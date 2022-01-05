"Стрельнули в солдата. Кровь идет у него! #б твою мать! Акимат горит!" - казахские протестующие захватывают админздания. ВИДЕО
В здании городского акимата Алматы возник пожар после того, как в него ворвались протестующие, оно окутано дымом.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на "Интерфакс-Казахстан".
Из окон второго этажа вырывается пламя, видны клубы густого черного дыма, все здание в дыму.
В настоящее время штурм здания городской администрации продолжается в Алматы.
Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Казахстан", слышны автоматные очереди.
Из здания продолжает идти черный дым, пожарных не видно. У входа столпилось свыше тысячи человек. Слышны крики "Алга, Казахстан" (Вперед, Казахстан).
Как сообщает Meduza, помимо здания администрации города Алматы горит прокуратура.
Также сообщается, что у здания администрации толпа избивает сотрудников национальной гвардии. Избиты около двух десятков нацгвардейцев, из них 4-5 пострадали очень серьезно.
Кроме того, как сообщают очевидцы, участники протестных митингов в Актобе (административный центр Актюбинской области на западе Казахстана) ворвались в здание акимата.
На распространяемых в социальных сетях видео видно, как толпа берет штурмом здание.
В то же время, десятки человек собрались и возле здания областного акимата в Костанае (административный центр Костанайской области). Как видно на кадрах, распространяемых очевидцами в социальных сетях, вблизи акимата полицейские выставили ограждения, однако демонстрантам удалось прорваться к зданию.
Похожая ситуация сейчас наблюдается и у здания акимата в Петропавловске (административный центр Североказахстанской области), в которое вышли около 50 человек. Спустя время полицейским удалось разогнать демонстрантов.
Митинги продолжаются и в Павлодаре (админцентр Павлодарской области Казахстана). Десятки людей также собрались у административного здания. Полицейским пока удается держать оборону перед акиматом. Видео распространяют очевидцы в социальных сетях.
Ранее сообщалось, что митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ начались в Казахстане 2 января в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе Казахстана). Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 января в Алматы произошли столкновения протестующих с силовиками.
Президент страны Касым-Жомарт Токаев ввел в Алматы, Мангистауской и Алматинской областях режим чрезвычайного положения на период до 19 января и комендантский час, который будет действовать с 23:00 до 07:00.
Утром 5 января правительство Казахстана было отправлено в отставку.
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А ведь всего повысили цену в
Газовой стране
на автомобильный газ ! 90 % казахов ездят на авто с газом .
И уже такой шум. А если повысят цену на коммуналку. Аэропорт Алма - Ата работает на полную загрузку. Горит здание прокуратуры.
Тогда будет песня -
горила шина !
Зате у нас все гаразд - люди дуже довольні стабільним керуванням Зе клоуна
Снесли нафиг шайку китайских агентов Назарбаевых, которые настолько опупели от власти, что, как сообщалось на форумах, запрещали невакцинированным даже за продуктами из дома выходить.
По сообщениям российским СМИ, елбасы сейчас пребывает в Китае.
Мое мнение, что елбасы уже давненько отправился к праотцам (когда стал памятником), а на его месте заседала фотография, но семейке его в Китае самое место, потому что из Дуная из арабы выставили.
Удивительные они люди, китайские агенты: призывают население учить китайский, а не арабский, а квартирки в Дубае прикупают, а не в Ухани.
Этот почетный российский академик имеет отличный нюх на ассеты, и я хорошо помню, как он явился в Беларусь инспектировать на предмет отжалия беларуские предприятия.
А сейчас его не слышно и не видно.
Видать, опасается ссорится с братьями по вере и ввязываться в этот конфликт.