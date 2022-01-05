Проект "Без цензуры": История одной девушки-историка, которая сходила по нужде на памятник Бандере. ВИДЕО

В соцсетях разразился скандал из-за видео, на котором девушка - историк из Киево-Могилянской Академии, помочилась на памятник Бандере во Львове. Видео, вероятно, было снято еще осенью. После того, как провокационные кадры были распространены в интернете, пользователи отреагировали на них резкой критикой, а сама девушка, осквернившая памятник, стала жаловаться на травлю.

Марина Данилюк-Ярмолаева в свежем "Без цензуры" на Цензор.НЕТ объясняет, почему такие "перфомансы" лучше не устраивать.

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