Проект "Без цензуры": Протест полицейских. Выйдут ли копы на Майдан? ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Почему массово увольняются патрульные полицейские? И выйдут ли копы на Майдан из-за низких зарплат и плохих условий службы? Богдан Буткевич в свежем "Без цензуры" рассуждает о том, будет ли кому патрулировать улицы в 2022-м.
Об этом – в проекте "Без Цензуры" на Цензор.НЕТ
Трудная, неблагодарная и рискованная работа – за копейки. Например, в Харькове уже открыто говорят, патрулировать город – некому! Массовые увольнения патрульных полицейских и протесты копов – новая украинская реальность. Почему так произошло и чем это чревато?
Топ комментарии
+18 Одержимый
показать весь комментарий04.01.2022 17:36
+16 Роман Пиляшенко #411494
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+15 Андрей Дудка #433173
показать весь комментарий04.01.2022 17:47
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100% - коррумпированные продажные скоты!!!!
Кто каждый день по работе стыкается с этими тварями - понимает что там всех выносить надо!!!!! Куда обращаться при краже??? к мусорам???? смысл??? эти бездельники ничего не делают!
понятно шо это типо мол правильно, но как же это "бесит" то!!1111
Им нужен - беспредел!!!
премий не получают?
20 лет отколотал и пенсионер - здоровый бычара - "пенсионер" блин.
и выплата по увольнению на пенсию - нехилую тачилу покупают и на бухло остается еще, мне прямо жель шо недоплачивают.
хрен выгонишь со "службы" то. жалуются - иди на стройку блин. на второй день побегут обратно мундир )по(носить.
Есть ведь альтернатива - пойти работать на стройку и получить сраный хостел за свои двадцать тысяч.
Часть украинцев так и живет - и живет уже долго. У них нет ведомственных общежитий, униформы, автомобилей, и пенсии в 45 лет. А патрулировать..... много ребят с боевым опытом, которые справятся с этим не хуже, чем плачущий о тринадцатой зарплаты.
тут и новость была - мусорило разжился на 200 или больше тысяч за год с небольшим - камвхору тупо уделал на бабло.
там и статья вроде до 7 лет, так шо серьезно.
клубничная экономика победила Украинскую экономику "крепких хозяйственников"
Антіколорадос- інсайд про перемовини зе з Байденом
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