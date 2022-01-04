"Мать не выбирают и страну. Украина – моя мать, которую я люблю", - переселенец, ветеран войны с Россией Михаил Жилин в проекте "Разные пути, общая судьба". ВИДЕО

Ветеран войны с Россией, переселенец, предприниматель, ученый и бывший руководитель музыкально-драматического театра в Донецке Михаил Жилин стал новым героем серии фильмов "Разные пути, общая судьба", начатых проектом "Молодежь объединяет Украину".

Как сообщает Цензор.НЕТ, проект поддерживается Фондом Ганнса Зайделя в Украине и Федеральным Министерством иностранных дел Федеративной Республики Германия.

ОО "Украинский народный совет Донетчины и Луганщины" совместно с Фондом Ганнса Зайделя в Украине решили создать микрофильмы с участием внутренне перемещенных лиц на тему "Разные пути, общая судьба", чтобы положить начало публичной дискуссии о том, каковы пути интеграции внутренне перемещенных лиц, как люди разных возрастов, опыта и профессий могут влиять на местные общины и осуществлять собственные общественные, экспертные и бизнес-активности. Проект рассказывает о непростых судьбах "переселенцев", которые поселились в разных уголках Украины и имеют опыт успешной самореализации, удачно интегрировались в новую среду и способствуют развитию гражданского общества.

Михаил родился и вырос в Северодонецке. После школы переехал в Донецк, защитил кандидатскую по филологическим наукам, руководил труппой музыкально-драматического театра. Когда началась военная агрессия против Украины, Михаил добровольцем записался в армию. В Виннице его знают как литературоведа и преподавателя. Но наукой он занимается как хобби: изучает древнюю украинскую литературу. А еще вкладывается в реабилитацию вернувшихся с фронта. Он всегда готов подставить плечо и считает, что кто-то должен дернуть ветерана из его "Жабокваковки", и сказать: "Дядька, ты сможешь!".

"Каждый должен отвечать за себя. Для меня главное – моя душа, чистота перед собой, перед своим делом, перед Государством, перед семьей. Никаких оценок людям я не даю. Как и тем, которые не смогли – по тем или иным причинам пойти на фронт. Если нам удастся победить - это прекрасно. Если не удастся - нас просто не будет. Мы можем делать все от нас зависящее, отвечая за собственные поступки. Я бы не променял Украину на другую страну. Люблю эту Украину, которая у нас есть. Да, Украина моей мечты уже существует - вот эта, что сейчас. Со всеми этими людьми, которые говорят: "Да зачем оно вам нужно (защищать Государство)?" Это олигархи между собой воюют...". Как не выбирают мать, так и страну. Украина – моя мать, которую всегда люблю", - говорит Михаил Жилин, который переселился с семьей в Винницу.

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