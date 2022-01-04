"Ну, что вы бегаете? Зачем этот цирк?", - львовский таможенник Лопотич пытался спрятаться в кустах от полицейских, поймавших его пьяным за рулем. ВИДЕО
Главный государственный инспектор-кинолог Львовской таможни Иван Лопотич дважды был задержан сотрудниками полиции под хмельком за рулем, однако никакой служебной проверки по этим фактам не было проведено, а нарушитель продолжает работать на таможне.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет на своей странице в соцсети пользователь Павел Верещагин и публикует десятиминутный ролик общения захмелевшего таможенника с полицейскими.
Видео сделано на нагрудную камеру полицейского и датировано 12 июля 2021 года. На 7-й минуте таможенник пытается скрыться от полицейских и прячется несколько раз в кусты.
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+26 Александр Чуднивец #474549
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А виною всьому бNдло-маса, яка голосує за неосвідчених негідників і злодіїв !!!
Дивно чому держава не турбується по убогих своїх діячів.
ше не боялись.То есть реформы идут
Если бы это в не во Львовской, а в Черновицкой области происходило, то тогда да - 100% румыны.
Это только в его пьяных глюках по телефону "там румуни бігають". Видимо его с детства ими пугали. )))
А вот на видео их не видно и не слышно.
Причому тут де людина працює і чому його повинні перевіряти по службовій лінії? З гімновозами так само повинні поступати? Або закон повинен діяти однаково на всіх або це вже не закон.
А так виглядає, що відео випливае коли потрібно, а досі зберігалося як компромат. Доречі, що відомо про цього митника, його притягли до відповідальності чи розвалили справу в суді?
А виною всьому бNдло-маса, яка голосує за неосвідчених негідників і злодіїв !!!
Здорові сили, з кожним роком все більше і більше покидають країну(заробітки, ПМП)...залишається ось таке прикормлене бидло при держкоритах і маленьких коритках....