РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13258 посетителей онлайн
Новости Видео
70 748 190

Этого не умеет ни один российский самолет: Воздушный дрифт на F-22 Raptor ВВС США. ВИДЕО

Авиационные истребители пятого поколения имеют большое преимущество перед самолетами семейства "Су" благодаря высокой тяговооруженности двигателей с управляемым вектором тяги.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на Facebook написал российский эксперт в области авиации Вадим Лукашевич, публикуя видео маневров американского самолета.

"Мы очень гордимся нашей "Коброй Пугачева" (которую, кстати сказать, впервые открыл и отработал Игорь Волк), которую выполняют самолеты семейства Су-27. Именно "Кобра Пугачева" делает наши "Су" самыми маневренными в мире истребителями четвертого поколения.

"Кобра Пугачева" - это фигура высшего пилотажа, выполняя которую самолет выходит далеко за критические углы атаки (до 110 градусов) и затем благополучно возвращается обратно, не сваливаясь, а только теряя в высоте и скорости. Это возможно только благодаря уникальной аэродинамике/центровке самолета.

Читайте также: Авиацию НАТО за год поднимали на перехват российских самолетов 290 раз

Но у истребителей пятого поколения ситуация уже другая - высокая тяговооруженность двигателей с УВТ (управляемым вектором тяги) дает гораздо больший вклад в сверхманевренность, чем аэродинамика.

Посмотрите это видео пилотажа американского F22 Raptor - фактически это полное обнуление нашей "Кобры Пугачева" в том смысле, что он ее выполнить не может, но ему это и не нужно.

Сверхманевренность истребителя пятого поколения - это боксерские перчатки против снайперской винтовки", - отметил он.

В кабине F22 - майор Джош "Кабо" Гундерсон (Josh "Cabo" Gunderson). Сброс инфракрасных ловушек - для пущего восторга публики

Автор: 

авиация (2826) ВВС (259) США (26652) Лукашевич Вадим (39)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+92
показать весь комментарий
03.01.2022 23:32
+67
Если кацапы нападут то мы увидим толпы женщин с детьми которых сзади штыками будут подгонять храбрые росийские солдаты храбро прячась за их спинами
показать весь комментарий
03.01.2022 23:21
+47



показать весь комментарий
03.01.2022 23:31
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Это 3D графика. Движения неестественны, камера слишком фиксированно держит ракурс.
показать весь комментарий
04.01.2022 01:41 Ответить
РАК/ups!/, это держишь ты.
показать весь комментарий
04.01.2022 16:30 Ответить
Э, каЦАП, шо там с АлиЭкспрес?
показать весь комментарий
04.01.2022 16:31 Ответить
В комментах на его фейсбуке даже игру указали из какой это кадры. Йолопы)
показать весь комментарий
04.01.2022 16:47 Ответить
Компьютерная графика впечатлила. А я сначала удивился - где же зрители?
показать весь комментарий
04.01.2022 01:50 Ответить
Вся пропагандоська рать кацалопії, починаючи від кобили скоби . та нічного мудозвона , буть розказувати , що кацалопії таке не треба , бо є гіперзвукові дрючки засерки та консервні банки армуддя.
показать весь комментарий
04.01.2022 01:52 Ответить
JOSH GUNDERSON IS A 34-year - old
показать весь комментарий
04.01.2022 02:14 Ответить
Шо це за прикол ?
це реплей з розмиттям з гри DCS (Digital Combat Simulator, DCS World)
Для чого це робиться ?
показать весь комментарий
04.01.2022 02:23 Ответить
за родіну, за берези, бухать перестанете, чи як діди?
показать весь комментарий
04.01.2022 04:12 Ответить
Ви берете мультфільм, видаєте його за правду як "переможеньку", далі звісно що обсираєтеся і створюєте образ хахлів-ідіотів, але перед цим ще пачка коментаторів обсирається в своїх перемогокоментах - що власне й було метою, коментатори-ідіоти які бачать "ольгінців" там де їх немає, а отже їх взагалі не існує, змі - ідіоти бо не бачать що публікують, отже вони зкомроментовані та не компетентні. Вишнею на торті буде якщо цю хню перепостить хтось з МО чи ВР.
показать весь комментарий
04.01.2022 12:01 Ответить
понабігла лахта 500000+
показать весь комментарий
04.01.2022 04:02 Ответить
уточнування range: 496000 - 500000+
показать весь комментарий
04.01.2022 04:09 Ответить
https://youtu.be/n068fel-W9I?t=1509 цікава лекція
показать весь комментарий
04.01.2022 04:13 Ответить
МЫ НАДЕЕМСЯ НА ОДНО !!! ЧТО НИКТО НЕ ПРОСТИТ ПУТИНУ И РОССИИ - УБИЙСТВ ДЕТЕЙ И МИРНОГО НАСЕЛЕНИЯ,ТЕМ БОЛЕЕ В ДРУГИХ СТРАНАХ !!!
показать весь комментарий
04.01.2022 06:18 Ответить
В Сирії вже пробачили.
показать весь комментарий
04.01.2022 10:33 Ответить
Ніхто крім нас, ми не пробачимо...
показать весь комментарий
04.01.2022 11:52 Ответить
Анало- говнетчики заводят с толкача свой су-24 попутно собирая с него шурупы. Ведь в Чёрное море зашёл очередной эсминец США.
показать весь комментарий
04.01.2022 07:09 Ответить
і український також
показать весь комментарий
04.01.2022 07:27 Ответить
МЫ НАДЕЕМСЯ НА ОДНО !!! ЧТО НИКТО НЕ ПРОСТИТ ПУТИНУ И РОССИИ - УБИЙСТВ ДЕТЕЙ И МИРНОГО НАСЕЛЕНИЯ,ТЕМ БОЛЕЕ В ДРУГИХ СТРАНАХ !!!
показать весь комментарий
04.01.2022 07:43 Ответить
И ДАЙТЕ УКРАИНЕ СВОИ БОРОДАВОЧНИКИ !?)
показать весь комментарий
04.01.2022 07:41 Ответить
показать весь комментарий
04.01.2022 08:34 Ответить
Выглядит, как кадры комп графики
показать весь комментарий
04.01.2022 08:37 Ответить
Уважаемая редакция! Кадры - шикарные! Но В.Лукашевич такой же иксперд, как гордон журналист, а комаровский - доктор!
показать весь комментарий
04.01.2022 08:40 Ответить
Ну і? Чи хтось може думає, що у разі авіанальоту москалів на Україну, ВПС США нам будуть допомагати?
показать весь комментарий
04.01.2022 08:46 Ответить
Мы такие "тупые", что не эксплуатируем ни одного "суперджета",
в отличие от недоделанных "имперцев".
показать весь комментарий
04.01.2022 10:30 Ответить
охренеть!
показать весь комментарий
04.01.2022 08:51 Ответить
куда той "кобре" до дрифта... вот вам и управляемый вектор тяги...
показать весь комментарий
04.01.2022 09:09 Ответить
УВТ у МиГов и СУ совершеннее чем в плоском сопле F-22. Судя по тому что он пишет, этот Лукашевич такой же авиаэксперт как я балерина. Он даже не может отличить настоящий самолет от мультика.
показать весь комментарий
04.01.2022 09:33 Ответить
Кацапська зброя - лайно.
путин-*****.
РФ - нацисска фашисская страна террорист.
Кацап - раб *********** на швабре.
показать весь комментарий
04.01.2022 11:07 Ответить
Сопла F-22 управляются только по вертикали, а у российских самолетов на все 360 градусов.
показать весь комментарий
04.01.2022 12:25 Ответить
и тут кобра укусила себя за жопу,чтоб не видеть своего позора...
показать весь комментарий
04.01.2022 09:31 Ответить
Индонезия отказпалась покупать РАБссиянское говно СУ_35,а Индия СУ_57 это вам не подлодка Курск...
показать весь комментарий
04.01.2022 09:32 Ответить
За прошлый год на РАБссии упало 33 самолета вертолета...Мировой рекорд в книгге Рекордов Гиннесса...
показать весь комментарий
04.01.2022 09:37 Ответить
Так это с игры - dsc world, есть же реальное видео этих фигур
https://youtu.be/dbsfAL_TkAc
показать весь комментарий
04.01.2022 10:25 Ответить
То треба чавити рашисстів та путлера поки у їх зброя лайно бо як тільки рашиссти покращити зможуть зброю (що навряд чи) буде погано усім.
показать весь комментарий
04.01.2022 11:05 Ответить
Маневренность только для шоу,не более и ограничуется только перегрузками на пилота.Ракете все эти шмансы с маневренностью до одного места,прегрузки уж тем более.
Главное это дальность,скорость,системы обнаружения,вооружения и размер пятна для радара(малозаметность).
показать весь комментарий
04.01.2022 11:39 Ответить
Авиапрому РАБссии кирдык..видос в тему...https://youtu.be/OOjNRwde14I ..СУ-35 и прочее барахло РАБссии..
показать весь комментарий
04.01.2022 11:58 Ответить
Ето не его задачи. Его задачи, уничтожение воздушных и наземных целей противника, оставаясь при этом невидимым для него. А все эти выкрутасы, до сраки...
показать весь комментарий
04.01.2022 11:58 Ответить
Невидимым он будет только в тепличных условиях, пока им управляет самолёт ДРЛО. Собьют ДРЛО - будет или слепым, или на равных с четвёртым поколением (включив РЛС).
показать весь комментарий
04.01.2022 12:50 Ответить
Ого как толсто. Вы хоть знаете, что то про эффективную отражающую поверхность, ЭОП? У СУ - 27 это 18 м. кв.. У F - 22 это 0.1 м. кв., это как у гуся. Это говорит о том, что кацапских хлам с глухим стуком упадет на землю, даже не поняв откуда прилетело.
показать весь комментарий
04.01.2022 15:19 Ответить
Чтоб от ЭОП что то отразилось, надо чтоб на неё попало излучение РЛС. Если излучает РЛС какого то удалённого носителя, невидимка может в режиме радиомолчания принимать трансляцию сигналов от него, и наводиться по ним. Но если такой трансляции не будет, невидимке самому придётся включать РЛС. И станет он как невидимая машина, со включёнными полицейскими мигалками. Пофиг что сам невидим, мигалки то видно издалека.

Хорошо бомбить туземцев с копьями, когда им нечем достать самолёт ДРЛО, и . А если его будет чем доставать?
показать весь комментарий
04.01.2022 15:54 Ответить
Еще не придумали вооружение, наводящееся на излучение импульсных РЛС самолетов истребителей. Ну будешь ты в своем СУ слушать сигнализацию об облучении, это будет последняя музыка в твоей жизни. Тем более ракеты самонаводящиеся, им только целеуказание нужно, а потом она сама находит любое кацапское ведро с гайками.
показать весь комментарий
04.01.2022 20:36 Ответить
На Су-57 - 5 антенн РЛС, распределённых по корпусу. В чём техническая проблема просчитать координаты источника импульсов, по последовательности в какой их ловят антенны, и задержкам (оно в принципе для того и делалось, чтоб определять координаты источников излучения)? В чём проблема запустить в район излучения, ракету которая наводится по ИК излучению на конечном участке?

Кстати, в ИК диапазоне F - 22 - 35, не такие то и невидимые. Чуть лучше 4 поколения, но не на столько как в незаметности для РЛС. Их скорее засекут по тепловому излучению.
показать весь комментарий
04.01.2022 22:12 Ответить
вы уточните сколько в наличие Су-57 у РФ и сколько F-22 у США, когда РФ построит хотя бы 25% от количества 22х, в США уже будет на вооружении какой-нибудь F-99 ))))
показать весь комментарий
05.01.2022 01:33 Ответить
Новиков, иди ты нахер со своей рассеей, лепи пятухов из говна, это у тебя лучше получается. Тебе сказали, нет такого вооружения которое бы смогло наводиться на излучение РЛС самолета. Все ваше говно с ЭОПами по 20 м.кв., будет уничтожаться с дальностей по 100 и более км.. Без какой либо возможности произвести ответный пуск, глухо, слепо, и тупо. А что бы запустить ИК ракету, нужно подобраться на дальность километр три.
показать весь комментарий
05.01.2022 13:02 Ответить
Значит наводиться по отражённому сигналу от импульсных РЛС - можно (самолёт же по такому сигналу находит противника и наводит оружие?), а принимая его до отражения, от самой РЛС - нельзя???

Значит РЛС с АФАР, в принципе не уязвима для различных противорадиолокационных ракет (она тоже работает в импульсном режиме, при том стоит на половине систем ПВО)?

В чём техническая проблема найти район в котором находится источник излучения, методом триангуляции (если импульсного - по сдвигу фронтов импульса на разнесённых антеннах приёмника, если постоянного - по сдвигу фазы сигнала), и послать в тот район ракету с комбинированной системой наведения: пока головка не нашла источник ИК излучения, наведение - радиокомандное (если даже ракета сама не может наводиться на импульсный источник, самолёт однозначно может наводить на него ракету), после захвата цели ИК головкой наведения - переключение на самонаведение. И работает эта хрень далеко не с трёх КМ. Даже оптический канал наведения Панциря С (каким бы допотопным не был) - захватывает и ведёт в ИК диапазоне силуэт цели типа "истребитель" минимум с 25 км (МИГ - 29, с 34 км)
показать весь комментарий
07.01.2022 20:31 Ответить
Дятел, ты болен, лечи голову.
показать весь комментарий
08.01.2022 00:14 Ответить
Я не знаю , что там поставил Рено , или как собирают на КаМАЗе . Но у меня была Нива , 2015 г , еле здыхался , говно , нет Говнище полное , сейчас Suzuki , это как другая реальность
показать весь комментарий
04.01.2022 11:59 Ответить
Другая реальность и стоит вдвое-трое реальней, чем рыбацко-охотничий вездеходик проекта 80-х годов.
показать весь комментарий
04.01.2022 14:01 Ответить
Вадим Лукашевич не авиационный эксперт, а путинский жополиз 80-го уровня. Этот "эксперт" не отличает турбину от компрессора! У него нет образованиия и он никогда не работал инженером. Эксперт, *** (c)
показать весь комментарий
04.01.2022 12:07 Ответить
Замечательная фраза "Сверхманевренность истребителя пятого поколения - это боксерские перчатки против снайперской винтовки".
Вот только про ракеты типа "воздух-воздух", псевдоэксперт забыл упомянуть.
Если брать модификацию AIM-9М "Sidewinder", то явно снайперская винтовка у америкосов. Про AIM-9X "Sidewinder", не вспоминаем. И это только ракеты ближнего боя.
показать весь комментарий
04.01.2022 12:54 Ответить
Почему во 2 Мировой войне было так много сбитых разбитых советских самолетов и танков?Ответ прост...радиосвязь была только с командиром эскадрильи или с комбатом танкового батальона...на остальных машинах радиосвязи не было от слова СОВСЕМ....
показать весь комментарий
04.01.2022 12:07 Ответить
зато наклепали десятки тысяч, танкистов и летунов тоже нарожают, как и технику рабы сделают новую.
немцы в 10 раз круче воевали
показать весь комментарий
04.01.2022 12:42 Ответить
С нарожают там теперь проблема, китайцы разве что с таджиками, только те воевать за кремлевцев не будут...
показать весь комментарий
04.01.2022 15:30 Ответить
показать весь комментарий
04.01.2022 12:16 Ответить
показать весь комментарий
04.01.2022 12:22 Ответить
Ну уже как минимум на Су - 35 и вектор тяги двигателей изменяемый, и тяговооружённость почти не отличается от F-22 (1.15 у F и 1.1 у Су) и выше чем у F-35 (0.88)

У Су-57 тоже изменяемый вектор тяги и тяговооружённость ещё выше (1.13)
показать весь комментарий
04.01.2022 12:48 Ответить
сайвиндеру по
показать весь комментарий
04.01.2022 13:10 Ответить
Единственное чем американское 5 поколение лучше Су - малозаметность. В жертву ей принесено очень многое. Одни только плоские сопла на двигателях снижают их тягу процентов на 15. Но техника сейчас развивается стремительно. И 5 лет не пройдёт, появятся первые радиофотонные РЛС, которые будут видеть в оптическом диапазоне. А ещё лет через 15 - 20 - квантовые, которые смогут оценивать плотность материи в пространстве. F-16 существует и модернизируется уже 43 года, F-35 через 20 лет после начала эксплуатации, станет хуже чем модели 4+ поколения (потеряв невидимость).
показать весь комментарий
04.01.2022 13:25 Ответить
ну туууупые... а ещё лет через 15-20 на рабсии появятся унитазы
показать весь комментарий
04.01.2022 14:09 Ответить
Хватит врать дядя, тупость твоя очевидна...
показать весь комментарий
04.01.2022 15:21 Ответить
тут даже дело не в маневрености, а в электронике. это, действительно, как сравнивать ".. боксерські рукавички проти снайперської гвинтівки...". никто до ближнего боя доводить не будет, задача этих самолетов - уничтожение противника задолго до того, как тебя обнаружат
показать весь комментарий
04.01.2022 13:30 Ответить
Простой вопрос. А зачем на них пушки ставят?
показать весь комментарий
04.01.2022 13:36 Ответить
Для поражения наземных целей.
показать весь комментарий
04.01.2022 14:28 Ответить
показать весь комментарий
04.01.2022 14:33 Ответить
Что бы были, случаи всякие бывают.
показать весь комментарий
04.01.2022 15:23 Ответить
То-то!
показать весь комментарий
04.01.2022 15:35 Ответить
Чё показали то? Бухого пилота? Некоординированное кувыркание клоуна. Какой практический смысл несёт это клоунское кувыркание? «Кобра» это элемент маневрирования в реальном воздушном бою с чётким углом выхода и положением в пространстве на следующий манёвр. А этот майор ШСА может себе представить где он окажется, если добавит тяги?
показать весь комментарий
04.01.2022 13:38 Ответить
Не переживайте. Выше уже разобрались, что "російський експерт у галузі авіації Вадим Лукашевич" с перепою начал всерьёз обсуждать мультик с симулятора Digital Combat Simulator, DCS World
показать весь комментарий
04.01.2022 13:43 Ответить
Он просто падает в плоском штопоре. Некоторое время покрутился, добавил тяги, и вышел.

Но это вообще то аварийный режим.
показать весь комментарий
04.01.2022 14:06 Ответить
впечатляет
показать весь комментарий
04.01.2022 14:06 Ответить
А тунгусов набежало, ох их и плющит...
показать весь комментарий
04.01.2022 15:25 Ответить
А ще "кобру" робить F/A-18, причому з бойовим навантаженням... а Су-шки завжди пусті.
показать весь комментарий
04.01.2022 15:31 Ответить
Впервые манёвр кратковременного выхода на сверхбольшие углы атаки был выполнен в начале 1960-х годов в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%92%D0%A1_%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B8 ВВС Швеции на истребителе https://ru.wikipedia.org/wiki/Saab_35_Draken Saab 35 Draken https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0_(%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B6)#cite_note-:3-1 [1] в процессе тренировок https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA лётчиков по выходу из из режима глубокого https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 сваливания , который нередко имел место на данном истребителе, выполненном по схеме «бесхвостка».
показать весь комментарий
04.01.2022 15:48 Ответить
Але ж "аналагавнєт" "впєпєді планєти всєй"
показать весь комментарий
11.01.2022 13:42 Ответить
А что же тут удивительного? Есть такое понятие "общий технологический уровень производства", и у Штатов он несопоставимо гораздо-пригораздо выше, чем у России. Естественно, всё, что делается в России, гарантированно говёней от того, что делается в Штатах. Даже если в России, в кои-то веки, и изобретут что-нибудь эдакое, доселе невиданное (найдётся не успевший сбежать в те же Штаты ботаник), то один хрен - сделать не смогут - не из чего, нечем и не на чем.
Вопрос в другом - какая мне с того радость? В Украине и так мало, что делается из того, что делалось 30 лет назад. Так всё оставшееся, и без того еле-еле живое, окончательно добьют взлетевшие цены на энергоносители.
А желающим обсераться с того, что охрененно делают в Штатах, лучше пялиться на роботов Дженирал-Дайнэмикс - в России таких не то, что нету, а и не снились даже.
Вот выскочит из-под земли такой себе "Дженирал-Дайнемикс" перед российским десантником, и пока тот будет удивляться, яйцы ему оторвёт, из них в его же каске яичницу поджарит и ему же на голову нахлобучит, ещё и пенделя в жопу воткнёт - технологически оно к тому идёт.
показать весь комментарий
05.01.2022 14:24 Ответить
Страница 2 из 2
 
 