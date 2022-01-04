"В кортеже Зеленского главный не Зеленский": Ермак пользуется госохраной, – Bihus.info. ВIДЕО
Глава Офиса президента Андрей Ермак пользуется государственной охраной.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в расследовании BIHUS info.
"Зеленский, Шмыгаль, Монастырский - это спонсоры пробок на дорогах, потому что именно для их кортежей перекрывают движение. А иногда останавливают машины для пустых кортежей, которые делают вид, будто везут президента. И все за бюджетные средства. Как и госохрана, которой пользуется глава Офиса президента Андрей Ермак. Хотя в одном из интервью он подчеркивал, что это не так. Но Максим Опанасенко зафиксировал Ермака на бронированных автомобилях, которые как раз использует государственная охрана. Об этом он рассказывает в своем блоге", - сказано в описании к видео.
"На этих кадрах - призрачная охрана главы ОП Ермака. Почему призрачная? Ну потому что Ермак говорит: нет у меня охраны. А мы в это время наблюдаем как:
1) Серая Тойота уезжает со двора, где живет Ермак,
2) Во дворе в другой день черная Кемри, сопровождающая авто Ермака,
3) Водитель черной Кемри помогает водителю Ермака положить одежду в авто,
4) Ермак садится в бронированное авто. Все это под наблюдением водителя черной Кэмри.
И Ермак, и Управление госохраны отрицают этот факт, говоря ложь журналистам, отмечает Bihus.info.
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Не життя в простого єврейського парня,а казка якась
"- кто такой зе ленкин?
- это мелкий политический клоун времён дерьмака и его брата"
греха не боятся(((
хотяяя им пофиг, терпилы утрутся.
не, ну реально офигевшие. особенно Зеля - тупо ж видео где обещает стоять в пробках и вот даже Елдак тоже тупо срет на такие обещания.
и вот что - думать шо они не агенты какие то? а кто же они - если даже слова сдержать Зеля не может. (на выборы не ходил если что - от ненависти)
- а шо это?
- а оно тебе надо?
"Северокорейская пресса утверждает, что экс-руководитель Северной Кореи Ким Чен Ир и отец нынешнего главы страны Ким Чен Ына создал шаурму в 2011 году."
"и встать, когда с тобой разговаривает подпоручик!!!!" ))
свічка
Беня відпочиває з родиною і близьким оточенням.Проте,як пишуть- " Родини президента у лакшері-готелі не бачили"
А як же Дєрьмак? Він же намного болєє лудше Лєнкі!
бойовомучергуванні, замість шмарлі "парешает"
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У вівторок, 4 січня, ввечері, керівник Офісу президента Андрій Єрмак проведе телефонну розмову з представниками країн Нормандського формату - Франції та Німеччини.
Про це повідомила радниця Єрмака з комунікацій Дарія Зарівна, пише https://interfax.com.ua/news/political/789793.html "Інтерфакс-Україна" .
"Сьогодні ввечері відбудеться телефонна розмова Андрія Єрмака з зовнішньополітичним радником канцлера ФРН Єнсем Плетнером і дипломатичним радником французького президента Еммануелем Бонном"
Розмова відбудеться напередодні візиту радників лідерів Франції та Німеччини до Москви. Він запланований на 6 січня для переговорів із заступником глави адміністрації президента Росії Дмитром Козаком.
а дерьмак і є найголовнішим в утому шапіто...
а як по другому?
Антіколорадос- інсайд про перемовини зе з Байденом