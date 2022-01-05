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"Силовики Казахстана, держитесь! Давите эту плесень! Вы - воины света!" - белорусский пропагандист Азаренок о протестах в Казахстане. ВИДЕО

Белорусский пропагандист Григорий Азаренок призвал казахстанских силовиков подавить протесты в стране.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Азаренок назвал силовиков "воинами света", а людей, вышедших на протест, - "плесенью".

"Силовики Казахстана, держитесь! Давите эту плесень! Вы - воины света!" - сказал он.

Также читайте: Протесты в Казахстане: в МВД страны сообщают о задержании более 200 человек и 95 пострадавших сотрудников ОВД

Автор: 

Беларусь (7898) Казахстан (781) пропаганда (3677) протест (5858)


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Топ комментарии
+59
Колись ці азарьонки будуть висіти на стовпах.
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05.01.2022 10:47
+42
грыша азаренок мудак редкий
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05.01.2022 10:45
+39
Его уже не вылечить !
Лучше сдать на анализы в ветлечебницу...
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05.01.2022 10:46
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РЕКВИЕМ ПОБЕДЫ(обращение к дидываивальным пынемышебратьям)

Ты не спеши салют давать: тебе прийдется, ведь, признать
неоспоримый факт других «героев» Ленинграда:
Ведь был же в страшные те дни, «солдат» невидимых респект,
от сытной жизни-- черный шабаш?

А каннибалов алчных, был «парад»?
А может флаг украинский приспущен,
у праха, где почил солдат, тебя же грудью защищая,
от твоего же Власова солдат?
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05.01.2022 12:31 Ответить
Фундамент Санкта- Петерсбурга-
весь на костях украинцев ты, гад! …
…Ты - горд. Сему ты салютуешь?
Лукавишь в этом. И сему ты - рад?

Что значит сердцу Украина,
для ленинградских- северных ребят,
которая забрала немца силу,
чтоб защитить бесславный Ленинград.

Твоих бездарных полководцев(Буденый),
что взялись боронить твой град,
лишь Жуков спас от явного позора,
врагу без жали сдав Великий Киев-град.
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05.01.2022 12:33 Ответить
Да ,позор позорный такому народу .
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05.01.2022 12:39 Ответить
Этот октябренок болен
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05.01.2022 12:16 Ответить
Це шо за пісюк .? Білоруський - Сєкєльов ?
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05.01.2022 12:36 Ответить
Не, вы глубоко капаешь, це а-ля азиров(азарЬОнок).
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05.01.2022 12:39 Ответить
Ну-у , Нікіла Янович себе , все ж - скромніше вів .. А це гавно прямо аж з трусів випадає ,, так дуже вже йому хоцца , щоб казахські мусора поводились із мітингувальниками так як і білоруські .
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05.01.2022 13:04 Ответить
вылбядок райкомовский,жопа шире плеч,давитель пластилина..
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05.01.2022 12:49 Ответить
Не придумати своє, не вкрасти чуже - все, що можна сказати про Азарьонка.
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05.01.2022 13:09 Ответить
Судя по погонялову мардва, азаренок - маленький сумашедший (азаров- сумашедший).
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05.01.2022 13:21 Ответить
Это точно ЛБГТ - как в реальной жизни так и на службе у педика Луки. Что можно сказать - только на гыляку.
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05.01.2022 13:29 Ответить
якщо цьому пропа-гандону
пружину у дупу сунути
буде ця пружина тайной 2.0 ??
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05.01.2022 13:58 Ответить
Гниденок или *******, а может и то и другое вместе. Говно такое же как кисильов, за ребро бы его.
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05.01.2022 14:17 Ответить
И оставшись вдруг один
Азарёнок вдруг спросил
Что чекаэ в году новом Гришу Азарёнка!?
И ответил тихий шёпот, эхом новогодним
"Рас-членёка рас-членёнка-а-а-а
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05.01.2022 14:19 Ответить
Ніщо не спинить ідею, час якої настав.
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05.01.2022 14:24 Ответить
Мине лише одне цікавить про цього азазасренка. Куди він планує сь-*********
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05.01.2022 14:41 Ответить
какая тупая говорящая картошка....
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05.01.2022 14:48 Ответить
Ну по крайней мере откровенно. Свою плесень раздавили, теперь может говорить что хочет😁
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05.01.2022 15:04 Ответить
Чувак бездоннее даже салавьево-скабеевых.
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05.01.2022 15:09 Ответить
Как бы тебя не раздавили, мразь конченная!
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05.01.2022 16:14 Ответить
Азарьонок де ти будеш, коли Лука стане ніким ? Тобі білоруси с жопу держак від лопати засунуть , коли впіймають.
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05.01.2022 16:33 Ответить
Ага! Воины света, воины добра! Водку ху*рят с ночи до утра! Пиз*ят прохожих без разбору всех! Воинам этим кирдык придет всем!
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05.01.2022 18:39 Ответить
У нас такая мосейчучка.Сейчас тренируется ,с каждой программой почти как симонян и этот бульбоазаренок.Правда еще кацарылых не догнали.
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06.01.2022 13:59 Ответить
А за сало можно и по башке получить!
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10.01.2022 13:02 Ответить
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