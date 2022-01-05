Ночью сгорела крыша в помещении Житомирского епархиального управления УПЦ (МП). ВИДЕО
На улице Победы в Житомире произошел пожар в двухэтажном здании, принадлежащем Спасо-Преображенскому Кафедральному собору УПЦ (МП).
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Житомир.инфо, сообщение о пожаре в помещении Житомирского епархиального управления УПЦ (МП) спасателям поступило около шести часов утра.
В 7:08 пожар локализовали. По состоянию на 9:30 продолжалась его ликвидация. Огнем уничтожены крыша и перекрытие на площади около 600 кв. м. Усилиями бойцов ГСЧС удалось не допустить распространения пожара на рядом расположенное здание Ощадбанка. Погибших и травмированных в результате пожара нет. К тушению пожара привлечены 12 единиц техники и 54 человека личного состава. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
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А у самому Житомирі є жиночий і теж Мацьковського.
Немного скрепных новостей из УПЦ МП
Французский студент по социологии Николя Имберг приехал в Киев с целью написания диссертации о "церковном расколе" в Украине. Но по глупости решил, что лучшим местом и источником вдохновения для написания работы будет территория одного из приходов УПЦ Московского Патриархата.…
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Ну і славненько!
Хай палають!
А ще й те, що святі отці - сепаратисти УПЦ Московського патріархату завжди "гутарят" як правило на своїй окупаційній штучній російській мові, мовою наших лютих ворогів окупантів, підтримуючи їх у всьому.
Для всіх українців чітко і ясно що ця замаскована під УПЦ ворожа нам церква МП органічно ніяк не може бути Української. Адже вона московського патріархату виходить філіал РПЦ, а значить окупаційна закордонна російська, де їй і місце в проклятій паРаші.
Це відбулося після того як москва вдерлася на канонічну територію іншої православної церкви у Африці де створити "Патріарший екзархат в Африці під назвою "Клінський"»"
Назвати " Руською свою сатанинську православну церкву" в паРаші -московії? Ну це вже нонсенс - маячня ! А назва її повинна бути рідна для кацапів Московська розкольницька церква. Так мало хто знає про те що поцупивши у Русі - України найменування Русь ворожі нам московські бандити церковники почали злочинно використовувати його лише тільки з 1930 рока. Саме тоді "Православна російська московська церква" підступно була замаскована кремлівськими сталінськими комуно-фашистами під нібито "Руську Православну Церкву" ( РПЦ), і відповідно тільки тоді "Патріарх Московський і всієї Росії" став тоді вперше незаконно злочинно сам себе називати "Московський і всієї Русі". Таким чином, був здійснено такий бісівський злочин, на що навіть жахливий татарин цар москалів -личкарів Петро І - (Нариш) не наважився, адже для назви кривавої ординської кацапською церкви і титулу головного московського попа в 1930 році було вкрадено в Україні, безпосередньо, саме святе нам славянам -українцям слово "Русь". Та ще і злочинно насадили нам в Україну свою філію кацапської РПЦ московський сатанинський патріархат (МП)