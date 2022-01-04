"Мать не выбирают и страну. Украина – моя мать, которую я люблю", - переселенец, ветеран войны с Россией Михаил Жилин в проекте "Разные пути, общая судьба". ВИДЕО
Ветеран войны с Россией, переселенец, предприниматель, ученый и бывший руководитель музыкально-драматического театра в Донецке Михаил Жилин стал новым героем серии фильмов "Разные пути, общая судьба", начатых проектом "Молодежь объединяет Украину".
Как сообщает Цензор.НЕТ, проект поддерживается Фондом Ганнса Зайделя в Украине и Федеральным Министерством иностранных дел Федеративной Республики Германия.
ОО "Украинский народный совет Донетчины и Луганщины" совместно с Фондом Ганнса Зайделя в Украине решили создать микрофильмы с участием внутренне перемещенных лиц на тему "Разные пути, общая судьба", чтобы положить начало публичной дискуссии о том, каковы пути интеграции внутренне перемещенных лиц, как люди разных возрастов, опыта и профессий могут влиять на местные общины и осуществлять собственные общественные, экспертные и бизнес-активности. Проект рассказывает о непростых судьбах "переселенцев", которые поселились в разных уголках Украины и имеют опыт успешной самореализации, удачно интегрировались в новую среду и способствуют развитию гражданского общества.
Михаил родился и вырос в Северодонецке. После школы переехал в Донецк, защитил кандидатскую по филологическим наукам, руководил труппой музыкально-драматического театра. Когда началась военная агрессия против Украины, Михаил добровольцем записался в армию. В Виннице его знают как литературоведа и преподавателя. Но наукой он занимается как хобби: изучает древнюю украинскую литературу. А еще вкладывается в реабилитацию вернувшихся с фронта. Он всегда готов подставить плечо и считает, что кто-то должен дернуть ветерана из его "Жабокваковки", и сказать: "Дядька, ты сможешь!".
"Каждый должен отвечать за себя. Для меня главное – моя душа, чистота перед собой, перед своим делом, перед Государством, перед семьей. Никаких оценок людям я не даю. Как и тем, которые не смогли – по тем или иным причинам пойти на фронт. Если нам удастся победить - это прекрасно. Если не удастся - нас просто не будет. Мы можем делать все от нас зависящее, отвечая за собственные поступки. Я бы не променял Украину на другую страну. Люблю эту Украину, которая у нас есть. Да, Украина моей мечты уже существует - вот эта, что сейчас. Со всеми этими людьми, которые говорят: "Да зачем оно вам нужно (защищать Государство)?" Это олигархи между собой воюют...". Как не выбирают мать, так и страну. Украина – моя мать, которую всегда люблю", - говорит Михаил Жилин, который переселился с семьей в Винницу.
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Молодець 👍🏼👍🏼👍🏼
"Батько наш Бандера...", - в приміщенні ГУ Нацполіції Донеччини на честь дня народження Бандери увімкнули через гучномовці популярний український хіт
https://www.facebook.com/watch/?v=622227002421182&aggr_v_ids[0]=622227002421182¬if_id=1641296250247018¬if_t=watch_follower_video&ref=notif
А ось ....резидент України ЗЕ-капітулянт, він
у своїх жартах порівнював Україну з повією.
Посилаючись на те, що він клоун. Напевно він
і свою матір теж жартома може обізвати повією.
P.s.: тільки навіщо Наталію Марківну розкривати, їй в Донецьку тепер може бути несолодко
Слава Незалежній Україні
Слава тим, хто протидіє млі
Хто не здавсь і не ховався в тіні
Хто запалював ясні вогні
Хто світив яскраво в дні тривоги
Хто долав безсонні ночі й дні
Впевнено йдучи до Перемоги
Слава Янголам у Небесах
Слава, шана і уклін доземний
Не спинив кого ні біль ні страх
Тільки ворог, підлий і нікчемний
Хто з сльозами побратимів хоронив
Тим над ким свистіли кулі й гради
Хто ув"язнений пощади не просив
Хто не здавсь, все витримав, не зрадив!
Слава тим, достойним, не рабам!
Що повік не стануть на коліна.
Слава тим, хто всім смертям назло
Зна, що ще не вмерла Україна !!!
уточните, пожалуйста, кто автор этого замечательного, исключительно талантливого стихотворения?
Слава тим, достойним, не рабам!
Що повік не стануть на коліна.
Слава тим, хто всім смертям назло
Зна, що ще не вмерла Україна !!!