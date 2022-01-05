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Власти объявили об освобождении аэропорта Алматы: разгромленные кассы, бутики, зоны прилета и посадки пассажиров. ВIДЕО

Вечером 5 января в ходе антитеррористической операции военные освободили аэропорт Алматы, который накануне захватили протестующие в Казахстане.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на In Business.

Как сообщил заместитель акима (мэра) Алматы Ержан Бабакурманов, в городе началась спецоперация. Военные освободили аэропорт и его работа переводится в штатный режим.

В пресс-службе аэропорта города подтвердили, что здание освобождено после захвата, была проведена спецоперация.

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В социальных сетях появилось видео освобожденного от протестующих аэропорта Алматы. На кадрах видны разгромленные кассы, бутики, зоны прилета и посадки пассажиров.

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Автор: 

аэропорт (1509) Казахстан (781) Алматы (22)


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Топ комментарии
+33
І саме туди, чисто випадково, прилетять рюзьке освободятли.
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05.01.2022 22:32
+32
Ничего и не разгромлено - трошки напачкали .
а вот Донецкий аэропорт кацапы разгромили
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05.01.2022 22:34
+23
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05.01.2022 22:44
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кто-то вернется из Дубаи в поламаный Рендж Ровер
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05.01.2022 22:32 Ответить
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05.01.2022 22:44 Ответить
ща перебросят. Дело нехитрое
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05.01.2022 23:03 Ответить
Там Китайцы им перебросят - мало не покажется...)
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05.01.2022 23:06 Ответить
китайці хіба що розіграють варіант Польша 39 .
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05.01.2022 23:35 Ответить
І саме туди, чисто випадково, прилетять рюзьке освободятли.
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05.01.2022 22:32 Ответить
Уже прилетіли. Тому почали з аеропорту.
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05.01.2022 22:43 Ответить
Все зламали і повсюди понасирали. Руській мір прийшов
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06.01.2022 08:49 Ответить
И сейчас туда сядет много кацапских военных бортов.
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05.01.2022 22:32 Ответить
Если им дадут сесть. А то эти снегоуброчные машины зимой повсюду...
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05.01.2022 22:44 Ответить
там недалеко от аэропорта часть истребительной авиации была и дальше в сторону талгара целая бригада пво ( с-200, с-300) так что устроить птичкопад мордовским кукушкам можно за раз.
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05.01.2022 22:49 Ответить
некому устроить
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05.01.2022 23:04 Ответить
Звідки така впевненість ?
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06.01.2022 08:50 Ответить
Пальцы не болят?🤣🤣🤣
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05.01.2022 22:43 Ответить
Теперь есть время всем тамошним барыгам улететь на ростов ... а может и нет времени ..
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05.01.2022 22:33 Ответить
Бурятський десант півнів чекають
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05.01.2022 22:33 Ответить
мы тоже ДАП звільняли і він був тоже розграблєн ..но дальше ми знаєм
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05.01.2022 22:34 Ответить
Ничего и не разгромлено - трошки напачкали .
а вот Донецкий аэропорт кацапы разгромили
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05.01.2022 22:34 Ответить
Аєропорт готовят к приему транспортников Ил-76 из Раши и Белараши , с десантурой . Намечается мясорубка .
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05.01.2022 22:34 Ответить
надеюсь казахи к ней готовы и борты будут встречать ПуЗыРьКами.
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05.01.2022 22:37 Ответить
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05.01.2022 22:40 Ответить
А что это за юдент-югент рядом с зольдатом?
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05.01.2022 22:45 Ответить
😀😀😀
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05.01.2022 22:46 Ответить
Опять на экране вместо ТОЛЬКО ваших, подозреваю, смайликов, 3 квадратика...
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05.01.2022 22:51 Ответить
А так ?
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05.01.2022 22:54 Ответить
А так - смайлик.
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05.01.2022 22:56 Ответить
Мясорубку проще устроить при посадке.
"Московитский фарш в собственном соку".
Летайте Аэрофлотом !
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05.01.2022 22:46 Ответить
Казахам нужны беспилотники срочно
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05.01.2022 22:55 Ответить
его вроде до "освобождения" протестующие покинули. сообщали что он стоит пустой и никого нет. "освободители", похоже, в пустой зашли.
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05.01.2022 22:35 Ответить
зы. это видео ещё до официального сообщения гуляло. и правда, если бы оно было снято уже после "особождения" то там бы народ так не прохлаждался. "освободителей"то на видео нет. можно представить, что там твориться когда те вошли. а так, спокойная сьемка,...
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05.01.2022 22:39 Ответить
В районе Алматинского аэропорта идет серьезный бой между вооружившимися повстанцами и армией!
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05.01.2022 22:43 Ответить
Якщо унітази на місці, то віде ще до появи "асвабадітєлєй". Якщо унітажів нема, то Ваня з ЧВК тут вже побував. Зауважте, товариство, всюди кацапи демонструють один алгоритм, так би мовити автограф - захоплення будівлі, нищення і рлзписування стін і перегородок і обов'язково! Як знак оклику! Демонтаж унітазів! Сирія, Грузія, український КПП "Каланчак", навіть захоплені і згодом повернені без гальюнів катери з буксиром. 😊
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05.01.2022 22:49 Ответить
точно!!! унітази не показані, але лампочки ще на місцях, не викручені. лампочки йдуть то в парі з унітазами )) значить відео ще до "освобождєнія" )))
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05.01.2022 22:55 Ответить
Интересно , а казахи создали штаб сопротивления , или все бессистемно ?
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05.01.2022 22:36 Ответить
Там все поки що на рівні "народного бунту" - "безтямного і нещадного"
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05.01.2022 22:40 Ответить
Системность видимо одна - грабь награбленное
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05.01.2022 22:40 Ответить
Позаметать и никакого разгрома.
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05.01.2022 22:37 Ответить
МВС Казахстана пытается перед Западом представить народ - бандитами . Перед кровавой бойней
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05.01.2022 22:39 Ответить
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05.01.2022 22:57 Ответить
Народ тем временем телевизоры загружает
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06.01.2022 08:55 Ответить
И по освобожденному объекту гуляют куча штатских всяких разных.
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05.01.2022 22:37 Ответить
Я как раз думал, что протестующим надо обязательно удерживать аэропорт, чтобы помощь из-за поребрикак было сложнее доставить.
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05.01.2022 22:40 Ответить
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05.01.2022 22:44 Ответить
Даунецк простишь? Зачем?
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05.01.2022 22:52 Ответить
Метро освободили в дамбабве)))
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05.01.2022 22:57 Ответить
Казахи СЛАВА!!!
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05.01.2022 22:45 Ответить
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05.01.2022 22:45 Ответить
это не из той оперы, по-моему ?
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05.01.2022 22:53 Ответить
что с народом? сколько народа, упыри в погонах убили? казахи, на вас смотрит весь мир.. не сдавайтесь..
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05.01.2022 22:46 Ответить
в свинорейх превращена рф одним окурком кабаевым..
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05.01.2022 22:48 Ответить
Алга - это значит вперёд!
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05.01.2022 22:47 Ответить
или джур.
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05.01.2022 22:51 Ответить
Весь мир должен не "смотреть", а рвать зубами рашку со всех сторон.
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05.01.2022 22:49 Ответить
Лучше кадры из казахского морга покажите, а не разбитые стекла да поломанные стулья! Молодые пацаны под пакетами, все в крови с пулей в голове... Мир должен это видеть!
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05.01.2022 22:51 Ответить
Очередной "мирный" протест.
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05.01.2022 22:53 Ответить
Передаю пламенный привет казахстанским друзьям. В 2015 я им говорил, что следующие на подойку они и Беларусь.
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05.01.2022 22:55 Ответить
упыри довели народ до ручки..
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05.01.2022 22:56 Ответить
Аэропорт под контролем властей, ждите освободителей с рашки
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05.01.2022 23:24 Ответить
Аэропорт это для посадки кацапских спецподразделений посадочным способом....
Не вокзал, а именно аэропорт...
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05.01.2022 23:29 Ответить
им аэропорт нужен, чтобы русские воска высаживались.
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05.01.2022 23:46 Ответить
а в аэропорту ≪патриоты≫ с чемоданами
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05.01.2022 23:48 Ответить
пограбить при заворушке - святое дело.
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06.01.2022 03:17 Ответить
И это за повышение цены на газ на 40 копеек?
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06.01.2022 09:19 Ответить
 
 