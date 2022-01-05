В казахском Актобе ОМОН объявил о переходе на сторону протестующих. ВИДЕО
В казахском Актобе ОМОН объявил о переходе на сторону протестующих.
Как сообщает Цензор.НЕТ, о таком решении спецназовцев пишут пользователи соцсетей и публикуют видео, на котором было провозглашено о поддержке людей ОМОНовцами.
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Я про то, что переход был принят на уровне верхушек тейпов)))).
В общем, - ВОСТОК - ДЕЛО ТОНКОЕ, ПЕТРУХА (или Карл).....
Оце я розумію поліція з народом.
Головне щоб там Кацапія не виграла від цієй ситуації, бо знову волати почнуть про утиску руцкоговорячіх