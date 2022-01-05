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В Киеве задержана группа торговцев кокаином, изъято "товара" на 4 млн грн, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сотрудники полиции перекрыли канал поставки кокаина из-за границы на территорию города Киева. Ежемесячная "прибыль" от наркобизнеса составила около 2 млн гривен. В ходе обысков изъято более одного килограмма расфасованного наркотика.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

В Киеве задержана группа торговцев кокаином, изъято товара на 4 млн грн, - Нацполиция 01

"Мы выяснили, что поставщик наркотиков - 27-летний уроженец Закарпатья, который последние три года проживал за границей, откуда и отправлял кокаин в Украину. Кроме того, в преступную группу входили организатор, его сожительница и двое сбытчиков. Полученный "товар" злоумышленники реализовывали в разных районах столицы. Мы провели 8 санкционированных и 3 неотложных обыска у лиц, причастных к сбыту кокаина в Киеве. В ходе следственных действий по местам жительства и в автомобилях задержанных обнаружили и изъяли более 1 килограмма расфасованного и подготовленного к продаже кокаина, 20 тыс. гривен, 10 тыс. долларов, мобильные телефоны, банковские карточки, черновые записи", - рассказали в полиции.

В Киеве задержана группа торговцев кокаином, изъято товара на 4 млн грн, - Нацполиция 02

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В Киеве задержана группа торговцев кокаином, изъято товара на 4 млн грн, - Нацполиция 03
В Киеве задержана группа торговцев кокаином, изъято товара на 4 млн грн, - Нацполиция 04

По ценам "черного рынка" стоимость изъятого кокаина составляет 4 млн гривен.

Поставщик и четыре наркодельца задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Это жители столицы, 1985, 1994 и 1997 годов рождения и уроженец Днепропетровщины, 1979 года рождения.


Возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса. Следователи объявили задержанным о подозрении, им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Автор: 

Киев (25571) наркотики (2146) Нацполиция (16487) правоохранительные органы (2970) силовики (2799)


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Топ комментарии
+12
Завтра Бубочка разнос ментам устроит
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05.01.2022 20:47
+6
Фошизды, на бубочкин кокаин покусились. Не видать им премии.
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05.01.2022 21:04
+5
З Буковеля широкими степами їхав, чи геликоптер МНС викликав?
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05.01.2022 20:45
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З Буковеля широкими степами їхав, чи геликоптер МНС викликав?
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05.01.2022 20:45 Ответить
Завтра Бубочка разнос ментам устроит
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05.01.2022 20:47 Ответить
За что?! Завтра министр МуВеДе такой подгон на Банковую сделает. С неделю дороги по программе президента строить будут. Все для лохтората..
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05.01.2022 20:56 Ответить
Янелоху под елочку???
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05.01.2022 20:47 Ответить
Ну що за наркоділери пішли? Невже не знають що без ментовського даху не можна торгувати?
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05.01.2022 20:51 Ответить
Видимо непонятки какие-то, праздники ведь... сейчас разберутся, телефонами обменяютсяи отпустят.
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05.01.2022 20:59 Ответить
да зараз ! забув що поліції гроші не платять ? вони зараз злі ...
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05.01.2022 22:31 Ответить
Мужик, на фото №1, нагадує мені когось з регулярних "відосіків"
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05.01.2022 20:57 Ответить
Фошизды, на бубочкин кокаин покусились. Не видать им премии.
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05.01.2022 21:04 Ответить
скумбриевичу этих пакетиков на неделю не хватит
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05.01.2022 21:22 Ответить
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05.01.2022 21:44 Ответить
Знаю одного експерта ...всі його знають.....
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05.01.2022 21:51 Ответить
конкурентов накрыли
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05.01.2022 23:51 Ответить
это агар-агар, в кондитерке используется.
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06.01.2022 03:35 Ответить
Кассовый аппарат имени урода гетманцева хоть использовали?
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06.01.2022 09:15 Ответить
 
 