"П#здец! Ах#еть просто! Надо съ#бываться отсюда!", - в российской Тюмени горит нефтеперерабатывающий завод. ВИДЕО
В российской Тюмени загорелся Антипинский нефтеперерабатывающий завод. Внимание! Нецензурная лексика!
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео пожара появилось в соцсетях.
По официальным сообщениям загорелась установка по глубокой переработке мазута. Местные жители сообщают о взрыве перед началом пожара.
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людям в возрасте - это яд для сосудов. если вы реально были бы в курсе, то не писали бы херню о безвредности комбижира.
нормальные жиры - это качественные растительные жиры первого отжима, кроме пальмового.
а нормальные животные жиры - это качественное сливочное масло, хорошее сало, но в разумных количествах.
У цьому вареві жодної краплини коров'ячего масла, може і підсолнечного немає, тут не знаю, але гидота неймовірна.
100 вiдсоткiв.
це лайно навiть не вiдмивається гарячою водою з милом, хiба що хiмiчними розчинниками. теперь уявiть собi, як це лайно веде себе в органiзмi при температурi бiля 37 градусiв, як воно забиває судини, де воно в органiзмi вiдкладається, що взагалi може трапитися...
лайно це бiльше схоже на змазку для деталей машин вiд корозii.))
Слава Україні !!!