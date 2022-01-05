В Киеве задержана группа торговцев кокаином, изъято "товара" на 4 млн грн, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сотрудники полиции перекрыли канал поставки кокаина из-за границы на территорию города Киева. Ежемесячная "прибыль" от наркобизнеса составила около 2 млн гривен. В ходе обысков изъято более одного килограмма расфасованного наркотика.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

"Мы выяснили, что поставщик наркотиков - 27-летний уроженец Закарпатья, который последние три года проживал за границей, откуда и отправлял кокаин в Украину. Кроме того, в преступную группу входили организатор, его сожительница и двое сбытчиков. Полученный "товар" злоумышленники реализовывали в разных районах столицы. Мы провели 8 санкционированных и 3 неотложных обыска у лиц, причастных к сбыту кокаина в Киеве. В ходе следственных действий по местам жительства и в автомобилях задержанных обнаружили и изъяли более 1 килограмма расфасованного и подготовленного к продаже кокаина, 20 тыс. гривен, 10 тыс. долларов, мобильные телефоны, банковские карточки, черновые записи", - рассказали в полиции.

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По ценам "черного рынка" стоимость изъятого кокаина составляет 4 млн гривен.

Поставщик и четыре наркодельца задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Это жители столицы, 1985, 1994 и 1997 годов рождения и уроженец Днепропетровщины, 1979 года рождения.





Возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса. Следователи объявили задержанным о подозрении, им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.