"Западный мир проявил себя", – кум Путина Медведчук рассказал, что его дочери аннулировали визу, полученную для обучения в Женевском университете. ВИДЕО

Дочери нардепа ОПЗЖ, кума Путина Виктору Медведчуку аннулировали визу, которую она получила для обучения в Женевском университете в Швейцарии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорит в своем видеоблоге журналист Денис Казанский и публикует фрагменты интервью Медведчука, в котором говорит об этом.

"Дочка закончила школу в Украине. В Киеве. И поступила, сдала экзамены в Женевский университет. Обратилась в посольство, получила учебную визу. Все было нормально и в начале сентября она собиралась ехать на занятия. Буквально за два дня до поездки ее сообщили о том , что виза аннулирована... Западный мир проявил себя. Да, я выступаю против внешнего управления. Внешнего управления Соединенных Штатов и Запада. И буду выступать...", - говорит кум Путина.

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