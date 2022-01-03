В Нью-Йорке и Вашингтоне запланированы мероприятия в честь 100-летия первого исполнения украинского "Щедрика" в США. ВIДЕО
В Нью-Йорке и Вашингтоне планируются мероприятия в честь 100-летия первого исполнения украинского "Щедрика" в США.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода", об этом сообщила посол Украины в Соединенных Штатах Америки Оксана Маркарова.
По ее словам, "Щедрик" для украинцев и "Carol of the Bells" для американцев – не только популярнейшая рождественская песня, но и пример культурной дипломатии.
Посол напомнила невероятную, по ее словам, историю.
"Хор, который исполнял в США "Щедрик", уехал именно с миссией культурной дипломатии – через песни доносить информацию о молодом украинском государстве, которое обрело свою независимость в 1918 году, но, к сожалению, не удержало его тогда, хор оказался в США, когда возвращаться было уже некуда. И в США были написаны новые слова для "Щедрика" на английском языке. И будет 100 лет, когда в Нью-Йорке впервые была исполнена эта песня, которая за эти 100 лет захватила сердца", - рассказала Маркарова.
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Більших уродів на Землі ніколи не існувало.
настільки нахабні та підступні.
я чого люблю Націонал-соціків - бо вони нищили цю заразу. і вони були хоча би людьми, а не голодоморили нас.
Гітлер про Україну:
- «Німецький колоніст житиме на охайних, просторих селянських подвір'ях. Німецькі чиновники житимуть у чудових будинках, губернатори - в палацах… Навколо міста, на відстані 30-40 кілометрів ми створимо пояс красивих сіл, які матимуть сполучення до найкращих доріг. За межами (таких поселень) житимуть росіяни, як самі захочуть. Головне, щоб ми над ними панували. Якщо буде революція, скинемо пару бомб на їхні міста, і все буде в порядку».
- «Краще не вчити їх навіть читати», «Російський простір - це для нас Індія. Як і англійці, ми правитимемо в цій імперії жменькою людей»;
Гіммлер: «Треба безжально знищити українську інтелігенцію»;
Еріх Кох, гауляйтер: «Освіта для українців - не більше трьох класів, щоб вміли читати. Ніякого медичного обслуговування, це підірве біологічні корені української нації».
у Гітлера була охорона з югославів
ти в курсі шо у німців - ніякий офіцер би таке не зробив без наказу?
ще щось?
Кароль оф зе бельс. Отак.
Скомуніздили так, як рашковани скомуніздили назву Русь та намагаються скомуніздити "русскій борщЬ".
в отличие от скомунизденных совком мелодий,вплоть до "марша авиации"
все потихоньку меняется и возвращается на круги своя...
Чардаш перешел.
******* Калинка-малинка перешла.
ВСЕ знают, откуда эти мелодии.
Випустив пердячий пар?
Ти спочатку навчися читати, прочитай коммент, а потім ціди свої бздури, милий український музикознавець.
У Моцарта не мелодії? А що? Ляя, як задовбали ці довбоклюви.
І оця довбана немита рагуліна ще щось там булькає про Моцарта?
Піди труселя поміняй, бо смердить аж через екран. І не забудь відсмоктати у дворового пса. Він на новий рік добрий. Не вкусить.
"В Нью-Йорку та Вашингтоні плануються заходи
на честь 100-річчя перемоги України над Московщиною"
Как раз про США и Украину
https://www.youtube.com/watch?v=dg1eMpFfexk