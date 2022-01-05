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В казахском городе Талды-Корган протестующие сбросили с постамента памятник Назарбаеву. ВИДЕО

В казахском городе Талды-Корган протестующие пытаются сбросить с постамента памятник Назарбаеву.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи, опубликованной в соцсети, видно, что протестующие уже обвязали веревками скульптуру экс-президента и готовятся повалить ее.

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Впоследствии фотографии, на которых изображен разрушенный памятник Назарбаеву, появились в социальных сетях.

В казахском городе Талды-Корган протестующие сбросили с постамента памятник Назарбаеву 01

В казахском городе Талды-Корган протестующие сбросили с постамента памятник Назарбаеву 02

Автор: 

Казахстан (781) Назарбаев Нурсултан (173) памятник (2239) протест (5858)


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Топ комментарии
+48
«Батько наш - Бандера, Україна - мати…» на казахський манер
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05.01.2022 15:54
+46
Памятники при жизни это реально маразм.
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05.01.2022 16:03
+44
Надіюсь що в казахів появится казахський Бандера який вимете совок з країни і збудує вільну демократичну державу
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05.01.2022 16:00
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Страница 3 из 3
быстро посипалась власть диктатора
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05.01.2022 19:45 Ответить
Какаяиз него получится хорошая урна. Все с удовольствием будут выбрасывать туда мусор
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05.01.2022 20:30 Ответить
Не знав що Назарбаєв такий високий та стрункий.
А якщо без жартів, то це кінець цілої епохи на пострадянському просторів бо Назарбаєв це останній керівник країни ще з часів СРСР.
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05.01.2022 20:58 Ответить
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05.01.2022 21:14 Ответить
Когда всякое чмо, возомнило из себя Бога.
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05.01.2022 22:39 Ответить
то азія - англосаксами там не будуть...
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06.01.2022 19:52 Ответить
да ладно, вроде как всякие там евпропеизированные, ранее прицивилизованные страны, типа Сингапура и Кореи даже уважают права.
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07.01.2022 08:23 Ответить
И НА ПАТРОНЫ ЕГО ПЕРЕПЛАВИТЬ !)
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05.01.2022 23:48 Ответить
Интересно, а какой бандера у казахов?
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07.01.2022 08:21 Ответить
У нас был свой национальный қазақский герой - Мустафа Шокай из рода кыпчак, руководитель Туркестанской Республики, созданной в 1918 году на основе южных регионов Қазақстана, велаятов Ферганской долины, Самарканда, Ташкента, которая обьединила под собой қазақов, узбеков, туркмен, кыргызов со столицей в городе Коканд.
Кроме Туркестанской Республики, қазақские лидеры из партии Алаш - Орда, некоторые из них были депутатами Госдумы России 1-го и 2-го созывов от партии левых эсеров царской России, такие как Алихан Букейханов, Ахмет Байтурсынов, создали в 1917 году фактически второе государство қазақов на основе қазақов центра, востока и запада Қазақстана.

Так вот, фактический руководитель Туркестанской Республики Мустафа Шокай, выступил против большевиков и попал под жестокое военное подавление, организованное русскими большевиками в 1919 году, когда из России прибыло несколько десятков эшелонов с русскими войсками и вооруженными отрядами армянских дашнаков, которые устроили резню в Коканде, где они убили безоружных мирных людей, около 20 тысяч қазақов и 15 тысяч узбеков.
После нападения русских войск, Мустафа Шокай иммигрировал сперва в Грузию, а через некоторое время в Турцию.
Почитайте:
Жизнь и серть Мустафы Шокай оглы. Кем был основатель Туркестанской автономии.

https://informburo.kz/stati/zhizn-i-smert-mustafy-shokaya-kem-byl-osnovatel-turkestanskoy-avtonomii.html
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06.02.2022 10:20 Ответить
ищите в сети прекрасную статью Андрея Зубова "Казахстан - борьба престолов"
всё поймёте, даже то, что будет дальше
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07.01.2022 08:33 Ответить
клан Назарбаева может организовать изгнание "русских" из Казахстана с элементами резни - и тогда маятник качнётся в другую сторону
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07.01.2022 09:13 Ответить
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07.01.2022 11:30 Ответить
Шо там щас в Казахстане? Москалей уже прогнали?
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22.02.2022 22:53 Ответить
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