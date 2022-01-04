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"В кортеже Зеленского главный не Зеленский": Ермак пользуется госохраной, – Bihus.info. ВIДЕО

Глава Офиса президента Андрей Ермак пользуется государственной охраной.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в расследовании BIHUS info.

"Зеленский, Шмыгаль, Монастырский - это спонсоры пробок на дорогах, потому что именно для их кортежей перекрывают движение. А иногда останавливают машины для пустых кортежей, которые делают вид, будто везут президента. И все за бюджетные средства. Как и госохрана, которой пользуется глава Офиса президента Андрей Ермак. Хотя в одном из интервью он подчеркивал, что это не так. Но Максим Опанасенко зафиксировал Ермака на бронированных автомобилях, которые как раз использует государственная охрана. Об этом он рассказывает в своем блоге", - сказано в описании к видео.

"На этих кадрах - призрачная охрана главы ОП Ермака. Почему призрачная? Ну потому что Ермак говорит: нет у меня охраны. А мы в это время наблюдаем как:

1) Серая Тойота уезжает со двора, где живет Ермак,

2) Во дворе в другой день черная Кемри, сопровождающая авто Ермака,

3) Водитель черной Кемри помогает водителю Ермака положить одежду в авто,

4) Ермак садится в бронированное авто. Все это под наблюдением водителя черной Кэмри.

В кортеже Зеленского главный не Зеленский: Ермак пользуется госохраной, – Bihus.info 01

И Ермак, и Управление госохраны отрицают этот факт, говоря ложь журналистам, отмечает Bihus.info.

Автор: 

Ермак Андрей (1264) Управление госохраны (5)


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Топ комментарии
+56
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04.01.2022 19:14
+55
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04.01.2022 19:17
+36
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04.01.2022 19:33
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І не кажи вже в Буковелі змазує лижі.
Не життя в простого єврейського парня,а казка якась
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04.01.2022 19:42 Ответить
Бигус в Киеве вроде. Свинарчуки кто знает где, но точно не в Буковеле. Что там у тебя за сказка? Подробнее излагай.
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04.01.2022 19:49 Ответить
З'явилися ексклюзивні кадри з відпочинку свинарчуків в Буковелі.
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04.01.2022 19:54 Ответить
Що дозволено Юпітеру, не дозволено бику.
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04.01.2022 19:38 Ответить
Вовчик - бик? 😲 Може, бичок? 🤔
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04.01.2022 20:03 Ответить
почти как в старые добрые времена:
"- кто такой зе ленкин?
- это мелкий политический клоун времён дерьмака и его брата"
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04.01.2022 19:41 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=L_zxrDNXEOk зеля - дурилка картонная
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04.01.2022 19:43 Ответить
наперсточники
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04.01.2022 19:43 Ответить
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04.01.2022 19:47 Ответить
какая наглость!(картинка из Вождь краснокожих)
греха не боятся(((
хотяяя им пофиг, терпилы утрутся.
не, ну реально офигевшие. особенно Зеля - тупо ж видео где обещает стоять в пробках и вот даже Елдак тоже тупо срет на такие обещания.
и вот что - думать шо они не агенты какие то? а кто же они - если даже слова сдержать Зеля не может. (на выборы не ходил если что - от ненависти)
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04.01.2022 19:48 Ответить
Ой, та вы шо...это жеж случайность. Ну не может же самый честный в Мире Дерьмак врать.
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04.01.2022 19:49 Ответить
Их всех в этот дом на углу Шовковичной и Лютеранской тянет как будто там медом намазано. Далеко не самый лучший дом в округе. Мне там ни двор ни квартиры не понравились Но им может понтоваться друг перед другом нормально
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04.01.2022 19:51 Ответить
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04.01.2022 19:53 Ответить
Пора уже смириться с мыслью что в Украине де-факто президент дерьмак,а де-юре-зеленский. Ну прямо как "чейкрым".
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04.01.2022 19:54 Ответить
Зеленский полетел в Буковель на встречу с коломойским для получения инструкций что надо делать ермаку.....понятно что первому лицу нужна охрана..
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04.01.2022 19:55 Ответить
жиди повинні виїхати нафіг у свою державу,піджидки та кацапи на Московію.
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04.01.2022 19:57 Ответить
- вов, отут и отут подпиши...
- а шо это?
- а оно тебе надо?

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04.01.2022 20:07 Ответить
скумбрию по 8 медиа не правильно подали )) надо было как в севкорее, вообще её изобрести ))
"Северокорейская пресса утверждает, что экс-руководитель Северной Кореи Ким Чен Ир и отец нынешнего главы страны Ким Чен Ына создал шаурму в 2011 году."
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04.01.2022 20:19 Ответить
ещё напомнило
"и встать, когда с тобой разговаривает подпоручик!!!!" ))
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04.01.2022 20:22 Ответить
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04.01.2022 20:29 Ответить





свічка



Беня відпочиває з родиною і близьким оточенням.Проте,як пишуть- " Родини президента у лакшері-готелі не бачили"
А як же Дєрьмак? Він же намного болєє лудше Лєнкі!
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04.01.2022 20:10 Ответить
йому нема коли розважатися... він на бойовому чергуванні, замість шмарлі "парешает"

//
У вівторок, 4 січня, ввечері, керівник Офісу президента Андрій Єрмак проведе телефонну розмову з представниками країн Нормандського формату - Франції та Німеччини.

Про це повідомила радниця Єрмака з комунікацій Дарія Зарівна, пише https://interfax.com.ua/news/political/789793.html "Інтерфакс-Україна" .

"Сьогодні ввечері відбудеться телефонна розмова Андрія Єрмака з зовнішньополітичним радником канцлера ФРН Єнсем Плетнером і дипломатичним радником французького президента Еммануелем Бонном"

Розмова відбудеться напередодні візиту радників лідерів Франції та Німеччини до Москви. Він запланований на 6 січня для переговорів із заступником глави адміністрації президента Росії Дмитром Козаком.
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04.01.2022 20:25 Ответить
А як жеж указ, що з офіційними заявами та коментарями з питань зовнішньої політики України та з ініціативами міжнародного характеру можуть виступати лише Президент України, Прем'єр-міністр України і Міністр закордонних справ України?
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04.01.2022 23:11 Ответить
ну от...підтверджуються наші підозри що зеленьский то таки лялька-членограйка
а дерьмак і є найголовнішим в утому шапіто...
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04.01.2022 23:18 Ответить
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04.01.2022 20:44 Ответить
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04.01.2022 20:59 Ответить
в кого общак, того й охороняють.
а як по другому?
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04.01.2022 20:24 Ответить
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04.01.2022 20:41 Ответить
У ЗЕ роль говорящей куклы. А всю президентскую работу поделили между собой Коломойша ,Дерьмак и Арахамия. ЗЕшоблу в отставку!!!!!
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04.01.2022 20:54 Ответить
Вот верю я Бигусу ,Ткачу,Деркачу,Луценко Медведчуку.Очень порядочные ... люди.
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04.01.2022 20:55 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=MBX9sj1JPoI https://www.youtube.com/watch?v=MBX9sj1JPoI

Антіколорадос- інсайд про перемовини зе з Байденом
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04.01.2022 21:06 Ответить
Уверен, эта не симпатичная, сладкая парочка, закончит свои "подвиги" на нарах, в комфортной камере Малюськи..
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04.01.2022 21:28 Ответить
Охорона слабаки,будь фотограф з іншою оптикою- не було б кого охороняти.
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04.01.2022 21:36 Ответить
Та шо там кортеж.У нас в стране по сути дЕрмак главный.
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04.01.2022 22:32 Ответить
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05.01.2022 00:33 Ответить
велосипеди в ремонті
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05.01.2022 05:33 Ответить
и зелень и дерьмак закончат земной путь на верстовом столбе...
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05.01.2022 06:20 Ответить
Так это давно известно, дерьмак главней, нелох тут чисто кукла, оно ниче не решает, пусто место
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05.01.2022 06:33 Ответить
зрадулька.
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05.01.2022 07:30 Ответить
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05.01.2022 08:58 Ответить
тю, там даже Маша катается на бронированом джипе со спецназовцами и детей в школу на нем возит. Так Маша это помощница кварталовская, а тут цельный дерьмак! А вдруг его папараци окружат? Миша Ткач начнет вопросы задавать из кустов до тех пор пока ему пачков доляров снова рот не закрют) а? кому оно надо? сплошные нервы и марнотратство Вовиных денех)
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05.01.2022 09:30 Ответить
слуги урода
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05.01.2022 13:36 Ответить
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