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"Западный мир проявил себя", – кум Путина Медведчук рассказал, что его дочери аннулировали визу, полученную для обучения в Женевском университете. ВИДЕО

Дочери нардепа ОПЗЖ, кума Путина Виктору Медведчуку аннулировали визу, которую она получила для обучения в Женевском университете в Швейцарии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорит в своем видеоблоге журналист Денис Казанский и публикует фрагменты интервью Медведчука, в котором говорит об этом.

"Дочка закончила школу в Украине. В Киеве. И поступила, сдала экзамены в Женевский университет. Обратилась в посольство, получила учебную визу. Все было нормально и в начале сентября она собиралась ехать на занятия. Буквально за два дня до поездки ее сообщили о том , что виза аннулирована... Западный мир проявил себя. Да, я выступаю против внешнего управления. Внешнего управления Соединенных Штатов и Запада. И буду выступать...", - говорит кум Путина.

Читайте также: Венедиктова о подозрении Медведчуку: Все считали, что этот "дракон" нам не по зубам, но никакое кумовство не поможет

Автор: 

дети (6492) Медведчук Виктор (1789) путин владимир (31267) Женева (80)


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Топ комментарии
+96
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03.01.2022 16:50
+77
А чому у Женевський університет?! А не в Сиктивкар? Саратов? Рязань?!
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03.01.2022 16:52
+65
Нефиг шастать, в мацкву пусть едет, к куму...
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03.01.2022 16:50
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Страница 3 из 3
Женева кстати штаб-квартира и центр Мирового шпионажа,по меткому выражению Виктора Суворова....,и это есть правда...,там долго жил товаристч чЛенин, агент немецкого Кайзера Вильгельма.... с паспортом вяликаросса с рюсскай фамилией Куприянов...,хотя на самом деле я насчитал 12 паспортов чЛенина на разные рюсские фамилии...
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03.01.2022 18:50 Ответить
Так что же ты нам,мудак мертвячук, вонючий узкий мир подсовываешь а не швейцарский,как своим личинкам?
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03.01.2022 18:51 Ответить
Пусть учится в России. Лицемеры гребаные.
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03.01.2022 18:53 Ответить
Это он проявил себя ,выступая против НАТО и Евросоюза ,отправил дочь учиться туда ,да думаю и жить в дальнейшем ,вместо Воронежа.
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04.01.2022 07:46 Ответить
Лучше в Ростове-на-Дону, это уже традиция для врагов независимости Украины.
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04.01.2022 11:29 Ответить
Надо быть последовательным: место дочки - в рязанском университете.
Какая ещё Женева ?
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03.01.2022 18:53 Ответить
В Воронеже пускай учится.
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03.01.2022 18:54 Ответить
Короче радистки Кэт уже не получится... засветили девку...
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03.01.2022 18:55 Ответить
Где то в интернете читал ,что его дочь наркоманка.
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03.01.2022 18:55 Ответить
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03.01.2022 19:01 Ответить
Зачем тогда учиться в Женеве, если против Запада? Гораздо проще окончить КНУ или МГУ безо всяких виз. Характеристика Виктора Владимировича как адвоката: Оба подзащитных Виктора Медведчука получили обвинительные приговоры и умерли в тюремном заключении
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03.01.2022 19:04 Ответить
Кстати да, что же это он, готов был отправить дочурку морально разлагаться на Западе?
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04.01.2022 00:44 Ответить
Позорнее биографии Ведмедчука трудно найти в Украине...
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03.01.2022 19:06 Ответить
Как вообще такой дрянью можно быть: "В последнем слове Медведчук заявил: "Я полностью согласен с товарищем прокурором при определении меры наказания. Но, по непонятным для меня причинам, товарищ прокурор забыл о том, что подсудимый ещё не отбыл один год и девять месяцев с предыдущего срока. Считаю, что необходимо добавить этот срок к новому наказанию. Это ходатайство было удовлетворено судом"
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03.01.2022 19:07 Ответить
Яка сумна новина,так там фошисти і нацисти живуть а Мервечук до кровожерів відправляє своє чадо,хм а чому не в культурну столицю расеї?Там все так чудово і війни нема і бандеровцев один рускій мір ,про який ти тут всім так співаєш.Звол...ч ти така путінососна,я б вас всіх на острів зміїний вислав,щоб ви там жили,навіть би кожному будівельний вагончик дав,і це ще дуже гуманно я так рахую...
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03.01.2022 19:11 Ответить
************ ,отправляй к своим гебнявым покровителям !
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03.01.2022 20:15 Ответить
У мертвечука в голове уже такая каша,что остаётся лишь пожелать ему не мучаться и покинуть этот мир.
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03.01.2022 19:15 Ответить
С чего это не мучаться? Пучть мучается, только в тюрьме!
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03.01.2022 20:47 Ответить
***** Медведчук- учи своих детей в нашей образовательной системе , которую вы разваливаете не один год. И в наших больницах лечитесь а не за границей. А еще лучше вали в Рашу.
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03.01.2022 19:19 Ответить
Пусть Киве позвонит, у него 100% есть связи и знакомые в Женевском университете
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03.01.2022 19:28 Ответить
Пусть бес пяти менут праффесар кива ее дома у шефа учит. Иногда сам,а иногда с рабиновичем
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03.01.2022 20:07 Ответить
Кива может научить только яйца чесать а она это уже умеет..
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03.01.2022 20:09 Ответить
Кива может научить чесать яйца не только себе.
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03.01.2022 20:25 Ответить
Рабинович ничему хорошему не научит. А Киеве молодую девушку доверить нельзя
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03.01.2022 22:55 Ответить
Держите меня семеро? Там надо еще посмотреть. Если она такая же отвратная как папаша,то не жалко
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04.01.2022 01:16 Ответить
Вся інформація, що починається словами "кум_путіна", зразу знецінюється.
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03.01.2022 19:31 Ответить
вся пикантность ситуации в том, что:

В 2004 году в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_(%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3) Казанском соборе Санкт-Петербурга дочь Медведчука Дарью крестили https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 Президент Российской Федерации https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 В. В. Путин и жена https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%A4 руководителя Администрации Президента Российской Федерации https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Д. А. Медведева https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Светлана Владимировна https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%87%D1%83%D0%BA,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-%D0%A7%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BD%D1%8F-25 [25]
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03.01.2022 19:43 Ответить
Даруйте, мені наср@ти хто там кого хрестив, хіба від цього щось змінюється? А якби не був кумом-путіна, то претензій до нього було б менше? Утім, незважаючи на одіозність "ведмедчука", його особу штучно намагаються демонізувати. Для всіх звинувачень проти нього є слідство>суд>вирок.
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03.01.2022 20:43 Ответить
Куди вже далі демонізувати? Воно само себе давно зашкварило по повній і справою Стуса, і махінаціями в 90-х, і темниками часів Кучми, і прокацапськими поглядами... Чим ще його можна демонізувати?)))
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03.01.2022 20:59 Ответить
та ти шо? малоросійськє слідство, мсра та печерський вирок?
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03.01.2022 21:08 Ответить
ти ж на цензорі, тут постійно вішають ярлики
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03.01.2022 21:36 Ответить
И что удивительно иногда абсолютно правдивые, как в этом случае.
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04.01.2022 11:48 Ответить
Не завжди. наприклад "кум путіна приїхав до нього на похорон" була би безцінна.
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04.01.2022 12:40 Ответить
На знак протесту проти "зовнішнього управління" оголоси голодування і здохни!
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03.01.2022 19:32 Ответить
Закінчилась для Медведчука шоколадна лафа. Приїхав.
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03.01.2022 19:40 Ответить
крестницу самого пуйла гейропейцы послали мелким лесом...
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03.01.2022 19:46 Ответить
Чувак а почему она собралась в Женеву а не в МаЦкву??))..
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03.01.2022 19:55 Ответить
Швейцария? Женева? А почему не Вологда? Не Кострома? Велика Россия! Почему не Уфа в конце концов?!
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03.01.2022 19:57 Ответить
Барнаул ещё. Сызрань есть. Улан уде там
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03.01.2022 22:57 Ответить
Вот дурак. Дети бандитов и воров все учатся в Лондоне. А Швейцария даже не ЕС. Это абсолютно нейтральная страна, которая всячески дистанцируется от политических разборок. Может это разборки между украинскими олигархами (Фирташ или Беня заплатили какому-нибудь чиновнику) или банку какому-нибудь нагадил.
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03.01.2022 20:03 Ответить
Бєня та мертветчук давні партнери по бізнесу. Що не заважає журнохвойдам та експердам на спільному каналі Бєні та мертвечука "Г+Г" клєйміть Порошенка за "спільний бізнес" з мертветчуком, який до сих пір ніхто не знайшов.

«Ти не один».
Нововиявлений союз Коломойського та Медведчука.

https://www.radiosvoboda.org/a/schemes/30664541.html

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03.01.2022 21:51 Ответить
И почему он выступает в телевизоре? Разве украинский диктатор-комик не посадил его в тюрьму?
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03.01.2022 20:07 Ответить
Донька закінчила школу в Україні. В Києві. І поступила, здала іспити до Женевського університету. чому ж не здавала ні в один рашистський університет.???
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03.01.2022 20:14 Ответить
Або в Донецький)
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03.01.2022 20:28 Ответить
В Донецкий не потянет. Сильно высокие требования к абитуриентам
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03.01.2022 22:59 Ответить
Не потянет по фене ботать? Так папа мог бы из Ростова-на-Дону хорошего репетитора выписать, целого "проффесора".
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04.01.2022 06:35 Ответить
За их деяния не то, что дети - правнуки отхаркивать будут. Обидели мышку, накакали в норку.
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03.01.2022 20:43 Ответить
Х@й іі в сраку.
Слава Україні!
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03.01.2022 20:48 Ответить
в Грозный пусть поступает)
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03.01.2022 20:48 Ответить
до академiка ка-Дирки?

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03.01.2022 21:00 Ответить
А вата вона вся така - постійно поливає брудом Захід, але купує там хати і посилає туди дітей вчитися...
Дочка коня лаврова - в США
Вілла пропагандона соловйова - в Італії (до речі, недалеко від вілли Зе)
Пєтушарій от теж не в Воронєжі живе...
Син Азірова має бізнес і нерухомість в Австрії.
І так довго продовжувати можна!

Насправді ЄС і США не треба ніяких додаткових санкцій вводити - достатньо просто вислати родичів кацапських політиків і конфіскувати їх майно!
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03.01.2022 21:05 Ответить
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03.01.2022 21:17 Ответить
Как же бывали знаем это самое и Уде и Читаг - жопа там полная и сплошное А.У.Е.
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03.01.2022 21:51 Ответить

да уж...Чита, ЗабВО... писец какие дырищи. по сравнению с ними Украина кажется не то, что

настоящей Европой, а просто таки Монако и Монте-Карло...))


вся паРаша- жопа мира...а уж всякие Читы и Забайкалье- это просто таки писец лютый...
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03.01.2022 22:35 Ответить
В 1984 году, я служил в учебке, в г. Канск Красноярского края. После учебки разъезжались по совку и все хотели попасть в Украину. А самые страшные места, куда могли послать это Зима, Могочи, Магдагачи...Сами названия страшные, а условия там адские, тотальная жопа. Надо любителей ,,русского мира" возить туда на экскурсии, чтобы видели всю его прелесть.
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04.01.2022 11:57 Ответить
в ФРГ была раньше программа - для малолетних преступников, придурков недовольных жизнью в Германии, всяких асоиальных идиотов где-то год пожить на поселении в отдаленной глубинке паРаши, работать в социальной службе, помогать рассейским престарелым, посмотреть что такое реальный ад не Земле...говорят, по возвращению из рассеи просветлились разумом и даже не заикаются о тяжелой своей доле в Германии.))


об этой программе здесь можно почитать-

https://echo.msk.ru/programs/poehali/658997-echo/
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04.01.2022 18:22 Ответить
Во посипака путлеровский даёт, выступает за отмену внешнего управления, так сам он страшно хотел чтобы оно (это управление) было рашистским…. Что дворянин хренов жаба давит , что не твой кум нас под своё управление затащил? Чтобы все по самое горло сидели в мокшанском гавняном болоте и все вместе квакали «путенбох». Правильно сделали швейцарцы, что твоей дочки визу не дали пусть к картофельному ************* в Гомельской аграрный институт едет учится а не в Женеву. Хотя я в прошлом году в Цюрих ездил там с нашим паспортом украинцам виза не нужна…она у тебя мертвечук видимо гражданка мокшанская?
Вы все рашисты кричите что на Западе геи и либерасты а как деток пристраивать, самим лечится, отдыхать , покупки делать, на яхтах зажигать и виллы обживать так сразу туда. Пшёл на йух предатель, я бы тебя на зону лет на 10 за предательство определил а то ты легко отделался потому как у зельца сцыкливая болезнь и на большее он не здатен…
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03.01.2022 21:49 Ответить
А ватникам и кацапам вобще нечего делать на Западе.

Отдыхать в Костроме, учиться в Калуге. Голосовать там же, чтобы Зеленских не выбирали.
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03.01.2022 22:01 Ответить
Хай іде і ПТУ, на швею!
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03.01.2022 22:21 Ответить
В Москву, в Лумумбу ее отправляй! Найдет там негра двухметрового. Найдется бык, была корова-бы!
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03.01.2022 22:32 Ответить
тепер інші проросіянські діти будуть навчатись під другими прізвищами в будь якому виші світу . . . . . а мертвейчук просто дебіл недалекоглядний. . . як будь який малорос що обирає собі пастуха. . . звісно що - барани на пастуха не впливають
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03.01.2022 22:33 Ответить
так чего ты мразь кацапская не на кацапии ее отправляешь?
вся суть кацапских пауУтриотов
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03.01.2022 22:41 Ответить
Паразита Медведку на утилизацию!
Заспамим видос этого ******!!! https://youtu.be/h9-IFwVVjDk
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03.01.2022 23:08 Ответить
Какая Женева? Пусть учится в Боярке!
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03.01.2022 23:27 Ответить
Нехай ПХДує вчитися в улюблену Мертветчуком Московію.
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03.01.2022 23:37 Ответить
А чего донька в москву на учебу не поехала ? Скрепы родные на Женеву хотела променять .
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03.01.2022 23:38 Ответить
Так собственно, почему Швейцария, а не родная Рязань ?
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04.01.2022 05:15 Ответить
Воно таке "розумне" , що аж ***.нуте ! А гроші на Женеву де "заробило"? Це в нас ці пі.ари бикують , а в Європі добре все знають .
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04.01.2022 06:29 Ответить
Шикарно.
"Запад - говно! А моя дочь так хотела навернуть говна, и я так хотел, чтоб она навернула говна, и она почти уже получила разрешения навернуть говна, но ей не дали, говнюки! Доколе?!"

Медведчуку бы провериться у психиатра.
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04.01.2022 06:48 Ответить
зачем цензор публикует слова этого угрёбка? это не показывает многовекторности, это показывает журнашлюстику... человек, на котором в том числе и оккупация крыма и украинских территорий не достоин даже упоминаться...только забвение!
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04.01.2022 06:54 Ответить
жестокий человек этот медведчук. свою доченьку родимую ненаглядную отправляет в бездуховную гейскую фашистко-нацисткую Европу. нет шоб дитю лучшую жизнь обустроить, отправить ребенка на учебу и жизнь в оплот счастья и любви в - россию, куда-то в омск например, или в читу. так нет же! скотина мучает ребенка. в Европу отправляет.
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04.01.2022 07:40 Ответить
вот же эта падла с мордой подлеца мертвечук живуч... никак не подохнет...скорее бы подох вместе со своей минетчицей и собачкой какусиком...
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04.01.2022 09:16 Ответить
Західний світ вчинив логічно по відношенню до пропагандона "Рюзького міра"
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04.01.2022 09:29 Ответить
Він випадково не ідіот? Мене озаріла раптом така догадка. Відправляти доньку на навчання на ненавистний захід, а не до кума в МГУ?
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04.01.2022 09:36 Ответить
Видимо она плохо себя вела и за это её наказали ))))))
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04.01.2022 09:41 Ответить
Повезло девке, зачем её эти загнивающие гейропы, теперь может поехать в Сызрань. )))))
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04.01.2022 09:40 Ответить
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04.01.2022 09:59 Ответить
Ось така мораль цих "захисників" Украіни від "внешнего управления Запада".
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04.01.2022 10:08 Ответить
Просто наркоманок туда не берут.
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04.01.2022 10:19 Ответить
Це вже швейцарський геноцид, чи ще трошечки "ні"?
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04.01.2022 11:02 Ответить
Вам би підарам ще б рахунки і нерухомість по світу позаморожувати
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04.01.2022 11:20 Ответить
Для тебе, тваряко, не існує західного світу, ти продукт путінського російського світу. Ото у ньому і живи. А кожна потвора гадить з-за паркану кацапоїдщини, а мешкати бажає у нормальному світі. І твої вилипки повинні оселитись у мухосранську, а не у Женеві.
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04.01.2022 11:53 Ответить
Від лайна лайном треба відбиватись!
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04.01.2022 14:39 Ответить
Шалавой можно и в Воронеже работать.
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04.01.2022 15:05 Ответить
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