Власти объявили об освобождении аэропорта Алматы: разгромленные кассы, бутики, зоны прилета и посадки пассажиров. ВIДЕО

Вечером 5 января в ходе антитеррористической операции военные освободили аэропорт Алматы, который накануне захватили протестующие в Казахстане.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на In Business.

Как сообщил заместитель акима (мэра) Алматы Ержан Бабакурманов, в городе началась спецоперация. Военные освободили аэропорт и его работа переводится в штатный режим.

В пресс-службе аэропорта города подтвердили, что здание освобождено после захвата, была проведена спецоперация.

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В социальных сетях появилось видео освобожденного от протестующих аэропорта Алматы. На кадрах видны разгромленные кассы, бутики, зоны прилета и посадки пассажиров.

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