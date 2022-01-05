РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10299 посетителей онлайн
Новости Видео
49 487 212

В казахском Актобе ОМОН объявил о переходе на сторону протестующих. ВИДЕО

В казахском Актобе ОМОН объявил о переходе на сторону протестующих.

Как сообщает Цензор.НЕТ, о таком решении спецназовцев пишут пользователи соцсетей и публикуют видео, на котором было провозглашено о поддержке людей ОМОНовцами.

Также смотрите: В казахском Кокшетау полицейские привезли обратно и выпустили нескольких ранее задержанных протестующих. ВИДЕО

Автор: 

Казахстан (781) протест (5858) ОМОН (112)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+47
респект казахському ОМОНУ!!!!!
мабудть вони трохи відрізняються від наших продажних підріл
показать весь комментарий
05.01.2022 13:58
+39
Надо Казахстан принять в НАТО . Пора добить ху@ло .
показать весь комментарий
05.01.2022 13:59
+39
рассея: "НАТО зашло с тыла"
показать весь комментарий
05.01.2022 14:02
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
Тут говорить о патриотизме, и гидности казахов, сравнивая с Украиной, Россией и Беларусью некорректно. Про общего ворога и т.п. Казахстан - это тейпово-клановая страна. И усе. КРАПКА. Один мой знакомый аспирант-математик из Казахстана рассказывал мне, что он принадлежит к какому-то третьему самому слабому тейпу. И его предел, в лучшем случае, достигнуть должности декана факультета. Далее брать взятки и радоваться жизни.......
Я про то, что переход был принят на уровне верхушек тейпов)))).
В общем, - ВОСТОК - ДЕЛО ТОНКОЕ, ПЕТРУХА (или Карл).....
показать весь комментарий
05.01.2022 18:48 Ответить
В казахском Актобе ОМОН объявил о переходе на сторону протестующих. Источник:
Оце я розумію поліція з народом.
Головне щоб там Кацапія не виграла від цієй ситуації, бо знову волати почнуть про утиску руцкоговорячіх
показать весь комментарий
05.01.2022 18:55 Ответить
Рашка войска введёт в Казахстан и, (возможно), от...бётся от нас. По крайней мере на какое-то время
показать весь комментарий
05.01.2022 19:13 Ответить
вова х...ло за день уже пару раз обосрался
показать весь комментарий
05.01.2022 19:49 Ответить
все хреново. все идет по путинскому сценарию . . . . шумной єйфорией воспользуются путин и агресорская росия. . .
показать весь комментарий
05.01.2022 20:02 Ответить
Какой там путенский сценарий, не смешите. Его металлолома едва на Украину хватит, а тут вы прям еще Казахстан добавили. Еще скажите, что он полмира сейчас захватит.
показать весь комментарий
05.01.2022 21:03 Ответить
Интересно, путлера кандаратий хватит на этот раз?
показать весь комментарий
05.01.2022 20:18 Ответить
Про полудохлого ***** пишут его же жополизы : "сидите молча, он сам скоро сдохнет". Ага, сам сдохнет, главное ничего не делать и ждать. Говно не тонет, он еще многих переживет, ****.
показать весь комментарий
06.01.2022 12:52 Ответить
и всё же, надеемся, что воно нервничает, а сосудики в голове уже не те, могут и лопнуть ненароком
показать весь комментарий
07.01.2022 01:05 Ответить
До слёз...
показать весь комментарий
05.01.2022 20:20 Ответить
Я думаю, даже уверен, разведка рашки уже заранее знала и не зря *****, ещё до НГ потребовал гарантии безопасности и переговоров. И не удивлюсь, если США помогли Казахстану, да бы отвести реальное вторжение.
показать весь комментарий
05.01.2022 20:54 Ответить
НЕОБХОДИМО БЫТЬ ЖЁСТЧЕ С ВЛАСТЬЮ И ТОГДА ОНА БУДЕТ ПОСЛУШНОЙ !)
показать весь комментарий
05.01.2022 23:34 Ответить
Страница 3 из 3
 
 