В казахском Актау протестующие остановили армейский автомобиль и взяли в плен группу военных. ВИДЕО

В казахском Актау протестующие остановили армейский автомобиль и обезоружили военных.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующая видеозапись опубликована в соцсетях. На записи видно, что военные не сопротивляются протестующим.

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