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В казахском Актау протестующие остановили армейский автомобиль и взяли в плен группу военных. ВИДЕО

В казахском Актау протестующие остановили армейский автомобиль и обезоружили военных.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующая видеозапись опубликована в соцсетях. На записи видно, что военные не сопротивляются протестующим.

Также смотрите: В казахском Кокшетау полицейские привезли обратно и выпустили нескольких ранее задержанных протестующих. ВИДЕО

Автор: 

армия (8496) Казахстан (781) протест (5858)


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Топ комментарии
+40
Козломордое, что ты там рисуешь свои картинки, ты нам расскажи почему у вас на параше с таким ВВП половина страны на ведро ходит, еще половина не знает, что такое газификация, а минималка ниже украинской?
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05.01.2022 13:38
+33
если многие годы терпеть одно и тоже пуйло, то взрыв накопленой агрессии будет огромный
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05.01.2022 13:22
+30
То что спецназ путинский вылетит в Казахстан на подавление казахского народа-это и бабке не ходи! Вован точно сделает все что бы подавить революцию, иначе и Вовану прилетит тоже самое. Главное что бы казахи пилюлей и этим уродам надавали.
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05.01.2022 13:24
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.А так тут вже все зрозуміло . Війська не чинять опору . Тобто , армія дійсно - з народом . Взагалі то , солдати це і є простий народ . Серед мітингувальників - родичі військових , тому вони в них не стрілятимуть .
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05.01.2022 13:36 Ответить
В Белорусии хотели справедливости в выборе Президента. Проблема,что больше ничего не хотели, разве что дружбы с братским российским народом - получили навсегда что то похожее на Гулаг. Да, ещё очень любили,, целоваться,, с ОМОН , а те отвечали засовыванием кийков во все отверстия. Интересно , чего хотят казахи ( при Сталине уничтожили30% казахов)- тоже любви от России?? Только украинцы всегда посылали и мочили убийц угро- монголов и хотели в ЕС и НАТ
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05.01.2022 13:37 Ответить
Ніякої дружби казахи не хотіли.
На відміну від українців, там переважна більшість спілкується своєю мовою.
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07.01.2022 14:30 Ответить
Украинцы воевали с угроэрзяфинномонголами с времён первых сепаров - Юрия Долгорукого и его сына Боголюбского объединивших дикие племена и разгра бивших Киёв - мы воюем и частенько конкретно ,, мочим,, По поводу мовы уже писал - современный так называемый русский - летописный язык Руси- Украины ( наш украинский). В ,, Правде ,,при Ярославе Мудром 85. % ,,русских,,слов, как и у Нестора летописца и с,,Словл о полку Игоревом,, и кодекс Русьско- Литовского княжества и Конституция Пилыпа Орлика. Пушкин сотворил ,, великий русский язык,, из языка который уже существовал до него 700лет. Украинский национальный государственный - более древний язык общения наших предков..
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07.01.2022 14:45 Ответить
То ви не лише історик, а ще й філолог? Нажаль, із послідовністю висловлення думок у вас є певні проблеми. А інакше б узялия собі написати наукову працю про фонологію мови ранньоукраїнської доби.
Я не закидаю, але мені не дуже кортить продиратися крізь чудернацькі виверти вашої думки.
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07.01.2022 15:09 Ответить
Напишите что нибудь вразумительное и фактическое. Кроме перечисленных Вами моих достоинств - хорошо знаю ,, феню,, Могу ,, зарядить,
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07.01.2022 15:18 Ответить
Мені спало на думку, що "по фєнє" ви будете кращі за мене.
Я вам написав предметно,- що ваш текст є непослідовним і нелогічним. Що я вас не тролю, але не розумію, що ви мали на увазі, коли його писали. Я бачу, що ви подаєте історичні і філологічні твердження, але я не бачу в них зв'язаності. Чи то російська мова чи то українська є, на вашу думку, історчним джерелом, і яке відношення кожна з них має до українського народу? На чому базуються ваші уявлення, окрім загальних слів про літописи, з текстами яких ви, мабуть, не знайомі? Як на вашу пов'язані між собою ці мови різні лексично і фонологічно? З огляду на те, що нічого з того я не зрозумів, я відповів, що не вважаю за розумне дискутувати текст, в якому я не знаходжу суті.
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07.01.2022 16:00 Ответить
У нас разное восприятие причинно- следственных связей. Не отвечу на ваш сарказм и детскую задиристость.Менторский тон профессора мне тоже не очень нравится. Чтобы вдаваться в последовательный анализ исторических и филологических утверждений - переписка не совсем удачный формат. По поводу ,, думаю не читали,- это обычный приём быдла, в подобных случаях нужно бить морду ( извините , лицо ) и тыкать лицом в текст.
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07.01.2022 16:29 Ответить
Та ти дійсно задиристе бидло, яке треба битив морду,щоб вчився культури спілкування.
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28.02.2022 16:07 Ответить
Это кому комент?
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28.02.2022 16:36 Ответить
Кадыровцы и члены банды «Вагнера» перестреляли друг друга в ходе разборки в оккупированном Луганске

В оккупированном Россией украинском Луганске произошла https://apostrophe.ua/news/society/accidents/2022-01-03/v-tsentre-luganska-rossiyskie-naemniki-ustroili-razborki-desyat-ranenyih-i-ubityih/254798 вооруженная разборка со смертельной перестрелкой между бандами кадыровцев и «Вагнера».

Убиты 2 человека по одному из каждой группировки. Еще 8 получили ранения. Среди раненых 5 членов банды «Вагнера» и 3 кадыровских муртада.

Причиной конфликта стало то, что одна из группировок русской банды ЛНР торговала слитым бензином и соляркой. Кадыровцы хотели войти в долю, но им отказали. Тогда они стали прессовать несговорчивых «бизнесменов». Те обратились за защитой к «вагнеровцам».

Представители двух группировок встретились в гостинице «Турист» в центре Луганска. Разборка закончилась стрельбой с трупами и ранеными.

Отдел мониторинга
Кавказ-Центр
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05.01.2022 13:39 Ответить
А где газ дороже ,в Казахстане или у нас в Украине ???
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05.01.2022 13:39 Ответить
Там, где государство теряет монополию на применение силы, такое государство гибнет. Пример Сомали, Ливия и т. д.. Далее погружение в хаос. И ещё доказательство что пара тысяч агрессивных неадекватов могут развалить любую слабую страну.
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05.01.2022 13:40 Ответить
Ходорковский Михаил


@mich261213

·
https://twitter.com/mich261213/status/1478679004953653250 55 мин



Цена на сжиженный газ в Казахстане была 60 тенге (₽10). С 1 января власти хотели поднять до 120 тенге (₽20). Из-за массовых протестов им пришлось снизить цену до 50 тенге (₽8,35). В России такой газ стоит ₽37. Миллер, Сечин и Путин живут во дворцах. А протесты «не работают»
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05.01.2022 13:41 Ответить
Цілком можливо що це спецоперація по усуненню від влади навіть неформальної колишнього президента. Тому і поліції і військовим дали наказ діяти в стилі 'з народом'. Залишившись без захисту силових структур стара тіньова влада змушена буде піти. Я поки що не надто оптимістичний щодо 'міліції з народом', без наказу малоймовірно щоб це сталося Саботувати накази вони можуть, вони теж люди, але відкрито піти на невиконання наказів малой
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05.01.2022 13:41 Ответить
такие спецоперации проходят тихо и без толпы. 20 съезд, назарбаев не отец нам, а гнида. бурные несмолкающие аплодисменты.
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05.01.2022 13:45 Ответить
Там ще можливий для організаторів такого з'їзду сценарій з тюремним терміном. Не віриться мені що всі силовики так дружно стали з народом
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05.01.2022 13:50 Ответить
казахи до конца не изжили родовую организацию. кроме того, все что я видел это случайные небольшие группы силовиков против толпы - логично в героев не играть и сдаться, лол. насколько я понимаю, там где силовики организованно действуют, пока, на строну протестующих никто не переходит (потому что сержант не приказал)
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05.01.2022 13:56 Ответить
Казахи просто собрались, вышли и дали всем писты, нет бы фонариками ходить и светить по дворам, да уточками размахивать, цветочки ментам дарить. Не понимают Казахи ничего в протестах
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05.01.2022 13:42 Ответить
Ну, и где они сейчас цветы возьмут?
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05.01.2022 14:20 Ответить
с кладбищ...
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05.01.2022 15:10 Ответить
там нема квітів - у казахів на кладовищах мавзолеї - надгробні будівлі кращі за ті в яких вони живуть
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05.01.2022 15:44 Ответить
Уверен что беларусы и сейчас найдут где цветы взять. Главное мирно диктатора скинуть.
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05.01.2022 15:18 Ответить
Диктаторы как правило мирно не уходят.
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05.01.2022 17:16 Ответить
Для нас головне хто організатор, не могли казахи які 20 років терпіли тут взяти і організуватись тим більше так організовано, хтось же замазав зеленими очі спецслужб...

Якщо Китай то супер, мовчать ніякої реакції, може і вони... Якщо ху..ло то дуже погано Казахстан хоч і комуняки але вони в союз не равались це була остання країна крім України яка залишалась ціллю ху...ла

Надіємся що Китай рішає свої геополітичні цілі...
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05.01.2022 13:49 Ответить
А потім ображаємся, коли нам говорять, що наша революція - справа рук Заходу)
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05.01.2022 13:52 Ответить
Метою нашої революції було НАТО та Євросоюз. А яка мета казахської?
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05.01.2022 14:05 Ответить
майдан. я оставлю его тут
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05.01.2022 13:57 Ответить
Протести в Казахстані є діло регулярне.
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05.01.2022 17:15 Ответить
>Для нас головне хто організатор, не могли казахи які 20 років терпіли тут взяти і організуватись тим більше так організовано, хтось же замазав зеленими очі спецслужб...

Могли. Такое внезапное народное восстание далеко не редкость в истории, когда просто накопилось за эти 20 лет. Чаушеску того же вспомните. Даже Овоща, чтобы далеко не ходить. Людей невозможно просто так взять и организовать, никакими ресурсами, если нет накопившегося потенциала в самом народе. А триггером может что угодно выступить: подорожание газа, фальсификация выборов, избиение студентов - это обычно непредсказуемо.

А вот кто воспользуется ситуацией - это да, действительно хороший вопрос.

Поэтому желающие прийти к власти должны готовиться очень заранее, ждать момента и просто возглавить протест. А то будет как в Минске - собрались, а что делать не знают, кроме цветочков и обнимашек. Думали, оно дальше само произойдёт и спаситель прискачет на розовом единороге. Кстати, многие ждали, что это будет Путин:

https://meduza.io/feature/2021/05/19/my-tak-mnogo-sdelali-i-ne-smogli-pobedit

"Была надежда, что Россия впишется правильным образом. Путин въехал бы в Беларусь мирно, весело, на белом коне."
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05.01.2022 17:41 Ответить
Ще в 60-х минулого століття повставали нераз!
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05.01.2022 18:42 Ответить
Надеюсь , Китай им поможет . Он половине раши ближе .
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05.01.2022 13:51 Ответить
Казахи многие годы были терпилами. Все эти их протесты 2019-го оказались пшиком. Сейчас казахи выпустят пар прилично. Кстати, нашего квартального ******** это тоже касается - долго терпеть его грабеж страны на пару с каломойшами-миндичами тоже никто особо не будет. К концу 2022-го это ****** будет в сизо на пару со своим хозяином.
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05.01.2022 13:51 Ответить
Хотелось бы, но хрен его знает... Например после Омана говорили (в том числе и я), что Зелоха вот в этом 20-м году наверняка скинут.
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05.01.2022 17:20 Ответить
Вот и отлично, теперь у ***** есть чем заняться. Если подпалят Кавказ( сейчас у Ингушей с Чеченцами конфликт), тогда в конце февраля можно принимать капитуляцию у Спасских ворот.
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05.01.2022 13:51 Ответить
это было бы хорошо чтобы началась мордовско - удмуртская храштанская вайна. ну или коми - чувашеский конфликт хотя бы.
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05.01.2022 14:03 Ответить
Удмурсткие Бендеровцы-это таки звучит))
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05.01.2022 14:06 Ответить
Тува (Шойгу) висуває територіальні претензії Красноярську краю.
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05.01.2022 14:28 Ответить
Эй , гражданина ! Ты туда не ходи , ты сюда ходи. А то снег башка попадет , совсем мертвый будишь.
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05.01.2022 14:06 Ответить
Ржачно спостерігати за кацапами на їх ресурсах)))) Вони реально 3.14здануті на всю голову....)))

В них так понаCирано в голові " про проіскі Запада", що зараз повністю розгублені і не розуміють, що відбувається?... Чи то печеньки Нуланд, чи то план Путіна, чи справді народ вийшов))))
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05.01.2022 14:07 Ответить
Ай да Байден, ай да сукин сын)) Говорил же картофельный фюрер, что ждет много интересного в январе. Луке приготовится))
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05.01.2022 14:08 Ответить
СамА найбільша головоломка для ПАЦАКА, що ПЄЧЄНЬКІ НУЛАНД і ЕКСПОРТ ЦВЄТНИХ РЄВАЛЮЦІЙ по Казахстану не працюють.

Оскільки ніякого ЗАПАДА, США І ГЕЙРОПИ в Казахстані немає... Є лише КИТАЙ і РОСІЯ... Хіба що ПЄЧЄНЬКІ СІНцзіНЬПІНА вигадають...))) Але тоді серйозний конфлікт з китайцями ...
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05.01.2022 14:28 Ответить
Очень хотеться, чтобы казахи зашли на расейские сайты и почитали, что кацапоидные рабы писали, как призывали расстреливать протестующих и так далее.
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05.01.2022 14:07 Ответить
Поясните, чего они бунтуют?

Казахстан средняя цена на коммуналку сегодня - 1 теньге сегодня 0,063 грн.-

- ЭЛЕКТРИЧЕСТВО -1 кВтч стоит 14,14 тенге - 0,89 грн.

-ВОДА И ВОДООТВЕДЕНИЕ- Тариф за 1 кубический метр воды - 88,17 тенге - 0,96 грн.

Тариф за 1 кубический метр водоотведения (канализация) - 35,13 тенге - 2,21 грн.

-ВЫВОЗ МУСОРА - Начисляется на каждого проживающего в месяц по 150 тенге. \9,45 грн.

-ГАЗ-Один кубический метр газа стоит 31,59 тенге - 0,34 грн.. И это при средней зарплате в 600 дол. (16200 грн.).
Поясните, чего они бунтуют???????????????????????????????
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05.01.2022 14:07 Ответить
Если единственный критерий оценки происходящего - стоимость борщевого набора и можно ли намазать безвиз на хлеб, тогда действительно сложно понять чего все бунтуют. Пайка есть, норма выработки не большая. По государственным праздникам можно прибухнуть. Живи себе и радуйся.
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05.01.2022 14:17 Ответить
Чего казахи бунтуют? Безвиз требуют?
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05.01.2022 14:22 Ответить
вам этого не понять.
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05.01.2022 18:48 Ответить
Не хлібом єдиним.
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05.01.2022 14:32 Ответить
А чем? Украинцы же не бунтуют. А согласно современным теориям современный аналог рабства это нищета. Нищий, что бы выжить, за копейки будет делать даже то, чего не хочет и что ему вредно.
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05.01.2022 14:35 Ответить
РЕСПЕКТ Казахам! Они знают как поступать с уродами просовковыми, это свидетельствует восстание студентов в 1986 году если кто не помнит или не знает, я тогда служил в Казахстане и краснопагонники приезжали брать людей на разгон, но Комбат послал выродков подальше и не один солдат не участвовал в без приделе комуняк.
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05.01.2022 14:08 Ответить
за что респект? вгонят страну в хаос и нищету
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05.01.2022 14:13 Ответить
Не страну "вгонять", а избавлять ее от таких кацапских выродков, как ты, скот!
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05.01.2022 14:50 Ответить
Сергей , не ври , в 86 комендачей было дохрена , на усиление им давали разную мабуту , дефицита в штыках небыло , востания ( надо-же какое слово подобрал ) студентов тож небыло , были ( и не безуспешные ) попытки поднять национальный вопрос
добровольцев гасить колбитов и чурок в частях было в избытке ,
как краснопогонники могли приехать в вашу часть и просить людей ? чисто по дружески ?
уверен , получи ваш кеп приказ из штаба - выполнил-бы и отрапортовал о выполнении
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05.01.2022 17:50 Ответить
служил я в Казахстане...Талдыкорган,Эмба,Сары-Озек,Аягоз...
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05.01.2022 14:08 Ответить
я тоже. Сарышаган 04019, потом далеко на юг, потом Алма Ата ( майские пруды) 97617
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05.01.2022 14:11 Ответить
А куди йшли ці військові?Як що розганяти мітингуючих то респект їм та уважуха.А як що солдатики і духом не знали куди вони їдуть а мітингуючі їх роззброїли та ще і утримують так це провоукація на яку по повному відповість армія мотивована тим що на армійців напали.Тут палиця має два кінці,а можливо така провокація і була задумана початуово щоб мотивувати військових для жорсткого розгону демонстрантів.
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05.01.2022 14:11 Ответить
Как-то они совсем грубо с вояками. Те фактически сами сдались. Зачем их так пинать? Хотели бы - постреляли тех чуваков как кроликов.
Казахи, не забывайте, этим воякам ещё от кацапов отбиваться.
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05.01.2022 14:13 Ответить
Убили бы человек 10! А потом ... Разорвала бы их озверевшая толпа на мелкие кусочки и никакие бы автоматы не помогли.
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05.01.2022 14:52 Ответить
Давайте на пальцах посчитаем сколько народа может настрелять 20 человек с калашами и по 4 магазина на 30 патрон у каждого.
Особенно если против них цивильные граждане с палками. Вангую, что через пять минут такой стрельбы у 99% толпы желания вылезать из укрытий не будет.
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05.01.2022 18:47 Ответить
Движуха она всегда интересная, но похмелье чего то всегда горькое. если бі рогулюции двигали страні вверх, то таеж Германия рогулировала раз бі в месяц. А зачем тупо работать?
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05.01.2022 14:19 Ответить
ыркуцкая боярка?
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05.01.2022 14:21 Ответить
Зброю віддавати це не діло.
Я вважаю так не правильно.
Просто треба було домовитись.
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05.01.2022 14:20 Ответить
не можна домовлятися з левом, коли твоя голова вже в його пащі
-Черчіль
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05.01.2022 22:18 Ответить
там эрефян подвезли ... чем то их надо будет укрощать .. и да не вариант еси ктото бы защитил Казахастан от раши .. а так им прийдется самим все делать... ну будем помотреть что они с ней будут делать
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07.01.2022 14:15 Ответить
Молодцы воины света Казахстана. Не то, что ссыкливая беларусская оппозиция, которая просрала все. Покажите миру, что быть под Рашкой или ползать на коленях перед царем негоже. Истинные патриоты Украины с вами. Сіздер біздің қандас бауырларымызсыздар. Жеңіс саған.
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05.01.2022 14:28 Ответить
Уроки не прошли даром
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05.01.2022 14:29 Ответить
В Казахстане так закрутили гайки, что сорвало резьбу.
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05.01.2022 14:32 Ответить
У казахов нету буквы х. У них буква к с запятой, звучит как кх.
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05.01.2022 14:35 Ответить
Бесит эта дебильная привычка совков всех ставить на колени.
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05.01.2022 14:50 Ответить
Ага. Таких кацапов, как ты не на колени, а жопой об землю. Мне один офицер когда-то давно рассказывал, как это сделали в одной стране, где он был военным советником, на его глазах с попавшимся вором. Взяли мужики вора за руки-ноги и на раз-два-три гуяк его сракой об землю ...
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05.01.2022 14:57 Ответить
Нифига непонятно.Военный следует приказам.Може они выполняли приказ и двигались на отражение вторжения.А тут якась братва их остановила,положила мордой в пол.Треба була стрелять на ураження,та и все
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05.01.2022 15:13 Ответить
А приказа не было.
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05.01.2022 16:51 Ответить
Казахстан в огне!И никто не ожидал такого поворота.
Значит пришло время зелёному дрыщу с бабушкой чесать репу и дупу.
Україна терпляча ,але гайдамаки швидко знайдуться
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05.01.2022 15:18 Ответить
Військові, які ніколи не воювали морально слабкі і не здатні вбивати.
В нас спочатку було так само.
Але зараз спробуйте заблокувати чи роззброїти наших воїнів!
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05.01.2022 15:51 Ответить
Ви замітили, жодного рузького слова.
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05.01.2022 16:05 Ответить
дубинка
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05.01.2022 16:48 Ответить
ну так это фильм о прекрасном будущем...так же будет остановлен и взят в плен весь кортеж "величайшего" ашкенази...
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05.01.2022 16:25 Ответить
Я за народний спротив, але якось так похабно поводиться з військовими ніби й не личить.
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05.01.2022 16:52 Ответить
Зараз би нанести путлеровським свинособакам удари по всім фронтам, військовим та дипломатичним. Але спочатку треба на лижах в Буковелі покататися.
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07.01.2022 14:22 Ответить
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