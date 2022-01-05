Полиция и протестующие вместе двигаются в центр казахского Алматы. ВИДЕО

В казахском городе Алматы полицейские поддержали протестующих.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют видеозаписи, опубликованные в соцсетях. На одной из них полицейские двигаются в колонне на спецавтомобиле вместе с протестующими. В сообщении автор видео отмечает, что двигаются они в направлении центра Алматы.

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