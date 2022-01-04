РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11334 посетителя онлайн
Новости Видео
14 742 71

"Старик, уходи!", - участники массовых протестов в Казахстане требуют от бывшего президента Назарбаева уйти из политики. ВИДЕО

В городах Жанаозен и Актау на западе Казахстана сотни участников акций протеста против резкого роста стоимости топлива провели ночь на вторник на центральных площадях.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода, в Актау протестующие установили палатки и юрту. В город прибыли также жители соседних регионов, включая города Актобе и Уральск.

Днем, 3 января, на площади в Актау, по оценкам очевидцев, было несколько тысяч человек. К ним прибыл аким (глава) региона, однако не смог убедить их разойтись. Протестующие призвали к отставке действующее правительство. Требования снизить стоимость сжиженного газа расширились: участники акции потребовали также искоренения коррупции и кумовства, строительство новых фабрик и заводов, сокращение безработицы.

На опубликованных в социальных сетях видео слышно, как сотни людей на площади в Актау скандируют "Шал, кет!" (по-казахски – "Старик, уходи!"). Этот лозунг звучит на многих акциях, участники которых выступают с требованием к бывшему президенту Нурсултану Назарбаеву уйти из политики.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Внук Назарбаева Айсултан, рассказывавший о коррупции, скончался в Лондоне

По словам активистов, на площади в Актау в радиусе около двух километров был недоступен мобильный интернет. В социальных сетях ранее распространилась информация, что в Актау было направлено два самолета с военными из соседних регионов.

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев накануне разместил твит, что в Актау начала работу правительственная комиссия, и демонстранты "должны проявить ответственность и готовность к диалогу".

Протесты начались несколько дней назад в городе нефтяников Жанаозене после резкого повышения стоимости сжиженного газа, которым в регионе заправляют большинство автомобилей. В Жанаозене, по словам местных активистов, на площади утром 4 января было около двух тысяч протестующих. Люди ночью поочередно выступали на митинге, во время которого говорили, что "несправедливо, что люди вынуждены требовать доступности газа в богатой углеводородом стране".

Также читайте: Росия ограничила поставки угля из-за своих инфраструктурных лимитов, - Казахстан

Участники акций протеста в Актау и Жанаозене были поддержаны в других городах Казахстана. Около 20 человек были задержаны в Алматы. В Астане задержаны трое участников протеста, более 10 человек – в Шимкенте. Акции протеста прошли также в Актобе, Уральске и нескольких других городах.

Автор: 

Казахстан (781) Назарбаев Нурсултан (173) протест (5858)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+32
Тех областях де люди повстали кацапів немає - Це Центр Південь та Захід

-Але на півночі та сході ми незабаром можливо почуємо російською - "Путин памаги! Введи вайска!"

-Казахам треба бути дуже пильними
показать весь комментарий
04.01.2022 14:27
+31
зара до них брати з севера брататися на гусеняках приїдуть
і не буде більше в Казахстані унітазів...
показать весь комментарий
04.01.2022 14:18
+12
ой я вас умоляю скоро кацапы начнут орать--мол опять Порошенко и в Казахстане навалял кому то в тррусселя навозу...
показать весь комментарий
04.01.2022 14:27
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Возможно это кацапы мутят воду
показать весь комментарий
04.01.2022 14:16 Ответить
ой я вас умоляю скоро кацапы начнут орать--мол опять Порошенко и в Казахстане навалял кому то в тррусселя навозу...
показать весь комментарий
04.01.2022 14:27 Ответить
Откройте глаза и посмотрите, где находятся эти области, а находятся они как раз там где Турция хочет проложить газопровод - Казахстан - Турция. Кроме того бонусом - Каспий привратится в московитскую лужу на 90%.
Поэтому, да - москали мутят, опять гибридно будут атаковать уже Казахстан. И у него нечем будет ответить. Позно казахи прикупили Байрактары.
показать весь комментарий
04.01.2022 15:22 Ответить
Актау в 30 км от границы в РФ находится, про Каспий и Турцию не выдумывайте. Но согласен с вами, что это реально похоже на начало спецоперации по анексии Сев.Казахстана.

показать весь комментарий
04.01.2022 18:41 Ответить
Ну тут немного другого мнения https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BD
показать весь комментарий
04.01.2022 18:49 Ответить
Тех областях де люди повстали кацапів немає - Це Центр Південь та Захід

-Але на півночі та сході ми незабаром можливо почуємо російською - "Путин памаги! Введи вайска!"

-Казахам треба бути дуже пильними
показать весь комментарий
04.01.2022 14:27 Ответить
https://www.google.com/maps/place/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA,+%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD/@47.7434446,47.1344154,6z/data=!4m5!3m4!1s0x4171ba3876f94b7d:0x6771f0f3596acc1b!8m2!3d51.227821!4d51.3865431 а уральск по твоему где?
показать весь комментарий
04.01.2022 15:07 Ответить
Та там сидить уже 30років на троні одна влада, жируе, краде мільярдами, крутять населенню гайки. Казахи не кацапи і накінець вирішили скинути свого "януковича"
показать весь комментарий
04.01.2022 14:42 Ответить
Ні, скоріше це чергова кольорова революція або держпереворот.
показать весь комментарий
04.01.2022 15:09 Ответить
якщо таке продовжиться до днів олімпіади, то путін розверне війська від сходу україни до заходу казахстану і буде змушений захищати русккоязичное население від казахської латинізації...
показать весь комментарий
04.01.2022 17:38 Ответить
Цену на газ подняли на 100 %. Дебилы из власти решили, что выгоднее газ продавать за бугор по нынешним расценкам, чем своим дёшево. Бизнес одинаков - твари.
показать весь комментарий
04.01.2022 19:02 Ответить
зара до них брати з севера брататися на гусеняках приїдуть
і не буде більше в Казахстані унітазів...
показать весь комментарий
04.01.2022 14:18 Ответить
Скорее приплывут и прилетят.
показать весь комментарий
04.01.2022 15:23 Ответить
и будет подводная лодка в степях казахстана?
показать весь комментарий
04.01.2022 17:39 Ответить
Пока ничего непонятно.
Главное что бы там не торчали рога россии.
показать весь комментарий
04.01.2022 14:19 Ответить
"Расія" не вміє робити кольорові революції.
показать весь комментарий
04.01.2022 15:11 Ответить
зате вміє вводити війська гібридно для захисту русккоязичних від цвітних і цвіточних революцій
показать весь комментарий
04.01.2022 17:42 Ответить
Опять руцких на исконно руцких землях обижают?
показать весь комментарий
04.01.2022 14:20 Ответить
Жанаозен. Что-то французское в названии
показать весь комментарий
04.01.2022 14:23 Ответить
Aux Champs-Élysées
Aux Жанаозен
показать весь комментарий
04.01.2022 14:26 Ответить
Боюсь, только олды поймут искрометность))
показать весь комментарий
04.01.2022 14:33 Ответить
Новый Узень при совдепии был. Нефть добывали.
показать весь комментарий
04.01.2022 15:03 Ответить
так жана и есть по казахски новый
показать весь комментарий
04.01.2022 15:08 Ответить
Chal(k)et також французьке
Споріднені народи
показать весь комментарий
04.01.2022 15:53 Ответить
пригадується в армії ще тих років французами називали киргизів
показать весь комментарий
04.01.2022 17:44 Ответить
Уверен что кацапы мутят, казахи сейчас очень хороши экономически, а рашке это ппц как не выгодно.
показать весь комментарий
04.01.2022 14:23 Ответить
У казахов есть газ собственный, который Газпром у них берет по заниженной цене . Контракт между газпромом и казахской властью озвучил внук Назарбаева. На этом контракте Миллер с ***** и олигархический Казахстана получают прибыль 1,5 млрд долларов в год и она оседает в сингапуре .
если Назарбаев уйдёт , кацапы введут войска и нет Казахстана и газ себе заберут
показать весь комментарий
04.01.2022 14:29 Ответить
Ах какая прелесть. Назарбаев хранитель Казахской независимости.
показать весь комментарий
04.01.2022 14:36 Ответить
янукович жеж. якось був таким
показать весь комментарий
04.01.2022 17:45 Ответить
Вибачте, а це не ви в 20-му році розповідали що білорусам не можна виходити проти бацьки, бо він захищає їх від РФ?)
показать весь комментарий
04.01.2022 14:37 Ответить
Здрасьте !!! Я наоборот возмущалась мирной демонстрацией и предлагала жечь шины.

А Вы тут брехней не занимайтесь
показать весь комментарий
04.01.2022 20:59 Ответить
так

Казахи на відміну від інших азіатів у Московію на заробітки не їздять..
показать весь комментарий
04.01.2022 14:32 Ответить
Північнокорейці також відміну від інших азіатів у Московію на заробітки не їздять..
показать весь комментарий
04.01.2022 14:45 Ответить
Как и южнокорейцы, японцы, китайцы (то что они делают в рашке это не заработки а обдирание и окитаевание)
показать весь комментарий
04.01.2022 14:51 Ответить
Штоп вы были в курсе подорожало от 60 (3.8 гривны) аж до 120 (7.5 гривны). Ужоз!
показать весь комментарий
04.01.2022 14:28 Ответить
Так, але це в країні де цей газ видобувають, а гроші осідать по кишенням режиму
показать весь комментарий
04.01.2022 14:45 Ответить
а де дівається наш газ ? в Стебнику і Бориславі помпи працюють
показать весь комментарий
04.01.2022 15:02 Ответить
Нам так не жити...
показать весь комментарий
04.01.2022 14:49 Ответить
Ну в два раза - это заметно. Их можно понять.
показать весь комментарий
04.01.2022 18:51 Ответить
у них видать заработал Ротердам+, они же радоваться должны были, и чем недовольны ?
показать весь комментарий
04.01.2022 14:31 Ответить
Треба терміново валізу візитівок Яроша відправити, бо в свинособак не буде гарного приводу Україну приплести
показать весь комментарий
04.01.2022 14:36 Ответить
пуйло чекає, коли назарбаєв сам не впорається і покличе його на допомогу
показать весь комментарий
04.01.2022 14:36 Ответить
****** этот шал
показать весь комментарий
04.01.2022 14:53 Ответить
Повысили до 7,5 гривен за куб и народ встал на дыбы. Украинцев восьмой год в хвост и в гриву, ни одного протеста.
показать весь комментарий
04.01.2022 15:01 Ответить
Россия Цены газ (СУГ), 27-дек-2021

Россия Цены газ (СУГ)
Литр


RUB
30.795

и не бастуют гады
показать весь комментарий
04.01.2022 15:12 Ответить
Люди с рабским менталитетом показывают друг на друга пальцем. Анекдот какой-то.
показать весь комментарий
04.01.2022 15:22 Ответить
та да...и только в ольгино никаких рабских менталитетов
показать весь комментарий
04.01.2022 15:27 Ответить
Как бы это не кремлёвская нечисть устраивает, очень похоже, тема протестов, кремлёвская...к тому же в Казахстане, запущен процесс дерусификации
показать весь комментарий
04.01.2022 15:03 Ответить
Не, Назарбаев и его шестёрки, это всё кремлёвские ребята. Соответственно, это искренний народный протест против долголетней диктатуры и низкого уровня жизни. Он же даже столицу в честь себя переименовал)). Повышения цен- это последняя капля. А по большому счету, дело в другом- достали народ.
показать весь комментарий
04.01.2022 15:13 Ответить
Требование искоренить коррупцию и кумовство, строительство новых фабрик и заводов, сокращение безработицы актуально для всех страны бывшего совка.
показать весь комментарий
04.01.2022 15:21 Ответить
Так и есть. В Прибалтике только ситуация попроще из-за ЕС. А в остальных одно и тоже. Кроме Украины, которая хоть всегда борется с таким положением дел и не хочет мирится. Хотя тенденция начала меняться и во многих других странах (Грузия, Киргизия, Армения. Вот теперь и Казахстан не выдерживает. В России назревает что-то). А всё потому что сидят царьки по 20-30 лет и строят из себя "отцов нации".
показать весь комментарий
04.01.2022 15:36 Ответить
Шкода,що у нас не було жодного "отца націі",а все лиш ублюдки та дегенерати націі...та й то в основному чужої...А так хочеться,щоб і у нас був батько націі і ми з вдячністю обирали б його термін за терміном...
показать весь комментарий
04.01.2022 17:26 Ответить
Когда всё заточено на личность одного человека, это в конечном итоге всегда плохо заканчивается. Да и страна несёт огромные риски- ведь, "отец нации" может заболеть, упасть, сойти с ума, его могут убить. Экономика страны сразу среагирует на такое событие и страна получает неизбежный кризис. Поэтому то в развитых странах президентские сроки и ограничивают(чтобы не нести эти риски) до максимум 2 сроков, максимум по 5 лет. Или ограничивают его власть до "представительских функций", это когда фактически страной управляет парламент.
показать весь комментарий
04.01.2022 17:34 Ответить
Я ошибся, повысили до 120 тенге не за куб, а за литр газа. 7,5 гривен. А в Украине литр 18,5 гривен за литр. Поправьте если ошибаюсь.
показать весь комментарий
04.01.2022 15:16 Ответить
19 - 19, 65
показать весь комментарий
04.01.2022 15:35 Ответить
не станем поправлять. ты часто ошибаешься...
показать весь комментарий
04.01.2022 17:48 Ответить
Тю, чуш це все. Бунт за ціни нічого не вартий. Бунт може бути лише за цінності.
показать весь комментарий
04.01.2022 15:27 Ответить
казахи молодцы. был у них желтоксан - 86, теперь кантараи -22
показать весь комментарий
04.01.2022 15:31 Ответить
КАЗАХИ МОЛОДЦЫ !
показать весь комментарий
04.01.2022 17:15 Ответить
молодцы Казахи,рождается еще одна великая и свободная нация на постсоветском пространстве!!!Слава Казахстан!!!
показать весь комментарий
04.01.2022 17:25 Ответить
Чего не скажешь про терпил украинцев.
показать весь комментарий
04.01.2022 17:35 Ответить
То чувство когда протестуют из-за 7 гривен за то что стоит в Украине 20.
показать весь комментарий
04.01.2022 17:34 Ответить
сколько скумбрия у них, поведай?
показать весь комментарий
04.01.2022 17:50 Ответить
Йди звідси, кацапе, водки немає.
показать весь комментарий
04.01.2022 21:06 Ответить
Власти уже сдались. Понизили обратно литр газа до 3 гривен.
показать весь комментарий
04.01.2022 18:05 Ответить
еще с декабря вроде говорили что цены будут на газ определяться по средней цене на бирже
(ну что то типа такого)
и вышло что с января цены стали по 100-120 тенге где то
а было где то 50
(1$ примерно 430 тенге)
я просто боялся что их сразу все разгонять будут
(когда после выборов выходили люди то с ними особо не церемонились)
но пока вроде пошли на уступки и сказали что будут снова по 50
хотя значит за счет бюджета получается будет компенсировать его

просто если цена будет 100 120 и многие на газе тут ездиют
то это автоматически повышает цены на все, т.к. цена на топливо влияет на все
показать весь комментарий
04.01.2022 19:36 Ответить
А власти Украины тоже сдадутся или с Нового Года повысят в два раза ??
показать весь комментарий
04.01.2022 19:42 Ответить
Тут подробно описаны события и причины:
https://www.youtube.com/watch?v=lUXePocF4vQ На площадях восставших городов стоят палатки и юрты | Главным требованием стала смена режима

35 177 просмотров
4 янв. 2022 г.




7,5 ТЫС.


НЕ НРАВИТСЯ


ПОДЕЛИТЬСЯ


СОХРАНИТЬ




https://www.youtube.com/channel/UCyRtVkSY1doj5Pu6NxnCGJA

https://www.youtube.com/channel/UCyRtVkSY1doj5Pu6NxnCGJA Ivan Yakovina

233 тыс. подписчико
показать весь комментарий
04.01.2022 19:59 Ответить
ЛУЧШЕ ОН ЧЕМ ФСБЭШНАЯ ТВАРЬ КАКАЯ ТО !!!
показать весь комментарий
05.01.2022 03:50 Ответить
 
 