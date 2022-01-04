РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7339 посетителей онлайн
Новости Видео
19 954 162

Проект "Без цензуры": Протест полицейских. Выйдут ли копы на Майдан? ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Почему массово увольняются патрульные полицейские? И выйдут ли копы на Майдан из-за низких зарплат и плохих условий службы? Богдан Буткевич в свежем "Без цензуры" рассуждает о том, будет ли кому патрулировать улицы в 2022-м.

Об этом – в проекте "Без Цензуры" на Цензор.НЕТ

Трудная, неблагодарная и рискованная работа – за копейки. Например, в Харькове уже открыто говорят, патрулировать город – некому! Массовые увольнения патрульных полицейских и протесты копов – новая украинская реальность. Почему так произошло и чем это чревато?

Читайте также: Проект "Без цензуры": НАТО, Ленин, Украина. Очередные маразмы от кремлевского чахлыка Путина. ВИДЕО

Автор: 

МВД (9318) протест (5858) патрульная полиция (1813) Буткевич Богдан (433)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+18
Пропоную копам разом з підприємцями вийти 25 січня на Майдан. Разом ми сила!
показать весь комментарий
04.01.2022 17:36
+16
Так вже на заміну поліції феодали готують місцеві міські варти))) туди й підуть працювати. Закон забудьте - ці новоспечені помощнікі охорони порядку будуть пиз..ти тіх хто незадоволений рішенням феодала без слів.
показать весь комментарий
04.01.2022 17:35
+15
Те порядочные люди, пришедшие в полицию по зову сердца, и представить не могли, что их негодяи и мерзавцы будут использовать в борьбе против собственного народа, и что они будут выполнять преступные приказы и распоряжения.
показать весь комментарий
04.01.2022 17:47
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
У вас с народом. Вам не о чем переживать. 😁
показать весь комментарий
04.01.2022 18:36 Ответить
А народ то ее как любит! С цветами к полиции идёт
показать весь комментарий
04.01.2022 19:18 Ответить
Нам такая полиция - НЕ нужна!!!!

100% - коррумпированные продажные скоты!!!!
Кто каждый день по работе стыкается с этими тварями - понимает что там всех выносить надо!!!!! Куда обращаться при краже??? к мусорам???? смысл??? эти бездельники ничего не делают!
показать весь комментарий
04.01.2022 18:18 Ответить
Ти ж сам її створив разом з Аваковим і Кивою.
показать весь комментарий
04.01.2022 18:21 Ответить
что ты мычишь игорек? выпей стекломоя и опохмелись, мусор
показать весь комментарий
04.01.2022 18:22 Ответить
тільки москалі пишуть про стєкломой
показать весь комментарий
04.01.2022 18:25 Ответить
показать весь комментарий
05.01.2022 04:23 Ответить
да мне всё равно что там у ментов.
показать весь комментарий
04.01.2022 18:18 Ответить
мопедистов уничтожили -вот и не стало работы! авто трогать низзя - там у зассатого лапа или ствол может вытянуть...
показать весь комментарий
04.01.2022 18:19 Ответить
При сабакову їх все влаштовувало?
показать весь комментарий
04.01.2022 18:19 Ответить
А що ж тоді робити військовим з їхніми зарплатами? Теж вийти на Майдан?
показать весь комментарий
04.01.2022 18:22 Ответить
"***** памагі" ще не кричать?
показать весь комментарий
04.01.2022 18:23 Ответить
Нехай йдуть санітарами в лікарні на 5-6 тисяч зарплати.
показать весь комментарий
04.01.2022 18:24 Ответить
Были "мусора твари", станут "врачи убийцы".
показать весь комментарий
04.01.2022 18:43 Ответить
"врачи убийцы" - це звичайний український лікар, який всім на любі хвороби виписує антибіотики, такщо багато знати не треба, вони зможуть.
показать весь комментарий
05.01.2022 07:42 Ответить
чого ж санітари не йдуть в патрульні за 12 тисяч, бояться, чи не хочуть втрачати хабарі?
показать весь комментарий
05.01.2022 07:41 Ответить
проЄкт - кто так пишет!!!!!

понятно шо это типо мол правильно, но как же это "бесит" то!!1111
показать весь комментарий
04.01.2022 18:24 Ответить
Криминальным авторитетам (новым лицам, депутатам) настоящая, правильная милиция не нужна!
Им нужен - беспредел!!!
показать весь комментарий
04.01.2022 18:27 Ответить
неее.. подождите копы... вы работаете с коммерческой структуре, не государственной, доход за прошлый год данным предприятием задекларирован более около 3 млрд грн, и вы теперь выходите требовать от государства денег!? а вы не окуели? да еще есть больой вопрос , к многим, о выполнении своих должностных обязанностей! Ребятки , расследуйте кто упер 3 млрд дохода!?
показать весь комментарий
04.01.2022 18:41 Ответить
не пиши пьяный
показать весь комментарий
04.01.2022 18:44 Ответить
я трезв... с чего взял?
показать весь комментарий
04.01.2022 19:35 Ответить
А за шо им платить?понабирали наркоманов и алкашей,работать не хотят,ездят взятки собирают,пусть идут дворниками, асфальт ложат!
показать весь комментарий
04.01.2022 22:00 Ответить
Боливар мусоров не вытянет
показать весь комментарий
05.01.2022 14:04 Ответить
Никто и не требует, как раз, увольняются и все, плакать и требовать начали руководители полиции.
показать весь комментарий
05.01.2022 07:44 Ответить
патрульная полиция финансируется с бюджета
показать весь комментарий
05.01.2022 12:01 Ответить
вот и мне этот факт интересен, коммерческая организация, а финансирует бюджет, которая имеет доход, согласно отчета юр. лица около 3млрд грн за 2020 год.. вам не странна такая постановка бизнеса??
показать весь комментарий
05.01.2022 14:01 Ответить
бедненькие, может еще жёппы им лизать?
премий не получают?
20 лет отколотал и пенсионер - здоровый бычара - "пенсионер" блин.
и выплата по увольнению на пенсию - нехилую тачилу покупают и на бухло остается еще, мне прямо жель шо недоплачивают.
хрен выгонишь со "службы" то. жалуются - иди на стройку блин. на второй день побегут обратно мундир )по(носить.
показать весь комментарий
04.01.2022 18:48 Ответить
Ти або придурок. чи просто без мізгів
показать весь комментарий
04.01.2022 20:43 Ответить
мізги, мізги - чо ти кривляєшся?
показать весь комментарий
04.01.2022 20:55 Ответить
20 лет было 10 лет назад, и лизать ничего не нужно, все просто увольняются.
показать весь комментарий
05.01.2022 07:45 Ответить
Копи,на Майдан???!!! Аж розбіжаться!!! Кацапською мовою - "своя рубашка ближе к телу"! Не той контингент!
показать весь комментарий
04.01.2022 18:48 Ответить
Шота не очень понял. Он хочет зарплату 30 тысяч, и еще тринадцатую зарплату. А еще очень лихо жонглирует миллиардами. И еще говорит что -то про честь - так раньше говорили офицеры, в т.ч. белые, императорской армии.
Есть ведь альтернатива - пойти работать на стройку и получить сраный хостел за свои двадцать тысяч.
Часть украинцев так и живет - и живет уже долго. У них нет ведомственных общежитий, униформы, автомобилей, и пенсии в 45 лет. А патрулировать..... много ребят с боевым опытом, которые справятся с этим не хуже, чем плачущий о тринадцатой зарплаты.
показать весь комментарий
04.01.2022 18:58 Ответить
Скорую помощь, фактически, ликвидировала негодяйка Супрун, пожарные - получают копейки и разбегаются, копам - тоже ничего не платят и они тоже разбегаются... 101, 102, 103 - это, разве не основа основ существования цивилизованного государства? Извиняюсь за свой французский, а ***** гражданам ТАКОЕ государство, как наше, типа "реформированное"? "Каких тебе ещё реформ не хватает?", да?
показать весь комментарий
04.01.2022 19:05 Ответить
Багато їх в Польщу на роботу виїхало?
показать весь комментарий
04.01.2022 19:23 Ответить
Piter Kandy, я таких не знаю! Військові,то так,їдуть. Але що б бувший мусор?! На реальних прикладах (без виключень),знаю: хто був ментом,працювати реально вже не буде! Не та "закалка"!
показать весь комментарий
04.01.2022 19:35 Ответить
Еще с восьмидесятых - "не хочу працювати, а воровать боюся, поїду я до Києва, в міліцію наймуся")))
показать весь комментарий
04.01.2022 19:38 Ответить
Багато пійшло в ЗСУ та інші військові структури.
показать весь комментарий
05.01.2022 07:46 Ответить
Клятий Порошенко! )))))
показать весь комментарий
04.01.2022 19:37 Ответить
Так и знал, что Порошенко не был Президентом и никаких решений не принимал. А кто им тогда руководил? Вова из-за поребрика?
показать весь комментарий
05.01.2022 07:47 Ответить
не хватает на всех мусоров блогерш с онлифанс. ничего не поделаешь.
показать весь комментарий
04.01.2022 19:45 Ответить
хах, я понял о чем вы))
тут и новость была - мусорило разжился на 200 или больше тысяч за год с небольшим - камвхору тупо уделал на бабло.
там и статья вроде до 7 лет, так шо серьезно.
показать весь комментарий
04.01.2022 20:02 Ответить
это во всех отрослях уже работать некому, т.к.Польша больше платит,
клубничная экономика победила Украинскую экономику "крепких хозяйственников"
показать весь комментарий
04.01.2022 20:07 Ответить
Странно что медики и учителя не выходят на Майдан 30 лет...,получая в сутки 5 гривен...зато рано дома...
показать весь комментарий
04.01.2022 20:45 Ответить
показать весь комментарий
04.01.2022 20:47 Ответить
Взятки медикам не отменили вот и ответ на загадку.
показать весь комментарий
05.01.2022 07:49 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=MBX9sj1JPoI https://www.youtube.com/watch?v=MBX9sj1JPoI

Антіколорадос- інсайд про перемовини зе з Байденом
показать весь комментарий
04.01.2022 21:09 Ответить
Мусора гідності не мають.
показать весь комментарий
04.01.2022 21:55 Ответить
де стільки злочинців взяти на таку кількість поліціянтів. всі злочинці по партійним спискам зараз працюють у владі
показать весь комментарий
04.01.2022 22:52 Ответить
Для поліцаїв які звільнилися чи думають звільнятися через низькі "получки" як казали при совку (зарплату заробити треба).

Робота в Польщі.

Потрібно працівників на роботу на фермі корів. Потрібно ставити доільні апарати; прибирати; кормити худобу; заготовлювати іжу для худоби; і робити всю супутню роботу по фермі. Пан надає безкоштовне житло і безкоштовно харчування. Є перериви під час дня на каву чи перекур. Пан перевірений, возимо до нього вже багато років. Вимоги: •місто праці: Ломжа ( околиці) •вік до 50-55 років •можливість прокидатись зранку 04:00-05:00 ранку •Швидкість та відповідальність, бажання працювати •Житло надається безкоштовне •вітається вміння іздити на тракторі •харчування надається за рахунок пана •заробітна плата 3500-4500зл/міс •Можливість надання авансу. •Зарплата виплачується готівкою на руки •Виізди маємо двічі на тиждень Зар/плата виплачується готівкою Робимо запрошення та веземо по біометріі. Веземо власним комфортним мікроавтобусом ! Виізд : Рівне-Луцьк-Тернопіль-Золочів-Львів. У Польщі допомагаємо з усіма нюансами по оформленню, поселенням
показать весь комментарий
04.01.2022 23:02 Ответить
интересно как копы будут охранять не лоха от копов
показать весь комментарий
04.01.2022 23:07 Ответить
нелоха охраняют военные из УГО, олигархов и матерых преступников СБУ и ДБР, а вот кто будет кражами на даче заниматься или хулиганами - не понятно, армия не поможет, врачи и учителя тоже
показать весь комментарий
05.01.2022 08:43 Ответить
...дайте больше прав , то они остануться . Да, и надо вернуть их прежнее название
показать весь комментарий
05.01.2022 04:16 Ответить
пусть не плачутся... как бы они себя ни называли, были они ментярами вонючими такими и остались... беспринципными, хамовитыми, тупыми и сверхнахальными...
показать весь комментарий
05.01.2022 07:43 Ответить
Почти все профессии в постсоветских странах, в том числе и Украине можно так описать
показать весь комментарий
05.01.2022 08:44 Ответить
Не служив ні в міліції,ні в поліції,але зовсім і ніколи не підтримував тих,хто принижує і принижував роботу поліції. Знаю сотні різних при кладів ( на собі) як працює поліція. Є різне і позитив і негатив. Є різні поліцейські і чесні і грамотні і порядні. Так як і навпаки. АЛЕ ГОЛОВНЕ--всі вони знашої вулиці,з нашого міста. Який нарід" така і поліція. Якщо "нарід" вибирає собі президента дважди зека і клоуна--то звідки ж візметься чесний професіональний коп,да іще і за мізерну зарплати. Дивіться частіше на себе в дзеркало і ви побачите "чесного" копа. Бнайчастіше кричить той ,хто сам такий.
показать весь комментарий
05.01.2022 11:37 Ответить
При большом некомплекте оставшимся полицейским приходится выходить на службу, заметьте круглосуточную, почти ежедневно, и получать за это не два или три денежных содержания, потому что работаешь за двоих-троих, а одно, которое к тому же урезают, заставляют ремонтировать машины или покупать бензин за свой счет. А ведь у многих семьи, расходы, которые сейчас выросли. А военные, у которых денежное содержание еще меньше, чем у полицейских, а ведь они должны быть уверены, что их семьи обеспечены пока они охраняют наш покой. А какая задолженность по денежному содержанию у военных и полицейских? Хотелось бы знать статистику, сколько уволилось полицейских из тех, кто пришел на службу в 2015 году, и сколько уволилось военнослужащих за последние 2 года?
показать весь комментарий
05.01.2022 12:09 Ответить
Виходьте на Майдан - народ підтримає!
показать весь комментарий
05.01.2022 12:23 Ответить
Страница 2 из 2
 
 