"Силовики Казахстана, держитесь! Давите эту плесень! Вы - воины света!" - белорусский пропагандист Азаренок о протестах в Казахстане. ВИДЕО

Белорусский пропагандист Григорий Азаренок призвал казахстанских силовиков подавить протесты в стране.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Азаренок назвал силовиков "воинами света", а людей, вышедших на протест, - "плесенью".

"Силовики Казахстана, держитесь! Давите эту плесень! Вы - воины света!" - сказал он.

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