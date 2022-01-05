Бойцы ВСУ с передовой поздравили украинцев с праздниками и передали привет "курортникам, которые любят отдыхать на Закарпатье и в других точках". ВИДЕО
Бойцы ВСУ поздравили украинцев с праздниками - уже наступившим Новым годом и грядущим Рождеством.
Как сообщает Цензор.НЕТ, свои поздравления они записывали в непосредственной близости от места службы - передовой на Донбассе.
"Дорогие украинцы, поздравляем вас с Новым годом и Рождеством Христовым. Пусть новый год принесет только добрые события и яркие моменты. Счастье, исполнение всех мечтаний и поставленных целей. Пусть громкая украинская Коляда раздается от Ужгорода до Луганска и Симферополя. Христос родился! Слава! Украине!" - говорят бойцы в поздравлениях.
"Так, друзья, выглядит наша живописная Луганщина. Это для тех, кто еще не в курсе. Передаю привет всем курортника, которые любят отдыхать на Закарпатье и всяких других точках", - отметил после поздравления один из бойцов.
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Хлопці, а не час зєлєнєйшого ледаря посадовити на йолку ?
Тепер замість нього маєш брехливого тунєядця.
сдрысни сам.
Головного "Слугу народу" в Раді напередодні 8 березня було помічено на Мальдівах, фото.
https://apostrophe.ua/ua/news/politics/2021-03-06/glavnyiy-sluga-naroda-v-rade-nakanune-8-marta-byil-zamechen-na-maldivah-foto/224972
Живе в маслі катається за наш рахунок, а в країні криза за кризою і жодних перспектив на майбутнє.
Раніше там була дика природа і подекуди жорсткі кліматичні умови.
Пора уже, давно пора гнать эту, с позволения сказать, падаль.
Там жизнь протекает в других изменениях...
Ряд подтоплений зафиксирован на территории Закарпатской области по состоянию на утро среды, 5 января, в результате поднятия грунтовых вод.
"В Раховском, Тячевском и Хустском районах подтоплено 7 подвальных помещений, 6 жилых домов и 21 домохозяйство. Для откачки воды привлекалась техника местных пожарно-спасательных подразделений"
Кроме того, ночью сошли селевые потоки на дорогу регионального значения Р21 в с.Нижний Быстрый Хустского района и автодорогу национального значения Н09 в г.Рахов.
"Над расчисткой дорожного полотна от земляных масс и камней всю ночь работала техника фирмы, обслуживающей эти отрезки дорог. В настоящее время движение транспорта возобновлено", - сообщили в ГСЧС.
Информация о последствиях погодных условий в регионе уточняется.
А тут за нього усяке лайно розпинається.
прийде час всi будуть святкувати в нормальний день- 25 грудня, разом зi всiма нормальними християнами та всiм свiтом.
бійцям на передку - здоров"я, везіння, адекватних командирів, безмежна подяка і повага..
паРашу, неплохо бы посмотреть это видео. как народ в Киргизии призывает власть к ответу.
https://youtu.be/j1OPW8Z03Xc
на фото министр внутренних дел Молдомуса Конгантиев , слуга народа так сказать, после разговора по душам со своим гсподином, т.е. с тем самымнародом.
P.S. кстати, этот министр внутренних дел Киргизии было сбежал по привычке на паРашу, но она его выдала, вернула в Киргизии. над ним был суд, его оправдали, сейчас живет тихой жизнью пенсионера.
ждем, когда такие же рожи начищенные будут у кротов дЕрьмака, татарова, у сраного вовка из окружного, у сволочи мертвечука, придурка кивы, православнутой суки новинского, бородатой бабы каломойши и прочих...
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