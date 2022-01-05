В казахском Кокшетау полицейские привезли обратно и выпустили нескольких ранее задержанных протестующих. ВИДЕО
В казахском Кокшетау полицейские привезли обратно и выпустили нескольких ранее задержанных протестующих.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись таких действий полицейских опубликована в соцсетях. Поступок казахских стражей порядка участники акций протеста восприняли одобрительными возгласами.
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+28 Mora Zfayfer
показать весь комментарий05.01.2022 12:45
+12 Dmitry Sviridon
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показать весь комментарий05.01.2022 12:53
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паРашу, неплохо бы посмотреть это видео. как народ в Киргизии призывает власть к ответу.
https://youtu.be/j1OPW8Z03Xc
на фото министр внутренних дел Молдомуса Конгантиев , слуга народа так сказать, после разговора по душам со своим гсподином, т.е. с тем самымнародом.
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSmt93-fgKVXv0HJTmJk6wTxWK4YFpWkyq1CiSVDGim_BfYprjoywyxrmHZAI0PlUy2UuY&usqp=CAU
P.S. кстати, этот министр внутренних дел Киргизии было сбежал по привычке на паРашу, но она его выдала, вернула в Киргизии. над ним был суд, его оправдали, сейчас живет тихой жизнью пенсионера.
ждем, когда такие же рожи начищенные будут у кротов дЕрьмака, татарова, у сраного вовка из окружного, у сволочи мертвечука, придурка кивы, православнутой суки новинского, бородатой бабы каломойши и прочих...
.
жаль ,ошибся
Рот - хоть завязочки пришей...
Ой, до чего, Вань, размалёваны,
И голос - как у алкашей!
А тот похож (нет, правда, Вань)
На шурина - такая ж пьянь.
Ну нет, ты глянь, нет-нет, ты глянь,
Я - правду, Вань!
https://www.youtube.com/watch?v=l06gWtLP5T4&ab_channel=rogovanova60
Кацапы - смотрите и утирайте сопли !
Потому как за пандемию в РФДк праотцам отправились, как оказалось, аж целых 7 олигархов, и ни одному из них не помогла ни Росгвардия, ни ФСБ, ни казаки, ни даже любамая собака Шойгу.
Причем среди давших дуба были и люди относительно молодые, так что век российского олигарха, получается ярким но недолгим.
Судя по некрологу, давшие дуба российкие олигархи были людьми настолько незатейливыми, что расположены они на шкале развития гораздо ближе в кишечнополостным чем к Человеку Прямоходячему.
Не вижу между ними разницы с большинством украинских олигархов, как не стараюсь.
Есть, конечно и исключения, но исключения только.
Правда и не Абрамович, но тот потомок Царя Давида (да, у Царя были разные потомки, даже вполне себе придурковатые).
Не олигархов будут мочить, а пятую колонну, в т.ч. и олигархов, которые эту колонну поддерживает и симпатизирует.
Буде захищати русскій мір і русскоязикатих!
Казахам треба створювати загони самооборони і розміщувать на кордонах з паРашою!
Может казахстанский?