Проект "Без цензуры": Протест полицейских. Выйдут ли копы на Майдан? ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Почему массово увольняются патрульные полицейские? И выйдут ли копы на Майдан из-за низких зарплат и плохих условий службы? Богдан Буткевич в свежем "Без цензуры" рассуждает о том, будет ли кому патрулировать улицы в 2022-м.

Об этом – в проекте "Без Цензуры" на Цензор.НЕТ

Трудная, неблагодарная и рискованная работа – за копейки. Например, в Харькове уже открыто говорят, патрулировать город – некому! Массовые увольнения патрульных полицейских и протесты копов – новая украинская реальность. Почему так произошло и чем это чревато?

Читайте также: Проект "Без цензуры": НАТО, Ленин, Украина. Очередные маразмы от кремлевского чахлыка Путина. ВИДЕО