"Смотрите! Ни одного русского нет. Дагестанцы, таджики, азербайджанцы, ингуши, чеченцы – все наши! Русские где?!", – празднование Нового года в Москве. ВИДЕО

В сети опубликован ролик из российского города, на центральной площади которого люди отмечают Новый год.

Как сообщает Цензор.НЕТ, мужчина на записи радостно сообщает, что на площади собрались "все наши" и указывает, что ни одного "русского человека" там нет.

"Ни одного русского нет. Смотрите! Все наши! Покажи всех! Ни одного русского! Дагестанцы, таджики, азербайджанцы, ингуши, чеченцы – все наши! Русские где?!", - говорит мужчина.

Автор публикации уверяет, что видео снято в Москве.

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