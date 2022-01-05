РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7145 посетителей онлайн
Новости Видео Война
23 044 97

Бойцы ВСУ с передовой поздравили украинцев с праздниками и передали привет "курортникам, которые любят отдыхать на Закарпатье и в других точках". ВИДЕО

Бойцы ВСУ поздравили украинцев с праздниками - уже наступившим Новым годом и грядущим Рождеством.

Как сообщает Цензор.НЕТ, свои поздравления они записывали в непосредственной близости от места службы - передовой на Донбассе.

"Дорогие украинцы, поздравляем вас с Новым годом и Рождеством Христовым. Пусть новый год принесет только добрые события и яркие моменты. Счастье, исполнение всех мечтаний и поставленных целей. Пусть громкая украинская Коляда раздается от Ужгорода до Луганска и Симферополя. Христос родился! Слава! Украине!" - говорят бойцы в поздравлениях.

"Так, друзья, выглядит наша живописная Луганщина. Это для тех, кто еще не в курсе. Передаю привет всем курортника, которые любят отдыхать на Закарпатье и всяких других точках", - отметил после поздравления один из бойцов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский остановился в Буковеле на одном этаже с Коломойским

Смотрите: "Дети Украины - мы воюем ради вас", - военные из зоны боевых действий поздравляют с Днем Святого Николая. ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (20444) праздник (1691) Рождество (381) ВСУ (6603) Ухман Михаил (236) Ермак Андрей (1265)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+56
Зеленському велике вітання від бійців !
Хлопці, а не час зєлєнєйшого ледаря посадовити на йолку ?
показать весь комментарий
05.01.2022 10:04
+55
показать весь комментарий
05.01.2022 10:14
+52
Чи заслужило оте чмо на тридцятий відпочинок у році ?
Живе в маслі катається за наш рахунок, а в країні криза за кризою і жодних перспектив на майбутнє.
показать весь комментарий
05.01.2022 10:11
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зеленському велике вітання від бійців !
Хлопці, а не час зєлєнєйшого ледаря посадовити на йолку ?
показать весь комментарий
05.01.2022 10:04 Ответить
надо, но лучше весной
показать весь комментарий
05.01.2022 10:05 Ответить
А мальдивського на яхту?
показать весь комментарий
05.01.2022 11:00 Ответить
Дурню, мальдівійський працював на посту президента так, як ти ніколи у своєму житті.
Тепер замість нього маєш брехливого тунєядця.
показать весь комментарий
05.01.2022 11:04 Ответить
Ага. Именно так вы дебилы и клепаете свои фейки.

показать весь комментарий
05.01.2022 11:08 Ответить
Ти платний брехливий і тупий троль
показать весь комментарий
05.01.2022 11:45 Ответить
Мерзотник портновський , згинь 😡
показать весь комментарий
05.01.2022 11:56 Ответить
показать весь комментарий
05.01.2022 11:05 Ответить
тут клоун ты и зельцман, так что заглохни. зелень )))
показать весь комментарий
05.01.2022 23:06 Ответить
спасибо!
показать весь комментарий
05.01.2022 10:04 Ответить
показать весь комментарий
05.01.2022 10:09 Ответить
Больше поражает то, что на настоящего военнослужащего начали делать нападки диванные придурки. Верной дорогой идут...
показать весь комментарий
05.01.2022 10:27 Ответить
А тебе нужно сдрыснуть отсюдова. Твоя каша в голове - не является истиной. Сиди дома на диване молча и сопи в 2 дырочки
показать весь комментарий
05.01.2022 11:39 Ответить
тебе нужно?
сдрысни сам.
показать весь комментарий
05.01.2022 11:41 Ответить
Так это же ты тут свое очень важное нужно лепишь всем, попутно рассказываешь кто и как должен был поступить и т.д. Забавный клоун.
показать весь комментарий
05.01.2022 11:44 Ответить
То не Воїн зебілів. Їхні воїни по іншу лінію фронту.
показать весь комментарий
05.01.2022 12:10 Ответить
Іти, бот Подоляка, задоволений тим що наїхав на діючого військового? Ти гнида, Максімчику. Лайно ти.
показать весь комментарий
05.01.2022 12:12 Ответить
А йому і горя мало. Воно катається на санках з гори.
показать весь комментарий
05.01.2022 10:09 Ответить
Твій тезка Давид?

Головного "Слугу народу" в Раді напередодні 8 березня було помічено на Мальдівах, фото.

https://apostrophe.ua/ua/news/politics/2021-03-06/glavnyiy-sluga-naroda-v-rade-nakanune-8-marta-byil-zamechen-na-maldivah-foto/224972
показать весь комментарий
05.01.2022 11:08 Ответить
Умовляє місцеву сосну.
показать весь комментарий
05.01.2022 11:19 Ответить
Воно ******** омани, катари та інші емірати.
показать весь комментарий
05.01.2022 11:21 Ответить
показать весь комментарий
05.01.2022 10:09 Ответить
Чи заслужило оте чмо на тридцятий відпочинок у році ?
Живе в маслі катається за наш рахунок, а в країні криза за кризою і жодних перспектив на майбутнє.
показать весь комментарий
05.01.2022 10:11 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=tH2w6Oxx0kQ Dust in the Wind
показать весь комментарий
05.01.2022 10:29 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=mSZXWdKSQNM остання обіцяю.
показать весь комментарий
05.01.2022 10:54 Ответить
Це зараз Америка благословенна земля, бо її такою зробили люди, адаптували під своє життя.
Раніше там була дика природа і подекуди жорсткі кліматичні умови.
показать весь комментарий
05.01.2022 11:08 Ответить
ну да...И ни одного аборигена.
показать весь комментарий
05.01.2022 14:59 Ответить
Интересно, сколько зелепупиков, после оплаты коммуналки смогут поехать в Буковель и остановиться в гостинице где остановился президент. Один номер там точно освободился, Беня уехал. Как там говорили? Мы теперь все президенты?! Или Вы не патриоты и не хотите смотреть на всю эту красоту про которую пишет президент?!
показать весь комментарий
05.01.2022 10:13 Ответить
дурне замріялося...
показать весь комментарий
05.01.2022 10:13 Ответить
показать весь комментарий
05.01.2022 10:16 Ответить
Ага, мабуть ЗЄля буде мінєтом вбивати Каломийського.
показать весь комментарий
05.01.2022 11:12 Ответить
ЗЕ высосал Коломоя досуха.
показать весь комментарий
06.01.2022 09:24 Ответить
А судьи кто, тобиш олигархи это и есть воры при власти напрямую или покупая ее.
показать весь комментарий
06.01.2022 13:49 Ответить
дебила кусок.
показать весь комментарий
05.01.2022 10:24 Ответить
показать весь комментарий
05.01.2022 11:25 Ответить
пісюнограй,уклоніст,поїдь на передову, сцикло! Не навідпочивався ще?
показать весь комментарий
05.01.2022 18:09 Ответить
А чартерам на Мальдивы привета нету?
показать весь комментарий
05.01.2022 10:12 Ответить
А чартеры в Оман не подходят*?
показать весь комментарий
05.01.2022 10:17 Ответить
Підходить і одне і друге
показать весь комментарий
05.01.2022 10:30 Ответить
Почему же было. Вы ж 5 лет поняли что Порошенко один раз отдохнул,до сих пор вспоминаете. А чё ж справедливости ради ,про Зеленского молчите,хотя он в год по 14 -15 раз отдыхает.
показать весь комментарий
05.01.2022 10:20 Ответить
А причем здесь Порошенко к чартерам декабря 2021 - января 2022?
показать весь комментарий
05.01.2022 11:49 Ответить
В Арахамії спитайте, він там був не так давно.
показать весь комментарий
05.01.2022 10:53 Ответить
Порошенко за пять років один раз відпочивав---ЗА СВОЇ КОШТИ.А порахуй скільки раз відпочивав клоун за державні кошти--бо він "має право на особисте життя
показать весь комментарий
05.01.2022 11:51 Ответить
показать весь комментарий
05.01.2022 10:14 Ответить
Выносите этих козлов курортных нафиг, братцы!
Пора уже, давно пора гнать эту, с позволения сказать, падаль.
показать весь комментарий
05.01.2022 10:15 Ответить
Смєтуни обіцяли змести.
показать весь комментарий
05.01.2022 10:22 Ответить
******* іхтамнєти біля кордонів, не час!
показать весь комментарий
05.01.2022 10:30 Ответить
Дякуємо! І від дітей теж.
показать весь комментарий
05.01.2022 10:19 Ответить
ти про мальдіви забуло пропердітися, чмо зелене
показать весь комментарий
05.01.2022 10:31 Ответить
А ти, ПОХОДУ, давай, приєднуйся до тих бійців! Чого в диван гримати!
показать весь комментарий
05.01.2022 10:32 Ответить
Тебе б,підара,нарядить і туди ,на передову,під обстріли!
показать весь комментарий
05.01.2022 10:34 Ответить
Поки ці хлопці на фронті воюють з ворогом, ти, паскуда, сидишь сракою на дивані, та ще й пащеку свою смієш відкривати!
показать весь комментарий
05.01.2022 10:54 Ответить
А поясни , цімборе , хто такі"київські дегради"? То тобі йовбак сійярото таке в методичці написав? Чи а самого ***** пичку лижеш?
показать весь комментарий
05.01.2022 10:55 Ответить
Обстановка в стране надоумила, понял, чмо ты зеленое?!
показать весь комментарий
05.01.2022 10:55 Ответить
Бійцям ЗСУ-респект...
показать весь комментарий
05.01.2022 10:29 Ответить
Це ще раз доводить що коли війна має бути введений воєнний стан і тоді всі працюють на перемогу - одні на передовій а інші в тилу.
показать весь комментарий
05.01.2022 10:36 Ответить
У військовому стані жодний міжнародний фонд нам би грошей не дав. Відповідно варіантів країні вижити було не багато.
показать весь комментарий
06.01.2022 01:19 Ответить
У курортника сейчас пробку с дупы рвануло.
показать весь комментарий
05.01.2022 10:37 Ответить
Ничего там не рвануло....
Там жизнь протекает в других изменениях...
показать весь комментарий
05.01.2022 11:00 Ответить
Хрінова думка. Краще-ніхто з них. Ніхто з олігархічного списку.
показать весь комментарий
05.01.2022 10:53 Ответить
бедоносец отдыхает... а не так далеко.... :

Ряд подтоплений зафиксирован на территории Закарпатской области по состоянию на утро среды, 5 января, в результате поднятия грунтовых вод.

"В Раховском, Тячевском и Хустском районах подтоплено 7 подвальных помещений, 6 жилых домов и 21 домохозяйство. Для откачки воды привлекалась техника местных пожарно-спасательных подразделений"
Кроме того, ночью сошли селевые потоки на дорогу регионального значения Р21 в с.Нижний Быстрый Хустского района и автодорогу национального значения Н09 в г.Рахов.
"Над расчисткой дорожного полотна от земляных масс и камней всю ночь работала техника фирмы, обслуживающей эти отрезки дорог. В настоящее время движение транспорта возобновлено", - сообщили в ГСЧС.

Информация о последствиях погодных условий в регионе уточняется.
показать весь комментарий
05.01.2022 10:47 Ответить
и найдут клоуна на трассе...с лыжной палкой в жопе...
показать весь комментарий
05.01.2022 10:54 Ответить
будьте живі - най обмине вас лиха доля....
показать весь комментарий
05.01.2022 11:06 Ответить
Велике Вам спасибі, Воїни Світла, за теплі слова поздоровлення! Навзаєм! Хай Пресв'ята Богородиця боронить Вас від ворожих куль та снарядів! Знешкоджуйте, давіть рашистську наволоч, що вдерлася на рідну нашу землю! Хай Христос своєю милістю допомогає Вам! Слава Україні! Героям слава!!!
показать весь комментарий
05.01.2022 11:30 Ответить
Впевнено заявляю що ти під...ас.
показать весь комментарий
05.01.2022 12:07 Ответить
Варто додавати: в поганому значенні цього слова.
показать весь комментарий
05.01.2022 14:09 Ответить
Клоун у Буковелі.
А тут за нього усяке лайно розпинається.
показать весь комментарий
05.01.2022 14:08 Ответить
З прийдешнім Різдвом вас, ріднесенькі !!! Бережи вас Господь !!!
показать весь комментарий
05.01.2022 13:10 Ответить
Дякуємо за привітання , але Різдво Христове вже минуло . Якраз перед Новим роком , 25 грудня . В січні - московське різдво , з дідом морозом
показать весь комментарий
05.01.2022 13:41 Ответить
поки що це не головне. нехай святкують обидва.

прийде час всi будуть святкувати в нормальний день- 25 грудня, разом зi всiма нормальними християнами та всiм свiтом.
показать весь комментарий
05.01.2022 14:53 Ответить
Вічна слава усім учасникам АТО!
показать весь комментарий
05.01.2022 14:17 Ответить
Зеля провалила усе, і як гівнокомандувач і як гівнодипломат.. сором і ганьба..
бійцям на передку - здоров"я, везіння, адекватних командирів, безмежна подяка і повага..
показать весь комментарий
05.01.2022 14:42 Ответить
всем зарвавшимся во власти, особенно тем, кто как в крото-офисе Зе-чма, работает на

паРашу, неплохо бы посмотреть это видео. как народ в Киргизии призывает власть к ответу.

https://youtu.be/j1OPW8Z03Xc

на фото министр внутренних дел Молдомуса Конгантиев , слуга народа так сказать, после разговора по душам со своим гсподином, т.е. с тем самымнародом.



P.S. кстати, этот министр внутренних дел Киргизии было сбежал по привычке на паРашу, но она его выдала, вернула в Киргизии. над ним был суд, его оправдали, сейчас живет тихой жизнью пенсионера.

ждем, когда такие же рожи начищенные будут у кротов дЕрьмака, татарова, у сраного вовка из окружного, у сволочи мертвечука, придурка кивы, православнутой суки новинского, бородатой бабы каломойши и прочих...

.
показать весь комментарий
05.01.2022 14:51 Ответить
Справжні нащадки Запорізьких козаків!
показать весь комментарий
05.01.2022 18:14 Ответить
ЦЕЛЬ БУКОВЕЛЬ !)
показать весь комментарий
05.01.2022 23:53 Ответить
Дякуємо хлопці, навзаєм!
показать весь комментарий
06.01.2022 09:50 Ответить
Українці воюють,слуги народа торгують - все,як і при Богдані..
показать весь комментарий
06.01.2022 16:22 Ответить
 
 