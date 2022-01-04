Теперь "Дія" будет предупреждать о проверке банками кредитной истории, - Федоров. ВИДЕО

В приложении госуслуг "Дія" запустили новую услугу. Теперь пользователям будут приходить уведомления о кредитах или проверке кредитной истории.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня запускаем в Дії важную функцию push-сообщения о кредитах или проверку кредитной истории", - написал Федоров.

Теперь, когда банк будет проверять кредитную историю или открывать новый счет, в "Дії" сразу отображается push-сообщение.

"Это уже работает по умолчанию в вашем приложении, обновлять "Дію" не нужно", - отметил Федоров.

Читайте также: Количество пользователей приложения "Дія" превысило 13 млн человек, - Федоров

Указанная функция в частности обезопасит от мошенников.

Если в "Дію" поступит уведомление о новом кредите, который вы не открывали, можно сразу из приложения перейти по ссылке в Украинское бюро кредитных историй и написать жалобу.

Кроме того, если вы увидите уведомление о том, что кто-то проверяет вашу кредитную историю, чтобы открыть новый кредит, вы сможете быстро отреагировать.