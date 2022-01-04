"Старик, уходи!", - участники массовых протестов в Казахстане требуют от бывшего президента Назарбаева уйти из политики. ВИДЕО
В городах Жанаозен и Актау на западе Казахстана сотни участников акций протеста против резкого роста стоимости топлива провели ночь на вторник на центральных площадях.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода, в Актау протестующие установили палатки и юрту. В город прибыли также жители соседних регионов, включая города Актобе и Уральск.
Днем, 3 января, на площади в Актау, по оценкам очевидцев, было несколько тысяч человек. К ним прибыл аким (глава) региона, однако не смог убедить их разойтись. Протестующие призвали к отставке действующее правительство. Требования снизить стоимость сжиженного газа расширились: участники акции потребовали также искоренения коррупции и кумовства, строительство новых фабрик и заводов, сокращение безработицы.
На опубликованных в социальных сетях видео слышно, как сотни людей на площади в Актау скандируют "Шал, кет!" (по-казахски – "Старик, уходи!"). Этот лозунг звучит на многих акциях, участники которых выступают с требованием к бывшему президенту Нурсултану Назарбаеву уйти из политики.
По словам активистов, на площади в Актау в радиусе около двух километров был недоступен мобильный интернет. В социальных сетях ранее распространилась информация, что в Актау было направлено два самолета с военными из соседних регионов.
Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев накануне разместил твит, что в Актау начала работу правительственная комиссия, и демонстранты "должны проявить ответственность и готовность к диалогу".
Протесты начались несколько дней назад в городе нефтяников Жанаозене после резкого повышения стоимости сжиженного газа, которым в регионе заправляют большинство автомобилей. В Жанаозене, по словам местных активистов, на площади утром 4 января было около двух тысяч протестующих. Люди ночью поочередно выступали на митинге, во время которого говорили, что "несправедливо, что люди вынуждены требовать доступности газа в богатой углеводородом стране".
Участники акций протеста в Актау и Жанаозене были поддержаны в других городах Казахстана. Около 20 человек были задержаны в Алматы. В Астане задержаны трое участников протеста, более 10 человек – в Шимкенте. Акции протеста прошли также в Актобе, Уральске и нескольких других городах.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Поэтому, да - москали мутят, опять гибридно будут атаковать уже Казахстан. И у него нечем будет ответить. Позно казахи прикупили Байрактары.
-Але на півночі та сході ми незабаром можливо почуємо російською - "Путин памаги! Введи вайска!"
-Казахам треба бути дуже пильними
і не буде більше в Казахстані унітазів...
Главное что бы там не торчали рога россии.
Aux Жанаозен
Споріднені народи
если Назарбаев уйдёт , кацапы введут войска и нет Казахстана и газ себе заберут
А Вы тут брехней не занимайтесь
Казахи на відміну від інших азіатів у Московію на заробітки не їздять..
Россия Цены газ (СУГ)
Литр
RUB
30.795
и не бастуют гады
(ну что то типа такого)
и вышло что с января цены стали по 100-120 тенге где то
а было где то 50
(1$ примерно 430 тенге)
я просто боялся что их сразу все разгонять будут
(когда после выборов выходили люди то с ними особо не церемонились)
но пока вроде пошли на уступки и сказали что будут снова по 50
хотя значит за счет бюджета получается будет компенсировать его
просто если цена будет 100 120 и многие на газе тут ездиют
то это автоматически повышает цены на все, т.к. цена на топливо влияет на все
https://www.youtube.com/watch?v=lUXePocF4vQ На площадях восставших городов стоят палатки и юрты | Главным требованием стала смена режима
35 177 просмотров
4 янв. 2022 г.
7,5 ТЫС.
НЕ НРАВИТСЯ
ПОДЕЛИТЬСЯ
СОХРАНИТЬ
https://www.youtube.com/channel/UCyRtVkSY1doj5Pu6NxnCGJA
https://www.youtube.com/channel/UCyRtVkSY1doj5Pu6NxnCGJA Ivan Yakovina
233 тыс. подписчико