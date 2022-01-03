Этого не умеет ни один российский самолет: Воздушный дрифт на F-22 Raptor ВВС США. ВИДЕО
Авиационные истребители пятого поколения имеют большое преимущество перед самолетами семейства "Су" благодаря высокой тяговооруженности двигателей с управляемым вектором тяги.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на Facebook написал российский эксперт в области авиации Вадим Лукашевич, публикуя видео маневров американского самолета.
"Мы очень гордимся нашей "Коброй Пугачева" (которую, кстати сказать, впервые открыл и отработал Игорь Волк), которую выполняют самолеты семейства Су-27. Именно "Кобра Пугачева" делает наши "Су" самыми маневренными в мире истребителями четвертого поколения.
"Кобра Пугачева" - это фигура высшего пилотажа, выполняя которую самолет выходит далеко за критические углы атаки (до 110 градусов) и затем благополучно возвращается обратно, не сваливаясь, а только теряя в высоте и скорости. Это возможно только благодаря уникальной аэродинамике/центровке самолета.
Но у истребителей пятого поколения ситуация уже другая - высокая тяговооруженность двигателей с УВТ (управляемым вектором тяги) дает гораздо больший вклад в сверхманевренность, чем аэродинамика.
Посмотрите это видео пилотажа американского F22 Raptor - фактически это полное обнуление нашей "Кобры Пугачева" в том смысле, что он ее выполнить не может, но ему это и не нужно.
Сверхманевренность истребителя пятого поколения - это боксерские перчатки против снайперской винтовки", - отметил он.
В кабине F22 - майор Джош "Кабо" Гундерсон (Josh "Cabo" Gunderson). Сброс инфракрасных ловушек - для пущего восторга публики
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це реплей з розмиттям з гри DCS (Digital Combat Simulator, DCS World)
Для чого це робиться ?
в отличие от недоделанных "имперцев".
путин-*****.
РФ - нацисска фашисская страна террорист.
Кацап - раб *********** на швабре.
https://youtu.be/dbsfAL_TkAc
Главное это дальность,скорость,системы обнаружения,вооружения и размер пятна для радара(малозаметность).
Хорошо бомбить туземцев с копьями, когда им нечем достать самолёт ДРЛО, и . А если его будет чем доставать?
Кстати, в ИК диапазоне F - 22 - 35, не такие то и невидимые. Чуть лучше 4 поколения, но не на столько как в незаметности для РЛС. Их скорее засекут по тепловому излучению.
Значит РЛС с АФАР, в принципе не уязвима для различных противорадиолокационных ракет (она тоже работает в импульсном режиме, при том стоит на половине систем ПВО)?
В чём техническая проблема найти район в котором находится источник излучения, методом триангуляции (если импульсного - по сдвигу фронтов импульса на разнесённых антеннах приёмника, если постоянного - по сдвигу фазы сигнала), и послать в тот район ракету с комбинированной системой наведения: пока головка не нашла источник ИК излучения, наведение - радиокомандное (если даже ракета сама не может наводиться на импульсный источник, самолёт однозначно может наводить на него ракету), после захвата цели ИК головкой наведения - переключение на самонаведение. И работает эта хрень далеко не с трёх КМ. Даже оптический канал наведения Панциря С (каким бы допотопным не был) - захватывает и ведёт в ИК диапазоне силуэт цели типа "истребитель" минимум с 25 км (МИГ - 29, с 34 км)
Вот только про ракеты типа "воздух-воздух", псевдоэксперт забыл упомянуть.
Если брать модификацию AIM-9М "Sidewinder", то явно снайперская винтовка у америкосов. Про AIM-9X "Sidewinder", не вспоминаем. И это только ракеты ближнего боя.
немцы в 10 раз круче воевали
У Су-57 тоже изменяемый вектор тяги и тяговооружённость ещё выше (1.13)
Но это вообще то аварийный режим.
Вопрос в другом - какая мне с того радость? В Украине и так мало, что делается из того, что делалось 30 лет назад. Так всё оставшееся, и без того еле-еле живое, окончательно добьют взлетевшие цены на энергоносители.
А желающим обсераться с того, что охрененно делают в Штатах, лучше пялиться на роботов Дженирал-Дайнэмикс - в России таких не то, что нету, а и не снились даже.
Вот выскочит из-под земли такой себе "Дженирал-Дайнемикс" перед российским десантником, и пока тот будет удивляться, яйцы ему оторвёт, из них в его же каске яичницу поджарит и ему же на голову нахлобучит, ещё и пенделя в жопу воткнёт - технологически оно к тому идёт.