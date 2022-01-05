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В казахском Кокшетау полицейские привезли обратно и выпустили нескольких ранее задержанных протестующих. ВИДЕО

В казахском Кокшетау полицейские привезли обратно и выпустили нескольких ранее задержанных протестующих.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись таких действий полицейских опубликована в соцсетях. Поступок казахских стражей порядка участники акций протеста восприняли одобрительными возгласами.

Также смотрите: "Стрельнули в солдата. Кровь идет у него! #б твою мать! Акимат горит!" - казахские протестующие захватывают админздания. ВИДЕО

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задержание (6678) Казахстан (781) протест (5858)


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Топ комментарии
+28
всем зарвавшимся во власти, особенно тем, кто как в крото-офисе Зе-чма, работает на

паРашу, неплохо бы посмотреть это видео. как народ в Киргизии призывает власть к ответу.

https://youtu.be/j1OPW8Z03Xc

на фото министр внутренних дел Молдомуса Конгантиев , слуга народа так сказать, после разговора по душам со своим гсподином, т.е. с тем самымнародом.

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSmt93-fgKVXv0HJTmJk6wTxWK4YFpWkyq1CiSVDGim_BfYprjoywyxrmHZAI0PlUy2UuY&usqp=CAU

P.S. кстати, этот министр внутренних дел Киргизии было сбежал по привычке на паРашу, но она его выдала, вернула в Киргизии. над ним был суд, его оправдали, сейчас живет тихой жизнью пенсионера.

ждем, когда такие же рожи начищенные будут у кротов дЕрьмака, татарова, у сраного вовка из окружного, у сволочи мертвечука, придурка кивы, православнутой суки новинского, бородатой бабы каломойши и прочих...

.
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05.01.2022 12:45
+12
В Украине следующая революция приведет к убийству олигархов. Народ уже стал во много раз страшнее!!!
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05.01.2022 12:54
+10
А на РФ за репост дают реальный срок и эти терпилы боятся голос подать !
Кацапы - смотрите и утирайте сопли !
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05.01.2022 12:53
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Правила форума Совет форумчан
всем зарвавшимся во власти, особенно тем, кто как в крото-офисе Зе-чма, работает на

паРашу, неплохо бы посмотреть это видео. как народ в Киргизии призывает власть к ответу.

https://youtu.be/j1OPW8Z03Xc

на фото министр внутренних дел Молдомуса Конгантиев , слуга народа так сказать, после разговора по душам со своим гсподином, т.е. с тем самымнародом.

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSmt93-fgKVXv0HJTmJk6wTxWK4YFpWkyq1CiSVDGim_BfYprjoywyxrmHZAI0PlUy2UuY&usqp=CAU

P.S. кстати, этот министр внутренних дел Киргизии было сбежал по привычке на паРашу, но она его выдала, вернула в Киргизии. над ним был суд, его оправдали, сейчас живет тихой жизнью пенсионера.

ждем, когда такие же рожи начищенные будут у кротов дЕрьмака, татарова, у сраного вовка из окружного, у сволочи мертвечука, придурка кивы, православнутой суки новинского, бородатой бабы каломойши и прочих...

.
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05.01.2022 12:45 Ответить
тут уже кому как фартанёт..
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05.01.2022 12:47 Ответить
а я думал что это Ермак..
жаль ,ошибся
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05.01.2022 12:59 Ответить
Вот бы бубачку так раскумарить
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05.01.2022 13:11 Ответить
- Ой! Вань! Смотри, какие клоуны!
Рот - хоть завязочки пришей...
Ой, до чего, Вань, размалёваны,
И голос - как у алкашей!
А тот похож (нет, правда, Вань)
На шурина - такая ж пьянь.
Ну нет, ты глянь, нет-нет, ты глянь,
Я - правду, Вань!

https://www.youtube.com/watch?v=l06gWtLP5T4&ab_channel=rogovanova60
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05.01.2022 13:22 Ответить
Специальный эфир НВ: массовые протесты в Казахстане - https://www.youtube.com/watch?v=CRX-gMy7yes&ab_channel=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%B5%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F https://www.youtube.com/watch?v=CRX-gMy7yes&ab_channel=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%B5%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F

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05.01.2022 12:46 Ответить
Не забудьте вместе с властью выбросить и всех рашистов
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05.01.2022 12:48 Ответить
хорошо как в лугандоне?
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05.01.2022 12:58 Ответить
А на РФ за репост дают реальный срок и эти терпилы боятся голос подать !
Кацапы - смотрите и утирайте сопли !
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05.01.2022 12:53 Ответить
В Украине следующая революция приведет к убийству олигархов. Народ уже стал во много раз страшнее!!!
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05.01.2022 12:54 Ответить
а олигархи будут такие стоять и смотреть как их убивают изретка покрикивая: ой не надо, больно же...
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05.01.2022 13:16 Ответить
Вы знаете, да, будуть стоять и даже тихонько плакать.
Потому как за пандемию в РФДк праотцам отправились, как оказалось, аж целых 7 олигархов, и ни одному из них не помогла ни Росгвардия, ни ФСБ, ни казаки, ни даже любамая собака Шойгу.
Причем среди давших дуба были и люди относительно молодые, так что век российского олигарха, получается ярким но недолгим.
Судя по некрологу, давшие дуба российкие олигархи были людьми настолько незатейливыми, что расположены они на шкале развития гораздо ближе в кишечнополостным чем к Человеку Прямоходячему.
Не вижу между ними разницы с большинством украинских олигархов, как не стараюсь.
Есть, конечно и исключения, но исключения только.
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05.01.2022 13:43 Ответить
ну я не про сошек областных, я про ахметова, коломоя, новинского у этих инстинкт самосохранения работает.
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05.01.2022 14:04 Ответить
Так и РФ гикнулись не "сошки".
Правда и не Абрамович, но тот потомок Царя Давида (да, у Царя были разные потомки, даже вполне себе придурковатые).
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05.01.2022 14:28 Ответить
Интересно порохоботы своего кумира сывочолого гетьмана отправят на тот свет или нет
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05.01.2022 13:37 Ответить
Да, представляю, как зестадо убивает олигархов сидя на диване.
Не олигархов будут мочить, а пятую колонну, в т.ч. и олигархов, которые эту колонну поддерживает и симпатизирует.
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05.01.2022 13:57 Ответить
наверняка менты переодетые.
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05.01.2022 12:56 Ответить
Якби під шумок протестів паРаша пів Казахстану не відгризла!
Буде захищати русскій мір і русскоязикатих!
Казахам треба створювати загони самооборони і розміщувать на кордонах з паРашою!
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05.01.2022 12:57 Ответить
Я сомневаюсь что казахи как украинцы молча будут смотреть как у них отгрызают ихнюю землю и дома. Да и *тракториста* который будет всех призывать к миру и пойти на компромис порвут на части.
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05.01.2022 13:08 Ответить
Нужно вместо наших мусоров, казахов выписать..
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05.01.2022 13:03 Ответить
Зе-дЕрьмаку напрячься и приготовиться!
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05.01.2022 13:03 Ответить
Самолет правительства Казахстана вылетел в Россию, страну массово покидают бизнес-джеты - СМИ
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05.01.2022 13:15 Ответить
За водярой свозили.
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05.01.2022 13:16 Ответить
Цілком можливо що це спецоперація по усуненню від влади навіть неформальної колишнього президента. Тому і поліції і військовим дали наказ діяти в стилі 'з народом'. Залишившись без захисту силових структур стара тіньова влада змушена буде піти
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05.01.2022 13:35 Ответить
Треба слухати що кажуть на болотах, бо їм в майбутньому треба визнавати обо ні нову владу. Поки на болотах як завжди підгорає....
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05.01.2022 14:07 Ответить
Казахский?
Может казахстанский?
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05.01.2022 19:45 Ответить
Також слід брати до уваги родо племінні традиції казахів. Навіть між собою вони діляться на білих і чорних казахів (в узбеків теж таке є), не всім догодиш, токаєв з сатрапами звичайний червоний феодал (такий собі первий секретарь республиканского ЦК), грошей на підкуп лояльності пожаліють, думає що проскочить як бульбофюрер. Не проскочить, казахи не терпіли, а ще азійська жорсткість з двох сторін
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08.01.2022 09:37 Ответить
Боюсь, что при следующем майдане грабежи, мародерства и разбои будут как в Казахстане
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09.01.2022 01:36 Ответить
 
 