"В кортеже Зеленского главный не Зеленский": Ермак пользуется госохраной, – Bihus.info. ВIДЕО

Глава Офиса президента Андрей Ермак пользуется государственной охраной.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в расследовании BIHUS info.

"Зеленский, Шмыгаль, Монастырский - это спонсоры пробок на дорогах, потому что именно для их кортежей перекрывают движение. А иногда останавливают машины для пустых кортежей, которые делают вид, будто везут президента. И все за бюджетные средства. Как и госохрана, которой пользуется глава Офиса президента Андрей Ермак. Хотя в одном из интервью он подчеркивал, что это не так. Но Максим Опанасенко зафиксировал Ермака на бронированных автомобилях, которые как раз использует государственная охрана. Об этом он рассказывает в своем блоге", - сказано в описании к видео.

"На этих кадрах - призрачная охрана главы ОП Ермака. Почему призрачная? Ну потому что Ермак говорит: нет у меня охраны. А мы в это время наблюдаем как:

1) Серая Тойота уезжает со двора, где живет Ермак,

2) Во дворе в другой день черная Кемри, сопровождающая авто Ермака,

3) Водитель черной Кемри помогает водителю Ермака положить одежду в авто,

4) Ермак садится в бронированное авто. Все это под наблюдением водителя черной Кэмри.

И Ермак, и Управление госохраны отрицают этот факт, говоря ложь журналистам, отмечает Bihus.info.