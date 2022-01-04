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"Отныне главная комната страны - не кабинет президента, а наша с Димой спальня". "Квартал 95" показал пародию на Гордона и Бацман. ВИДЕО

В новогоднюю ночь студия "Квартал 95" показала пародию на основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона и его жену, главного редактора издания Алесю Бацман.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон, праздничный концерт "Вечерний квартал" вышел на телеканале "1+1" 31 декабря, его запись была опубликована на канале студии в YouTube.

Номер о журналистах продолжался 10 минут. События разворачивались в спальне Гордона и Бацман. В пародии принял участие президент Украины Владимир Зеленский, который во время записи концерта присутствовал в зале.

Гордона сыграл Евгений Кошевой, а Бацман – Елена Кравец.



По сюжету Гордон и Бацман готовились лечь спать, но журналист без колыбельной не мог уснуть (задремал только после того, как на телефон пришло сообщение о поступивших на счет деньгах), но затем проснулся, чтобы уточнить у супруги, сколько у него квартир (успокоился, когда Бацман сказала, что 16, а он пересчитал ключи, которые хранит под подушкой) и сколько ног. Между Гордоном и Бацман состоялся такой диалог:

– Алеся! Сколько у меня ног?

– Две.

– А квартир?

– А квартир 16.

– Представляешь, приснилось, что наоборот. Не, ну 16 ног – это еще куда ни шло. А с двумя квартирами я бы не выжил.

Актеры также шутили по поводу любви Гордона к ярким носкам, присутствия на дне рождения телеведущего Савика Шустера в Литве ("Дим, а почему мы тогда поехали с одним подарком, а вернулись с тремя?"), его заявлений "Я тебе кадык вырву, сука" и "Зеленский для меня умер".

"Я все равно, Дим, считаю, что не надо было вот так с Зеленским, как ты, все отношения портить. "Он для меня умер". Ну зачем вот этот вот?" – сказала Бацман.

"А как надо было?" – спросил у нее супруг.

"Не знаю. Как-то поделикатней: "он для меня меня чуть-чуть приболел" или "он для меня немножко устал", – ответила Кравец.

Потом Гордону приснилось, что он разговаривает с Зеленским. Журналист подошел к президенту и попросил его ущипнуть.

"Ай! За что так больно? За то, что я сказал, что вы для меня умерли? Если бы вы знали, как я вас любил. Я же вас очень любил, просто у меня в один момент появилось миллион причин вас разлюбить. А я вас очень любил! Вы же для меня были, как [бывший руководитель военной разведки Украины, экс-глава СБУ Игорь] Смешко. Как два Смешко. Нет. Как все Смешко в мире! Я же мог для вас звезду с неба снять и кадык ей вырвать. А если честно, вы приняли закон о деолигархизации, а я его исполняю. Я вам подыгрываю. Просто благодаря мне [бизнесмен Ринат] Ахметов каждый месяц становится беднее", – сказал Гордон.

В конце номера оказалось, что в кровати с журналистами находился педиатр и телеведущий Евгений Комаровский.

"Господин Комаровский, а вы случайно кроватью не ошиблись?" – спросила журналистка.

"Так что мы, Дмитрий, с вами снова ошиблись? Получается, Дмитрий, мы с вами лохи?" – обратился Комаровский к Гордону.

"Лохи, доктор, лохи! Хватит, вставайте с моей кровати. До свидания", – ответил журналист.

Гордон прокомментировал номер в Instagram.

"Моим замечательным друзьям из "95-го квартала" респект и благодарность за то, что в присутствии президента решительно меня поддержали. Женя Кошевой и Лена Кравец, вы настоящие! Спасибо, не забуду! С Новым годом! Будьте счастливы!" – написал он.

Смотрите: "Гордон аж из штанов выбрасывается... Позорище!", - Зеленский ответил критикам своего баллотирования на второй срок. ВИДЕО

Автор: 

Гордон Дмитрий (120) Зеленский Владимир (20362) Квартал-95 (223)


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Топ комментарии
+57
значит Гордон при всем к нему неоднозначном отношении и Комаровский таки зацепили за больной мозоль Вову кловуна... мстительный мелкий еврейский идиот.... а не Президент.... тьфу гыдота и квартал помоев...
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04.01.2022 13:09
+55
Ничего не понял.... А где острый юмор про Петю??? И чего это у лысого хлебальник так распух, его пчелы покусали???
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04.01.2022 12:46
+54
Это - успех!))

Google в ответ на запрос "сколько лет придурку?" выдает биографию Зеленского (ФОТО)

Поисковый гигант Google в ответ на запрос "сколько лет придурку?" выдает биографию президента Владимира Зеленского, размещенную на его официальном сайте
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04.01.2022 13:13
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04.01.2022 14:13 Ответить
маларос *******....
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04.01.2022 14:14 Ответить
А что это за мелкий поц посередине справа от власовского флага.
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04.01.2022 14:19 Ответить
йумар від задорнова для кабздона з ансамблєм ім.олександрова
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04.01.2022 14:14 Ответить
А в зале это кто,мудрый нарид смеется?
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04.01.2022 14:24 Ответить
Прикро, що таких ідіотів підтримує ,,народ".
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07.01.2022 18:03 Ответить
Беня с гандоном посорились, лохи ржут.
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04.01.2022 14:24 Ответить
Супер 95 квартал рулит.
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04.01.2022 14:31 Ответить
Ким? Отарою зебілів? Так, рулить.
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04.01.2022 15:58 Ответить
вы из умного нарида?
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04.01.2022 17:02 Ответить
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04.01.2022 17:22 Ответить
рыготека)
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07.01.2022 16:19 Ответить
Прикол в том что порой в реальной жизне гордон сам забивает сколько у него квартир.
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04.01.2022 14:33 Ответить
Жаль что не показали пародию на гордона где он разводит людей своими пирамидами, то есть на деньги.
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04.01.2022 14:36 Ответить
Вова успокойся
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04.01.2022 17:03 Ответить
Тупая клоунада тупых клоунов
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04.01.2022 14:39 Ответить
гарно відрубав
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07.01.2022 16:20 Ответить
каганат 95
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04.01.2022 14:40 Ответить
В инете и на ютуби всем кому нилень сможете найти кучу видео где Гордона выступал в церквях как ведущий где кидали людей на квартиры и деньги ну и как он занимался пирамидами кидая людей на все теже деньги (всякую хрень Гордону расказать не проблема и так чтоб в ето верили).
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04.01.2022 14:43 Ответить
Спасибо 95 кварталу. Они приподняли Гордона чем "опустили" ПреЗедента! Так держать!!!
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04.01.2022 14:51 Ответить
Чем выше его подняли тем ниже он и упадет.
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04.01.2022 14:59 Ответить
Уж повір, нелох знає, що падати йому боляче буде))
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04.01.2022 16:00 Ответить
Діма та тупий зелебобик на подачках ні ти петров а може іванов хто вас знає шльондр зеленого
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04.01.2022 16:51 Ответить
того і Єрмак поряд шоб у Москві приняли
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07.01.2022 16:21 Ответить
Опустили Димона.....
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04.01.2022 17:01 Ответить
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04.01.2022 14:52 Ответить
Коли нахвалюють владу, якесь відчуття бридкості. Не розкрито питання, хто платив Гордону, коли він мочив Порошенка. Да, і ці 16 квартир зароблені порівняно чесним шляхом. Слабо цим скоморохам посміятися із офшорів ВАЗеліна і Бєні?
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04.01.2022 14:52 Ответить
хто ) Беня
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07.01.2022 16:23 Ответить
або той хто заряжав їх в 10-тих то єсть Медведчук проти Юща
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07.01.2022 16:24 Ответить
Хоч це і пародія на шахрая і торгаша пірамідкамиа, але 95 квартал - махрові пропагандони з самоцензурою.
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04.01.2022 14:54 Ответить
Я не поддержую Зеленского но 95 квартал супер.
Хто верить в слова Гордона тот лоханется ищо глубже.
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04.01.2022 14:55 Ответить
На кордоні ворог стягнув війська, погрожує знищити країну до 15 січня, ставить ультиматуми, лідери провідних країн радяться як боротися із ВВХу, а наш верховний головнокомандувач то три дні знімає відосіки про щасливи новий рік, то заливається дурнуватим сміхом на дурнуватому шоу малоросів-колаборантів. Красота. Між цими подіями порушує кримінальну справу проти Пороха, щоб не заважав капітулювати після першого пострілу.
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04.01.2022 14:58 Ответить
Судя по коментам тут много хто в дипресии писали и без новогоднего настроения.
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04.01.2022 15:01 Ответить
Якби вони висміювали Гордона коли він підтримував Зе і мочив Пороха ще можна було б посміятися. А зараз просто бридко. Вилизування ср..ки полшестому, аж слина летить. Як можна дивитися 95 квартал і ВАЗеліна, який регулярно висміював українців і ніколи ні слова кривого про росіян і ВВХу? я не дивлюся їх після пари перших випусків, коли стало зрозуміло що це за гівно. Бридко
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04.01.2022 15:09 Ответить
а вы не в "дипресии"?
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04.01.2022 15:26 Ответить
он в компрессии
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04.01.2022 16:39 Ответить
А тобі за кожен коментар платять? Бо настрочив ти їх тут вже достатньо, на боярку вистачить
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04.01.2022 16:01 Ответить
Боже, яке ж ти тупе)))
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04.01.2022 16:45 Ответить
Закрой поддувало, чмо малограмотное...
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05.01.2022 20:00 Ответить
днище!
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04.01.2022 15:02 Ответить
шо Гордон - г...н, шо зеленський г...н, тільки Гордон хоть в політику не лізе чим робить Українцям дуже велику послугу на відміну від псевдопрезидента імбецила зеленського!
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04.01.2022 15:18 Ответить
Гордон хочет на президента балотироваться - надо его обдрыстать Конкурент для бандитского квартала
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04.01.2022 18:54 Ответить
Так Гордону і треба. Може надалі розумніше буде. Чим більше зебоби відмочать своїх колишніх союзників, тим менше у них союзників буде в майбутньому.
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04.01.2022 15:22 Ответить
а это говно квартальное обязательно тут надо рекламировать ?
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04.01.2022 15:28 Ответить
Жабогадюкінг - 95. Або квартало-пірамідкінг. Обоє рябоє! Шоб ви вже с.*пались на свій ісраель, падлюки продажні, які ненавидять Україну!
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04.01.2022 15:30 Ответить
Мдя ... Шото квартал-95 заметно деградировал во всех планах. Этот ихний "юмор" не вызывает даже улыбки, не говоря уже про смех.
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04.01.2022 15:33 Ответить
Как они все постарели.
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04.01.2022 15:41 Ответить
Не постаріли, а застаріли.
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04.01.2022 16:00 Ответить
Як одна моя знайома і знайомий відповіли, чому голосувала за зекоманду, бо дуже ******* дивитися 95 квартал і ''сватів''. Зараз той знайомий вже 2 роки в США в сина, а знайома другий рік в Іспанії... Як кажуть - н... ...
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04.01.2022 15:53 Ответить
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04.01.2022 15:56 Ответить
Таке враження, що дуже багато людей ******* Україну, українців, вирішують наші проблеми, але якось без нас-українців, української мови і, головне, без українців у владі!...
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04.01.2022 15:57 Ответить
Агитбригада зеленского... Тупой заказняк по списку фамилий... позорники.
А где сценка
-Пан президент ! к вам Бурбак.
- скажите ему , что я очень занят: смотрю в глаза х***ла через Космический телескоп «Джеймс Уэбб» пусть поговорит с дерьмаком...
- Но дерьмак не имеет права говорить с разведкой!
- Зато я имею разведку... и скажите там папе Журавля, что я не сбрехал: я лично контролировал, как он умирает... и запретил санитарам вмешиватьсчя в процесс контроля...
-Пан президент, вам звонит Байден.
- принесите памперсы и закройте дверь...
- Пан президент домны вот вот станут без кокса.
- (роется в карманах) вот... мой личный ..передайте сталеварам...
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04.01.2022 16:05 Ответить
А про скумбрию за 8 грн или про Лену Зеленскую в военкомате когда 95 квартал шутить начнет?
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04.01.2022 16:11 Ответить
Скумбрия за 8 лизнула тунца, .. и стала из нее вобла вот такие дела, карасики
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04.01.2022 18:47 Ответить
А на цю тему поржать не бажаєте?
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04.01.2022 16:27 Ответить
Не переживай, в одній кімнаті вони наніч зійдуться.
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07.01.2022 18:00 Ответить
Дешовка. Не смешно.
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04.01.2022 16:39 Ответить
Кто вообще ходит на это фрикшоу??? Омерзительно.
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04.01.2022 16:41 Ответить
95 квартал це МЕРЗОСТЬ
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04.01.2022 16:53 Ответить
95 квартал - рассадник петушиных ватников. И так было всегда. Начиная от шуток про Украину "готовую дать куда угодно", кончая этим новогодним кварталом куда пригласили мумий тролля из параши....ну вот никого не нашлось кроме артиста страны 8 год УБИВАЮЩЕЙ украинцев...моральные уроды. Не смотрю их и не советую остальным.
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04.01.2022 17:08 Ответить
ПОЗОР ЗЕЛЕНСКОМУ И ЕГО 95-МУ НЕДОКВАРТАЛУ!
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04.01.2022 17:10 Ответить
Ну лысый ладно, работа у него такая, но быдло в зале почему ржёт? Что смешного в этой сценке нашло быдло?
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04.01.2022 18:03 Ответить
быдлу лишь бы пожрать, п.осра.ть .. и поржать ..
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04.01.2022 18:50 Ответить
мАланський тіпа срач междуособчик --- що із цього Державі - Україні .... мені ))))
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04.01.2022 18:04 Ответить
ЗЕ живет еще дворовой жизни мстит по детски .Я тебе покажу ......!!!!
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04.01.2022 18:17 Ответить
Пародия на президента ... Володимир Зеленський був присутнім у залі під час запису концерту бандитского Кварталу ..
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04.01.2022 18:45 Ответить
А шо, Квартал 95 освобожден от ведения программ на государственном языке на канале 1+1?
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04.01.2022 19:04 Ответить
Мені смішно не з номера,а з отих ДЕБІЛІВ з залу!!!! І що ще ми хочем,маєм те що маєм!!!
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04.01.2022 19:13 Ответить
Пиар хоть чёрный, хоть белый - это пиар.
По факту это бесплатный пиар для Гордона
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04.01.2022 20:01 Ответить
Абсолютно не смешно..примитивно ..ну кому эта постная блювотина нравится?
Разве что маленькому обидчевому..мстительному карлику..какой позорняк..
А вообще это все испанский стыд...конченый нарид..голосователь..безмозглые амебы.
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04.01.2022 20:01 Ответить
Юмор для одноклеточных. Я когда случайно вижу где-то мельком эту блевотину, то испытываю чувство стыда. Знаете, когда кто-то в твоем присутствии делает какую-то херню, а тебе неудобно за него как-то становится. Вот такое чувство. И от юмора, и от морд инфузорий, которые это смотрят. И такое чувство от квартала было всегда, еще до войны и до президентства карлика.
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04.01.2022 20:48 Ответить
Как хорошо, что я это гавно не смотрел!
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04.01.2022 21:20 Ответить
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04.01.2022 21:59 Ответить
Тьху,пля... Просто гидко дивитись...
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04.01.2022 22:02 Ответить
Чомусь не смішно...навіть навпаки. Особливо післясмак противний.
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04.01.2022 23:08 Ответить
95-й квартальчик=помойка.
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05.01.2022 01:09 Ответить
забавно.
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05.01.2022 07:48 Ответить
Я конечно не почитатель Гордонопомойки, как и нижеплинтусного писихульного квартального йумара, но то как эти шавки рвут уже друг друга на тряпки можно наблюдать бесконечно)
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05.01.2022 09:39 Ответить
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