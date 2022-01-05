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Проект "Без цензуры" в прямом эфире: Отдых Зе и Коломойского, Казахстан в огне, бунты копов, свежая порция раша-трэша. ВИДЕО

Зеленский и Коломойский в Буковеле, революция в Казахстане и массовые увольнения полицейских – главные темы, о которых будут говорить Марина Данилюк-Ярмолаева и Богдан Буткевич.

В свежем выпуске "Без цензуры" на Цензор.НЕТ – самые горячие новости.

Автор: 

Зеленский Владимир (20456) Казахстан (781) Коломойский Игорь (1791) Нацполиция (16487) Данилюк-Ярмолаева Марина (356) Буткевич Богдан (433)


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Велосипеди Голобородька і його охорони. Сьогодні, парковка Radisson Blu Resort, Буковель.
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05.01.2022 20:46 Ответить
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05.01.2022 20:50 Ответить
Что это за мифические невидимые "бунты копов"?
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05.01.2022 20:57 Ответить
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05.01.2022 21:17 Ответить
таки невипадково опинилися в радісоні ЗЄ і бєня 4.01.2022.схоже,що бєня передав ЗЄ останні вказівки путіна:

Кремлёвский мамковед
kremlin_mother_expert tg://resolve?domain=kremlin_mother_expert&post=19292 5 часов назад

tg://resolve?domain=kremlin_mother_expert&post=19292 ОТКРЫТЬ В

🇲🇻🛩Мальдивские острова на новогодние праздники оказались точкой концентрации постсоюзных элит и представителей крупного капитала. https://tlgrm.ru/channels/@postposttruth Стало известно , что коралловые острова почти одновременного посетили топы российских ПАО «Лукойл», «Северсталь» и «ВТБ», и, предположительно, руководитель украинской медиагруппы «StarLightMedia», близкой к офису нынешнего президента Владимира Зеленского. Мале как альтернативная туристическая площадка также является перспективным местом для ведения неформальных переговоров и организации финансовых схем различной степени законности, в которых ранее принимали активное участие значимые представители мальдивской бюрократии и лично экс-президент республики Абдулла Ямин. Договороспособность местных властей, географическая удаленность и предполагаемое присутствие на Мальдивах когорты постсоюзных олигархов вкупе с обострением пограничных конфликтов и идущими процессами трансфера власти на территории РФ, РБ, Украины и Казахстана делают выбор места для новогоднего отдыха олигархов как минимум необычным. Случайность встречи крупных игроков на фоне того, что происходит на «альтернативных» для России «трансферных площадках», маловероятна.

https://t.me/postposttruth/8527 ПОСТПРАВДА
Очевидно, что отдых на Мальдивах в новогодние каникулы предпочла не только региональная элита из Республики Татарстан, но и люди «посерьезнее». Так, еще 26 декабря на Мале приземлился бизнес-джет Mitsubishi Ch...
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05.01.2022 21:20 Ответить
Уважаемые Марина и Богдан, вы, скорее всего, еще этого не понимаете и не цените - но по вашим выпускам будут изучать современную политологию и историю Украины и пост.сов. территорий: без цензуры!
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05.01.2022 21:36 Ответить
Які готельні розваги-тут радяться як пакувати валізи,якими камазами вивозити доляри,чи переодягати жіночі плаття,як спастись від всевидячого ока фсб,(американці і так усе знають),бєня в всесвітньому розшуку,а кремлівці обтріпуть як липку (рудьковський знає)а може одоробало стане героєм і піде на нари за гріхи усіх з розпахнутою груддюнаркота.......
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05.01.2022 22:25 Ответить
 
 