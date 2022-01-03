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В Нью-Йорке и Вашингтоне запланированы мероприятия в честь 100-летия первого исполнения украинского "Щедрика" в США. ВIДЕО

В Нью-Йорке и Вашингтоне планируются мероприятия в честь 100-летия первого исполнения украинского "Щедрика" в США.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода", об этом сообщила посол Украины в Соединенных Штатах Америки Оксана Маркарова.

По ее словам, "Щедрик" для украинцев и "Carol of the Bells" для американцев – не только популярнейшая рождественская песня, но и пример культурной дипломатии.

Посол напомнила невероятную, по ее словам, историю.

"Хор, который исполнял в США "Щедрик", уехал именно с миссией культурной дипломатии – через песни доносить информацию о молодом украинском государстве, которое обрело свою независимость в 1918 году, но, к сожалению, не удержало его тогда, хор оказался в США, когда возвращаться было уже некуда. И в США были написаны новые слова для "Щедрика" на английском языке. И будет 100 лет, когда в Нью-Йорке впервые была исполнена эта песня, которая за эти 100 лет захватила сердца", - рассказала Маркарова.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Четыре электрокара американской компании "Tesla" "затанцевали" под знаменитый украинский "Щедрик" Леонтовича. ВИДЕО

Автор: 

дипломатия (1463) музыка (790) США (26652) Маркарова Оксана (279)


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Топ комментарии
+34
Також варто згадати, як москалі підступно вбили автора Щедрика.
Більших уродів на Землі ніколи не існувало.
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03.01.2022 11:40
+21
так, ви праві, але ще є багато придурків які вважають що з москалями можна домовитись... і найгірше що один з тих придурків очолює Україну.
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03.01.2022 11:43
+7
Ця дамочка згадала про Леонтовича ?
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03.01.2022 11:43
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Також варто згадати, як москалі підступно вбили автора Щедрика.
Більших уродів на Землі ніколи не існувало.
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03.01.2022 11:40 Ответить
Ця дамочка згадала про Леонтовича ?
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03.01.2022 11:43 Ответить
так, ви праві, але ще є багато придурків які вважають що з москалями можна домовитись... і найгірше що один з тих придурків очолює Україну.
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03.01.2022 11:43 Ответить
та не кричи, Клоун тупо "напріколі" може й ворог, але блазень
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03.01.2022 12:20 Ответить
ПРОСТО КЛАС - РЕАЛЬНО ПІДЛІШИХ АНІЖ "БРАТЬЯ" НЕ БУЛО
настільки нахабні та підступні.
я чого люблю Націонал-соціків - бо вони нищили цю заразу. і вони були хоча би людьми, а не голодоморили нас.
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03.01.2022 12:18 Ответить
Одна зараза нищила іншу?
Гітлер про Україну:
- «Німецький колоніст житиме на охайних, просторих селянських подвір'ях. Німецькі чиновники житимуть у чудових будинках, губернатори - в палацах… Навколо міста, на відстані 30-40 кілометрів ми створимо пояс красивих сіл, які матимуть сполучення до найкращих доріг. За межами (таких поселень) житимуть росіяни, як самі захочуть. Головне, щоб ми над ними панували. Якщо буде революція, скинемо пару бомб на їхні міста, і все буде в порядку».
- «Краще не вчити їх навіть читати», «Російський простір - це для нас Індія. Як і англійці, ми правитимемо в цій імперії жменькою людей»;
Гіммлер: «Треба безжально знищити українську інтелігенцію»;
Еріх Кох, гауляйтер: «Освіта для українців - не більше трьох класів, щоб вміли читати. Ніякого медичного обслуговування, це підірве біологічні корені української нації».
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03.01.2022 14:04 Ответить
не вірю
у Гітлера була охорона з югославів
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03.01.2022 14:11 Ответить
так-так... мені бабця розповідала, як до церкви загнали усе українське село, та зпалили, щоб позаду диверсантів не було. ті ще "люди" були...
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03.01.2022 14:04 Ответить
угу - чий наказ був?
ти в курсі шо у німців - ніякий офіцер би таке не зробив без наказу?
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03.01.2022 14:20 Ответить
я про факт, а не про чиїсь накази. старих, малих, жінок - усіх. а чоловіків в селі вже й не було, бо усіх до червоної армії притягли. це під Водяно Дніпропетровської області було. саме Водяно розбомбили, але людей не палили. вирішили. що самі здохнуть.
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03.01.2022 14:26 Ответить
чи церкви дерев'яної не було, щоб усіх разом загнати...
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03.01.2022 14:28 Ответить
ок, може й було, ала такого як коммі робили - ніхто не робив
ще щось?
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03.01.2022 15:10 Ответить
Мало хто зна тепер, що мелодія з України. Практично ніхто не знає.
Кароль оф зе бельс. Отак.
Скомуніздили так, як рашковани скомуніздили назву Русь та намагаються скомуніздити "русскій борщЬ".
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03.01.2022 12:15 Ответить
та ладно...просто мелодия перешла на всемирный уровень.и ни от кого ничего не скрывают,кто хочет всегда найдет корни...
в отличие от скомунизденных совком мелодий,вплоть до "марша авиации"
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03.01.2022 12:24 Ответить
В мире знают очень много российских композиторов, а из украинских пожалуй только Леонтовича. Но хоть его знают, уже неплохо.
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03.01.2022 12:33 Ответить
и шо?а сколько среди тех "русских" композиторов не русских,в том числе и украинских?
все потихоньку меняется и возвращается на круги своя...
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03.01.2022 12:46 Ответить
Думаю все.
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03.01.2022 12:51 Ответить
В мире? Кого так знают, как моцарта, Бетховена?
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03.01.2022 13:37 Ответить
Многих. Думаю в любом топ-10 Чайковский будет обязательно. А в топ-20 может и ещё кто из этих
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03.01.2022 13:47 Ответить
Знают Чайковского и Прокофьева. Фсьо.
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03.01.2022 15:55 Ответить
Мелодии Моцарта тоже перешли на всемирный уровень.
Чардаш перешел.
******* Калинка-малинка перешла.
ВСЕ знают, откуда эти мелодии.
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03.01.2022 12:31 Ответить
У Моцарта нє мелодії, мій юний москальський невігласе, мєлодія це ваша ***************, а музика Моцарта це світова спадщина, якщо тобі звичайно вистачить клепок аби вдупліть разніцу...))
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03.01.2022 14:53 Ответить
Все?
Випустив пердячий пар?
Ти спочатку навчися читати, прочитай коммент, а потім ціди свої бздури, милий український музикознавець.

У Моцарта не мелодії? А що? Ляя, як задовбали ці довбоклюви.
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03.01.2022 15:53 Ответить
Все,))) кончіл у твою недоумкувату пихву, файна)) тепленька, м'ягенька))) навіть мануалів читати не треба))) усе пішло як до файної давалки...)))
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03.01.2022 16:05 Ответить
Кончі у ту піхву, яка виперднула на світ отакого довбойолопа. Добряче їй засунь.
І оця довбана немита рагуліна ще щось там булькає про Моцарта?
Піди труселя поміняй, бо смердить аж через екран. І не забудь відсмоктати у дворового пса. Він на новий рік добрий. Не вкусить.
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03.01.2022 16:33 Ответить
Про Моцарта перший почав ти бульконіти, невігласе)))) у мене на таких вилупків недолугих зазвичай встає))) ось ти, олігофрен звичайний і отримав задоволення...)))
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03.01.2022 17:48 Ответить
а аудиогид будет?
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03.01.2022 12:38 Ответить
Заголовок через якусь сотню років:
"В Нью-Йорку та Вашингтоні плануються заходи
на честь 100-річчя перемоги України над Московщиною"
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03.01.2022 13:14 Ответить
Духовное рейдерство: как россияне воровали украинскую музыку и композиторов https://24tv.ua/ru/duhovnoe-rejderstvo-rossijane-vorovali-novosti-rossii-i-ukrainy_n1715817
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03.01.2022 13:21 Ответить
Не варто цих самозванців називати "росіянами". Московити вони.
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03.01.2022 16:03 Ответить
Так!
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03.01.2022 16:12 Ответить
Щедрика створив народ, а Леонтович лише вдало обробив, тому не вірно буде приписувати йому авторство, так само як і не можна принижувати його здібностей як обробника народної творчості...
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03.01.2022 14:47 Ответить
У Леонтовича було 14 варіантів обробки. Популярною стала найвдаліша. Велика робота, тому Леонтовича неодмінно слід згадувати поряд зі "Щедриком".
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03.01.2022 16:04 Ответить
Так) але лише як автора вдалої обробки народної пісні...
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03.01.2022 16:11 Ответить
самый лучший трек записал и снял Скрипка.
Как раз про США и Украину
https://www.youtube.com/watch?v=dg1eMpFfexk
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03.01.2022 16:52 Ответить
Думал будет музыка, а тут зелупа щерится....
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04.01.2022 08:24 Ответить
 
 