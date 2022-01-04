"Старик, уходи!", - участники массовых протестов в Казахстане требуют от бывшего президента Назарбаева уйти из политики. ВИДЕО

В городах Жанаозен и Актау на западе Казахстана сотни участников акций протеста против резкого роста стоимости топлива провели ночь на вторник на центральных площадях.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода, в Актау протестующие установили палатки и юрту. В город прибыли также жители соседних регионов, включая города Актобе и Уральск.

Днем, 3 января, на площади в Актау, по оценкам очевидцев, было несколько тысяч человек. К ним прибыл аким (глава) региона, однако не смог убедить их разойтись. Протестующие призвали к отставке действующее правительство. Требования снизить стоимость сжиженного газа расширились: участники акции потребовали также искоренения коррупции и кумовства, строительство новых фабрик и заводов, сокращение безработицы.

На опубликованных в социальных сетях видео слышно, как сотни людей на площади в Актау скандируют "Шал, кет!" (по-казахски – "Старик, уходи!"). Этот лозунг звучит на многих акциях, участники которых выступают с требованием к бывшему президенту Нурсултану Назарбаеву уйти из политики.

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По словам активистов, на площади в Актау в радиусе около двух километров был недоступен мобильный интернет. В социальных сетях ранее распространилась информация, что в Актау было направлено два самолета с военными из соседних регионов.

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев накануне разместил твит, что в Актау начала работу правительственная комиссия, и демонстранты "должны проявить ответственность и готовность к диалогу".

Протесты начались несколько дней назад в городе нефтяников Жанаозене после резкого повышения стоимости сжиженного газа, которым в регионе заправляют большинство автомобилей. В Жанаозене, по словам местных активистов, на площади утром 4 января было около двух тысяч протестующих. Люди ночью поочередно выступали на митинге, во время которого говорили, что "несправедливо, что люди вынуждены требовать доступности газа в богатой углеводородом стране".

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Участники акций протеста в Актау и Жанаозене были поддержаны в других городах Казахстана. Около 20 человек были задержаны в Алматы. В Астане задержаны трое участников протеста, более 10 человек – в Шимкенте. Акции протеста прошли также в Актобе, Уральске и нескольких других городах.