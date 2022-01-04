"Ну, что вы бегаете? Зачем этот цирк?", - львовский таможенник Лопотич пытался спрятаться в кустах от полицейских, поймавших его пьяным за рулем. ВИДЕО

Главный государственный инспектор-кинолог Львовской таможни Иван Лопотич дважды был задержан сотрудниками полиции под хмельком за рулем, однако никакой служебной проверки по этим фактам не было проведено, а нарушитель продолжает работать на таможне.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет на своей странице в соцсети пользователь Павел Верещагин и публикует десятиминутный ролик общения захмелевшего таможенника с полицейскими.

Видео сделано на нагрудную камеру полицейского и датировано 12 июля 2021 года. На 7-й минуте таможенник пытается скрыться от полицейских и прячется несколько раз в кусты.

Смотрите также: Начальника таможенного поста "Устилуг" Оникийчука поймали пьяным за рулем. ВИДЕО