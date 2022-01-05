"Силовики Казахстана, держитесь! Давите эту плесень! Вы - воины света!" - белорусский пропагандист Азаренок о протестах в Казахстане. ВИДЕО
Белорусский пропагандист Григорий Азаренок призвал казахстанских силовиков подавить протесты в стране.
Как сообщает Цензор.НЕТ, Азаренок назвал силовиков "воинами света", а людей, вышедших на протест, - "плесенью".
"Силовики Казахстана, держитесь! Давите эту плесень! Вы - воины света!" - сказал он.
Топ комментарии
+59 Oljik
показать весь комментарий05.01.2022 10:47
+42 Вольный Каменьщик
показать весь комментарий05.01.2022 10:45
+39 AbOriginal_UA
показать весь комментарий05.01.2022 10:46
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ты не спеши салют давать: тебе прийдется, ведь, признать
неоспоримый факт других «героев» Ленинграда:
Ведь был же в страшные те дни, «солдат» невидимых респект,
от сытной жизни-- черный шабаш?
А каннибалов алчных, был «парад»?
А может флаг украинский приспущен,
у праха, где почил солдат, тебя же грудью защищая,
от твоего же Власова солдат?
весь на костях украинцев ты, гад! …
…Ты - горд. Сему ты салютуешь?
Лукавишь в этом. И сему ты - рад?
Что значит сердцу Украина,
для ленинградских- северных ребят,
которая забрала немца силу,
чтоб защитить бесславный Ленинград.
Твоих бездарных полководцев(Буденый),
что взялись боронить твой град,
лишь Жуков спас от явного позора,
врагу без жали сдав Великий Киев-град.
пружину у дупу сунути
буде ця пружина тайной 2.0 ??
Азарёнок вдруг спросил
Что чекаэ в году новом Гришу Азарёнка!?
И ответил тихий шёпот, эхом новогодним
"Рас-членёка рас-членёнка-а-а-а