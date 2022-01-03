В Нью-Йорке и Вашингтоне запланированы мероприятия в честь 100-летия первого исполнения украинского "Щедрика" в США. ВIДЕО

В Нью-Йорке и Вашингтоне планируются мероприятия в честь 100-летия первого исполнения украинского "Щедрика" в США.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода", об этом сообщила посол Украины в Соединенных Штатах Америки Оксана Маркарова.

По ее словам, "Щедрик" для украинцев и "Carol of the Bells" для американцев – не только популярнейшая рождественская песня, но и пример культурной дипломатии.

Посол напомнила невероятную, по ее словам, историю.

"Хор, который исполнял в США "Щедрик", уехал именно с миссией культурной дипломатии – через песни доносить информацию о молодом украинском государстве, которое обрело свою независимость в 1918 году, но, к сожалению, не удержало его тогда, хор оказался в США, когда возвращаться было уже некуда. И в США были написаны новые слова для "Щедрика" на английском языке. И будет 100 лет, когда в Нью-Йорке впервые была исполнена эта песня, которая за эти 100 лет захватила сердца", - рассказала Маркарова.

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