В казахском Актобе ОМОН объявил о переходе на сторону протестующих. ВИДЕО

В казахском Актобе ОМОН объявил о переходе на сторону протестующих.

Как сообщает Цензор.НЕТ, о таком решении спецназовцев пишут пользователи соцсетей и публикуют видео, на котором было провозглашено о поддержке людей ОМОНовцами.

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