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Теперь "Дія" будет предупреждать о проверке банками кредитной истории, - Федоров. ВИДЕО

В приложении госуслуг "Дія" запустили новую услугу. Теперь пользователям будут приходить уведомления о кредитах или проверке кредитной истории.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня запускаем в Дії важную функцию push-сообщения о кредитах или проверку кредитной истории", - написал Федоров.

Теперь, когда банк будет проверять кредитную историю или открывать новый счет, в "Дії" сразу отображается push-сообщение.

"Это уже работает по умолчанию в вашем приложении, обновлять "Дію" не нужно", - отметил Федоров.

Читайте также: Количество пользователей приложения "Дія" превысило 13 млн человек, - Федоров

Указанная функция в частности обезопасит от мошенников.

Если в "Дію" поступит уведомление о новом кредите, который вы не открывали, можно сразу из приложения перейти по ссылке в Украинское бюро кредитных историй и написать жалобу.

Кроме того, если вы увидите уведомление о том, что кто-то проверяет вашу кредитную историю, чтобы открыть новый кредит, вы сможете быстро отреагировать.

Автор: 

банки (1935) кредит (2378) Федоров Михаил (506) Минцифры (316) Дія (423)


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Топ комментарии
+7
Клон кацапских "Госуслуг".

И такое же дырявое говно, выгодное только тем, кто его контролирует.
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04.01.2022 19:48
+7
И они не несут никакой ответственности за сбои и глюки. Абсолютно. Все на свой страх и риск.

В "Дия" произошел масштабный сбой: исчезли COVID-сертификаты, ИНН и паспорта (фото)https://focus.ua/digital/500513-v-diya-proizoshel-masshtabnyy-sboy-ischezli-covid-sertifikaty-inn-i-pasporta-foto https://focus.ua/digital/500513-v-diya-proizoshel-masshtabnyy-sboy-ischezli-covid-sertifikaty-inn-i-pasporta-foto
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04.01.2022 19:59
+6
а у чому безпека? у тотальному контролі?
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04.01.2022 19:55
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Правила форума Совет форумчан
Супер. Ідемо в безпечне майбутнє в стилі фантастики про нейронки та всіх дій під протокол.

А скільки хрюкали що завдяки Дії будуть брати кредити ліві люди - Ідіоти. Завдяки Дії тепер все буде на порядок цивілізованіше.
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04.01.2022 19:46 Ответить
Ага. Вы просрете все свои деньги цивилизованно. Именно для этого создавалась Дия?

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04.01.2022 19:54 Ответить
ну а как ты думаешь для чего легализовали игровой бизнес?
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04.01.2022 20:04 Ответить
а у чому безпека? у тотальному контролі?
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04.01.2022 19:55 Ответить
Покажите нам международные сертификаты безопасности для этой поделки? И какую юридическую ответственность несут авторы Дии за все происшествия с ней?
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04.01.2022 20:02 Ответить
надо закрыть это фсб -шное приложение "дія", слишком много конфиденциальной информации они хотят..
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04.01.2022 23:24 Ответить
Запустите в Дии тетрис или змейку, хоть какая-то польза будет
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04.01.2022 19:46 Ответить
Клон кацапских "Госуслуг".

И такое же дырявое говно, выгодное только тем, кто его контролирует.
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04.01.2022 19:48 Ответить
И они не несут никакой ответственности за сбои и глюки. Абсолютно. Все на свой страх и риск.

В "Дия" произошел масштабный сбой: исчезли COVID-сертификаты, ИНН и паспорта (фото)https://focus.ua/digital/500513-v-diya-proizoshel-masshtabnyy-sboy-ischezli-covid-sertifikaty-inn-i-pasporta-foto https://focus.ua/digital/500513-v-diya-proizoshel-masshtabnyy-sboy-ischezli-covid-sertifikaty-inn-i-pasporta-foto
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04.01.2022 19:59 Ответить
Федоров не іт спеціаліст.Чому він розповідає за цифрові технології?
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04.01.2022 19:48 Ответить
А зело политик? Почему оно президент?! А Николя-Митбол а Арахамия?! Хуже не будет!
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04.01.2022 19:50 Ответить
Ну того на жаль обрало населення.
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04.01.2022 19:52 Ответить
Ну а этого выбрали те, кого выбрало население, все логично...
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04.01.2022 19:56 Ответить
Вот именно что НАСЕЛЕНИЕ. Граждане такое гивно зеленое не выбирали.
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04.01.2022 20:51 Ответить
Ну как же не IT - Фйодоров известный интернет-жулик! Как и Арахамия
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04.01.2022 21:16 Ответить
Кстати, а в чем польза такого предупреждения?
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04.01.2022 19:49 Ответить
"Скоро банк выяснит - Вы безответственный долбо...б или мошенник".
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04.01.2022 19:50 Ответить
І дію написали криворукі.Ну чесно.Це ж додаток,а не якась операційна система наприклад.
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04.01.2022 19:50 Ответить
цікаво, а ці кредити будуть наслідками "Дії"?
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04.01.2022 19:54 Ответить
Ой вей,вейвало....
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04.01.2022 19:59 Ответить
Є, хто тут розбирається з тими прогами? Дія точно так зможе? Бо хотілося, щоб так було, як пишуть. Ну повинен же Зе хоч чимось запам'ятатись перед пенсією. Якщо Дія дійсно добра, я йому все прощу і дозволю і надалі грати в кварталі без кримінального переслідування
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04.01.2022 20:05 Ответить
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04.01.2022 20:09 Ответить
Зе до Дії відноситься опосередковано. Самі ідеї зручної країни для людей це все від Федорова якому в молодості Балашов вклав правильну ідеологію та цінності. Зе ж просто привів Федорова до влади і дав йому можливість діяти як я догадуюсь по причині того що Зе любитель фантастики і технологій. Зоряна брама побудована на хортиці за рахунок грошей великого будівництва на це дуже сильно натякають .

Так ось чи треба його саджати буде видно на кінці його каденції. Якщо цей рік пройде нормально в енергетичній сфері і до наступної зими почнуть готуватись, а не так як зробив Зе із нафтогазом перед цією то це буде плюсик щоб все ж простити но за умови що він піде із влади, а не перетвориться в молодого лукашеску.
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04.01.2022 20:15 Ответить
"Дия" - говно. Так а шо там с "Вагнергейтом"? Уже всё, типа "взулы и забулы"? А Чаус гуляет на свободе? Гогизамминистра с его ***** и жёнушкой - "на общественных началах" и без допуска до гостайн тоже благополучно замяли и отпустили из страны по тихому? А Ермаку уже выдали задним числом допуск до всё тех же гостайн?
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04.01.2022 20:34 Ответить
банки и так всё знают... ваша дия,это колпак за каждым кто её установил.

чтоб Ленка-скумбрия знала,кто сколько тратит на трусы,на носки...где и сколько у него денег...недвижимости...
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04.01.2022 20:34 Ответить
Я, конечно, извиняюсь,- а в "Дии"будут фиксироваться факты супружеских измен, и случаи кожно-венерических инфекцирований?
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04.01.2022 20:43 Ответить
Це Ви їм так підказуєте наступні "покращення" ?
Дивіться, а то можуть додати до решти функцій.
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05.01.2022 05:17 Ответить
2000 переглядів, а в коментарях жодна людина, яка б зрозуміла про що новина, не відписалася. Наче зрозумілою мовою все написано. Якщо якісь чудіки будуть оформляти на вас в будь-якому банку лівий кредит, то в Дії прийде сповіщення. Без вашого відома не зможуть оформити, звісно, якщо у вас є Дія.

Тут далі можуть почати розказувати яка Дія хороша, чи погана. Напишу зразу свою думку як її користувач, а також як користувач електронних державних сервісів в інших країнах (ні, не в кацапстані). Дія поки що дуже сира, з деякими багами і з купою дірок. Для її роботи доступ до електронних баз держави отримали незрозумілі люди (так, Дія не зберігає дані, але через її сервери ці дані ганяють туди сюди). Це погано. Сама ідея мати програму, де людина завжди матиме з собою у смартфоні підтверджувану інформацію про себе,- то добре. Може, колись воно буде в толк.
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04.01.2022 20:52 Ответить
Дія робилася не для толку.Потрібно мати мізки,щоб на вас кредити без вашого дозволу не оформляли.До мене не раз дзвонили зловмисники,але після розмови кидали слухавку і блокували мій телефон.
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04.01.2022 21:29 Ответить
А в чем инновация? УБКИ (бюро кредитных историй) этот функционал уже лет 100 как предоставляет
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04.01.2022 21:17 Ответить
Ну хіба що так.
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04.01.2022 21:46 Ответить
УБКИ-т частная контора
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04.01.2022 22:58 Ответить
Давно уже государственная, после продажи за 1 грн. беней Приватбанка с миллиардной дырой внутри в собственность государства Украина.
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05.01.2022 10:21 Ответить
хорошая функция. Одобряю. Кому не нравится почитайте инет на людей на которых взяли кредиты и как им приходилось с этим мучаться.
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04.01.2022 21:24 Ответить
З такими успіхами скоро "Дія" буде присилати зауваження куди можна ходити, що робити і що треба підтерти дупу.
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04.01.2022 22:12 Ответить
Приємно , що не тільки кількість користувачів "ДіЯ" збільшується , а й кількість корисних та потрібних сервісів . А москалі нехай собі скаженіють , сходячи на гімно і скавулять : Госуслуга Абирвалг,Абирвалг,Госуслуга. Нам навіть нравиться і нас в ДіЯ вже 13 млн . Слава Україні !!!🇺🇦
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04.01.2022 22:16 Ответить
Ви забули додати, що саме к-ть щеплених користувачів.
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05.01.2022 05:20 Ответить
Шо ж в цьому приємного? Шо множиться кількість ідіотів які не знають шо таке інформаційна гігієна?
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05.01.2022 10:22 Ответить
...і віддають свої дані жулікам та кацапам?
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05.01.2022 10:23 Ответить
киля азиров одобряет максимушка продай ышо китайское для похудения
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04.01.2022 22:56 Ответить
он миша но не тот, который брат крисы
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05.01.2022 10:24 Ответить
правильно.
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05.01.2022 08:04 Ответить
Може простіше шахраям давати законну десятку? Бажаючих відкрити лівак буде близько нуля.
Ще потрібно заборонити офшорним свинарникам працювати в Україні. Може настав час заборонити лохотрони типу манівео та інші каловідстійники?
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05.01.2022 10:34 Ответить
Судя по фигуре - это министр молодежи и спорта, а не цифровой трансформации!

Из спортзала не вылезает, чувствует что будут скоро бить!
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05.01.2022 11:28 Ответить
 
 