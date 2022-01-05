В казахском городе Талды-Корган протестующие сбросили с постамента памятник Назарбаеву. ВИДЕО
В казахском городе Талды-Корган протестующие пытаются сбросить с постамента памятник Назарбаеву.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи, опубликованной в соцсети, видно, что протестующие уже обвязали веревками скульптуру экс-президента и готовятся повалить ее.
Впоследствии фотографии, на которых изображен разрушенный памятник Назарбаеву, появились в социальных сетях.
Топ комментарии
+48 Олег Смуток #384146
показать весь комментарий05.01.2022 15:54
+46 ван панчмен
показать весь комментарий05.01.2022 16:03
+44 андрій нікі #453618
показать весь комментарий05.01.2022 16:00
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А якщо без жартів, то це кінець цілої епохи на пострадянському просторів бо Назарбаєв це останній керівник країни ще з часів СРСР.
Кроме Туркестанской Республики, қазақские лидеры из партии Алаш - Орда, некоторые из них были депутатами Госдумы России 1-го и 2-го созывов от партии левых эсеров царской России, такие как Алихан Букейханов, Ахмет Байтурсынов, создали в 1917 году фактически второе государство қазақов на основе қазақов центра, востока и запада Қазақстана.
Так вот, фактический руководитель Туркестанской Республики Мустафа Шокай, выступил против большевиков и попал под жестокое военное подавление, организованное русскими большевиками в 1919 году, когда из России прибыло несколько десятков эшелонов с русскими войсками и вооруженными отрядами армянских дашнаков, которые устроили резню в Коканде, где они убили безоружных мирных людей, около 20 тысяч қазақов и 15 тысяч узбеков.
После нападения русских войск, Мустафа Шокай иммигрировал сперва в Грузию, а через некоторое время в Турцию.
Почитайте:
Жизнь и серть Мустафы Шокай оглы. Кем был основатель Туркестанской автономии.
https://informburo.kz/stati/zhizn-i-smert-mustafy-shokaya-kem-byl-osnovatel-turkestanskoy-avtonomii.html
всё поймёте, даже то, что будет дальше