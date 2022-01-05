В казахском городе Талды-Корган протестующие сбросили с постамента памятник Назарбаеву. ВИДЕО

В казахском городе Талды-Корган протестующие пытаются сбросить с постамента памятник Назарбаеву.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи, опубликованной в соцсети, видно, что протестующие уже обвязали веревками скульптуру экс-президента и готовятся повалить ее.

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Впоследствии фотографии, на которых изображен разрушенный памятник Назарбаеву, появились в социальных сетях.