Власти объявили об освобождении аэропорта Алматы: разгромленные кассы, бутики, зоны прилета и посадки пассажиров. ВIДЕО
Вечером 5 января в ходе антитеррористической операции военные освободили аэропорт Алматы, который накануне захватили протестующие в Казахстане.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на In Business.
Как сообщил заместитель акима (мэра) Алматы Ержан Бабакурманов, в городе началась спецоперация. Военные освободили аэропорт и его работа переводится в штатный режим.
В пресс-службе аэропорта города подтвердили, что здание освобождено после захвата, была проведена спецоперация.
В социальных сетях появилось видео освобожденного от протестующих аэропорта Алматы. На кадрах видны разгромленные кассы, бутики, зоны прилета и посадки пассажиров.
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