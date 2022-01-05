Бойцы ВСУ с передовой поздравили украинцев с праздниками и передали привет "курортникам, которые любят отдыхать на Закарпатье и в других точках". ВИДЕО

Бойцы ВСУ поздравили украинцев с праздниками - уже наступившим Новым годом и грядущим Рождеством.

Как сообщает Цензор.НЕТ, свои поздравления они записывали в непосредственной близости от места службы - передовой на Донбассе.

"Дорогие украинцы, поздравляем вас с Новым годом и Рождеством Христовым. Пусть новый год принесет только добрые события и яркие моменты. Счастье, исполнение всех мечтаний и поставленных целей. Пусть громкая украинская Коляда раздается от Ужгорода до Луганска и Симферополя. Христос родился! Слава! Украине!" - говорят бойцы в поздравлениях.

"Так, друзья, выглядит наша живописная Луганщина. Это для тех, кто еще не в курсе. Передаю привет всем курортника, которые любят отдыхать на Закарпатье и всяких других точках", - отметил после поздравления один из бойцов.

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