саха (Якутия) (Якутск)

Республика Северная Осетия-Алания (Владикавказ)

Республика Татарстан (Казань)

Республика Тыва (Кызыл)

Удмуртская Республика (Ижевск)

Республика Хакасия (Абакан)

Чеченская Республика (Грозный)

Чувашская Республика (Чебоксары
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03.01.2022 11:23
+41
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03.01.2022 11:27
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Страница 2 из 2
Тобі подобається і ти захоплюєшся кадиром який хоче приєднати Україну до Чечні ти хвора і чокнута на голову ідіотка
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03.01.2022 13:12 Ответить
Где, где. Все гузкие на дамбасе, сирии и других горячих точках убивают и людей и грабят их дома. Типичная Орда.
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03.01.2022 12:26 Ответить
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03.01.2022 12:32 Ответить
слюшей, зачем так гавариш, зачем орда? у миня есть урус паспорты. какой орда?

мы все рюзьге типер!

https://golosislama.com/uploads/images/gi/2021/04/35bce4238b8632bb7db1204f7876efb7.jpg
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03.01.2022 12:33 Ответить
новые рассеянские выпускники.

усем пиривет! пиривет урус!
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03.01.2022 12:26 Ответить
посмотрите на верхушку нашей власти- украинцы где!?
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03.01.2022 12:28 Ответить
в Канаде и США
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03.01.2022 13:39 Ответить
у підхолуях...
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03.01.2022 13:51 Ответить
не согласен, это цель нас туда загнать, но не менталитет большинства украинцев, просто, проводится умелая психологическая обработка...
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03.01.2022 14:13 Ответить
Мабуть рузкіє вже бояться на вулицю на свята вийти. Бо знають, що їх першими почнуть хмиздити.

Зато рузкіє в інтернетах дуже ********** обговорювати тему емігрантів у Європі. Їх більше хвилює, чому стільки чорношкірих та арабів у Парижі, ніж чому стільки хачиків у мАсквє.
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03.01.2022 12:28 Ответить
Не теряйте времени, пока гузкие в отьезде по разным войнам выбрасывайте ***** с кремля и садитесь сами править.
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03.01.2022 12:29 Ответить
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03.01.2022 12:36 Ответить
Титушки россеянские...
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04.01.2022 19:54 Ответить
Был в начале 2000-х на Рашке и в Мацкве. Там даже рузкие на славян не похожи. Какие то ускоглазые, желтомордые, перекошенные. А если видишь чисто славянское лицо можешь смело подойти и спросить оказывается украинец. На чего стоит только на саму Госдуру посмотреть. Все кто более менее славянской внешности так ето беглые украинцы типо матвиенко. Остальные разные хакамады, валуевы,миллеры, сечины и тд. Поетому ***** знает что без Украины через пару десятков лет лица славянского происхождения на Рашке исчезнут. Поетому никому не верьте что Рашка когда то оставит Украину в покое.
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03.01.2022 12:38 Ответить
беглые украинцы типА матвиенко

изучайте мат.часть более лучше.) матвиенко - фамиия умершего недавно мужа.

а настоящее погоняло вальки красные трусы- тютина. так вот тютина -100 % кацапка-алкоголичка. ее родители- 100 % кацапы из-под пярьми, которые после войны осели в Украине,
и в Украине, в Шепетовке конкретно, ее и высрали на свет.
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03.01.2022 13:24 Ответить
Чоловіка замордувала. Українець.
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05.07.2022 01:27 Ответить
назвать азиатское еплище Тютиной ("Матвиенко") славянским - это надо очень постараться
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03.01.2022 13:41 Ответить
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03.01.2022 14:03 Ответить
"***** крашена"(с)
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03.01.2022 16:56 Ответить
Так и есть, русский у кого глаз узкий
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04.01.2022 09:29 Ответить
Ксенофобия это совсем не по-европейски. У вас совсем уже крыша поехала.
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03.01.2022 12:43 Ответить
у кого "у вас"?
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03.01.2022 17:19 Ответить
Русафобия ааааа
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03.01.2022 12:46 Ответить
Какая русофобия) Почитайте комментарии украинцев. Нацизм в чистом виде.
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03.01.2022 12:48 Ответить
кацапсина под прокси, нацизм и фашизм в одном флаконе- это рашизм, современная идеология азиопской помойки рассеи, где ничтоже сумняшеся заявляют, что

Украины никогда не было и нет,это все выдумка, нет никаких украинцев и украинского языка, а с

трибуны рассеянского псевдо-парламенты госДуры призывают бомбить Киев и Варшаву.

пшла вон отсель, сраная ты *********.
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03.01.2022 12:58 Ответить
Где еще в мире почитаешь такие новости. С расистским запашком. Такое возможно только в Украине.
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03.01.2022 13:01 Ответить
хватит врать, срань лапотная. на рашистских ресурсах почитаешь и не такое про Украину, а по говно-каналам паРаши льют гораздо хуже уже девятый год кряду.

пшел вон, солоьиный помет тебе по всей роже.
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03.01.2022 13:05 Ответить
да, да, на азиопской паРаше нет расизма и ксенофобии. мы верим тебе, лапоть. очень.

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03.01.2022 13:17 Ответить
прибейся на *араше нацик русський...
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04.01.2022 19:59 Ответить
Ia ia russisch schweine!
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03.01.2022 13:04 Ответить
а что, москва, русский город?
с каких пор?
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03.01.2022 12:53 Ответить
З часів Афанасія Нікітіна: слава аллаху та Ісусу Христу.
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03.01.2022 13:14 Ответить
A rezve RUSKIJ nacionalnostj , dumaju ruskije tam balshenstvo ...
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03.01.2022 12:58 Ответить
да, рюзьгей -это диагноз.
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03.01.2022 12:59 Ответить
Тому вони так панічно і хочуть приєднати до себе Україну, щоб всіх нас зробити ''гусскімі'', тому що їх самих там катастрофічно стає менше за інші національності! Якщо раніше всіх - і кавказців, і тувинці, і татар, і якутів і т.п. записували, як ''русскі'', то зараз для всіх національностей це є принизливо.
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03.01.2022 13:08 Ответить
100 вiдсоткiв.

азiйського населення на так званнiй рассєє стає все бiльше, а европейського все менше.
ще рокiв тридцять i ерефiя стане повнiстю азiопським станом з дуже невеликим прошарком европейцiв.
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03.01.2022 13:33 Ответить
Неправильный прогноз. Правильный прогноз - это чтобы кацапии через 30 лет вообще в природе не существовало.
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04.01.2022 10:44 Ответить
ты можешь даже утверждать, что ты английская королевна.)

одна проблема, придурь, в Киеве нет снега. вот ты идиот, лапоть.))
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03.01.2022 13:19 Ответить
.

дурачок, никто не говорит, что недостойные, здесь просто угорают над потугами машквы быть

якобы Русью и центром мифического рюзькагамира.

очевидно, то рассея-эрэфия становится тем, чем и была с самого начала, анти-Русью, Ордой.
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03.01.2022 13:36 Ответить
Молодежь на рассе и Беларуси ватная, не надо ее клеять к молодежи Украины.

про "более западная" насмешил, спасибо
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03.01.2022 13:44 Ответить
є різниця..

між українською і білорусько-расєйською молоддю..

імперські виплодки не здатні на організований протест..

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03.01.2022 13:46 Ответить
Ну и чудненько , Московия была мусульманской , о чем говорит их тюбетейка мономаха , подписанная арабской вязью , которой они своих царей коронуют , пока Петька первый не переписал историю ,по тому станут теми кем были всегда.
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03.01.2022 14:23 Ответить
мечеть по аглици - мечеть.

мечеть- mosque

гугл перекладач в допомогу
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03.01.2022 15:29 Ответить
ага шапка Мономаха ёпта)) ...обычная тюбетейка хана Узбека для холопа с московскага улуса))

на тибэ два тубетейка!

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03.01.2022 17:09 Ответить
По всей видимости в ЕС - тоже.
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04.01.2022 02:48 Ответить
эщькереее, масквабад!
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03.01.2022 14:49 Ответить
"русскія тама" де корито з олівє
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03.01.2022 15:26 Ответить
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04.01.2022 00:48 Ответить
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04.01.2022 00:49 Ответить
масквабад...
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03.01.2022 15:30 Ответить
В Москве -- русских не более 30% , а есть -- большая азиатская деревня.
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03.01.2022 15:46 Ответить
азиопская, ибо машква-помойка, как и вся рассея-паРаша, не пойми чего, не европа и не Азия

нормальная.

.
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03.01.2022 17:10 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=KdRwozvFAKQ
В Новый год на Красной площади мигрантов оказалось больше чем россиян
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03.01.2022 16:04 Ответить
.

так уже не первый год, лет пятнадцать кряду. многие уже и с урус паспорты. ) далее везде...

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03.01.2022 17:13 Ответить
рассея-Русь ёпта )) ага, точно)

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03.01.2022 17:18 Ответить
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03.01.2022 17:19 Ответить
https://youtu.be/*********** https://youtu.be/***********

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03.01.2022 16:09 Ответить
"русские" смертельно устали строить свой "рузьгемир", и лежат отдыхают кто где, на донецких и ростовских кладбищах...
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03.01.2022 16:17 Ответить
московский улус.
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03.01.2022 17:10 Ответить
Во-первых, население рассеянской федерации (его на сегодня осталось лишь 132 миллиона из еще недавних 147) урбанизировано настолько, что кормить его, похоже, скоро станет некому: крестьянство как класс вымирает. 74% рассеян в настоящее время проживают в городах и поселках городского типа. При этом предпочитая, кстати, крупные мегаполисы и их агломерации: более 11 миллионов рассеян живет на москве, 8 миллионов в московской области, 6,9 миллиона в Санкт-петербурге, а 3,3 миллиона - в ленинградской области.

Вряд ли обрадует убежденных сторонников доктрины величия рюзьге нации и этнический состав населения рассеянской столицы. рюзьге здесь сегодня - лишь каждый третий. А в целом национальный состав масквы выглядит следующим образом:

31% - рюзьге;
14% - азербайджанцы;
10% - татары, чуваши, башкиры;
8% - украинцы;
5% - армяне;
5% - таджики, казахи, узбеки, киргизы;
5% - корейцы, вьетнамцы, китайцы;
4% - чеченцы, ингуши, дагестанцы;
3% - белорусы;
3% - грузины;
3% - молдаване;
3% - цыгане;
2% - евреи;
4% - другие народы.
* информация шестилетней давности... сейчас цифры еще удивительней...

Интересно, что даже если сложить вместе число так называемых русских, беларусов и украинцев (всех их официальная российская идеология считает славянами, хотя у генетиков совершенно иное мнение на сей счет), проживающих на москве, то получится лишь 4,62 миллиона из 11-миллионного населения столицы. Большинство в ней теперь составляют москвичи неславянских национальностей.
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03.01.2022 17:25 Ответить
40 тысяч прочитало новость, но почему то вас никто не лайкает. Может украинцы на самом деле не такие плохие как вы думаете.
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03.01.2022 19:39 Ответить
Якщо наша Конституція визнана найкращою у Європі, то ми не непогані, а найкращі. Те що на більшості території України московитів ще плутають із туристами не означає що ворогів в Україні не знищують.
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04.01.2022 12:31 Ответить
Довольно низкопробное разжигание. Зато никакой фальшивой толерантности.)
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03.01.2022 17:40 Ответить
толерантными к рассеянской срани в Украине могут быть лишь идиоты и коллаборанты.
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03.01.2022 17:45 Ответить
Вообще не понимаю что плохого когда много разных народов. Парадоксально что это фобии присущие бывшим странам совка, где на госуровне пропагандировали интернационализм.
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03.01.2022 18:09 Ответить
всем плевать лично на тебя на твое понимание. )
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03.01.2022 18:14 Ответить
плохого ничего
вот когда начнете понимать что вы как страна плохое делаете
и исправлять, тогда и отношение будет другим
а пока все недовольство ограничивается условным "жрать нечего"
а что рассеюшка обнаглела и лезет с войной никого не касается
если что сразу бегут на такие "удачные" коммандировки
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03.01.2022 19:48 Ответить
И что же плохого делает Америка? Солярки из трактора нанюхался?
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03.01.2022 19:53 Ответить
А что хорошего когда винигрет из культур и менталитета ? В США тоже пропагандируют интернационализм уничтожая истоки и историю страны снося памятники основателям страны и ее историческим деятелям .
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03.01.2022 23:56 Ответить
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03.01.2022 22:02 Ответить
В России запретили писать "только славянам" в объявлениях о сдаче недвижимости. Пошли по пути Запада.

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03.01.2022 23:29 Ответить
дерите кацапоидов, вырождайте их нацию... будьте ингушами, азербайджанцами... но чтобы не было ни одного мари, породившего педофила путенина...
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04.01.2022 07:01 Ответить
ПРЯЧУТСЯ ОТ ХЙЛА ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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04.01.2022 07:46 Ответить
тартария..... она же орда
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04.01.2022 14:40 Ответить
ха-ха-ха !))
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05.01.2022 14:03 Ответить
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