Этого не умеет ни один российский самолет: Воздушный дрифт на F-22 Raptor ВВС США. ВИДЕО

Авиационные истребители пятого поколения имеют большое преимущество перед самолетами семейства "Су" благодаря высокой тяговооруженности двигателей с управляемым вектором тяги.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на Facebook написал российский эксперт в области авиации Вадим Лукашевич, публикуя видео маневров американского самолета.

"Мы очень гордимся нашей "Коброй Пугачева" (которую, кстати сказать, впервые открыл и отработал Игорь Волк), которую выполняют самолеты семейства Су-27. Именно "Кобра Пугачева" делает наши "Су" самыми маневренными в мире истребителями четвертого поколения.

"Кобра Пугачева" - это фигура высшего пилотажа, выполняя которую самолет выходит далеко за критические углы атаки (до 110 градусов) и затем благополучно возвращается обратно, не сваливаясь, а только теряя в высоте и скорости. Это возможно только благодаря уникальной аэродинамике/центровке самолета.

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Но у истребителей пятого поколения ситуация уже другая - высокая тяговооруженность двигателей с УВТ (управляемым вектором тяги) дает гораздо больший вклад в сверхманевренность, чем аэродинамика.

Посмотрите это видео пилотажа американского F22 Raptor - фактически это полное обнуление нашей "Кобры Пугачева" в том смысле, что он ее выполнить не может, но ему это и не нужно.

Сверхманевренность истребителя пятого поколения - это боксерские перчатки против снайперской винтовки", - отметил он.

В кабине F22 - майор Джош "Кабо" Гундерсон (Josh "Cabo" Gunderson). Сброс инфракрасных ловушек - для пущего восторга публики