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Ночью сгорела крыша в помещении Житомирского епархиального управления УПЦ (МП). ВИДЕО

На улице Победы в Житомире произошел пожар в двухэтажном здании, принадлежащем Спасо-Преображенскому Кафедральному собору УПЦ (МП).

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Житомир.инфо, сообщение о пожаре в помещении Житомирского епархиального управления УПЦ (МП) спасателям поступило около шести часов утра.

В 7:08 пожар локализовали. По состоянию на 9:30 продолжалась его ликвидация. Огнем уничтожены крыша и перекрытие на площади около 600 кв. м. Усилиями бойцов ГСЧС удалось не допустить распространения пожара на рядом расположенное здание Ощадбанка. Погибших и травмированных в результате пожара нет. К тушению пожара привлечены 12 единиц техники и 54 человека личного состава. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

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Автор: 

Житомир (683) пожар (5954) УПЦ МП (1561)


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Топ комментарии
+34
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05.01.2022 12:04
+26
Житомир объявил флешмоб. Кто следующий? 🤪😁
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05.01.2022 11:53
+24
Где енот?
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05.01.2022 11:50
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Где енот?
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05.01.2022 11:50 Ответить
За бензином побежал.
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05.01.2022 11:55 Ответить
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05.01.2022 12:04 Ответить
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05.01.2022 12:04 Ответить
московський дах поїхав.
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05.01.2022 11:51 Ответить
мацковський поцрєархат-то не церква...
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05.01.2022 11:53 Ответить
Горіла хата, палала... фсб плакала, плакала.
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07.01.2022 17:09 Ответить
Житомир объявил флешмоб. Кто следующий? 🤪😁
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05.01.2022 11:53 Ответить
Возможно сами подожгли.По команде Гундяя.Ща Х..ло будет вопеть,что церкви жгут,скрепы изничтожить хотят правАсланныя.Повод ищут
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05.01.2022 14:45 Ответить
Бог не теля, бачить звідтіля !
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05.01.2022 11:54 Ответить
Ну,й,,добре
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05.01.2022 11:59 Ответить
Мабудь був малий приход то вирішили знищити. Це в їх стилі. Спочатку знищувати храми, а потім ну "дуже благовірними" стати. Бог не прощає!
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05.01.2022 11:59 Ответить
Кацапський сатанат згорів?
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05.01.2022 12:03 Ответить
Яка сумна новина !
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05.01.2022 12:03 Ответить
для Кремля)))
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05.01.2022 12:09 Ответить
Надо учредить день священной инквизиции
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05.01.2022 12:07 Ответить
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05.01.2022 12:07 Ответить
Это очищение Украины от паразитов!
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05.01.2022 12:08 Ответить
ну не схвалює боженька сектантство, аж ніяк!
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05.01.2022 12:10 Ответить
Прислужники дьявола Кремлевского начали самовоспламеняться. )))
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05.01.2022 12:10 Ответить
У Кремлевских слуг будет гореть земля под ногами в Украине.
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05.01.2022 12:11 Ответить
Біля Житомира за селом Денеші в Тригір'ї є чоловічий монастир московського сатанату. А монахи всі з підозрілою військовою виправкою на кацапській мові белькочуть. І той монастир ще жодного разу не горів. Навіть якось неприємно від того. Тим більше, що недалеко від тих місць є дещо, що кацапам бачити геть не варто.
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05.01.2022 12:42 Ответить
і де СБУ?
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05.01.2022 13:08 Ответить
Та там невеликий монастир, але достатньо симпатичний.
А у самому Житомирі є жиночий і теж Мацьковського.
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05.01.2022 21:30 Ответить
Наскільки я знаю, в Житомирі, крім Михайлівського собору, все - мп.
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06.01.2022 01:46 Ответить
У Житомірі всього три собора.
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06.01.2022 10:43 Ответить
Але є ще церкви.
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06.01.2022 20:48 Ответить
Собори та церкви, це дещо різне. Є ще Лаври.
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06.01.2022 20:54 Ответить
У тому маленькому можуть бути великі печери, логово рос. спецпризначенців.
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07.01.2022 17:13 Ответить
Можуть. Але є багато місць, где вони можуть розміститися значно зручніше, наприклад арендувати звичайні квартири.
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07.01.2022 19:44 Ответить
Дениші.
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06.01.2022 01:46 Ответить
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05.01.2022 12:12 Ответить
жалко що не згорів настоятель.
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05.01.2022 12:13 Ответить
Расторгнуть договор аренды на памятник архитектуры за не соблюдения мер противопожарной безопасности и храм передать Украинской церкви!
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05.01.2022 12:14 Ответить
То не храм палав, а їх адміністративна будівля. І ближче до неї Михайловський, як раз УПЦ. А Володимирський мацьковского за площею Перемоги.
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05.01.2022 21:32 Ответить
Зусиллями бійців ДСНС вдалося не допустити поширення пожежі на розташовану будівлю Ощадбанку. Так "Ощадбанк" це Державний ощадний банк України. А будівля МП ... так це ж вороже нам антиукраїнське лігво московського сатанату. Його можна було і не гасити.
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05.01.2022 12:35 Ответить
Эти отстроят быстро. Женский монастырь отстроили как второй собор.
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05.01.2022 12:36 Ответить
Не УПЦ, аМПЦ або РПЦ
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05.01.2022 12:43 Ответить
"Французький науковець заявив, що його зґвалтував священник Московської церкви в Україні."

Немного скрепных новостей из УПЦ МП
Французский студент по социологии Николя Имберг приехал в Киев с целью написания диссертации о "церковном расколе" в Украине. Но по глупости решил, что лучшим местом и источником вдохновения для написания работы будет территория одного из приходов УПЦ Московского Патриархата.…
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05.01.2022 12:46 Ответить
так яка там УПЦ... РПЦ-КДБ в Україні .
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05.01.2022 13:03 Ответить
З "пріходом " Вас , пане науковце, з мацкальським пріходом.
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05.01.2022 14:25 Ответить
Московський бог бачить кому горіть в Україні!
Ну і славненько!
Хай палають!
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05.01.2022 12:48 Ответить
Ну просто чудова новина!
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05.01.2022 12:58 Ответить
в москальському сатанатi РПЦ-КДБ нема Б-га, там рюзьгемiр та гундяйка.
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05.01.2022 13:01 Ответить
як кажуть - "Бог не фрайєр, він все бачить!". попи московського патріархату набухались, недопалки не загасили - результат "на-ліцо". висновок: "горі-горі ясно, жалко, што погасло..."
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05.01.2022 13:02 Ответить
"Криша" - то хто? 🤔Крємль? Рєзідєнція пуцина? Резиденція Зєлєнского-Єрмака?
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05.01.2022 13:08 Ответить
Мабуть грім вдарив. Перун теж проти гюндяй-пархату
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05.01.2022 13:09 Ответить
штаб антивакцинаторів та агентури пала, і чого в мене настрій піднявся))))
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05.01.2022 13:11 Ответить
Боже наказання за связь с сатаною.
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05.01.2022 13:16 Ответить
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05.01.2022 13:20 Ответить
Сонечко, це - занадто. Пріход - то сатанату, але булівля ж - наша. Більше так не роби, будь ласка. Ну, там, в машині колесо "щоб спустило" чи гальма відмовили зненацька, нехай. А пам'ятник архітектури палити - зайве.
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05.01.2022 14:31 Ответить
Дуже цікаво чому в Україні на майже 8 мільйонів етнічних росіян немає навіть однієї їх парафії ворожої нам московської РПЦ, а по всьому світу їх аж кишить. А все досить просто - повне ім'я "УПЦ московського патріархату" ніколи в Україні не вживається, а замість цього відомий його скорочений прихований і замаскований від українського народу варіант нібито це навіть "Українська православна церква" але чумусь ворожа московська. Тобто, фактично і тут видно підступна брехня де злочинно здійснюється підміна найменування, оскільки "УПЦ закордонного московського патріархату" реально ну ні як не може бути "Українською православною церквою" - проте виходить!
А ще й те, що святі отці - сепаратисти УПЦ Московського патріархату завжди "гутарят" як правило на своїй окупаційній штучній російській мові, мовою наших лютих ворогів окупантів, підтримуючи їх у всьому.
Для всіх українців чітко і ясно що ця замаскована під УПЦ ворожа нам церква МП органічно ніяк не може бути Української. Адже вона московського патріархату виходить філіал РПЦ, а значить окупаційна закордонна російська, де їй і місце в проклятій паРаші.
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05.01.2022 17:45 Ответить
Тільки одна церква несе світло. Це та церква, яка горить.
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05.01.2022 13:20 Ответить
Не так: московська церква лиш тоді несе світло, як палає.
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05.01.2022 16:11 Ответить
Або Бог карає паскудників , або московський піп знову щось вкрав і сліди замітає
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05.01.2022 14:05 Ответить
Сьогодні почув таке Сортій (Трамбас), митрополит Пісідійський (Вселенський Патріархат) відкрито назвав РПЦ-сектою!
Це відбулося після того як москва вдерлася на канонічну територію іншої православної церкви у Африці де створити "Патріарший екзархат в Африці під назвою "Клінський"»"
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05.01.2022 15:01 Ответить
Всі хто в Україні відвідує заклади так званої УПЦ(МП) є сектанти.
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05.01.2022 15:06 Ответить
Святой огонь снизошёл. Всё от Бога

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05.01.2022 15:01 Ответить
КАЗАХИ
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05.01.2022 16:11 Ответить
москва палає, щастя більшого нема... питання лише одне - чому губошльоп зеленський до цього часу не закрив розсадник руцького міра?
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05.01.2022 16:32 Ответить
Московський КГБешний - бандитський патріархат РПЦ у личаковій паРаші так він що московитський - російський чи руський?
Назвати " Руською свою сатанинську православну церкву" в паРаші -московії? Ну це вже нонсенс - маячня ! А назва її повинна бути рідна для кацапів Московська розкольницька церква. Так мало хто знає про те що поцупивши у Русі - України найменування Русь ворожі нам московські бандити церковники почали злочинно використовувати його лише тільки з 1930 рока. Саме тоді "Православна російська московська церква" підступно була замаскована кремлівськими сталінськими комуно-фашистами під нібито "Руську Православну Церкву" ( РПЦ), і відповідно тільки тоді "Патріарх Московський і всієї Росії" став тоді вперше незаконно злочинно сам себе називати "Московський і всієї Русі". Таким чином, був здійснено такий бісівський злочин, на що навіть жахливий татарин цар москалів -личкарів Петро І - (Нариш) не наважився, адже для назви кривавої ординської кацапською церкви і титулу головного московського попа в 1930 році було вкрадено в Україні, безпосередньо, саме святе нам славянам -українцям слово "Русь". Та ще і злочинно насадили нам в Україну свою філію кацапської РПЦ московський сатанинський патріархат (МП)
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05.01.2022 17:25 Ответить
у содомитов Масквабадского Сатаната подгорает
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05.01.2022 18:14 Ответить
БОГ НАКАЗАЛ ИЗ ЗА ОТНОШЕНИЙ С МП КИРИЛЛОМ !!!
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06.01.2022 00:05 Ответить
Сношений (содомских)
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07.01.2022 19:49 Ответить
Якщо в нас є рпц в Україні, то перемоги у війні бути не може. Рпц, це ідеодогічна зброя. Мододі батьки своїх дітей там хрестять і роблять помазаникими рпц. Що взагалі в них в голові.
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06.01.2022 02:22 Ответить
Рпцшне кодло само і спалило
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07.01.2022 12:13 Ответить
Обожрались жирным и водкой в пост...а потом рванули пердаки во время оргии мужеложества
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07.01.2022 17:12 Ответить
 
 