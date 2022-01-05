Ночью сгорела крыша в помещении Житомирского епархиального управления УПЦ (МП). ВИДЕО

На улице Победы в Житомире произошел пожар в двухэтажном здании, принадлежащем Спасо-Преображенскому Кафедральному собору УПЦ (МП).

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Житомир.инфо, сообщение о пожаре в помещении Житомирского епархиального управления УПЦ (МП) спасателям поступило около шести часов утра.

В 7:08 пожар локализовали. По состоянию на 9:30 продолжалась его ликвидация. Огнем уничтожены крыша и перекрытие на площади около 600 кв. м. Усилиями бойцов ГСЧС удалось не допустить распространения пожара на рядом расположенное здание Ощадбанка. Погибших и травмированных в результате пожара нет. К тушению пожара привлечены 12 единиц техники и 54 человека личного состава. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

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