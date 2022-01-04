Теперь "Дія" будет предупреждать о проверке банками кредитной истории, - Федоров. ВИДЕО
В приложении госуслуг "Дія" запустили новую услугу. Теперь пользователям будут приходить уведомления о кредитах или проверке кредитной истории.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня запускаем в Дії важную функцию push-сообщения о кредитах или проверку кредитной истории", - написал Федоров.
Теперь, когда банк будет проверять кредитную историю или открывать новый счет, в "Дії" сразу отображается push-сообщение.
"Это уже работает по умолчанию в вашем приложении, обновлять "Дію" не нужно", - отметил Федоров.
Указанная функция в частности обезопасит от мошенников.
Если в "Дію" поступит уведомление о новом кредите, который вы не открывали, можно сразу из приложения перейти по ссылке в Украинское бюро кредитных историй и написать жалобу.
Кроме того, если вы увидите уведомление о том, что кто-то проверяет вашу кредитную историю, чтобы открыть новый кредит, вы сможете быстро отреагировать.
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А скільки хрюкали що завдяки Дії будуть брати кредити ліві люди - Ідіоти. Завдяки Дії тепер все буде на порядок цивілізованіше.
И такое же дырявое говно, выгодное только тем, кто его контролирует.
В "Дия" произошел масштабный сбой: исчезли COVID-сертификаты, ИНН и паспорта (фото)https://focus.ua/digital/500513-v-diya-proizoshel-masshtabnyy-sboy-ischezli-covid-sertifikaty-inn-i-pasporta-foto https://focus.ua/digital/500513-v-diya-proizoshel-masshtabnyy-sboy-ischezli-covid-sertifikaty-inn-i-pasporta-foto
Так ось чи треба його саджати буде видно на кінці його каденції. Якщо цей рік пройде нормально в енергетичній сфері і до наступної зими почнуть готуватись, а не так як зробив Зе із нафтогазом перед цією то це буде плюсик щоб все ж простити но за умови що він піде із влади, а не перетвориться в молодого лукашеску.
чтоб Ленка-скумбрия знала,кто сколько тратит на трусы,на носки...где и сколько у него денег...недвижимости...
Дивіться, а то можуть додати до решти функцій.
Тут далі можуть почати розказувати яка Дія хороша, чи погана. Напишу зразу свою думку як її користувач, а також як користувач електронних державних сервісів в інших країнах (ні, не в кацапстані). Дія поки що дуже сира, з деякими багами і з купою дірок. Для її роботи доступ до електронних баз держави отримали незрозумілі люди (так, Дія не зберігає дані, але через її сервери ці дані ганяють туди сюди). Це погано. Сама ідея мати програму, де людина завжди матиме з собою у смартфоні підтверджувану інформацію про себе,- то добре. Може, колись воно буде в толк.
Ще потрібно заборонити офшорним свинарникам працювати в Україні. Може настав час заборонити лохотрони типу манівео та інші каловідстійники?
Из спортзала не вылезает, чувствует что будут скоро бить!