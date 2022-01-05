Проект "Без цензуры": История одной девушки-историка, которая сходила по нужде на памятник Бандере. ВИДЕО
В соцсетях разразился скандал из-за видео, на котором девушка - историк из Киево-Могилянской Академии, помочилась на памятник Бандере во Львове. Видео, вероятно, было снято еще осенью. После того, как провокационные кадры были распространены в интернете, пользователи отреагировали на них резкой критикой, а сама девушка, осквернившая памятник, стала жаловаться на травлю.
Марина Данилюк-Ярмолаева в свежем "Без цензуры" на Цензор.НЕТ объясняет, почему такие "перфомансы" лучше не устраивать.
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+58 Александр Чуднивец #474549
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декана, препода історичного факультету Могелянки звільнити, нам такі історичні факультети не потрібні - провести громадське слухання у Могелянці
а еще мол патриотиня - собирает фото нац. одежды(я смотрел то видео с Буткевичем ведущенкини)
срядянский сцаюс - давай, еще пусть Путин возродит это говно и опять геноцид и засрет такими "памятниками" каждую улицу, а за кривой взгляд на это говно = 15 лет гулагов.
За Універ соромно…